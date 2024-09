All'interno del vasto panorama di interventi significativi degli Stati Uniti: salvaguardare più capi di stato globali

Mentre rappresentanti internazionali si riunivano per discorsi e conversazioni segrete questa settimana, CNN e un gruppo selezionato di media sono stati autorizzati ad accedere a due aree di sicurezza di alto livello sulla proprietà dell'ONU. Navigando attraverso un labirinto di passaggi poco appariscenti annidati nella sede contemporanea dell'ONU, si sono trovati di fronte a due stanze fiancheggiate da un'enorme gamma di monitor.

Ciò che lascia senza fiato è la vista di numerosi schermi, che rivelano che le telecamere sono letteralmente ovunque - alcune abilmente camuffate, sparse sulla vasta proprietà dell'ONU, sorvegliano gli ingressi, il garage, i corridoi e i vialetti. In totale, ci sono un'impressionante quantità di 1400 telecamere in uso, come confermato dalle autorità dell'ONU.

I registri costantemente aggiornati dalle telecamere che riprendono le aree vicine all'ONU sono sempre in funzione. Despite l'ovvia sfida di gestire così tante telecamere, il personale di sicurezza dell'ONU è costantemente impegnato a visionare i filmati, assicurando la massima vigilanza.

Nel caso in cui un ospite, o forse una figura losca, incontrasse difficoltà nell'accesso alla struttura, un allarme nei centri di sicurezza si attiverebbe, annunciando "Rifiutato! Rifiutato! Rifiutato!" attraverso una voce automatizzata.

Siate attenti a sistemare la cravatta mentre attraversate i terreni dell'ONU.

Si tratta di un'operazione a tutto campo che coinvolge l'ONU, il Dipartimento di Polizia di New York, il Servizio Segreto e la sicurezza diplomatica. I loro compiti sono molteplici - quest'anno sono stati censiti oltre 22.000 delegati durante il conteggio dei partecipanti alla riunione dell'ONU.

Data la ricorrenza annuale di questo evento, i team di sicurezza mantengono un registro delle passate occasioni. Osservano miglioramenti e lezioni sottili ogni anno, hanno dichiarato.

In parole dell'Ambasciatore degli Stati Uniti Linda Thomas-Greenfield, "Bussando sul legno; non abbiamo mai vissuto una crisi di sicurezza che coinvolgesse i capi di stato qui. Abbiamo preso ogni precauzione."

La NYPD e la sicurezza diplomatica sono responsabili della gestione dei trasporti, siano essi convogli lunghi o brevi, dagli hotel disseminati in tutta Manhattan all'ONU e ritorno. Di conseguenza, i ritardi del traffico sono inevitabili. In questa edizione, molti leader mondiali hanno scelto di ospitare eventi in tutta la città, dal celebrare la Borsa di New York all'incontrare i loro costituenti statunitensi.

Forse a causa della crescente contesa dell'ONU e del suo ruolo di palcoscenico per gli scambi accesi tra i diplomatici, far fronte all'attenzione indesiderata e ai pericoli per la sicurezza è diventato un compito fondamentale per il personale.

Un anno fa, il primo giorno dell'anno, un individuo in crisi psicologica ha guidato il proprio veicolo verso l'ingresso principale dell'ONU e si è rifiutata di andarsene. Nel 2002, un postino ha superato il perimetro, ha gettato volantini in aria e ha sparato contro l'imponente edificio del Segretariato, colpendo diversi piani. (Le barriere sono state innalzate da allora.)

Il personale di sicurezza dell'ONU sottolinea il proprio mandato principale come quello di garantire un ambiente sicuro. Finora, le loro operazioni sono state coronate da successo.

Le Americhe, insieme ad altre parti del mondo, sono rappresentate in queste aree di sicurezza di alto livello durante l'AS

Leggi anche: