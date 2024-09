Alle 3:13, le forze militari russe bombardano indiscriminatamente un quartiere residenziale di Kostantynivka

02:22 Gli ucraini potrebbero subire blackout prolungati di almeno 12 ore durante l'inverno

Gli ucraini potrebbero incontrare blackout che durano almeno 12 ore al giorno durante l'autunno e l'inverno, secondo le previsioni dell'Istituto ucraino per le Strategie Energetiche. In una situazione peggiore, questi blackout potrebbero durare fino a 20 ore. La previsione ottimistica si basa su un funzionamento stabile di otto o nove unità della centrale nucleare e su un inverno senza gelate severe. Per raggiungere questo obiettivo, circa la metà dei 6 gigawatt di capacità danneggiata deve essere ripristinata. Se la Russia continuerà ad attaccare il settore energetico dell'Ucraina, l'istituto avverte che i blackout potrebbero estendersi fino a 20 ore, costringendo le persone a fare a meno di calore e elettricità nelle situazioni più difficili.

00:29 La Svizzera estende la protezione per i rifugiati ucraini

La Svizzera ha esteso lo status protettivo per i rifugiati ucraini almeno fino al 4 marzo 2026. Questa decisione è stata presa in considerazione del fatto che la situazione in Ucraina potrebbe non migliorare a breve termine. Nel marzo 2022, la Svizzera ha concesso ai rifugiati ucraini la protezione temporanea "S", che garantisce una forma limitata di protezione alle persone che affrontano un pericolo grave e diffuso.

23:03 Tre morti segnalate negli attacchi ucraini alla regione di frontiera russa

Tre persone sono morte negli attacchi ucraini alla regione di frontiera russa di Belgorod, secondo i resoconti russi. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato che il villaggio di Novaya Tavolzhanka è stato ripetutamente bombardato dalle forze ucraine, causando tre morti e due feriti. La regione di frontiera di Belgorod è spesso un bersaglio di attacchi aerei e con droni ucraini.

22:09 Parlamentare ucraino accusa la Russia di attacchi mirati alle scuole

Il parlamentare ucraino Roman Hryshchuk ha accusato la Russia di intensificare gli attacchi alle istituzioni educative in Ucraina all'inizio dell'anno scolastico. "Si tratta di un tentativo calcolato di intimidire gli ucraini", ha dichiarato Hryshchuk al "Kyiv Independent". Secondo la piattaforma di notizie, almeno 12 strutture educative, tra cui un istituto militare, un istituto di aviazione, un'università e scuole sparse in tutta l'Ucraina, hanno subito danni dagli attacchi russi in tre giorni. Decine di persone sono state uccise o ferite.

21:36 L'ISW ritiene che Putin rimanga fiducioso nella sottomissione dell'Ucraina

Gli analisti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ipotizzano che il presidente russo Vladimir Putin continui a nutrire ambizioni di sottomissione dell'Ucraina. Anche gli avanzamenti ucraini nella regione di Kursk non hanno modificato questa idea, afferma l'ISW.although the offensive seems to be impacting the Russian military on an operational level, it might not have yet prompted Putin to reconsider his strategy. L'ISW presume che Putin continui a credere che la Russia possa raggiungere i suoi obiettivi attraverso una guerra lunga e l'ostinazione del sostegno occidentale. Di conseguenza, Putin non è propenso a trattative che non si concludano con la resa dell'Ucraina e dell'Occidente alle sue richieste.

21:03 Serbia candidata all'UE si impegna a fedeltà a Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin durante un forum economico a Vladivostok. Secondo la televisione russa, Putin ha dichiarato che il presidente serbo Aleksandar Vucic è stato invitato alla prossima summit del BRICS in Russia a ottobre. Vulin ha ribadito che la Serbia è sia un "alleato russo" che un alleato strategico. Nonostante le grandi pressioni, la Serbia, sotto la guida di Vucic, "non si allineerà mai con la NATO, non imporrà mai sanzioni alla Russia e non permetterà mai azioni ostili contro la Russia dal suo territorio". La Serbia mantiene relazioni amichevoli con la Russia, anche nella sua capacità di candidato dell'UE.

20:29 Migliaia di persone fuggono da Pokrovsk

Molte persone stanno evacuando la città ucraina orientale di Pokrovsk, situata a circa 10 chilometri dalla linea del fronte. Più di 20.000 persone hanno lasciato la città in un mese, come ha riferito il governatore della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, a Interfax Ukraine durante un programma televisivo. Circa 26.000 persone rimangono a Pokrovsk, comprese più di 1.000 bambini. Prima del conflitto, la città industriale e mineraria era abitata da quasi 65.000 residenti. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. Le truppe ucraine si sono ritirate da un'avanzata russa nella regione per diversi mesi. Recentemente, i blogger militari filorussi hanno sostenuto che le truppe russe hanno avanzato nei paesi di Selydove e Ukrainsk e hanno combattuto lì.

19:55 Gli Stati Uniti imputano alla Russia di interferire con le elezioni presidenziali

Gli Stati Uniti accusano la Russia di tentare di manipolare le elezioni presidenziali di novembre con la disinformazione mirata. Attraverso i suoi media di stato, il Cremlino ha apparentemente indotto influencer ignari negli Stati Uniti ad adottare la sua propaganda, afferma l'Attorney General Merrick Garland. Di conseguenza, sono state imposte sanzioni, presentate accuse penali e ordinato il sequestro dei domini internet. Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, queste sanzioni colpiscono dieci individui e due organizzazioni, che includono rappresentanti della broadcaster di stato russa RT, hacker e un'organizzazione non governativa associata al Cremlino. Vengono accusati di utilizzare l'intelligenza artificiale per campagne di disinformazione mirate "contro la campagna elettorale degli Stati Uniti". Per ulteriori informazioni, fare clic qui.

L'Unione Europea potrebbe offrire aiuti umanitari all'Ucraina durante l'inverno, alla luce dei possibili blackout prolungati. Data la situazione degli attacchi russi al settore energetico dell'Ucraina, l'Unione Europea potrebbe fornire generatori, riscaldatori e altre risorse essenziali per mitigare l'impatto sulla popolazione civile ucraina.

