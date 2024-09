All'improvviso, la CDU si trova a doversi occupare della BSW.

Domenica prossima, gli individui in Sassonia e Turingia voteranno per i nuovi parlamenti regionali. Ciò che un tempo era un processo democratico di routine potrebbe ora portare alla vittoria dell'AfD. L'ultima rimasta dell'opposizione centrista contro questo è la CDU, ma potrebbe aver bisogno di aiuti insoliti.

Se incontrate Michael Kretschmer di recente, sembra principalmente: stanco. Per settimane, mesi, addirittura anni, il Ministro Presidente ha cercato di convincere gli abitanti della Sassonia del suo "Approccio Sassone", come lo chiama lui. Incontri e discussioni con consiglieri locali, vigili del fuoco, artigiani e lavoratori - tutto questo è stato fatto dal 2017, quando ha assunto l'incarico. Spiegare, spiegare, spiegare - questa è la sua strategia. Essere accessibile. Evitare di apparire altezzoso.

Ha seguito questa strategia anche nella gestione della situazione dei rifugiati e della crisi del COVID-19. Ha pazientemente ascoltato le critiche, persino alla sua porta di casa. Fino a quando Putin non ha invaso l'Ucraina. Da allora, si è trasformato in una sorta di voce dell'Est. In tutta la Germania, è l'unico politico CDU di spicco che sostiene l'interruzione dell'invio di armi all'Ucraina e il ripristino delle importazioni di gas russo.

Ma è esattamente ciò che molti nella regione stanno dicendo, e ciò che pochi altri politici di spicco affermano - a parte l'AfD e il BSW. Dietro ogni affermazione apparentemente strana, ci sono dieci richieste di democrazia e rispetto della legge a Zwickau, Görlitz o Chemnitz. È di questo che si tratta domenica in Sassonia. La gente voterà per i partiti centristi o per l'AfD, considerata "firmamente estremista di destra" anche in Sassonia? Molti nella CDU perdonano a Kretschmer la sua pubblica divergenza dalla linea del partito per questo motivo. La chiamano "libertà di movimento" nella CDU federale. E non ha lui, in quanto politico statale, comunque poca influenza sulla politica estera?

Nell'ultimo sondaggio condotto da RTL e ntv, la CDU di Kretschmer continua a guidare. Il 33 percento dei rispondenti voterebbe per il partito al potere dal 1990. Il 31 percento dei rispondenti ha indicato che voterebbe per l'AfD. A differenza dei populisti di destra, Kretschmer ha possibilità di coalizione. Secondo lo stesso sondaggio, SPD e Verdi hanno buone possibilità di rientrare nel parlamento regionale - una situazione che un tempo era incerta. Ciò potrebbe portare a un remake della coalizione Kenya, ovvero nera-rossa-verde.

Tuttavia, Kretschmer non manca di sottolineare che non vuole governare con i Verdi. In un'intervista con ntv.de, ha chiamato per un "voto strategico". Chi preferisce veramente SPD e Verdi dovrebbe votare per la CDU questa volta. In ogni caso, è chiaro: chi vuole evitare i Verdi ha bisogno di un'alternativa. L'alternativa che si presenta come tale è off-limits per la CDU. Kretschmer è altrettanto risoluto in questo senso che con i Verdi o la Sinistra. Interessantemente, non tutti i votanti della CDU tra Bautzen e Plauen condividono questa opinione.

L'alternativa reale potrebbe essere la coalizione guidata da Sahra Wagenknecht. Ironia della sorte, il BSW, un gruppo scissionista del partito della Sinistra, è guidato dall'ex comunista Wagenknecht. Sta mescolando le carte: economicamente a sinistra, socialmente conservatore-autoritario. In particolare, ciò significa salari più alti, ma anche legge e ordine e un limite fermo all'immigrazione. Non sorprende che Wagenknecht rimanga altrettanto anti-americana che mai. Kretschmer non esclude nulla, ma tiene le carte vicine al petto. "Non conosco quella gente", ha detto a ntv.de.

Diverse dinamiche in Turingia

Proprio accanto, in Turingia, Mario Voigt mira a raggiungere la posizione che Kretschmer attualmente occupa. Il presidente della CDU dello stato mira a succedere a Bodo Ramelow come Ministro Presidente. Il politico della Sinistra è stato in carica per dieci anni. Negli ultimi cinque, ha guidato un governo di minoranza con SPD e Verdi - un intermezzo spiacevole dopo il breve mandato del politico del FDP Thomas Kemmerich. Nemmeno Ramelow stesso desidera un bis di quella coalizione, come ha dichiarato nel dibattito con ntv e Antenne Turingia. Il candidato SPD Georg Maier, ministro dell'Interno per sette anni, ha detto a ntv.de che lo stato ha bisogno di un governo di maggioranza. Maier sarebbe felice di passare da una coalizione rossa-rossa-verde alla CDU. Può sembrare opportunistico, ma non lo è. La SPD è altrettanto compatibile con la CDU e la Sinistra.

In Turingia, l'AfD rimane la forza più forte con il 30 percento, ma a differenza della Sassonia, non è inamovibile. Il suo leader è Björn Höcke, il politico dell'AfD più prom

La Sinistra non si aspetta molti benefici dalla situazione attuale. Attualmente al 14%, è improbabile che sia coinvolta nel prossimo governo, poiché nessuno vuole formare una coalizione con l'estrema destra AfD. Ciò lascia alle altre parti la formazione di una maggioranza, rendendo la CDU inevitabile a causa della sua forza del 22%. Tuttavia, la CDU raramente forma coalizioni con l'AfD e la Sinistra in tutta la Germania, lasciando SPD, Verdi e BSW come potenziali partner. I Verdi potrebbero non superare la soglia del 5%, quindi Mario Voigt avrebbe bisogno del sostegno del BSW. La loro candidata, Katja Wolf, è pratica e capisce i problemi locali, rendendola un asset.

Per quanto riguarda l'AfD, non si tratta solo di governare.

Tuttavia, questo non si può dire per Wagenknecht stessa. Ha presentato condizioni rigorose per la collaborazione con la CDU. Ha dichiarato tre settimane fa che il BSW si unirebbe solo a un governo statale se non ci fossero missili USA in Germania. Questo è un punto morto per la CDU. Le questioni di politica estera vengono generalmente evitate a livello statale, poiché queste decisioni vengono prese altrove. Voigt ha detto a ntv.de: "Finché Sahra Wagenknecht impone richieste per la Saarland dalla Turingia, non abbiamo basi per i colloqui con il BSW. sarei aperto a discutere i problemi della Turingia e le soluzioni con la signora Wolf".

Pertanto, è improbabile vedere un Presidente del Consiglio AfD in Sassonia o Turingia. Tuttavia, l'estrema destra può ancora esercitare influenza. Se ottengono un terzo dei seggi, avrebbero una minoranza di blocco per le decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi. Queste situazioni sono rare, ma quando si verificano, riguardano questioni cruciali - modifiche alla costituzione statale, nomine dell'auditor statale e giudici della costituzione statale - qui l'AfD potrebbe veto i candidati inaccettabili. Potrebbero diventare il fastidio necessario per ulteriormente indebolire la democrazia e le sue istituzioni. E se i governi sono formati intorno a loro, potrebbero posizionarsi di nuovo come l'unica alternativa alle altre parti. I successi sono ancora alla portata dell'AfD, anche senza un colpo di governo.

Il BSW, guidato da Sahra Wagenknecht, è un'alternativa per alcuni voti della CDU in Sassonia. Despite le sue condizioni rigorose per la collaborazione con la CDU, la posizione economicamente a sinistra e socialmente conservatrice-autorit

