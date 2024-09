- All'ingresso si sentì l'eco di colpi di pistola.

Tre individui devono presentarsi al tribunale regionale di Hanau (alle 9:00) per rispondere alle accuse di tentato omicidio volontario e lesioni gravi. L'accusa sostiene che questo gruppo, con un'età compresa tra 22 e 31 anni, ha perpetrato un'aggressione contro un 47enne nella sua abitazione di Hanau.

Stando ai resoconti, il gruppo era equipaggiato con una mazza telescopica e una pistola e si è diretto verso l'appartamento al terzo piano, bussando alla porta. Dopo aver visto il trio attraverso uno spiraglio e aver sentito minacce mortali, il 47enne ha chiuso subito la porta. Il trio ha quindi tentato di sfondarla. Il principale imputato, di 31 anni, è accusato di aver sparato dieci colpi a bruciapelo contro la serratura, la porta e la vittima dietro di essa.

Motivo potenziale: Vendetta

Si presume che un proiettile abbia attraversato la porta e sia finito incastrato nel pavimento della cucina. Incredibilmente, il 47enne non ha riportato ferite. L'accusa ipotizza la vendetta come possibile movente, con faide familiari come causa sottostante. La camera del tribunale ha riservato cinque giorni di processo entro la fine di settembre. L'inizio del processo, inizialmente previsto per la fine di agosto, è stato rinviato a causa di un malore di un individuo coinvolto nelle procedure.

