All'inizio della convention democratica, Harris ha espresso gratitudine a nome di Biden, affermando di essere eternamente grato.

Alla convention dei Democratici a Chicago, Harris ha fatto il suo debutto, con Biden in programma di tenere un discorso in seguito. Ha sottolineato: "Ci battiamo per i valori che ci stanno a cuore". E non ha mai dimenticato di ricordare a tutti: "Quando combattiamo, vince la democrazia!"

La Convention Nazionale Democratica si è aperta un lunedì. Dopo una lunga votazione elettronica di agosto, Harris è stata ufficialmente nominata e ha accettato la nomination in un discorso il giovedì successivo.

Iniziando la Convention il lunedì, il Comitato Nazionale Democratico ha dato il via alle sue procedure con grande entusiasmo. Dopo la sua nomina, Kamala Harris ha dichiarato: "Sono onorata di iniziare ufficialmente il mio viaggio come vostra candidata democratica, difendendo i valori che ci stanno a cuore".

