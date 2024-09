Domande esorbitanti e incidenti peculiari

All'interno dei santuari privati: gli hotel svelano le loro esperienze di richiesta più straordinarie in camera

Sembra che gli ospiti stiano diventando sempre più esigenti, come dimostrato da un nuovo rapporto di Hotels.com. Questo rapporto rivela alcune delle richieste di servizio in camera più insolite fatte ai suoi partner hotel in tutto il mondo.

Tra le più strane ci sono una vasca da bagno piena di Evian per la routine del bagno di un bambino, un menu personalizzato privo di allergeni per un animale domestico e richieste separate di toast bruciato, latte di capra fresco e 2 chili di banane.

Il rapporto menziona anche la richiesta di un cinque alto da un membro del personale dell'hotel come conferma che la richiesta di servizio in camera è stata ricevuta.

In un hotel di New York, le cose hanno preso una piega erotica durante il Mese della Consapevolezza della Salute Sessuale quando è stato introdotto un pacchetto "Pod dell'Amore Proprio". Questo pacchetto includeva tutto ciò che uno potrebbe desiderare per una serata romantica in solitudine. Scopri di più qui.

Viaggiatori con etica dubbia

C'è un motivo convincente per non gettare mai immondizia, come ha dimostrato un turista quando ha violato le regole del Servizio dei Parchi Nazionali e ha gettato un sacchetto di Cheetos in una grotta del Nuovo Messico. Questo atto ha causato danni "cambianti il mondo" all'ecosistema microbico fragile delle Grotte di Carlsbad.

Nel frattempo, alle Hawaii, le Scale di Haiku, chiuse dal 1987, continuano ad attirare individui avventurosi che rischiano la loro vita per visitarle. Recentemente, quattordici persone sono state arrestate per aver acceduto illegalmente a queste scale pericolose, che sono hazardous non solo per i visitatori, ma minacciano anche la conservazione delle risorse naturali.

Volare può essere duro per l'ambiente e i rifiuti dovrebbero essere minimizzati. Un passeggero turbolento che ha causato un dirottamento lo scorso anno è stato costretto a pagare un prezzo salato, compresi più di $5.000 in costi di carburante.

Sulla costa della Georgia, tuttavia, c'è stato qualche "scarico" positivo. Due vagoni della metropolitana di Atlanta sono stati affondati nell'Oceano Atlantico e ora servono come casa per pesci, tartarughe marine e coralli. Non sono nemmeno gli oggetti più insoliti da trovare in ciò che è noto come Reciffo Artificiale L.

Collisioni e cancellazioni

Un jet regionale Delta CRJ 900 ha urtato contro un Airbus A350 Delta mentre entrambi erano in fase di taxi per il decollo all'aeroporto di Atlanta. Il jet regionale ha perso la sua sezione di coda, ma tutti i passeggeri sono rimasti illesi e sono stati messi su voli alternativi.

La nave da crociera Villa Vie Odyssey avrebbe dovuto salpare a maggio per un viaggio intorno al mondo "senza fine", dove il sole non tramonta mai. Tuttavia, più di tre mesi dopo, i primi passeggeri sono ancora bloccati nel porto di partenza.

Il percorso di nove mesi della crociera mondiale Ultimate di Royal Caribbean era meno ambizioso, ma ha comunque incontrato ostacoli. Questo viaggio è diventato il centro di una tempesta sui social media.

Destinazioni romantiche e programmi di premi

Anne Marie Hagerty ha viaggiato in più di 25 paesi alla ricerca dell'amore. Condivide i suoi pensieri sui luoghi più romantici, tra cui l'Inghilterra e l'Argentina.

Se Hagerty trova la sua anima gemella, potrebbe essere interessata a questi pacchetti per luna di miele a budget. CNN Underscored, una guida alle recensioni dei prodotti e alle raccomandazioni di proprietà di CNN, ha raccolto queste opzioni economiche.

Da notare

Questi sono i migliori programmi di premi delle compagnie aeree del mondo, secondo Point.me.

Offrono chiarezza in un paesaggio sempre più confuso.

Una città spagnola esorta i turisti britannici a tenere i vestiti addosso.

Si tratta solo di "rispetto e igiene."

I viaggiatori europei dovranno pagare per entrare nel Regno Unito nel 2025.

Ma non i loro vicini qui accanto. È la "fortuna degli irlandesi."

Ha invitato uno sconosciuto a unirsi a lei in vacanza in Italia.

"È passato da zero a cento, davvero, davvero veloce."

