All'evento del 9 settembre, Apple potrebbe presentare il suo primo iPhone che incorpora la tecnologia di intelligenza artificiale.

Il 9 settembre 2023, il colosso della tecnologia sta organizzando un evento unico sotto il nome "It’s Radiating Moment". L'evento si svolgerà alle 10 del mattino ora del Pacifico al Steve Jobs Theater all'interno di Apple Park e sarà accessibile online per lo streaming.

Anche se il significato esatto di "radiating moment" rimane oscuro, l'intelligenza artificiale avanzata è prevista come componente significativa del prossimo modello di iPhone.

A giugno, Apple ha fatto sensazione al loro annuale Worldwide Developers Conference mostrando una miriade di funzionalità guidate dall'IA per l'iPhone. Questo includeva innovazioni come gli emoji personalizzabili generati dall'IA chiamati Genmoji, e un Siri significativamente più intelligente che può rispondere alle domande sul tuo programma, il contenuto delle tue email e gli orari di arrivo dei voli per i tuoi cari.

Durante questo convegno, Apple ha anche stretto un accordo con OpenAI, l'organizzazione dietro ChatGPT, che a sua volta ha affrontato controversie e sfide.

Il rilascio potrebbe potenzialmente cambiare le tendenze del mercato iPhone di Apple in Cina. Le vendite di iPhone in Cina hanno subito un significativo calo a causa delle persistenti incertezze economiche e della concorrenza in aumento.

Questo report è stato parzialmente scritto da CNN's Samantha Kelly.

