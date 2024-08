- Alloca fondi enormi nelle imprese di trasporto sassoni.

Il Dipartimento dei Trasporti della Sassonia ha concesso un sostegno finanziario enorme a diverse società di trasporti nello Stato Libero. Il Ministero dei Trasporti della Sassonia ha annunciato che l'Autorità dei Trasporti di Dresda (DVB) riceverà una somma totale di 30 milioni di euro, principalmente per l'acquisto di nuovi autobus e tram. La ripartizione dei fondi prevede che 14,4 milioni di euro saranno destinati specificamente all'acquisto di sette nuovi veicoli tram.

Inoltre, la DVB si aspetta un ulteriore finanziamento di 5,8 milioni di euro. Inoltre, circa 15,3 milioni di euro saranno utilizzati per l'acquisto di 45 autobus a zero emissioni per ampliare la flotta di trasporti della capitale dello stato e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Questi miglioramenti delle infrastrutture sono sostenuti dallo Stato Libero utilizzando fondi federali e statali.

Sostegno per il Settore dei Trasporti in Sassonia

Altre società di trasporti in Sassonia riceveranno la loro parte di finanziamenti per autobus a basso impatto ambientale. La RegioBus Mittelsachsen GmbH di Mittweida riceverà circa 3,8 milioni di euro, principalmente per l'acquisto di dodici autobus standard e cinque autobus midi alimentati da motori elettrici a batteria.

La Regionalverkehr Westsachsen GmbH di Zwickau riceverà circa 4,1 milioni di euro, che saranno utilizzati per l'acquisto di cinque minibus, tre autobus standard e 51 autobus elettrici per le loro linee.

La Regionalverkehr Erzgebirge GmbH di Annaberg-Buchholz beneficerà di un investimento di circa 1,6 milioni di euro, principalmente per l'acquisto di cinque minibus elettrici, sei autobus standard, due autobus articolati standard e sei grandi autobus standard.

Come ha dichiarato il Ministro dei Trasporti della Sassonia, Martin Dulig, "Questo finanziamento aiuta le società di trasporti ad adempiere ai regolamenti federali sulla

Leggi anche: