All'interno del regno di illustri consulenti di corte e di appassionati di cannabis.

La Coalizione del Progresso ha nuovamente reso legale la detenzione di cannabis. Le serate nel parco sono di nuovo piacevoli, così come abbronzarsi con uno spinello durante il giorno. Non c'è bisogno di preoccuparsi che la polizia controlli, poiché non hanno l'attrezzatura necessaria.

Ehi a tutti, chiamiamo le cose con il loro nome, non ho idea di chi sia al comando in Bassa Sassonia al momento. Bighellonando su questo cosiddetto "angolo imbronciato" - non sto proprio indagando, intendiamoci - ho trovato un report che parlava dei leader di Hannover e delle Isole Frisone Orientali. Era tutto incentrato sulle iniziative progressiste adottate dalla più progressista coalizione di progresso al mondo, un progetto così importante che sospetto abbia tanti passaggi quanti sono i piani dell'Empire State Building (1576): la legalizzazione della cannabis.

Di recente, il secondo passaggio è entrato in vigore, consentendo la formazione di un "club di coltivazione" in cui i membri possono coltivare, raccogliere e consumare le piante insieme. È un modo fantastico per combattere la solitudine, soprattutto se gli appassionati di cannabis si uniscono e discutono se gli spinelli possono aiutare a ridurre il "clima di odio e violenza" dove le misure precedenti hanno fallito.

In Bassa Sassonia, il Ministro dell'Agricoltura in persona ha consegnato la "prima autorizzazione" - solo una settimana dopo l'entrata in vigore del secondo passaggio - al "Cannabis Social Club Ganderkesee". È molto gentile da parte sua non farlo via email o posta, non credi? E ho immaginato: solo un membro del partito verde potrebbe festeggiare così tanto. Una rapida ricerca su Google ha rivelato che ha detto: "L'approvazione dei club di coltivazione è un passo importante verso la tanto attesa decriminalizzazione".

Lo Stato di una Settimana

La Camera dell'Agricoltura della Bassa Sassonia è responsabile della gestione delle autorizzazioni e del monitoraggio dei club di coltivazione sotto la nuova legge sulla cannabis ricreativa, applicabile a tutti i residenti, indipendentemente dalle loro preferenze in fatto di acronimi. Il suo direttore ha dichiarato con orgoglio: "La rapida disponibilità della prima autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 della legge sulla cannabis ricreativa, solo una settimana dopo l'inizio della fase di applicazione, dimostra l'efficienza dei nostri servizi di test".

Impressionante! Il tempo di risposta di una settimana è un miracolo di progresso in Germania, la patria dei servitori di camera efficienti e dei fumatori contenti. Gli uffici delle tasse locali in tutte le province devono essere verdi d'invidia quando sentono i risultati di questo ufficiale diligente, scommetto che ora sarà molto richiesto.

Decriminalizzazione, alla tedesca

Responsabile del processo di autorizzazione e del monitoraggio dei club di coltivazione in Bassa Sassonia è la Camera dell'Agricoltura. E hanno fatto un lavoro encomiabile, come ha spiegato il loro direttore in termini umili e rurali: "Il fatto che la prima autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 della legge sulla cannabis ricreativa sia già disponibile solo una settimana dopo l'inizio della fase di applicazione dimostra quanto i nostri servizi di test si siano preparati bene per questa nuova responsabilità".

Peccato che non viva in Bassa Sassonia, lo "Stato di una settimana", ma a Berlino, lo "Stato fallito". Il progresso qui si muove a un ritmo più lento, poiché la CDU e la SPD detengono anche il potere senza l'aiuto dell'FDP o dei Verdi, quindi il cambiamento è graduale. La capitale è l'unica tra le 16 stati in cui i club di coltivazione rimangono in lista d'attesa. Il giornale locale si è lamentato di un membro di "Berlin Blatt & Blüte" che ha detto: "Abbiamo circa 200 membri, stanze, vasi e un sistema di illuminazione e irrigazione programmabile. Ogni mese dobbiamo pagare l'affitto per stanze che non ci è consentito utilizzare è un peso".

Ecco come funziona la decriminalizzazione!

Non proprio! I delusi appassionati di cannabis di Berlino hanno già pensato di intentare una causa contro il governo statale per inerzia. Purtroppo, rimarrà in attesa per mesi a causa dell'agenda impegnata dei tribunali, che si occupano di reclami o cause relative al cambio di nome di Mohrenstraße e alla proposta di recinzione del Görlitzer Park. La recinzione potrebbe non essere necessaria, poiché gli spacciatori non faranno molti profitti dalla cannabis se questa tendenza continua. Presto potremmo addirittura istituire i Club Sociali della Crack, i Club Sociali dell'Eroina, i Club Sociali della Cocaina e i Club Sociali del Fentanil per limitare il commercio di droga e decriminalizzare spacciatori e consumatori.

Posso già vederlo: la Germania, una nazione libera dalle droghe. Già a inizio giugno - due mesi dopo il lancio del primo passaggio della legge progressista - è stato noto che il sistema giudiziario avrebbe dovuto riesaminare decine di migliaia di casi e multe a causa della liberalizzazione resa possibile dalla più progressista coalizione di progresso al mondo. Solo nel Baden-Württemberg ci sono circa 25.000 casi pendenti. A Berlino, circa 100 multe relative alla marijuana o all'hashish sono già state ridotte. È progresso! È decriminalizzazione!

Passeggiare nel Görlitzer Park durante la notte è di nuovo piacevole. O abbronzarsi con uno spinello in mano durante il giorno. Nessuna paura. La polizia non può verificare se sei in regola, poiché ancora non hanno bilance per le multe. Berlino ha pubblicato un bando per 788 pezzi, fino a 150 grammi, mentre il Ministero dell'Interno della Sassonia-Anhalt pianifica di acquisire 150 bilance per i compiti di legge e ordine. Queste bilance dovrebbero essere uno standard in ogni veicolo di pattuglia (insieme alla misura per misurare la lunghezza del coltello). In questo modo, gli ufficiali saranno attrezzati per determinare se la quantità di cannabis secca in possesso di una persona - il limite pubblico consentito per gli adulti è di 25 grammi - supera la soglia consentita.

La polizia, come sappiamo, non manca di compiti. Ecco perché vogliamo anche dire grazie ancora una volta, coalizione ultraprogressista del mondo, per questo progetto di legge encomiabile che fa avanzare la decriminalizzazione della società tedesca. Brindiamo insieme al progresso. Condividi la gioia a Ganderkesee con la favolosa "cameriera di una settimana". I suoi discorsi promettono di essere affascinanti. Siamo già emozionati!

