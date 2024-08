- Allianz denuncia carenze nella protezione contro le inondazioni in Germania

Allianz Critica le Carenze nella Protezione dalle Inondazioni in Germania e Baviera Dopo le Inondazioni di Giugno

Allianz ha criticato le carenze nelle misure di protezione dalle inondazioni in Germania e Baviera dopo le inondazioni di giugno. Il CEO Oliver Bäte, parlando a Monaco durante la presentazione dei risultati semestrali dell'azienda, ha fatto un confronto negativo con i Paesi Bassi: "La cosa più importante, anche in Baviera, è che miglioriamo i nostri sforzi di prevenzione dei danni", ha detto. "Potresti chiederti perché continuiamo ad avere danni così elevati in Germania". Altri paesi come i Paesi Bassi, "che hanno vissuto sotto il livello del mare per secoli", sono migliori nella prevenzione.

292 Milioni di Euro di Danni dalle Inondazioni di Giugno

Allianz ha ricevuto 11.500 segnalazioni di danni dai clienti a causa delle inondazioni di giugno lungo il Danubio e i suoi affluenti, con danni per un totale di 292 milioni di euro. In totale, le inondazioni di giugno sono stimate aver causato circa due miliardi di euro di danni assicurati. Includendo i danni non assicurati, il totale è probabile che sia notevolmente più alto.

La critica di Bäte include il fatto che molti comuni lungo il Danubio hanno designato aree edificabili nelle zone inondabili negli ultimi decenni. Inoltre, il governo statale della Baviera ha completato solo due dei sette grandi bacini di ritenuta delle acque pianificati vent'anni fa. La Baviera e gli altri 15 stati federali chiedono l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro le inondazioni, che è contrastata da molte compagnie, tra cui Allianz, a causa delle paure di costi elevati.

Figure d'Affari Positive

Sul fronte delle figure d'affari, Allianz ha performato meglio delle aspettative nel primo semestre dell'anno. Il suo risultato operativo del secondo trimestre è aumentato del quattro percento a 3,93 miliardi di euro, con un totale di 7,9 miliardi di euro per il primo semestre. Tutte e tre le aree di business - assicurazione proprietà e responsabilità civile, assicurazione vita e salute, e gestione degli asset - hanno mostrato miglioramenti.

L'obiettivo dell'azienda per l'intero anno è un utile operativo di 13,8 a 15,8 miliardi di euro. Tuttavia, Allianz, come il suo vicino Munich Re, è cauta. È ancora troppo presto per cambiare le prospettive, ha detto il direttore finanziario Claire Coste-Lapoutre.

Le inondazioni di giugno hanno causato danni significativi, con Allianz che ha segnalato 292 milioni di euro di richieste di risarcimento. Ciò sottolinea l'urgenza di migliorare le misure di protezione dalle inondazioni, come ha notato il CEO Oliver Bäte in modo critico, citando paesi come i Paesi Bassi come esempi di migliori metodi di prevenzione.

