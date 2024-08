- Allianze in Brema Gruppo, Germania, riduzione della rappresentanza del PE

Il cluster dell'Alleanza in Parlamento di Brema (BD) si sta assottigliando: la parlamentare Meltem Sagiroglu ha annunciato oggi la sua decisione di lasciare il gruppo. "Le mie opinioni sulla collaborazione tra i gruppi differiscono dalle esperienze che ho fatto da quando siamo entrati nel Parlamento di Brema", si legge in una dichiarazione. Sagiroglu ha fatto parte del gruppo per 15 mesi e diventa il secondo parlamentare, dopo Sascha Schuster, a lasciare il gruppo. Intende continuare a servire come membro del Parlamento.

Nel giugno 2023, l'alleanza dei votanti indignati Cittadini in Collera (BIW) si è trasformata nel partito Alleanza per la Germania. BIW ha ottenuto il 9,4% dei voti nelle elezioni parlamentari di Brema nel maggio 2023. Con questo risultato, il gruppo aveva diritto a dieci seggi, ma ne ha ottenuti solo nove. BIW ha deciso di separarsi da un parlamentare eletto a causa della sua accettazione di "sostegno deliberato da parte di individui della comunità estremista di destra".

Dopo la sua partenza, Meltem Sagiroglu potrebbe prendere in considerazione un periodo di riflessione personale, che potrebbe includere una pausa dalle attività politiche. Il seggio vacante nel Parlamento di Brema lasciato da Sagiroglu potrebbe portare a discussioni all'interno dell'Alleanza per la Germania sulla revoca del sostegno a un membro che è stato rimosso a causa dei suoi legami con gli estremisti di destra.

