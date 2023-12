Allenare il principe Harry e fare la storia del Tour: L'ascesa fulminante di Brendan Lawlor, il golfista disabile numero 1 al mondo

Nell'ottobre del 2020, l'irlandese ha dichiarato alla CNN Sport che sperava di "continuare a far rotolare la palla" per la prossima generazione di golfisti disabili.

Ora che è il numero 1 della classifica mondiale dei golfisti disabili, Lawlor ha spinto la pallina oltre il fairway e la vetta, e non sembra che atterrerà tanto presto.

Tre anni fa si stava acclimatando alla sua nuova vita di atleta professionista. Da allora, il venticinquenne è diventato il primo golfista disabile a partecipare all'European Tour, ha vinto tre eventi per disabili di fila fino al 2021 ed è salito in cima alla classifica mondiale del golf per disabili.

Nelle ultime settimane ha aiutato il principe Harry a migliorare il suo swing ed è stato protagonista di un nuovo Tour di riferimento per il golf per disabili, ma forse il momento più bello per Lawlor è stato quello delle prove finali per la squadra del suo Paese ai Campionati europei di golf per disabili.

"È pazzesco: l'anno scorso in Irlanda non c'era nessun golfista disabile e quest'anno abbiamo avuto una prova finale con sette giocatori, tutti sotto il triplo handicap, il che è incredibile", ha detto Lawlor alla CNN.

"Tutti dicono: 'Abbiamo iniziato perché... ti abbiamo visto giocare al Belfry (al debutto di Lawlor sull'European Tour), ti vediamo fare questo'", ha aggiunto. "È una sensazione di benessere nello stomaco quando le persone provano qualcosa perché sei tu a creare il percorso per loro.

"Non mi interessano le classifiche, voglio solo vincere quanti più eventi possibile e cambiare la vita di quante più persone possibile".

Una nuova alba

Dalla sua città natale, Dundalk, a nord di Dublino, Lawlor stava chiacchierando in vista dell'inizio del primo Tour di golf per disabili (G4D) al British Masters.

Il Belfry, che ha ospitato per quattro volte la Ryder Cup, nel Warwickshire, in Inghilterra, ha fornito un'ambientazione iconica per il lancio del Tour, che sarà disputato dai 10 migliori golfisti disabili del mondo in sette eventi in sei Paesi.

Mentre un tempo gli eventi dedicati alle persone con disabilità venivano assorbiti tra gli eventi dell'European Tour, il nuovo G4D Tour si svolgerà in associazione con l'European Tour e nei due giorni immediatamente precedenti. Con ogni torneo oggetto di un documentario trasmesso su Sky Sports, il golf per disabili gode di una visibilità mai vista prima.

Il numero 2 del mondo Kipp Popert ha vinto l'evento inaugurale, mentre Lawlor si è piazzato al quarto posto a quattro colpi dall'inglese.

"Se riusciamo a trasmettere questo messaggio, se riusciamo ad avere un impatto anche solo sulla vita di 10 persone, è una cosa enorme", ha detto Lawlor, che sogna già di espandere il Tour fino a 50 giocatori. "Questo avrà un effetto trainante per il golf per disabili".

"Il golf è per tutti

La recente uscita al Belfry di Lawlor ha segnato un ritorno al campo in cui ha fatto notizia nel 2020, quando ha gareggiato insieme ai vincitori di major Danny Willett e Martin Kaymer - e all'ex numero 1 del mondo Lee Westwood - all'ISPS Handa UK Championship - la prima volta che un golfista disabile ha giocato in un evento professionale dell'European Tour.

Nato con la sindrome di Ellis-van Creveld, una rara condizione genetica caratterizzata da nanismo degli arti corti, Lawlor non ha le nocche delle dita. Pur accogliendo con favore la sua posizione di leader del golf per disabili e le opportunità che ne derivano, l'irlandese desidera che lui stesso e gli altri giocatori non siano definiti dalla loro disabilità.

"Stiamo ottenendo queste enormi opportunità perché facciamo cose anormali: non dovremmo essere in grado di fare ciò che possiamo fare con una mazza da golf o una pallina da golf", ha detto.

"Quindi stiamo ricevendo queste opportunità perché siamo atleti disabili, ma non mi piace quando la gente ti categorizza e ti mette in una categoria di disabilità, perché il golf è per tutti - si gioca a qualsiasi livello".

"È questo il bello del nostro gioco", ha aggiunto. "Sì, giochiamo a golf per disabili in un tour per disabili, ma se sei abbastanza bravo da giocare sull'European Tour con i golfisti normodotati, hai la possibilità di farlo".

Nella giusta direzione

Lawlor è diventato professionista nel settembre 2019 e ha firmato con Modest! Golf Management, una società fondata dal connazionale e cantautore Niall Horan. Sostenitore del golf per disabili, l'ex star degli One Direction è ora un suo caro amico.

"Mi ha cambiato la vita: da quando ho firmato, mi ha procurato incredibili contratti di sponsorizzazione e ha davvero abbracciato il golf per disabili", ha detto Lawlor. "È una persona davvero gentile e farebbe di tutto per aiutarti".

E come se non bastasse una carriera musicale di enorme successo, Horan è anche un impressionante giocatore di golf, che attualmente gioca con un handicap di otto.

Principe del golf

Horan non è l'unico volto famoso ad aver preso in mano una mazza con Lawlor. In aprile, l'irlandese ha dato consigli sullo swing al Duca di Sussex, il Principe Harry, all'Aia, nei Paesi Bassi.

Lawlor stava promuovendo la quinta edizione degli Invictus Games, un evento internazionale per militari in servizio e veterani feriti, di cui il principe Harry è patrono della Fondazione dei Giochi.

Utilizzando una sala di simulazione di golf, Lawlor ha trascorso la giornata dando lezioni ai veterani di tutto il mondo che hanno condiviso le loro storie di varie battaglie, sia fisiche che mentali.

"Questi ragazzi stavano provando il golf per la prima volta e stavano entrando in contatto con la palla", ha detto Lawlor. "Basta una sola persona per essere coinvolta e iniziare il gioco, e questo può far appassionare altre persone. "E com'era lo swing del Duca di Sussex? Niente male, dice Lawlor.

"Ha afferrato la mazza e io ho solo ritoccato un paio di cose e lui ha colpito molto bene", ha aggiunto Lawlor. "È stato davvero un bravo ragazzo".

