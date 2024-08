- All'interno della natura selvaggia del RTL, la resistenza sta diminuendo - un altro punto di partenza.

Il "Belmondo Orientale" è al sicuro: RTL salva l'attore Winfried Glatzeder ("Paul e Paula") dal Summer Jungle Camp. Nella puntata del giovedì di "Sono una Star – Lo scontro delle leggende della giungla" su RTL+, Sonja Zietlow sorprende il campione anziano la mattina con le parole: "Ti apprezziamo molto. Sei una star - raccogli e vai via!"

Il camper più anziano della giungla tedesca, a 79 anni, è stato etichettato come "non-legenda" dagli altri VIP con una miscela di cameratismo e pietà. Anche se molti preferivano votare fuori Giulia Siegel, alla fine hanno aiutato Glatzeder nella sua partenza dalla giungla. L'attore ha gioito di felicità. RTL aveva espresso preoccupazione sul fatto che avrebbero effettivamente seguito attraverso la nomination o lasciato la ex stella DEFA bloccata nella giungla.

"È stato un'avventura", ha detto l'attore. "Dico sul serio, è stata un'avventura. E per essere onesti, devi essere un po' pazzo. Avverto tutti, non provateci, è difficile. È estenuante. Davvero estenuante."

Il segreto di Giulia Siegel

Nel frattempo, l'ossigeno per Giulia Siegel stava iniziando a scarseggiare. Il modello Georgina Fleur era il suo unico sostenitore. Siegel aveva fatto un gesto generoso senza che gli altri lo sapessero. La fumatrice accanita aveva accettato di rinunciare temporaneamente alle sigarette per RTL e restituire gli articoli di lusso confiscati al campo. Siegel ha mantenuto il suo buon gesto segreto.

La saggezza della sua discrezione è diventata evidente solo alcune ore dopo. Zietlow ha informato i partecipanti del campo dell'atto gentile di Siegel. La risposta: sospetto ovunque. La star della realtà Gigi Birofio ha espresso i suoi dubbi alla telecamera RTL: "È leccare i piedi o genuino?" La sua sentenza: "Giulia è un completo e totale parassita."

Anche l'ex calciatore Legat ha inarcato di nuovo un sopracciglio: "Immagino che fosse una mossa strategica." E la principale concorrente di Siegel, Kader Loth: "Non me lo bevo da Giulia." Qualcosa bolle in pentola e le "stelle" della giungla sudafricana hanno ancora metà del loro tempo a disposizione.

La faida dei "Bro's"

Questa volta, la sfida della giungla (le stelle dovevano gettare e prendere l'un l'altra attraverso un burrone) aveva un obiettivo principale: riconciliare i "Bro's" in faida Eric Stehfest ("Buoni tempi, cattivi tempi") e Birofio. Stehfest ha accusato il suo amico del campo di mancare di rispetto verso gli anziani o Glatzeder e lo ha nominato per l'eliminazione a scopo educativo.

La vista mozzafiato nel profondo burrone e il risultato relativamente riuscito di sei stelle hanno portato a una riconciliazione simile a una storia d'amore "Bravo". Gigi: "Il tuo cuore ha anche fatto breakdance?" Eric: "Il mio cuore batteva perché sapevo che eri dall'altra parte. Come un battito cardiaco." Gigi: "Adesso sei dolce di nuovo. Mi piaci." Eric: "Mi dispiace di averti chiamato stupido."

E cosa c'è in più? Georgina Fleur cucina a casa solo con l'acqua in bottiglia per paura dei germi. Stehfest ha occasionalmente lottato con la paranoia quando le persone gli lanciano strane occhiate. Il modello Sarah Knappik ha considerato l'idea di andarsene a causa di un piccolo crollo perché Giulia Siegel l'ha accusata di avere atteggiamenti della Stasi.

Sotto Glatzeder, che probabilmente aveva la conoscenza generale e l'esperienza di vita più ampia nel campo, il suo ambiente è stato turbato dalla sua affermazione: "I fagioli non solo causano gas, ma influenzano anche i livelli ormonali nel corpo." Questo potrebbe spiegare molti strani eventi in questo campo.

