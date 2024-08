- Allenatore di Phoenix prima della partita BVB: "Un tabellone davanti a noi"

Allenatore Cristiano Adigo di 1. FC Phoenix Lübeck vede il ruolo di chiaro sfavorito nella partita di DFB-Pokal contro il Borussia Dortmund come un'opportunità. "Quello che ci aspetta è una bella sfida. Ne siamo consapevoli. Ma saremo pronti," ha detto il 52enne durante la conferenza stampa a Hamburg in vista della partita del primo turno di sabato (18:00/Sky).

Nessuno aveva dato a Davide contro Golia una possibilità, ha notato Adigo. "Ma sappiamo tutti come è andata a finire," ha aggiunto. Per un colpo di scena, molte cose dovrebbero andare per il verso giusto. "Speriamo che il Borussia sottovaluti il Phoenix Lübeck." La partita si giocherà nello stadio del Hamburger Volkspark a causa di motivi di sicurezza. Lo stadio di casa del Phoenix, Buniamshof, ha una capacità di soli 3.000 spettatori. Andare allo stadio di casa dei rivali cittadini e di campionato del VfB Lübeck a Lohmühle sarebbe stato difficile a causa delle rivalità tra i tifosi.

Due giorni prima della partita a Hamburg, erano già stati venduti 49.700 biglietti. 16.000 sono andati alla squadra del Dortmund, 3.000 sono stati riservati per i tifosi di Lübeck. Lo stadio del Volkspark ha 57.000 posti a sedere, con 10.000 riservati per i tifosi dell'HSV.

L'accordo di affitto non è piaciuto a tutti i tifosi dell'Hamburger SV. Durante la partita di seconda divisione contro l'Hertha BSC lo scorso sabato, alcuni hanno protestato con striscioni.

"Giocando i buoni con Donetsk. Pensando solo alle ceneri con Phoenix. Il nostro stadio non è un Airbnb, voi avvoltoi!", hanno scritto gli ultras su uno striscione. L'HSV aveva già messo a disposizione lo stadio alla squadra ucraina di vertice dello Shakhtar Donetsk per le partite di Champions League.

Adigo prende questa insoddisfazione con filosofia. "Sappiamo che l'Hamburger SV ha una cultura dei tifosi molto buona e grande. E tutti possono esprimere la loro opinione," ha detto l'allenatore. "Non c'è bisogno di analizzare troppo."

