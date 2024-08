- Alle 9:30 ma non morto?

20:41 Stato di Emergenza Dichiarato nella Regione di Kursk

È stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione russa di Kursk a seguito di un'offensiva terrestre ucraina, secondo il governatore Alexei Smirnov su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo vicino a Kursk in una controffensiva. L'offensiva è iniziata martedì, secondo il ministero della Difesa russo, e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudja mercoledì.

20:14 Combattimenti Vicini: Russia Rinfranca la Protezione della Centrale Nucleare di Kursk

A causa dell'avanzata ucraina nella regione di confine russa di Kursk, la Guardia Nazionale Russa ha rinforzato la protezione della Centrale Nucleare di Kursk. Sono state inoltre dispiegate forze aggiuntive per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nelle regioni di Kursk e Belgorod, in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, con quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova circa 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, truppe ucraine supportate da carri armati e artiglieria hanno attraversato il confine russo dalla regione di Sumy verso Sudja. Ci sono rapporti non confermati che suggeriscono che hanno avanzato fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella Regione di Kursk: Prezzo del Gas in Europa tocca il Massimo Annuale

Il prezzo del gas naturale in Europa è salito al suo livello più alto dell'anno. Il contratto future TTF di riferimento per la consegna del prossimo mese è aumentato del 5,7 percento a 38,78 euro per megawattora (MWh) ad Amsterdam. Gli operatori del mercato indicano gli attacchi ucraini nella regione russa di Kursk. Si dice che i combattimenti stiano avendo luogo vicino a Sudja, un importante punto di iniezione di gas per i gasdotti verso l'Europa occidentale. Al momento, Gazprom riferisce forniture di gas normali.

19:08 Ucraina Evacua le Zone di Frontiera Vicine a Kursk

Data la forte combattimento nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione da ulteriori insediamenti nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, secondo il governatore militare di Sumy, Vladimir Artjuch, sulla televisione ucraina. Circa 6.000 persone, comprese oltre 400 bambini e adolescenti, devono essere trasferite in sicurezza dalla zona di frontiera. Il giorno prima, le truppe ucraine hanno attraversato il confine ucraino-russo verso la città di Sudja nella regione di Kursk e hanno avanzato di diversi chilometri nel territorio russo. Mosca ha riferito circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con armi pesanti. Kyiv non ha ancora commentato gli eventi. La regolare cannonata russa delle zone di frontiera aveva già portato le autorità locali a ordinare l'evacuazione da una striscia di confine di 10 chilometri di ampiezza in maggio.

18:31 Jachin Critica la Liberazione Forzata

Il leader dell'opposizione russa Ilya Yachin, anche lui rilasciato nello scambio di prigionieri, critica la sua liberazione forzata in un'intervista con "Der Spiegel": "Non sono stato scambiato, sono stato violentemente espulso dal mio paese". Voleva rimanere in Russia, indipendentemente dai rischi. "La parola di un leader dell'opposizione pesa di più in Russia che all'estero". Racconta come abbia cercato di dissuadere altri prigionieri dall'andare in guerra durante la sua detenzione. È riuscito a dissuadere tre, ma 30 sono andati al fronte. "Per i prigionieri, la guerra è diventata un gioco di roulette russa. Soldi grossi, alto rischio". È difficile contrastare questo. Jachin si rammarica che il prezzo della sua libertà sia stato il rilascio di un assassino. "In Russia, le persone continueranno a essere messe in prigione per essere scambiate in seguito con criminali e spie".

17:55 Kara-Mursa: Scambio Precoce Avrebbe Potuto Salvare Navalny

In un'intervista con "Die Zeit", Vladimir Kara-Mursa dice anche di credere che il leader dell'opposizione Alexei Navalny, morto in un campo di lavoro in febbraio, potrebbe essere ancora vivo se lo scambio fosse avvenuto prima. "Non posso fare a meno di pensare: se tutto fosse andato un po' più veloce e più liscio, se il governo tedesco avesse avuto meno ostacoli da superare, se non avesse dovuto reagire meno alle critiche e non avesse dovuto convincere così tante persone che questo passo era necessario, allora Alexei potrebbe essere seduto con noi sull'aereo".

17:43 Kara-Mursa: "Pensavo Che Mi Avrebbero Sparato nei Boschi"

Il leader dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa, rilasciato e portato in Germania come parte di uno scambio di prigionieri su larga scala l'1 agosto, dice in un'intervista con "Die Zeit" di aver pensato fino all'ultimo momento prima del suo rilascio "che mi avrebbero portato alla mia esecuzione". Nella notte dal 27 al 28 luglio, la sua porta della cella è stata aperta, ricorda. "Il direttore del carcere e un convoglio di uomini in abiti civili erano lì. Hanno detto: hai 20 minuti per fare i bagagli. Pensavo che mi avrebbero portato nei boschi e sparato. Ma mi hanno portato all'aeroporto".

17:12 Record: Guardia di Frontiera Ucraina Ferma il Truck con 48 Coscritti

La guardia di frontiera ucraina ha fermato un truck che trasportava 48 coscritti nel sud del paese, impedendo loro di fuggire nella regione moldava di Transnistria controllata da forze pro-russe. Questo numero stabilisce un nuovo record, riferisce l'agenzia. Le riprese aeree mostrano diversi gruppi di uomini che salgono uno dopo l'altro sul pianale del truck, e il truck essere poi fermato dalla guardia di frontiera. Gli arresti sono avvenuti nella regione di Odessa, vicino al villaggio di Chornobai, circa dieci chilometri dal confine. Gli uomini avrebbero pagato il contrabbandiere circa 3.300 euro ciascuno. Ora affrontano non solo una multa per il tentato attraversamento illegale del confine, ma anche la coscrizione nell'esercito ucraino.

16:21 Russia: Fino a 1000 Soldati Ucraini Involti nell'Attacco al ConfineSecondo il quartier generale russo, "fino a 1000" soldati ucraini sono stati coinvolti nell'attacco alla regione di confine di Kursk nella Russia occidentale. Il capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov, ha annunciato questo durante un incontro con il presidente Putin, trasmesso in televisione russa, dopo l'inizio dell'attacco del giorno precedente. "L'invasione nemica del nostro territorio è stata fermata dagli attacchi aerei e dall'artiglieria", ha aggiunto Gerasimov.

16:02 Von der Leyen: UE Ha Fornito 108 Miliardi di Euro di Aiuti all'Ucraina Dal Principio della GuerraL'UE ha fornito 108 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina dal principio della guerra su larga scala, secondo la presidente dell'UE Ursula von der Leyen. "L'UE è al fianco dell'Ucraina dal primo giorno dell'invasione russa", ha scritto su X. "L'Ucraina vincerà in questa guerra di sopravvivenza. E l'UE starà al fianco dell'Ucraina e del suo popolo per tutto il tempo necessario", ha aggiunto.

15:32 Rapporto: Soldato Ucraino Ucciso in Cattività RussaOleksandr Ischchenko, un soldato del battaglione Azov che è morto in cattività russa nove giorni fa, è stato probabilmente ucciso. Il 55enne ucraino è morto a causa di traumi da corpo contundente al torace, secondo un rapporto forense pubblicato dal vicecomandante del battaglione Azov, Sviatoslav Palamar. Palamar ha descritto la morte di Ischchenko come "un altro brutale omicidio di un prigioniero di guerra ucraino". Il rapporto ha rivelato che Ischchenko è morto a causa di fratture multiple alle costole e shock. Ischchenko, un 55enne di Mariupol, si è unito al battaglione Azov poco dopo l'inizio dell'invasione. È stato catturato durante i combattimenti a Mariupol nel 2022 e faceva parte dei 24 ucraini processati in Russia lo scorso anno. Era detenuto in una prigione a Rostov sul Don.

14:44 Attacchi a Kursk: Putin Li Chiama "Provocazione di Grande Portata"Mentre continuano gli attacchi ucraini alla regione di confine occidentale di Kursk, Putin accusa Kiev di "provocazione di grande portata". "Come sapete, il regime di Kiev ha portato a termine un'altra provocazione di grande portata", ha detto Putin durante un incontro televisivo con i funzionari del governo. "L'Ucraina sta sparando indiscriminatamente, usando diverse armi, contro edifici civili, case abitativa e ambulanze".

14:25 Ministero della Difesa Russo Conferma Scontri in Corso a KurskIl Ministero della Difesa russo a Mosca conferma gli scontri in corso a Kursk. "L'operazione per distruggere i gruppi militari ucraini sta continuando", ha detto il ministero in una dichiarazione. Gli scontri si sono verificati in città di frontiera contro gli intrusi ucraini. Ieri, il ministero ha affermato che un tentativo di sfondare il confine era fallito. Ora, dicono che una penetrazione profonda nel territorio russo è stata impedita. Secondo il ministero, i soldati combattono insieme alle guardie di frontiera contro gli intrusi nella zona.

13:35 Russia: Migliaia di Persone Fuggono da Kursk - Putin Assume il Comando

Migliaia di persone hanno lasciato i centri abitati nella regione di Kursk in Russia attaccati dalle forze ucraine, secondo i resoconti ufficiali. I cittadini hanno lasciato le loro case con i loro veicoli, ha detto Alexei Smirnov, il governatore ad interim, in un messaggio video. Inoltre, 200 persone sono state evacuate dalle città bombardate con veicoli e autobus. Smirnov ha detto di aver parlato con il presidente Vladimir Putin della situazione durante la notte e che il presidente ha assunto il comando personale della situazione. Sono stati allestiti rifugi d'emergenza con circa 2.500 posti, con psicologi presenti.

12:57 "Nascosti dai Occupanti" - Gruppo Partigiano Rapporta la Scoperta di una Legendaria Nave in CrimeaIl gruppo partigiano filoucraino Atesh, attivo nella Crimea occupata dalla Russia, sostiene di aver scoperto due navi russe. Si tratta di navi da sbarco del tipo Progetto 775, molte delle quali sono state affondate o danneggiate dall'Ucraina. "Gli occupanti nascondono le loro navi nelle baie, sperando di salvarle", scrive Atesh su Telegram. Le due 775 sono state localizzate nella Baia di Kilen. Una di esse è il famoso "Konstantin Olshansky", catturato e rubato dai russi nel 2014. La leggendaria nave ha una storia con entrambe le parti in conflitto e sarebbe stata danneggiata in un attacco quelques mesi fa. In precedenza, aveva prestato servizio come magazzino di ricambi. Il gruppo partigiano afferma di aver condiviso le informazioni sulla posizione con l'esercito ucraino. "Non c'è dubbio che altre navi affonderanno nel prossimo futuro".

12:24 Blogger Militare Russo Condannato a Lungo Periodo di Detenzione in un Campo di Lavoro

In Russia, il blogger militare Andrei Kuchin è stato condannato a sei anni e mezzo in un campo di lavoro. È stato riconosciuto colpevole di aver diffuso informazioni false sulla mil

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha pubblicato un aggiornamento sull'intelligence riguardante l'affondamento del sottomarino russo "Rostov sul Don" al largo della Crimea qualche giorno fa. "A differenza di alcuni resoconti, il sottomarino non era probabilmente completamente riparato da un precedente attacco alla Crimea nel settembre 2023", afferma l'aggiornamento da Londra. L'ultimo attacco "è quasi certamente l'ultima pagina per il sottomarino, poiché sarebbe probabilmente più economico costruirne uno nuovo", afferma il servizio di intelligence. Inoltre, nota un boost morale per le forze ucraine, ma è improbabile che abbia un impatto significativo sui raid a lungo raggio della Russia sull'Ucraina dalla flotta del Mar Nero. "Tuttavia, l'attacco evidenzia i crescenti rischi per le forze russe in Crimea e probabilmente costringerà la Russia a riconsiderare tutti i piani per il dispiegamento di significativi mezzi navali nel penisola".

11:03 Strategia o Diversivo? L'Ucraina "confonde il nemico" con la situazione incerta di Kursk

Il'esercito ucraino è sotto pressione nella regione di Donetsk, con i russi che avanzano ogni giorno, secondo la reporter di ntv Nadja Kriewald. Nel frattempo, ci sono segnalazioni di avanzamenti ucraini a nord, ma Kyiv mantiene i dettagli vaghi.

10:34 Mosca riferisce feriti in incursione ucraina nella regione russa di Kursk

Il ministero della salute russo riferisce che 24 persone, tra cui sei bambini, sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla regione di confine di Kursk, secondo l'agenzia di stampa statale russa Interfax.

10:07 Russia attacca con droni - Ucraina riferisce tasso di abbattimento perfetto

La forza aerea ucraina afferma di aver abbattuto 30 droni russi, tutti lanciati dalle truppe russe durante la notte verso obiettivi in sette regioni.

09:29 ISW: L'ex ministro della Difesa russo Shoigu "esagera pesantemente" i guadagni territoriali

Secondo il ministro della Difesa russo dimissionario, Sergei Shoigu, le forze russe hanno catturato 420 chilometri quadrati di territorio ucraino dal 14 giugno. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) definisce questa cifra "pesantemente esagerata" e stima la cifra effettiva in 290 chilometri quadrati, ovvero circa lo 0,05% del territorio ucraino di circa 600.000 chilometri quadrati. L'esercito russo ha ripetutamente gonfiato i suoi guadagni territoriali in Ucraina, spesso rivendicando di aver captured villaggi che sono in gran parte o completamente distrutti. Nonostante gli ultimi insuccessi, l'avanzata russa rimane lenta, con le forze ucraine che spesso si ritirano dalle aree per proteggere i soldati.

08:55 La Russia riferisce che Kursk è stato nuovamente preso di mira dagli attacchi aerei ucraini

Un giorno dopo gli attacchi ucraini nella regione russa occidentale di Kursk che hanno lasciato diversi morti, l'area è stata nuovamente presa di mira dagli attacchi aerei ucraini, secondo le autorità regionali. Due missili ucraini sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, ha detto il governatore Alexei Smirnov su Telegram. Ieri, le autorità russe hanno riferito di tentativi di attacchi da parte delle forze ucraine a Kursk, che hanno coinvolto circa 300 soldati, 11 carri armati e circa 20 altri veicoli corazzati.

08:22 La Russia intercetta droni in diverse regioni di frontiera

La difesa aerea russa ha intercettato 11 droni ucraini sul territorio russo durante la notte, secondo il ministero della difesa a Mosca. Le regioni interessate sono Kursk, Voronezh, Belgorod e Rostov, tutte confinanti con l'Ucraina.

07:47 Canale pro-ucraino Deepstate vuole contattare le unità ucraine a Kursk

Il canale militare pro-ucraino Deepstate suggerisce anche una possibile incursione nella regione russa di frontiera di Kursk. In una breve dichiarazione, dice che non fornirà aggiornamenti sulla situazione per la sicurezza del personale. "Stiamo monitorando da vicino gli eventi lì, mantenendo i contatti con alcune unità e forniremo informazioni il più accuratamente possibile, ma solo quando sarà il momento giusto. Tutti si sentono strategi - è normale - ma per ora è importante non ostacolare i ragazzi e la leadership militare nelle decisioni che potrebbero determinare il destino di tutti".

07:06 Attacco alla regione russa di Kursk: speculazioni sulla unità di destra russa

I blogger militari russi affermano che l'incursione presunta delle truppe ucraine nel territorio russo ha coinvolto il Corpo Volontario Russo (RDK). L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non trova conferme di ciò, e una fonte del servizio di intelligence militare ucraino ha detto ai media Voice of Ukraine che il RDK non era coinvolto. Il Corpo Volontario Russo consiste in russi estremisti di destra e nazionalisti che combattono sul fronte ucraino contro la Russia. A Kyiv, si sono precedentemente distanziati dal gruppo, affermando che agisce in modo indipendente. Il RDK ha occasionalmente attirato l'attenzione con presunte incursioni in regioni di frontiera russe, che i critici hanno spesso liquidato come spettacoli mediatici. Secondo l'ISW, un'altra unità simile, la Legione per la Libertà della Russia, non ha commentato il suo coinvolgimento. Entrambi i gruppi spesso riferiscono delle loro azioni attraverso i loro canali Telegram, ma non ci sono indicazioni del loro coinvolgimento a Kursk.

06:23 Possibile incursione di truppe ucraine nel territorio russo? L'attacco pone molte domande

Le truppe ucraine hanno infiltrato il territorio russo? Un possibile attacco solleva molte domande.

05:52 Ucraina Ordina Un Milione Di Droni

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy afferma che l'Ucraina sta aumentando la produzione di droni come strumento cruciale per il suo sforzo bellico. "Abbiamo già ordinato un milione di droni dai nostri produttori per quest'anno", dice nel suo discorso serale in video. Il prossimo anno il numero dovrebbe essere notevolmente più alto. "Non stiamo rivelando tutti i dettagli al momento, ma la nostra capacità di produzione di droni sta aumentando costantemente e stiamo lavorando non solo con fondi statali ma anche con partner per investire nella nostra produzione di droni." L'aumento dell'uso di veicoli aerei senza equipaggio è dovuto alla riluttanza dei partner occidentali ad approvare l'uso di armi pesanti fornite all'esercito ucraino contro i bersagli sul territorio russo.

05:06 Russia: Cinque Civili Killed in Clashes in Kursk

Cinque civili, compresi due medici, sono stati uccisi in uno scontro con i soldati ucraini nella regione russa di confine di Kursk, secondo i resoconti russi. Il governatore Alexei Smirnov ha anche riferito almeno 20 feriti in un messaggio su Telegram. Due missili sono stati lanciati sulla regione all'alba.

02:30 Niger Taglia i Rapporti Diplomatici con l'Ucraina

Dopo il Mali, anche il Niger ha interrotto i rapporti diplomatici con l'Ucraina, citando il presunto sostegno ucraino a un attacco dei ribelli in Mali. Alla fine di luglio, i ribelli tuareg hanno affermato di aver ucciso almeno 84 mercenari russi del gruppo Wagner e 47 soldati maliani. Hanno quindi pubblicato una foto che li mostra con la bandiera ucraina. Tuttavia, le indagini del portale russo di investigazione indipendente iStories suggeriscono che si tratta di un montaggio. Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba è attualmente in viaggio nei paesi dell'Africa meridionale e a Mauritius per raccogliere sostegno alla posizione di Kiev contro la Russia. Nel frattempo, la Russia sta espandendo la sua influenza negli stati del Sahel attraverso il gruppo Wagner.

23:23 Russia: Attacco Ucraino a Kursk Respinso

La Russia afferma di aver respinto gli avanzamenti ucraini nella regione russa di Kursk. "Dopo aver subito pesanti perdite, i resti del gruppo di sabotaggio si sono ritirati nel territorio ucraino", ha detto il ministero della Difesa di Mosca. La Russia ha utilizzato artiglieria, aerei da combattimento e droni per respingere l'attacco. Le autorità militari ucraine nella regione di Sumy, dall'altra parte del confine con la regione russa di Kursk, affermano che le forze ucraine hanno distrutto un missile balistico russo, due droni e un elicottero nella regione. Tuttavia, il rapporto regolare di aggiornamento dello Stato maggiore ucraino non menziona alcun attacco ucraino nella regione di frontiera.

22:22 Pressione del Cremlino - Attivista Termina Protesto per il Ritorno dei Soldati Russi

Sotto la crescente pressione del Cremlino, una leader dell'attivismo per il ritorno dei soldati russi dal fronte ha ritirato le sue apparizioni pubbliche. Maria Andreyeva, una delle leader del gruppo "Put' Domoy" (Ritorno a Casa), ha detto all'agenzia di stampa AFP che avrebbe smesso le sue apparizioni pubbliche e "sarebbe passata sotto terra". Ha spiegato su Telegram di essere stata etichettata come "agente straniero". "Gli agenti stranieri non solo vengono privati dei loro diritti, ma anche del loro reddito". Il gruppo "Put' Domoy" è composto da mogli e madri che ripetutamente chiedono al presidente russo Vladimir Putin di far tornare i loro uomini e figli che combattono in Ucraina. Dopo aver inizialmente tollerato o ignorato i dimostranti, il Cremlino li ha sempre più presi di mira.

21:39 Zelensky: Ucraina Invests More in Domestic Rocket Program

The Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says his country is allocating additional funds for its domestic rocket program. The move aims to reduce the gap with Russia, which possesses a range of long-range weapons, Zelensky wrote on Telegram. "Additional funds have been allocated for our rocket program. More domestically produced rockets are coming." He did not provide further details. In July, the Ukrainian head of state said that Kyiv was working to reduce its dependence on rockets supplied by its allies, including those for air defense.

20:54 Russian Spy Couple Gives Interview After Release

After their return to Russia as part of a large-scale prisoner exchange, a Russian spy couple have spoken publicly for the first time. "When I saw the honor guard from the window of the plane, I cried," Anna Dzhulueva recalled in an interview on Russian state television, describing the moment of her return to Russia. Dzhulueva lived in Slovenia for five years with her husband Artyom, posing as a Russian spy. Both were arrested in 2022. "We told the children that we are Russians, that they are Russians, and that we are the Dzhuluevs," said mother Anna Dzhulueva, who claimed to have only spoken Spanish with her children. Dzhulueva said she wants to "continue serving Russia."

20:04 Mosca dichiara un diplomatico moldavo "persona non grata" In risposta all'espulsione di un diplomatico russo a causa di uno scandalo di spionaggio, Mosca ha dichiarato un diplomatico moldavo "persona non grata", secondo il ministero degli Esteri russo. Il ministero ha dichiarato di aver convocato l'ambasciatore della Repubblica di Moldova per "protestare energicamente contro i passi ostili continui" compiuti da Chisinau contro Mosca. Un membro dell'ambasciata moldava in Russia è stato dichiarato "persona non grata". La scorsa settimana, Chisinau ha accusato un dipendente di un'ambasciata non specificata nel paese di comunicare con due funzionari sospettati di cospirare contro il governo moldavo e di diffondere informazioni all'estero. Subito dopo, il diplomatico russo è stato espulso dal paese.

19:15 Shoigu: la finestra per le trattative con Kiev si sta restringendo L'ex ministro della Difesa russo Sergei Shoigu esorta l'Ucraina a intraprendere trattative per la pace. "La finestra di opportunità per l'Ucraina si sta restringendo", dice il segretario del Consiglio di sicurezza in televisione di stato. Più a lungo l'Ucraina esita, più territorio perderà, avverte. Mosca ha sottolineato che le trattative possono aver luogo solo se l'Ucraina cede un quinto del suo territorio e abbandona i piani di adesione alla NATO. L'Ucraina respinge queste condizioni.

Il'esercito russo ha rafforzato la protezione della Centrale nucleare di Kursk a causa dell'avanzata ucraina nella regione di frontiera russa, mentre i soldati ucraini appoggiati da carri armati e artiglieria hanno attraversato il territorio russo vicino a Sudja.

Le operazioni militari nella regione di Kursk hanno causato numerous casualties, with 24 people, including six children, injured in a Ukrainian attack on Kursk, according to Russia's health ministry.

