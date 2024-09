Alleanza internazionale La NATO esprime gravi preoccupazioni per i progressi della Cina nella tecnologia dei droni a lungo raggio

La possibilità che la Cina aiuti la Russia a costruire droni a lungo raggio da utilizzare nel loro conflitto contro l'Ucraina sta causando apprensione tra gli alleati della NATO. Gli Stati Uniti accusano la Cina di non aver preso misure sufficienti per fermare tali attività. Washington sta valutando l'imposizione di sanzioni alle aziende coinvolte.

Si è parlato di un progetto segreto di sviluppo di armi da parte della Russia, incentrato sui droni a lungo raggio, apparentemente eseguito in Cina. Secondo i resoconti, una società di difesa russa, Almas-Antej, ha collaborato con specialisti cinesi per creare e testare il drone Garpija-3.

Un rappresentante del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ha dichiarato che non ci sono prove che il governo cinese fosse a conoscenza di queste operazioni. Tuttavia, hanno sottolineato che la Cina ha la responsabilità di garantire che le sue aziende non forniscono supporto letale alla Russia. Gli Stati Uniti ritengono che i tentativi della Cina di ostacolare tali attività siano "indiscutibilmente deboli" e potrebbero imporre conseguenze alle aziende cinesi coinvolte. Un portavoce della NATO ha espresso preoccupazione, dicendo: "Queste segnalazioni sono estremamente preoccupanti e i nostri membri stanno valutando la questione".

Il ministero degli Esteri cinese ha negato ogni conoscenza di un tale progetto di droni e ha fatto riferimento alle severe regolamentazioni sull'esportazione dei droni. Secondo Reuters, almeno sette droni Garpija-3 sono stati spediti in Russia per i test. Il modello sarebbe in grado di raggiungere una distanza di 2.000 chilometri e trasportare un carico di 50 chilogrammi.

La Cina si è costantemente posizionata come mediatore imparziale dal conflitto della Russia con l'Ucraina. Tuttavia, l'Istituto per gli Studi sulla Guerra (ISW) ha notato che qualsiasi aumento della cooperazione militare tra Russia e Cina, insieme ad altri sostegni agli sforzi bellici della Russia, erode questa affermazione. L'ISW ipotizza che la cooperazione tra Russia e Cina possa essere progettata per contrastare i sistemi di difesa missilistica occidentali dispiegati in Ucraina e in altre regioni, nonché per ridurre l'influenza militare occidentale a livello globale. L'Occidente ha a lungo accusato la Cina di utilizzare diverse parti in armi russe.

