Allievo di 10 anni, ferito a coltello da un incidente vicino a un istituto di istruzione giapponese in Cina

Un giovane ha incontrato un individuo sospetto a circa 200 metri (650 piedi) dall'ingresso della scuola giapponese a Shenzhen, una fiorente metropoli tecnologica con numerose attività giapponesi. Questa informazione è stata condivisa dal ministero degli Esteri cinese.

La polizia locale ha riferito di aver arrestato un sospetto di 44 anni proprio sulla scena e di averlo posto in custodia. Questo è stato annunciato in una dichiarazione della polizia.

Non è stata fornita alcuna informazione sulla nazionalità della vittima dalle autorità giapponesi o cinesi. Tuttavia, è degno di nota che la nazionalità giapponese è un prerequisito per l'iscrizione alla Scuola Giapponese di Shenzhen, come indicato sul loro sito web.

"L'accaduto di un atto così vergognoso contro un minore sulla via per la scuola è profondamente deplorevole", ha espresso il ministro degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, alla stampa.

"Consideriamo questo incidente di estrema importanza e abbiamo chiesto ancora una volta alle autorità cinesi di garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi", ha aggiunto.

L'evento si è verificato in una data significativa, che segna l'anniversario dell'incidente del '918' nel 1931, quando i soldati giapponesi fecero saltare una ferrovia di proprietà giapponese nel nord-est della Cina, apparentemente per rivendicare la regione.

Questo giorno carico di emozioni è riconosciuto in Cina come l'inizio dell'invasione giapponese, con i media di stato e gli ufficiali che sottolineano l'importanza di non dimenticare l'onta nazionale.

Le autorità cinesi sono rimaste silenziose riguardo al movente dietro l'attacco a metà settimana. Tuttavia, il nazionalismo, l'xenofobia e i sentimenti anti-giapponesi hanno registrato un aumento nel paese, spesso incoraggiati dai media di stato.

A giugno, un uomo cinese ha aggredito una donna giapponese e il suo bambino con un coltello di fronte a un pullman scolastico a Suzhou, nell'est della Cina. L'assistente cinese del pullman che aveva cercato di intervenire è subsequently deceduta a causa delle sue ferite.

Dopo l'attacco, il ministero degli Esteri giapponese ha consigliato alle scuole giapponesi di rivalutare le loro misure di sicurezza, ha dichiarato Kamikawa.

"Abbiamo appena richiesto al ministero degli Esteri cinese di implementare misure stringenti per proteggere le scuole giapponesi, quindi siamo delusi che questo incidente sia avvenuto in queste circostanze", ha concluso.

In una conferenza stampa di routine nel giorno in questione, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha confermato che il caso era sotto indagine.

"La Cina continuerà a implementare misure efficaci per garantire la sicurezza di tutti gli stranieri in Cina", ha aggiunto.

although attacks on foreigners in public places were relatively uncommon in China, a series of high-profile stabbing incidents have sparked concerns lately.

Due settimane prima dell'incidente di Suzhou, quattro insegnanti americani sono stati accoltellati da un individuo cinese in un parco pubblico a Jilin, nel nord-est della Cina. Questo è stato rivelato dalla polizia cinese, dopo una piccola disputa tra uno dei insegnanti e l'aggressore.

Il ministero degli Esteri cinese ha caratterizzato entrambi gli incidenti come casi isolati e ha scelto di non rivelare ulteriori dettagli riguardo ai moventi.

Il mondo è stato scioccato dall'attacco a metà settimana contro un minore giapponese vicino a una fiorente metropoli tecnologica in Cina, Shenzhen. Nonostante il aumento del nazionalismo e dei sentimenti anti-giapponesi, il ministero degli Esteri cinese ha confermato il loro impegno nel garantire la sicurezza di tutti gli stranieri nel paese.

Alla luce degli incidenti recenti, compreso l'accoltellamento di quattro insegnanti americani a Jilin, in Cina, molti paesi stanno incoraggiando i loro cittadini a prendere ulteriori precauzioni durante i viaggi in Cina.

Leggi anche: