Alle otto di sera, aerei militari tedeschi reagiscono all'attività aerea russa nel Mar Baltico.

Oggi, i caccia tedeschi sono stati dispiegati per monitorare gli aerei russi. Un aereo da ricognizione Tu-142 Bear, accompagnato da un Su-30 non identificato, è stato avvistato dalle forze armate tedesche in posizione X. I Eurofighter, in allerta a Laage e Lielvarde, in Lituania, sono intervenuti per scortare gli aerei russi. Incidenti simili involving aerei russi si sono verificati frequentemente negli ultimi mesi.

19:32 Osatschuk Discute il Rilascio di Armi: "Essenziale per Porre Fine al Conflitto"L'Ucraina ha richiesto da tempo il dispiegamento di missili a lungo raggio contro la terraferma russa. Il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno attualmente valutando questa opzione. Il colonnello Osatschuk condivide la sua prospettiva su come l'Ucraina potrebbe trarre beneficio da questa azione nel conflitto in corso:

19:06 Zelensky Suggerisce di Invitare la Russia a Conversazioni di Pace in Svizzera - La Decisione Finale Spetta alla RussiaSecondo il presidente ucraino Zelensky, la Russia sarà invitata a una summit sulla pace in Svizzera a novembre. Questa informazione è stata riportata, tra gli altri, dal "Le Monde".both Kyiv e gli alleati occidentali hanno costantemente sostenuto la partecipazione della Russia in passato. Tuttavia, rimane incerto se la Russia accetterà l'invito. Alti funzionari hanno ripetutamente respinto tale proposta. Inoltre, la Russia persiste nel richiedere il rispetto di tutti i suoi obiettivi bellici in Ucraina o imporre termini di negoziazione inaccettabili che equivarrebbero alla resa dell'Ucraina.

18:40 Lange Interroga le Minacce del Cremlino: "Non Dovremmo Esagerare con le Dichiarazioni di Putin"Dopo la possibile consegna di armi a lungo raggio all'Ucraina, Putin minaccia l'Occidente. L'esperto di sicurezza Lange ritiene che "si tratta delle solite tattiche psicologiche" in queste dichiarazioni. Tuttavia, è sorpreso dall'interpretazione recente delle dichiarazioni di Putin da parte del Cancelliere federale:

18:07 UE Pondera Sanzioni contro l'Iran - Dopo Rapporti di Trasferimenti di MissileA seguito di voci di spedizioni di missili iraniani alla Russia, i 27 stati membri dell'UE stanno valutando nuove sanzioni contro Teheran. "L'Unione europea ha inequivocabilmente avvertito l'Iran contro il trasferimento di missili balistici alla Russia," come dichiarato in un comunicato stampa. Il trasferimento rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e costituisce un significativo aumento della tensione. La reazione sarà rapida e completa, comprese le restrizioni per il settore aeronautico dell'Iran. Il Ministero degli Esteri ha dichiarato che la Germania sta attualmente consultando attivamente i suoi partner dell'UE e internazionali per l'adozione di nuove sanzioni, compreso il possibile divieto di volo o di atterraggio.

17:25 L'ex Ministro degli Esteri Russo Kosyrev Avverte l'Occidente di ulteriore Aggressione Russa - "Obiettivo: Umiliare e Discreditare gli Stati Uniti e la NATO"L'ex ministro degli Esteri russo Andrei Kosyrev mette in guardia l'Occidente contro possibili ulteriori aggressioni russe. "Se sostenuto in Ucraina, Putin, convinto della debolezza e della codardia della NATO, colpirà gli stati baltici della NATO prima di ricevere qualsiasi garanzia dalla NATO," afferma Kosyrev, sostenendo che l'obiettivo di Putin non è né il territorio né tutto, ma piuttosto l'umiliazione e il discredito degli Stati Uniti e della NATO.

17:04 Politici della Coalizione Premono per la Consegna di Armi a Lungo Raggio all'Ucraina

I politici della coalizione stanno facendo pressione per l'uso dell'Ucraina di armi a lungo raggio per colpire obiettivi all'interno del territorio russo. "Dobbiamo rafforzare l'Ucraina, insieme ad altri stati europei, Regno Unito e Stati Uniti, per distruggere gli obiettivi militari sul territorio russo," afferma il politico FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, secondo "Der Spiegel". Ella continua, "Ciò include anche la fornitura da parte della Germania del Taurus. Dopotutto, il Taurus è stato specificamente progettato per disabilitare le installazioni militari prima che possano lanciare attacchi pesanti." Il politico dei Verdi Toni Hofreiter condivide una visione simile. "L'impiego di armi a lungo raggio per contrastare i siti di lancio russi è essenziale per il ripristino a lungo termine delle strutture energetiche danneggiate."

16:35 Intensi Combattimenti a Kurachove - L'Ucraina Rapporta Attacchi GraviLe forze russe stanno intensificando i loro attacchi nell'est dell'Ucraina vicino alla città contesa di Kurachove, con i più gravi conflitti di questo mese in corso, secondo il governo ucraino. Inoltre, le forze russe si stanno dirigendo verso Pokrovsk, un importante snodo ferroviario a circa 33 chilometri a nord di Kurachove, per aprire nuovi fronti, disturbare la logistica ucraina e conquistare eventualmente la regione orientale del Donetsk. Le forze armate ucraine hanno respinto 64 attacchi vicino a Kurachove e 36 vicino a Pokrovsk nelle ultime 24 ore, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Egli elogia i suoi soldati per aver mantenuto le loro posizioni a Pokrovsk e Kurachove, riconoscendoli come i due settori più difficili nella zona di conflitto orientale.

15:56 Attacchi Ucraini a 1.900 km dal Confine? Regione Russa Chiude lo Spazio AereoLe autorità della regione russa del nord di Murmansk hanno sospeso tutti i voli in entrata e in uscita dai suoi aeroporti a causa di preoccupazioni per possibili attacchi con droni ucraini, secondo il governatore Andrei Chibis. La regione si trova a circa 1.900 chilometri dal confine ucraino. L'Agenzia federale per la navigazione aerea, Rosaviatsiya, ha temporaneamente sospeso i decollo e gli atterraggi negli aeroporti di Murmansk e Apatity per motivi di sicurezza. La regione di Murmansk ospita la Flotta del Nord e una base aerea da cui partono bombardieri strategici verso l'Ucraina.

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha rivelato i dettagli dei missili iraniani segnalati forniti alla Russia. Si tratta di armi balistiche a corto raggio del tipo Fath-360, anche noti come BM-120. Presentati per la prima volta nel 2020, questi missili possono trasportare una testata di 150 kg fino a 120 km e hanno un'allegata precisione di 30 metri. Il rapporto suggerisce che questo aumenterà la capacità della Russia di colpire con precisione le infrastrutture militari o civili dell'Ucraina vicino al fronte.

14:45 Sembra che la Polonia non abbia ancora offerto supporto finanziario per il progetto di artiglieria ceco Secondo i resoconti dei media di Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha fornito alcun finanziamento per l'iniziativa dell'artiglieria ceca, un progetto collaborativo finanziato da diversi partner occidentali per fornire munizioni in tutto il mondo all'Ucraina. La Germania è riportata come il principale e più rapido finanziatore. Secondo il piano, l'Ucraina riceverà 100.000 proiettili questo mese e l'obiettivo è accumularne 500.000 entro la fine del 2024, con ulteriori forniture nel 2025. Nel frattempo, la Russia sta causando difficoltà nel mercato, secondo fonti di Praga.

14:20 Pistorius ritiene che l'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi potrebbe essere legalmente giustificato dal diritto internazionale Il ministro della Difesa tedesco Pistorius ritiene che l'eventuale approvazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina per attaccare i bersagli russi potrebbe essere permessa dal diritto internazionale. Egli sottolinea che spetta agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna decidere, date le armi che hanno fornito. In risposta alle minacce di Putin che la NATO sarebbe allora in guerra con la Russia, Pistorius afferma: "Le minacce di Putin sono le minacce di Putin. Non c'è molto altro da dire al riguardo. Egli fa minacce quando vuole e agisce quando lo ritiene opportuno."

13:57 Zelensky annuncia il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia Il presidente ucraino Zelensky annuncia il ritorno a casa di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, tra cui ex combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, circondata dall'esercito russo durante la primavera del 2022. "Sono tornati a casa 49 ucraini," spiega il presidente, condividendo foto di soldati e donne in uniforme avvolti nella bandiera ucraina. Questi tornati sono riportati come membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. Secondo i media ucraini, 23 dei 49 sono donne. Il presidente non specifica inizialmente se il ritorno è il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.

13:46 Tusk minimizza le minacce di Putin riguardo alle armi a lungo raggio contro i bersagli russi Il primo ministro polacco Donald Tusk non si preoccupa delle ultime minacce di Putin riguardo alle armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Pur riconoscendo l'importanza degli eventi in Ucraina e sul fronte ucraino-russo, aggiunge che "Non esagererei le recenti dichiarazioni del presidente Putin." Queste dichiarazioni, egli suggerisce, illustrano le sfide che il'esercito russo sta affrontando sul fronte. In precedenza, Putin aveva avvertito che l'Occidente sarebbe stato in guerra con la Russia se avesse permesso all'Ucraina di attaccare il territorio russo con i razzi a lungo raggio prodotti dall'Occidente.

13:21 Dong Jun della Cina promuove la pace e le trattative come unica soluzione per i conflitti come quello dell'Ucraina Il ministro della Difesa cinese Dong Jun sottolinea la negoziazione come l'unica via per risolvere i conflitti simili a quelli in Ucraina e nella Striscia di Gaza in un forum sulla sicurezza internazionale a Pechino. Egli afferma che "Promuovere la pace e le trattative è l'unica via per risolvere la crisi in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese."

12:58 Le importazioni di petrolio del Kazakhstan sono evidenziate nel viaggio di Scholz in Asia Centrale Il governo tedesco sta cercando di aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakhstan. "Benvenuti i potenziali aumenti delle forniture di petrolio dal Kazakhstan," ha notato un rappresentante del governo in vista della visita del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakhstan a partire dalla domenica. L'obiettivo è fornire fonti di petrolio alternative per la raffineria PCK di Schwedt, con il petrolio aggiuntivo dal Kazakhstan come una delle opzioni. Tuttavia, sono necessarie altre opzioni, considerato che il petrolio del Kazakhstan dipende dalle pipeline russe per raggiungere la Germania, dando a Mosca un vantaggio. Dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, la Germania ha sospeso le importazioni di petrolio russo. La visita di Scholz si concentrerà anche sulle forniture di gas dall'Asia Centrale. In risposta alle richieste per le nuove offerte di centrali elettriche a gas, è chiaro: "Dobbiamo garantire il gas da qualche parte e l'Asia Centrale è ricca in questo senso," ha detto il rappresentante.

12:26 La Francia richiama l'ambasciatore iraniano a causa delle presunte consegne di missili alla Russia La Francia ha chiamato l'ambasciatore iraniano al Ministero degli Affari Esteri a Parigi. Il motivo di questa convocazione sono le presunte consegne di missili balistici alla Russia. Recentemente, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha affermato che la Russia ha ricevuto missili dall'Iran, che sono attesi per essere deployati in Ucraina nelle prossime settimane. L'Iran nega queste affermazioni.

12:03 Il Pentagono considera l'offensiva russa a Kursk irrilevante Il Pentagono afferma che l'offensiva russa a Kursk è solo marginalmente efficace. "Abbiamo notato unità russe che cercano di intraprendere qualche sorta di offensiva nel regione di Kursk," ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder giovedì. "Attualmente, direi che è marginale, ma ovviamente, teniamo d'occhio la situazione." Il Ministero della Difesa russo afferma che i suoi soldati hanno ripreso dieci insediamenti. Ciò non è stato indipendentemente verificato. L'esercito ucraino ha iniziato l'offensiva nella regione di frontiera russa di Kursk circa cinque settimane fa, sostenendo di aver catturato circa 100 villaggi russi e quasi 1.300 chilometri quadrati da allora.

11:38 Gli attacchi dei droni continuano a causare danni nonostante gli intercetti multipli Nonostante l'intercetto di 24 dei 26 droni durante la notte, l'aeronautica ucraina riferisce danni. Nella regione di Odessa, una persona ha riportato ferite e 20 abitazioni sono state danneggiate. I detriti del drone hanno appiccato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari nella regione di Mykolaiv. L'infrastruttura energetica nella regione di Ivano-Frankivsk ha subito danni, secondo il resoconto del Ministero dell'Energia.

11:16 Shoigu incontra Kim in discussioni amichevoli a Pyongyang Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha tenuto colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Questi incontri si sono svolti in un'atmosfera "distintamente fiduciosa e amichevole", secondo il comunicato del Consiglio di Sicurezza russo. Si prevede che questi colloqui contribuiranno significativamente all'attuazione dell'accordo sulla difesa previsto nell'accordo di giugno tra Kim e Vladimir Putin, il capo del Cremlino. L'accordo prevede l'aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti, secondo Putin. Le forze occidentali accusano Mosca di utilizzare missili nordcoreani e granate d'artiglieria in Ucraina. Per sostenere la sua offensiva in Ucraina, la Russia avrebbe cercato di procurarsi più munizioni contattando nazioni come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:46 Il capo del Parlamento russo accusa NATO di condurre la guerra contro la Russia Il presidente del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, accusa la NATO di partecipare attivamente al conflitto in Ucraina. Egli suggerisce che la NATO stia dirigendo attacchi contro le città russe, coordinando i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e impartendo ordini al governo di Kiev attraverso questi mezzi.

10:17 Poca importanza attribuita alle minacce di guerra di Putin dagli analisti occidentali Esistono preoccupazioni nell'Occidente che il sostegno all'Ucraina nel lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe peggiorare ulteriormente il conflitto. Proprio questo è stato l'oggetto di un altro avvertimento di Putin. Rainer Munz, corrispondente di ntv, presenta diverse ragioni per screditare il peso delle affermazioni di Putin.

09:42 Condizione di salute critica della leader dell'opposizione bielorussa imprigionata La leader dell'opposizione bielorussa imprigionata, Maria Kolesnikova, sarebbe in condizioni critiche, secondo sua sorella. Ha subito condizioni di vita povere per quattro anni e ora pesa solo 45 kg per un'altezza di 1,75 metri, secondo Tatiana Chomitsh, che ha ottenuto queste informazioni da ex prigionieri. "Credo che questo rappresenti un punto critico, poiché il corpo umano non può sopportare queste condizioni per un periodo prolungato", afferma Chomitsh. Accusa le autorità bielorusse di infliggere torture psicologiche e fisiche alla sorella. Il ministero dell'Interno bielorusso non risponde alle domande sulla detenzione di Kolesnikova. Kolesnikova, che sta scontando una condanna a 11 anni per presunti piani di colpo di stato, è un simbolo di resistenza dai protesti contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020.

09:20 Accordo bilaterale firmato per il dispiegamento del contingente lituano Germania e Lituania hanno ufficialmente ratificato un accordo per stabilire i dettagli del dispiegamento di un contingente di combattimento nel paese NATO del Baltico, la Lituania. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas firmano l'accordo a Berlino. Questo accordo estende l'Accordo sullo Status di Forze NATO, chiarendo lo status giuridico dei soldati e dei civili tedeschi in Lituania per garantire la certezza giuridica. Copre questioni come i diritti di residenza, la legislazione fiscale, le istituzioni educative, il monitoraggio della salute pubblica, il traffico veicolare e la sicurezza pubblica. In questo modo, stabilisce le basi legali per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. L'arruolamento del contingente è previsto per il 2027.

08:56 Espulsione di diplomatici britannici dalla Russia per accuse di spionaggio La Russia ha espulso sei diplomatici britannici, accusandoli di spionaggio. Il servizio segreto FSB afferma di aver scoperto documenti compromettenti che dimostrano che il Ministero degli Esteri di Londra orchestra l'escalation politica e militare contro la Russia. Il Ministero degli Esteri britannico nega queste accuse, definendole "infondate". La rappresaglia della Russia segue le risposte occidentali che hanno seguito le "azioni in Europa e nel Regno Unito".

08:31 Il Cremlino avverte la NATO contro l'impegno in Ucraina Il presidente ucraino Zelensky ha costantemente invitato la NATO a considerare il dispiegamento di missili a lungo raggio contro i bersagli militari russi. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno apparentemente valutando questa possibilità. La Russia risponde prontamente, con Putin che emette un severo avvertimento all'alleanza occidentale.

08:03 La Russia offre di condividere le informazioni sulle armi occidentali La Russia offre ai suoi alleati di condividere le informazioni acquisite combattendo le armi occidentali. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha fatto queste dichiarazioni in una conferenza sulla sicurezza in Cina. Ha affermato che la Russia ha acquisito una vasta conoscenza nel contrastare diverse armi occidentali, secondo l'agenzia di stampa russa RIA. Fomin ha anche menzionato che l'evoluzione della guerra moderna ha portato allo sviluppo di armi in grado di contrastare le armi occidentali.

07:05 Il rabbino Moshe Azman piange la perdita del figlio adottivo nella guerra in Ucraina Il rabbino capo dell'Ucraina, Moshe Azman, piange la morte del suo figlio adottivo Anton Samborsky, caduto nel conflitto russo. Una cerimonia commemorativa tenutasi a Kyiv il giovedì ha visto la partecipazione di soldati, veterani e altri partecipanti. La notizia della scomparsa di Samborsky è emersa alla fine di luglio e la sua morte è stata successivamente confermata alcune settimane dopo. Suo figlio era diventato padre solo poche settimane prima di essere arruolato. L'ultimo contatto di Rabbi Azman con suo figlio risale al 17 luglio.

06:29 Giappone mobilita aerei da combattimento dopo avvicinamento di aerei militari russiIl Giappone ha mobilitato aerei da combattimento giovedì dopo che due aerei militari russi hanno sorvolato la sua zona aerea. I due aerei Tu-142, provenienti dal mare, si sono diretti verso Okinawa nella regione meridionale, ma il ministero della Difesa ha confermato che non hanno violato lo spazio aereo giapponese. In risposta, il Giappone ha dispiegato la sua Forza di Autodifesa Aerea. I Tu-142 hanno poi terminato il loro viaggio a nord, attraversando il territorio contestato delle Isole Curili tra Giappone e Russia. Questa settimana, navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone, nell'ambito di un'esercitazione navale su larga scala. Questo episodio è l'ultimo di una serie di incontri di aerei militari russi intorno al Giappone, l'ultimo dei quali si è verificato nel 2019.

06:07 Mosca sostiene che gli Stati Uniti seguono una politica di contenimento nei confronti della Russia e della CinaIl vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato in una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti seguono una politica di contenimento nei confronti della Russia e della Cina. L'agenzia di stampa russa Tass ha riportato la notizia. Secondo l'agenzia, Fomin ha dichiarato che Mosca e Pechino sostengono la formazione di un ordine mondiale equo e multipolare basato su opportunità uguali e rispetto reciproco, mentre l'Occidente crea conflitti in Asia stipulando nuovi patti di sicurezza nella regione.

05:27 L'Ucraina accusa la Russia di aver attaccato una nave civileLa marina ucraina ha rivelato nuovi dettagli sugli presunti attacchi aerei russi contro una nave civile nel Mar Nero. Secondo le fonti, un bombardiere Tu-22 potrebbe aver lanciato un missile anti-nave Ch-22 contro la nave. La nave, sotto la bandiera di Saint Kitts e Nevis, navigava fuori dalle acque territoriali ucraine e trasportava grano in Egitto. Secondo i resoconti della BBC, la nave si trovava all'interno della zona economica esclusiva della Romania e un missile meno potente, Ch-31, utilizzato per la soppressione del radar, è stato utilizzato invece.

03:19 Tragico incidente alla linea di demarcazione in MoldovaUn soldato moldavo è morto in circostanze poco chiare mentre prestava servizio alla linea di demarcazione con la regione separatista della Transnistria. Il ministero della Difesa moldavo ha chiarito che il soldato ha subito ferite fatali da arma da fuoco mentre prestava servizio al suo posto. La polizia e gli esperti forensi stanno ora indagando sull'incidente. Dal 1992, quando è scoppiato il conflitto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, i soldati moldavi, i separatisti della Transnistria e i soldati russi sono stati dispiegati lungo la linea di demarcazione. Incidenti del genere sono eccezionalmente rari.

02:18 Il leader britannico respinge le affermazioni di Putin sulla guerra, ribadisce il diritto dell'Ucraina alla difesaIl primo ministro britannico Keir Starmer respinge le affermazioni del presidente russo Putin che attribuiscono il ruolo della NATO nella guerra. "L'Ucraina ha il diritto di difendersi", afferma Starmer, e il Regno Unito sostiene completamente questo diritto. Vengono fornite opportunità di formazione in questo contesto. Tuttavia, Starmer ribadisce l'intenzione del Regno Unito di evitare il conflitto con la Russia. Ulteriori dettagli qui.

01:09 Taylor prevede un sostegno più deciso della Harris all'UcrainaL'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, si aspetta che Kamala Harris offra un sostegno più dinamico all'Ucraina rispetto a Biden se diventerà presidente. Harris ha dimostrato un approccio più assertivo in specifici ambiti, secondo Taylor, che ha parlato a un evento all'Università Americana di Kiev. Biden si è dimostrato più cauto con i HIMARS, gli Abrams, i caccia F-16 e il permesso all'Ucraina di colpire in profondità la Russia. Taylor prevede un approccio più robusto da parte di Harris, in parte a causa della prospettiva di un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky elogia l'aiuto militare dell'EstoniaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il presidente estone Alar Karis a Kiev, riconoscendo il loro aiuto militare. L'Estonia ha promesso di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze della difesa dell'Ucraina, si dice. Durante la sua visita a Kiev, Zelensky ha anche discusso della ricostruzione del paese e delle aspirazioni all'UE con Karis. Nel frattempo, il primo ministro lettone, Evika Siliņa, ha dichiarato un ulteriore sostegno durante un incontro con Zelensky.

23:19 Il BND non è obbligato a rivelare l'analisi sull'Ucraina a un giornalistaIl servizio di intelligence tedesco (BND) non è obbligato a rivelare a un giornalista se ha descritto una vittoria militare dell'Ucraina come difficile o impossibile in discussioni private, come stabilito dalla Corte amministrativa di Lipsia. Il BND non è nemmeno obbligato a rivelare quali media sono stati coinvolti in queste discussioni private, almeno per il momento. Tuttavia, il BND deve fornire dettagli sul numero di discussioni individuali riservate sulla situazione militare in Ucraina quest'anno. La richiesta del giornalista di un'ordinanza cautelare è stata in gran parte respinta. La decisione della corte si basa su un articolo di giornale di maggio che riportava che un politico della CDU aveva affermato che il BND aveva presentato intenzionalmente una valutazione negativa della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

I politici della coalizione del semaforo sostengono l'idea di consentire a Kyiv di colpire siti militari in Russia con armi a lungo raggio. "È la cosa giusta da fare e anche in linea con il diritto internazionale per attaccare finalmente i bersagli militari in Russia con missili occidentali a lungo raggio", afferma l'esperto di politica estera SPD Michael Roth a T-Online. Roth menziona come possibili obiettivi in Russia i campi aerei militari, i centri di comando o i siti di lancio. Da queste basi "partono gli attacchi sleali contro i bersagli civili ucraini", e questi attacchi possono essere fermati più efficacemente lì. Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber della FDP, afferma che l'autorizzazione per "distruggere gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow è da tempo dovuta". Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

Secondo il candidato alla vicepresidenza repubblicano J.D. Vance, il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra russa potrebbe includere l'istituzione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. Come spiega Vance in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per "scoprire cosa potrebbe essere una soluzione pacifica". "Penso che potrebbe concludere un accordo rapidamente", afferma Vance. Trump è noto per la sua aperta simpatia per il presidente russo Vladimir Putin e per la sua frequente critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma anche di poter porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, ma non fornisce dettagli del suo piano.

Non possono essere sfidati o contraddetti: "Siamo russi. Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti e fascisti russi durante la loro marcia per le strade di San Pietroburgo. E ripetutamente gridano: "Avanti, russi!". L'occasione per la loro marcia è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

Il popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia non dovrebbe limitarsi a conquistare l'Ucraina. "Penso che il migliore sbarramento sia l'Atlantico. Un sbarramento naturale", afferma il propagandista del Cremlino. "Il posto ideale per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. E quanto sono attraenti a Parigi". Quando gli viene ricordato da un partecipante alla discussione che non ci sono molti russi, dice: "I fratelli bielorussi sono con noi". Altrimenti, si potrebbe anche rivolgere alla Cina.

Molte case ucraine che sono riuscite finora a resistere ai bombardamenti mancano di finestre, una situazione disastrosa alla vigilia dell'inverno. L'ONG britannica "Insulate Ukraine" si sta occupando di questo problema viaggiando nelle zone di conflitto e installando finestre temporanee.

