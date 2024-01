All'interno del Campus del Benfica, una delle più grandi fabbriche di talenti calcistici al mondo

Nel corso degli anni, l'accademia del club - nota come Benfica Campus - ha dato vita a numerose stelle che sono diventate oggetto di trasferimenti importanti da parte dei più grandi club europei: Ederson, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Félix e Dias, solo per citarne alcuni.

Rodrigo Magalhães è il coordinatore tecnico del Campus e lavora nel settore giovanile del club dal 2005. Afferma alla CNN Sport che l'attenzione del Benfica per lo sviluppo delle sue giovani stelle come esseri umani prima che come calciatori è la chiave del suo successo.

Nell'accademia vivono circa 95 giocatori alla volta e, quando passano dall'under 18 all'under 19, si trasferiscono in case o appartamenti di proprietà in città.

"Secondo noi, è l'età in cui iniziano ad avere una propria vita", dice Magalhães alla CNN. "Alcuni di loro hanno una fidanzata, altri vivono in due o tre in un appartamento. Quindi iniziano una vita al di fuori dell'accademia e noi dobbiamo prepararli a vivere la loro vita, perché sappiamo che una piccola percentuale di giocatori raggiungerà l'obiettivo di giocare in prima squadra o nei principali campionati europei".

"Dopo queste età, under 19 e under 23, normalmente tutti i nostri giocatori che progrediscono [dall'accademia] possono giocare in prima e seconda divisione qui in Portogallo o in altri Paesi, ma dobbiamo prepararli se il calcio fallisce".

"Il primo obiettivo era svilupparli come esseri umani e dobbiamo prepararli anche con un forte sviluppo accademico".

Campioni d'Europa

La scorsa stagione, la squadra Campus del Benfica ha finalmente vinto il premio più ambito del calcio giovanile per club: la UEFA Youth League. Introdotta nel 2013, è un torneo a cui partecipano tutte le squadre giovanili dei club che partecipano alla Champions League di quella stagione.

Dopo aver perso in tutte e tre le precedenti finali, il Benfica ha finalmente messo le mani sul trofeo con un'accattivante vittoria per 6-0 sull'RB Salisburgo, un risultato che ha attirato gli sguardi ammirati di molti dei più grandi club europei.

"Tutti sono orgogliosi di quel momento, perché è stato un processo che non è iniziato in quella stagione", dice Magalhães. Molti di quei giocatori hanno iniziato con noi a sei anni, altri a 10 o 11 anni".

"Dobbiamo guardare a tutte le persone che lavorano con loro - allenatori, assistenti allenatori, insegnanti, dipartimento sociale, dipartimento di scouting - tutti qui hanno una parte speciale in quel momento".

Magalhães afferma che circa il 90% della squadra che ha vinto la UEFA Youth League ha iniziato a giocare al Campus tra le fasce d'età under-6 e under-12.

Sebbene il Benfica abbia la sua base principale a Lisbona, vanta anche cinque centri di allenamento in tutto il Portogallo, che permettono al club di scovare e poi coltivare i migliori talenti di tutto il Paese.

Nella squadra per le semifinali e le finali, Magalhães dice che c'erano giocatori provenienti da tutti i centri di allenamento del Benfica - nel nord, nel sud e nel centro del Portogallo - un'impresa di cui è incredibilmente orgoglioso perché è la prova che il progetto che il Benfica gli ha affidato sta dando i suoi frutti.

Ma anche se non avessero vinto il trofeo la scorsa stagione, Magalhães avrebbe comunque considerato la partecipazione della squadra come un successo. Nelle otto stagioni dall'inizio della Youth League - la stagione 2020-21 è stata annullata a causa della pandemia di Covid - il Benfica ha raggiunto quattro finali, un record che solo il Chelsea, vincitore di due edizioni, è riuscito a eguagliare.

"Più che la vittoria del trofeo, è la regolarità", dice Magalhães. "Se fossimo una squadra che va una volta ogni cinque anni in semifinale o in finale, ok, è un bene per noi. Ma una squadra [con il record del Benfica] significa che abbiamo davvero un gruppo di giocatori in grado di competere ai massimi livelli rispetto ad altre squadre in Europa".

"Per noi la regolarità è un segno che il nostro lavoro sta andando bene".

Poiché il Benfica non può competere con i club più ricchi d'Europa - come Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain - per quanto riguarda i trasferimenti di giocatori, Magalhães sa che la strada migliore per il successo della prima squadra è quella di coltivare i propri talenti di livello mondiale.

Aspiranti stelle

António Silva è uno degli attuali astri nascenti dell'accademia del Benfica ed era in squadra nella vittoriosa campagna di UEFA Youth League della scorsa stagione. Il 18enne difensore centrale si è unito al Benfica nel 2014 e, data la sua posizione, spera naturalmente di emulare il successo di Dias.

Dias è arrivato al Manchester City dal Benfica per circa 75 milioni di dollari nel 2020 e si è subito affermato tra i migliori difensori della Premier League. Nelle sue due stagioni al City, il 25enne ha svolto un ruolo cruciale nella conquista di due titoli di Premier League e nel raggiungimento della finale di Champions League del 2021.

Silva indossa anche la maglia n. 66 che Dias indossava quando era al club.

"Guardo molto a Rúben", dice a CNN Sport. "Ha iniziato a giocare qui e guardate tutte le cose che ha ottenuto al Manchester City e anche nella squadra del Benfica. È una persona da ammirare e per me è importante avere i miei riferimenti per arrivare al top".

"I club portoghesi lavorano molto con i giovani, quindi è importante per noi avere il tipo di giocatori che raggiungono il top e giocano in tutti i campionati, nei campionati più importanti come la Premier League e la Liga, come Nuno [Mendes] che è nel PSG.

"Per noi è importante avere questo tipo di giocatori, come idoli per cercare di completare questo processo e, se possibile, farlo meglio di loro".

Silva si descrive come un centravanti moderno, a suo agio con la palla al piede e capace di giocare palle lunghe o di passare da solo a terra. Oltre a Dias, Silva si ispira a Virgil van Dijk del Liverpool e ad Antonio Rüdiger del Real Madrid.

Tuttavia, Silva sa che nessuno dei successi personali e di squadra dei giocatori sarebbe possibile senza la dedizione delle centinaia di collaboratori che lavorano nelle basi del Benfica in tutto il Paese.

"Il Benfica ha molte persone che lavorano per noi, che danno tutto per noi e questa è la cosa più importante", spiega. "Il Benfica Campus è importante, ma le persone che lavorano con noi? Sono più importanti".

