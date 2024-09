Alle 3:34, un orfanotrofio di Sumy subisce un attentato, con feriti per 14 persone

02:26 Indagine: La Maggioranza dei Polacchi Sostiene la Difesa Aerea contro i Droni RussiSecondo un'indagine condotta dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita", circa il 60% dei cittadini polacchi ritiene che il loro esercito dovrebbe abbattere i droni russi che violano lo spazio aereo polacco durante gli attacchi all'Ucraina. Si tratta di un oggetto aereo non identificato, sospettato di essere un drone autodistruggente di tipo Shahed, che ha volato sopra la Polonia per mezz'ora prima di scomparire il 26 agosto. Il Brigadier Generale Tomasz Drewniak dell'esercito polacco ha dichiarato alla Radio RMF24 che la Russia potrebbe aver testato il sistema di difesa aerea polacco inviando droni nel territorio polacco.

00:26 Perdite di Vita a Belgorod: Autorità RussiIl governatore di Belgorod, Russia, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato che una persona è morta a causa del fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka vicino al confine. Tre individui sono rimasti feriti durante gli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini.

23:08 Droni Intercettati dalla Russia: 158 in 24 OreLa Russia afferma di aver respinto "ampi" attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni. Un totale di 158 oggetti aerei sono stati intercettati durante la notte, secondo quanto riferito dal ministero della difesa russo via Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo i dati ufficiali.

22:24 I Danni a Kharkiv Si Aggravano: I Feriti Salgono a 47Il numero di persone ferite nell'intensa raffica di colpi dell'aeronautica russa su Kharkiv è salito a 47, comprese sette bambini. Il servizio di emergenza statale ucraino ha reso noto queste informazioni via Telegram. various civilian buildings, including a shopping center, were hit, as shown in photographs from news agencies.

21:52 Incidente di Elicottero Tragico in Ucraina: Due Piloti Perdono la VitaDue piloti hanno perso la vita in un incidente di elicottero durante un'esercitazione all'Università Nazionale dell'Aviazione Militare Ivan Kozhedub di Kharkiv in Ucraina. L'agenzia di stampa statale Ukrinform ha riferito che l'elicottero Mi-2 stava volando per scopi di addestramento. La pagina Facebook dell'università ha dichiarato che si è verificata una perdita devastante - entrambi i piloti sono morti. Gli investigatori, gli specialisti e i rappresentanti del ministero della difesa hanno esaminato il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente non è stata ancora determinata.

21:06 Interruzioni di Energia Elettrica Attese in Ucraina: Ukrenergo AvverteUkrenergo ha annunciato che ci saranno interruzioni di energia elettrica in Ucraina lunedì a causa degli attacchi russi alla rete elettrica del paese. Non ci saranno limitazioni alla fornitura di infrastrutture vitali, ma Ukrenergo avverte che potrebbero esserci cambiamenti nell'ampiezza delle limitazioni.

Per leggere gli eventi precedenti, clicca qui.

La Commissione Polacca per i Diritti Umani ha espresso preoccupazione per l'eventuale utilizzo dei droni come armi, sottolineando la necessità di proteggere le vite civili. In risposta alla dichiarazione del Brigadier Generale Tomasz Drewniak, la Commissione ha richiesto un'indagine sulle violazioni dello spazio aereo polacco e le misure adottate dall'esercito.

Leggi anche: