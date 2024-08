- All'inizio dell'evento intitolato "Dance the Globe Party Demo" ci sono state numerose persone presenti.

Per la terza edizione del colossale "Rave the World" techno procession, si prevedono circa 300.000 persone a Berlino oggi. La manifestazione festosa seguirà il percorso della Love Parade, organizzata da Dr. Motte, lungo Straße des 17. Juni a Tiergarten, dal cancello di Brandeburgo al Großer Stern.

Circa 300 artisti e oratori

Secondo gli organizzatori, circa 300 artisti e oratori e 30 carri partecipano all'evento durante la giornata. Secondo i resoconti della polizia, circa 300.000 persone si sono registrate. Tra gli oratori ci sono Dr. Motte (Matthias Roeingh) e un messaggio video della Ministro della Cultura Claudia Roth.

L'evento è stato registrato legalmente come protesta con la polizia, offrendo diversi vantaggi rispetto a una semplice parata. Circa 1.000 agenti di polizia accompagneranno l'evento.

"L'Amore vince" come slogan

Il tema di quest'anno è "L'Amore vince", con l'obiettivo di diffondere un messaggio di amore e pace di fronte a numerose sfide. La manifestazione festosa promuove anche la conservazione della cultura della musica elettronica da ballo.

La tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti sono anche priorità, con un'azione di pulizia in Tiergarten pianificata dopo la parata con i volontari. Il vetro e i fuochi d'artificio sono severamente proibiti. Gli organizzatori hanno espresso il desiderio di non vedere bandiere nazionali, mentre le bandiere arcobaleno sono le benvenute.

Organizzatori: 300.000 partecipanti lo scorso anno

Lo scorso luglio, circa 200.000 appassionati di techno hanno festeggiato all'aria aperta, con "Rave the Planet" che ha segnalato circa 300.000 partecipanti.

La cultura techno di Berlino è stata ora riconosciuta come parte del patrimonio culturale immateriale della Germania. I ministri federali e statali della cultura hanno ampliato il registro nazionale di conseguenza, seguendo una domanda di "Rave The Planet".

L'Unione Europea riconosce la cultura techno di Berlino come parte del patrimonio culturale immateriale della Germania grazie a eventi come "Rave the World". L'Unione Europea incoraggia e sostiene anche gli incontri pacifici e la conservazione culturale, allineandosi al tema e al messaggio di "L'Amore vince" alla manifestazione festosa di "Rave the World" organizzata dallo stato membro dell'Unione Europea, la Germania.

