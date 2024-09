Alle 9:17 una donna di Görlitz esamina la sua posizione, con conseguente inciampo.

09:00 THW Prevede Operazioni di Maggiore Entità per le Alluvioni sull'Elba e sull'Oder

L'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW) si sta preparando per le possibili alluvioni nella Germania orientale. "Stiamo pianificando di mobilitare squadre più grandi sull'Elba e sull'Oder se necessario", dice il capo del THW, Fritz-Helge Voss, nel programma ZDF "Morning Magazine". Voss consiglia alle persone nelle zone colpite di raccogliere i beni essenziali. Voss menziona che la Germania non ha ancora sperimentato le condizioni meteorologiche estreme necessarie e finora è stata fortunata. Tuttavia, si prevede che l'Elba, la Neiße e l'Oder straripino nella prossima settimana. Nel weekend, il THW aveva circa 140 personale deployato in Baviera e Sassonia, compreso il ponte Carolabridge crollato a Dresda. Voss evidenzia che questa è la quarta situazione di alluvione significativa in Germania quest'anno, sottolineando l'importanza della preparazione e degli investimenti nell'attrezzatura. "Alla fine, questi sono costi di adattamento al clima", dice Voss.

08:43 Il Consiglio dei Ministri Polacco Discute lo Stato di Emergenza

Il Primo Ministro Donald Tusk ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio dei Ministri a causa dei danni delle alluvioni nel sud-ovest della Polonia. Ha redatto un decreto che dichiara lo stato di emergenza, che richiede l'approvazione del Consiglio. Le piogge persistenti nel sud-ovest della Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca, hanno causato alluvioni. La città di Nysa nella regione di Opole è stata significativamente colpita durante la notte. L'acqua del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, è entrata nell'ospedale locale, secondo l'agenzia di stampa PAP. Un totale di 33 pazienti, compresi bambini e donne in attesa, sono stati evacuati via barca.

08:15 Baviera: Pioggia e Livelli d'Acqua in Aumento Attesi

La situazione delle alluvioni in Baviera rimane tesa in alcune aree, con pioggia prevista. La polizia riferisce che non ci sono stati cambiamenti significativi nelle zone colpite durante la notte. Non c'è ancora il via libera: il Servizio delle Acque (HND) prevede che i livelli d'acqua aumenteranno nuovamente con l'inizio della settimana bagnato. L'HND prevede che i livelli d'acqua del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco aumenteranno nuovamente. La situazione dovrebbe migliorare gradualmente dal mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede pioggia continua dalle Alpi alla pianura. Si prevede una pioggia diffusa di 40 a 70 litri per metro quadrato, con picchi di 90 litri nelle aree stabili.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun Rilievo in Vista – I Livelli delle Alluvioni Continuano ad Aumentare

Le alluvioni nelle aree colpite della Repubblica Ceca ancora non mostrano segni di attenuazione. L'onda di piena del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga. intere strade sono sommerse lì, come riferito dall'agenzia di stampa CTK. Le autorità locali esortano la popolazione a non ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo che il livello dell'acqua del fiume aumenti ulteriormente nelle prossime ore", avverte il sindaco sui social media.

07:03 Esplosione della Diga: Alluvioni Distruttive in Polonia Riprese su Video

Dopo l'esplosione di una diga in Polonia, i locali temono le alluvioni che si stanno avvicinando alla regione della Glatzer Neiße. I video dimostrano la forza incredibile delle acque in piena.

06:40 Alluvioni in Europa: Morti in Polonia e Romania

La Polonia e la Repubblica Ceca lottano contro le conseguenze di un'alluvione centennale, con condizioni critiche nella Bassa Austria dopo forti piogge. Diversi paesi dell'UE hanno segnalato vittime a causa delle alluvioni: un vigile del fuoco in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Evacuazioni per Alluvioni nella Repubblica Ceca

Le tempeste più forti degli ultimi anni hanno sommerso intere città come Jeseník nelle montagne Jeseníky e Krnov al confine con la Polonia. A Jeseník, i servizi di emergenza hanno dovuto evacuare centinaia di persone in barca e in elicottero. Dopo che le alluvioni si sono ritirate, c'è stato il rischio di frane in numerosi luoghi.

La tempesta "Anett", nota a livello internazionale come "Boris", ha portato piogge torrenziali e alluvioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto persone hanno perso la vita finora.

Il governo federale tedesco per la gestione delle emergenze, la Commissione, sta monitorando da vicino la situazione delle alluvioni in diversi paesi, compresa la Germania. Data la minaccia delle alluvioni in corso, la Commissione è in stretto contatto con i suoi omologhi nei paesi europei interessati per offrire aiuto e risorse reciproci se necessario.

Leggi anche: