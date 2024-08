Alleanza con nuovo risultato record

Gigante dell'assicurazione Allianz aumenta gli utili e ammortizza i costi per disastri naturali. Il gruppo finisce addirittura con più del previsto, beneficiando gli azionisti con un riacquisto di azioni a nove cifre.

Nonostante le inondazioni nel sud della Germania, Allianz ha aumentato il suo profitto del primo semestre e ha raggiunto un risultato record. Il profitto operativo è cresciuto del cinque percento a 7,9 miliardi di euro, come ha annunciato l'assicuratore con sede a Monaco. Gli analisti si aspettavano in media 200 milioni di euro in meno. Allianz è stata in grado di parzializzare il carico dei disastri naturali nell'assicurazione dei beni e dei danni con prezzi più alti, e i profitti in crescita nel settore vita e salute hanno fatto il resto. Il volume d'affari del gruppo - incassi premi e commissioni dalla gestione degli asset - è aumentato del sei percento a 91 miliardi di euro.

Le inondazioni in Baviera e Baden-Württemberg hanno causato perdite assicurate di circa 2,5 miliardi di euro a livello industriale, di cui Allianz stima di dover sostenere circa 292 milioni di euro. Con una quota di mercato del 14 percento in Germania, 11.500 clienti hanno segnalato danni, con una media di 25.000 euro ciascuno.

"Le nostre prestazioni dimostrano le forze fondamentali e la resilienza della nostra azienda", ha dichiarato il CEO Oliver Bäte. "Siamo fiduciosi di poter raggiungere i nostri obiettivi per l'anno intero". Allianz ha confermato il suo obiettivo di un risultato operativo di 13,8 a 15,8 miliardi di euro quest'anno. Dopo sei mesi, è sulla buona strada per raggiungere la parte alta di questa gamma. La borsa dovrebbe anche accogliere il riacquisto delle azioni, che Allianz aumenta di 500 milioni di euro quest'anno, come annunciato il giorno prima.

Riacquisto di azioni già completato

Può permetterselo: il profitto netto dopo interessi delle minoranze è salito del 14 percento a cinque miliardi di euro nel primo semestre. Il riacquisto di azioni per un miliardo di euro, iniziato a febbraio, è già stato completato due settimane fa.

Nonostante gli aumenti parziali significativi dei premi nel secondo trimestre, Allianz ha dovuto accettare una diminuzione dei profitti nell'assicurazione dei beni e dei danni. Tuttavia, il risultato è stato migliore di quanto si aspettassero gli analisti. Allianz ha anche performato meglio delle aspettative nell'assicurazione vita e salute. Il nuovo business, ajustato per gli effetti speciali, è salito quasi del 15 percento.

Da aprile a giugno, i fornitori di fondi Pimco e Allianz Global Investors (AllianzGI) hanno ricevuto ulteriori 14,1 miliardi di euro. Alla fine di giugno, gestivano 1,81 trilioni di euro per i clienti esterni, il massimo dal'inizio del 2022.

Il successo di Allianz nel primo semestre dell'anno, nonostante i disastri naturali e le inondazioni, ha significativamente contribuito alla sua capacità di annunciare un riacquisto di azioni a nove cifre per gli azionisti. La forte performance del gruppo nel settore vita e salute ha anche aiutato ad ammortizzare le perdite per disastri naturali, portando ad un aumento del profitto complessivo.

L'annuncio del riacquisto viene dopo che Allianz ha completato il suo programma iniziale di riacquisto di azioni da un miliardo di euro iniziato a febbraio, dimostrando la stabilità finanziaria del gruppo e la sua fiducia nelle prospettive di crescita future.

