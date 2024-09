Alle 9:59, l'Ucraina possiede attualmente 64 droni aerei russi e 5 missili mirati.

Forze ucraine respingono l'assalto russo con armi di origine iraniana, afferma l'Aeronautica

In tarda serata, l'esercito russo ha lanciato un attacco contro l'Ucraina utilizzando 5 missili e 64 droni da combattimento di origine iraniana, secondo quanto riferito dall'aeronautica ucraina. Sono stati intercettati con successo 44 di questi droni. I dettagli dell'incidente rimangono non confermati. Le difese aeree erano attive intorno a Kyiv per respingere i droni in arrivo.

09:11 Esperto russo promuove l'aumento della minaccia nucleare

Il diplomatico russo Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe dimostrare fermamente la sua volontà di utilizzare armi nucleari. L'obiettivo principale della politica nucleare della Russia dovrebbe essere quello di convincere tutti i nemici attuali e futuri della sua volontà di impiegarle, ha dichiarato sul quotidiano russo Kommersant. La Russia ha la capacità di eseguire un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale, ha menzionato Karaganov. In precedenza, aveva proposto di considerare un attacco nucleare preventivo per intimidire i nemici. Gli analisti occidentali ritengono che Karaganov svolga un ruolo utile per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente, rendendo così Putin sembrare più moderato in confronto.

08:46 L'Ucraina si aspetta l'approvazione degli Stati Uniti per i missili a lungo raggio occidentali

L'ottimismo cresce in Ucraina per il fatto che potrebbe presto essere autorizzata ad attaccare profondamente il territorio russo utilizzando armi occidentali. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv che si assicurerà che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". Nel Regno Unito, ci sono indicazioni in tal senso:

08:04 I servizi di intelligence ucraini riferiscono la distruzione di un caccia russo

Dopo le voci di ieri sulla scomparsa di un caccia russo Su-30SM dai radar, i servizi di intelligence militari ucraini riferiscono ora che le forze ucraine hanno abbattuto un tale aereo durante le operazioni nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riferisce che l'aereo da $50 milioni, stazionato nella penisola della Crimea, è stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 L'Ucraina riferisce decine di feriti dopo un attacco con droni su Konotop

Il numero di vittime dell'attacco notturno con droni russi alle infrastrutture energetiche di Konotop nella regione di Sumy è salito a 13, secondo l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Un edificio nel centro della città è stato colpito.

06:42 I residenti ucraini in Germania mantengono lo status protetto durante le visite a casa

Il Bundestag tedesco discuterà oggi per la prima volta il pacchetto di sicurezza proposto dal governo, che include misure come il divieto di coltelli e il ritiro dello status di rifugiato per coloro che tornano nei loro paesi d'origine. Tuttavia, esistono eccezioni, come i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 I media russi incolpano il sabotaggio di Trump durante il dibattito

Vari commentatori della televisione di stato russa hanno accusato il sabotaggio contro Trump durante il suo dibattito contro Kamala Harris, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. Trump è stato "handicappato", hanno sostenuto. La scrutinio delle dichiarazioni di Trump è stato criticato. Molti osservatori hanno ritenuto che Trump avesse perso il dibattito. Il repubblicano ha dichiarato che avrebbe immediatamente terminato la guerra in Ucraina se avesse vinto le elezioni.

04:50 Attacco russo a Konotop: danni significativi alle infrastrutture energetiche

Un attacco russo a Konotop nella regione di Sumy ha lasciato diversi civili feriti. Il sindaco Artem Semenikhin ha riferito una temporanea interruzione della fornitura idrica della città. Ci sono anche danni significativi alle infrastrutture energetiche e non è chiaro quando le case private riavranno l'energia. Dopo l'attacco nel centro della città, ci sono stati diversi incendi e sono stati danneggiati edifici scolastici e residenziali. Due persone sono state portate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 La Lettonia annuncia ulteriori aiuti militari all'Ucraina

La premier lettone Evika Silina ha presentato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Include veicoli blindati da combattimento. Il premier ucraino Denys Shmyhal ha confermato questa dichiarazione dopo il suo incontro con Silina. Entrambi i paesi stanno inoltre discutendo l'espansione della cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito richiama un businessman iraniano per i sospetti rifornimenti di missili alla Russia

In seguito ai sospetti rifornimenti di missili iraniani alla Russia, il Regno Unito ha convocato un businessman iraniano, secondo quanto dichiarato dal Foreign Office di Londra. "Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe visto come un pericoloso escalation e richiederebbe una risposta decisa", ha dichiarato il comunicato. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto ulteriori sanzioni a Tehran in risposta ai sospetti rifornimenti di missili, in particolare la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. In precedenza, l'Unione Europea aveva fatto riferimento a "informazioni attendibili" riguardo ai rifornimenti di missili iraniani alla Russia.

00:14 L'Ucraina: la Russia déploya soldati inesperti al fronte di Kharkiv

Secondo i rapporti dell'esercito ucraino, la Russia sta impiegando soldati senza esperienza combattente al fronte di Kharkiv. Il portavoce Vitalii Sarantsev del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv ha riferito che le unità inesperte coinvolte nelle operazioni d'attacco a Vovchansk sono male addestrate. Non è chiaro se questi rinforzi siano ex criminali o soldati reclutati da altri paesi, come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Il sindaco di Ivano-Frankivsk istituisce pattuglie per monitorare l'uso del russoIl sindaco di Ivano-Frankivsk, una città nell'ovest dell'Ucraina, ha istituito pattuglie per monitorare l'aumento dell'uso del russo. Il sindaco Ruslan Martsinkiv ha condiviso questa iniziativa con il canale televisivo NTA, dichiarando: "Questa è un'iniziativa promossa dalla comunità e chiunque può partecipare come supervisore linguistico". Molte persone sfollate dalle regioni orientali dell'Ucraina, dove il russo è ampiamente parlato, risiedono a Ivano-Frankivsk. Martsinkiv spera in almeno 100 regolatori linguistici e attualmente circa 50 volontari si sono iscritti. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare persone che parlano russo in spazi pubblici. Il conflitto ha spinto milioni di persone, in particolare quelle delle regioni russofone dell'est e del sud, a cercare rifugio nella parte occidentale dell'Ucraina, dove si parla ucraino.

21:42 Erdogan spinge per il ritorno della Crimea all'UcrainaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan chiede il reversal dell'occupazione russa della Crimea e il suo ritorno all'Ucraina. "Il nostro impegno per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina rimane inamovibile", dichiara in un messaggio video durante la summit della Crimea Platform. Questa riunione internazionale, istituita nel 2021, mira a sensibilizzare la situazione della Crimea a livello mondiale.

21:05 Rapporto: Zelenskyy sta preparando una strategia militare per l'aiuto degli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sottolinea l'importanza dell'aiuto degli Stati Uniti per contrastare l'invasione russa. "Il nostro cammino verso la vittoria (...) dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti, così come dall'aiuto dei nostri altri alleati", conferma in una conferenza stampa a Kyiv. La strategia militare che Zelenskyy presenterà prima della seconda conferenza sulla pace in Ucraina mira a intensificare le capacità di difesa dell'Ucraina e a spingere la Russia a porre fine al conflitto. Gli Stati Uniti hanno richiesto un approccio distintivo da parte di Zelenskyy riguardo all'attacco a bersagli russi prima di allentare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri del Regno Unito Lammy hanno incontrato Zelenskyy a Kyiv per discutere una strategia a lungo termine per l'anno successivo, al fine di comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken conferma il sostegno di Biden alla difesa dell'UcrainaIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno lavorando diligentemente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, comprese le forniture di armi occidentali a lungo raggio per colpire i bersagli all'interno della Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno questi requisiti venerdì, secondo Blinken. Ha parlato in una conferenza stampa congiunta con il collega britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando diligentemente per equipaggiare l'Ucraina con tutte le risorse di cui ha bisogno per difendersi efficacemente", dice Blinken, aggiungendo: "La nostra priorità è che l'Ucraina esca vittoriosa".

