- all'elenco delle malattie di cui all'allegato II è aggiunto quanto segue:

Malattia della lingua blu, pericolosa per pecore e bovini, si è ulteriormente diffusa in Bassa Sassonia. Il ceppo 3 della malattia è stato ora rilevato in una mucca nella zona di Waddeweitz, come annunciato dal distretto di Lüchow-Dannenberg a Lüchow. La malattia è innocua per gli esseri umani e il consumo di prodotti animali è sicuro, secondo l'amministrazione distrettuale.

A causa del clima caldo e umido, la malattia degli animali si è diffusa rapidamente nelle ultime settimane. Viene trasmessa da zanzare pungenti, note anche come zanzare. Le pecore sono particolarmente colpite dalla malattia, con il 10% degli animali infetti che ne muore. Anche se attualmente non c'è un vaccino regolarmente approvato, lo stato ha autorizzato l'uso di vaccini in determinate condizioni. Il Fondo per le Malattie degli Animali sovvenziona la vaccinazione.

Malattia Notificabile

Il primo caso di malattia della lingua blu in Bassa Sassonia è stato rilevato nel distretto di Ammerland nel ottobre 2023. Pertanto, il commercio di animali che possono essere infettati è possibile solo in condizioni rigorose. Gli animali interessati includono pecore, bovini, capre e altri ruminanti.

La malattia della lingua blu è una delle malattie notificabili. I sintomi includono febbre, separazione dal gregge, gonfiore della bocca e della lingua, che sporge dalla bocca, salivazione aumentata e schiuma alla bocca.

L'outbreak della malattia della lingua blu si è esteso oltre l'Ammerland, interessando ora aree in Bassa Sassonia, specificamente la regione di Waddeweitz sotto Lüchow-Dannenberg.

Le autorità in Bassa Sassonia hanno invitato i farmers nelle regioni interessate a monitorare da vicino il loro bestiame per i sintomi della malattia della lingua blu.

Per combattere efficacemente la diffusione della malattia in Bassa Sassonia, i farmers sono invitati a implementare rigorose misure di biosicurezza, come limitare il movimento degli animali e mantenere condizioni di vita pulite.

Leggi anche: