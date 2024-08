All'evento del DNC, Mindy Kaling ha offerto i suoi pensieri sul divorzio di Ben Affleck e Jennifer Lopez.

Il mercoledì, Kaling ha fatto da maître di cerimonie per la Convenzione Nazionale Democratica del 2024 a Chicago. Durante il suo discorso, l'attrice de "The Office" ha riconosciuto Affleck, esprimendo affetto per la loro terra natale, il Massachusetts.

In tono allegro, ha esclamato: "Non posso andarmene senza fare un cenno alla fantastica delegazione del mio Massachusetts natale", mentre si trovava al podio. "Massachusetts, sei incredibile!"

Menzionando la stella dei Boston Red Sox e Celtics Jayson Tatum, ha aggiunto: "Tieni duro, Ben Affleck".

La sua affermazione probabilmente si riferiva alle recenti notizie del divorzio richiesto da Lopez ad Affleck a Los Angeles durante la settimana.

La coppia era stata sposata solo per due anni, con la richiesta di divorzio di Lopez che cadeva sull'anniversario del loro matrimonio del 2022 a Riceboro, Georgia, dopo le loro nozze improvvisate a Las Vegas un mese prima.

Il loro primo fidanzamento, più di 20 anni fa, era seguito al loro primo incontro sul set di "Gigli", ma hanno rimandato e alla fine cancellato il loro matrimonio del 2003 a causa dell'attenzione dei media.

