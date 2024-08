Alle 23:56, l'Ucraina anticipa con apprensione il suo inverno più difficile.

19:16 Lituania Segnala Diminuzione delle Truppe di Terra Russe a Kaliningrad

Secondo il comandante delle forze armate lituane, Raimundas Vaikšnoras, in un'intervista al portale di notizie "Delfi", c'è stata una riduzione del numero di truppe di terra russe presenti nell'exclave russa di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania sul Mar Baltico. Egli attribuisce questo fenomeno all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk. All'inizio della guerra contro l'Ucraina, si è osservato che una grande quantità di equipaggiamento e personale era stato riassegnato da Kaliningrad, ha dichiarato il comandante. I soldati sono poi tornati dopo la rotazione, ma al momento si osserva una diminuzione, soprattutto tra le truppe di terra.

20:00 Servizi Segreti Ucraini Accusati di Hackerare la Programmazione della TV Russa

Il servizio di intelligence militare ucraino (HUR) sarebbe responsabile dell'interferenza nella trasmissione di diversi canali televisivi russi, sostituendoli con un video sulla guerra in Ucraina. "HUR ha 'hackerato' la televisione russa e ha mostrato la realtà della guerra [alla popolazione]", ha riferito una fonte del servizio di intelligence al quotidiano "Kyiv Post" e all'agenzia di stampa RBC Ukraine. Il video è stato trasmesso tre volte durante il prime time della sera precedente. Tra i canali interessati ci sono Pervouralsk, Evraziya 360 e Pervyj Kanal TV. Dopo l'attacco, nove canali hanno temporaneamente sospeso la loro programmazione, si è appreso.

20:28 Truppe Ucraine Lanciano Controffensiva nella Regione di Charkiv

L'esercito ucraino ha dichiarato un'offensiva nella regione di Charkiv. Le truppe hanno avanzato di quasi due chilometri nel territorio nemico, secondo la 3ª Brigata d'Assalto Separata delle forze terrestri ucraine. L'obiettivo di questa operazione era indebolire le capacità offensive del 20° esercito della Federazione Russa, che l'esercito ucraino afferma di aver raggiunto. Non è possibile confermare indipendentemente. La brigata riferisce inoltre che il lato russo ha perso 300 soldati negli ultimi quattro giorni e che una notevole quantità di equipaggiamento e armi è stata distrutta o danneggiata. L'entità dell'offensiva dichiarata rimane incerta.

21:08 Habeck Spera in Più Impiego per i Rifugiati Ucraini in Germania

Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck spera che più rifugiati ucraini trovino lavoro in Germania. Sebbene ci siano alcuni ostacoli, come situazioni familiari, malattie, traumi da guerra o cure per i bambini, il politico dei Verdi ha consigliato a Welt TV: "In generale, però, è meglio per tutti lavorare - meglio per le persone, la loro integrazione e per il sistema sociale". Habeck sembra scettico riguardo alle affermazioni del ministro-presidente del Brandeburgo e politico SPD Dietmar Woidke, che ha messo in discussione l'ammissione dei rifugiati ucraini. "Probabilmente a causa delle campagne elettorali un po' dure della Germania orientale e della mancanza di riflessione".

21:43 Ucraina Annuncia il Primo Incontro Dopo la Summit per la Pace in Svizzera

Dopo la summit per la pace in Svizzera di giugno, si è tenuto il primo incontro di follow-up, secondo l'Ucraina. Hanno partecipato rappresentanti di più di 40 stati e organizzazioni. Sono previsti successivi incontri dei gruppi di lavoro.

22:07 Ucraina Annuncia Attacco contro la Base Russa nella Regione di Kursk

L'esercito ucraino ha riferito un altro attacco contro le forze russe nella regione di Kursk. Utilizzando bombe a guida precisa degli Stati Uniti, hanno preso di mira una base russa nel pomeriggio, secondo il comandante delle forze aeree, Mykola Oleshchuk. "Un centro di comando drone, un'unità di guerra elettronica, equipaggiamento, armi e fino a 40 militari russi sono stati colpiti", ha scritto Oleshchuk alongside a video showing the attack.

23:08 NATO Aumenta la Sicurezza alla Base Aerea di Geilenkirchen

In risposta a un potenziale rischio, la NATO ha aumentato il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Tutto il personale non essenziale è stato inviato a casa, ha riferito un portavoce della base. Questa decisione è stata basata su informazioni di intelligence su una potenziale minaccia. "Non è un motivo per allarmarsi e

18:40 "Qual è il punto degli armeni?" - Lukashenko scatena disordiniIl leader bielorusso Alexander Lukashenko ha scatenato disordini con le sue dichiarazioni sugli armeni. Manifestanti hanno lanciato uova contro l'ambasciata bielorussa nella capitale armena Yerevan il giorno successivo e hanno richiesto il richiamo dell'ambasciatore, come riportato dai media ucraini. In precedenza, Lukashenko aveva criticato la posizione pro-occidentale dell'Armenia durante un'intervista sulla televisione di stato russa: "A che servono gli armeni? A nulla. Lasciateli migliorare la loro economia e fare affidamento sulle loro risorse. Chi è la Francia? Chi è Macron? Domani, quando Macron se ne sarà andato, nessuno si ricorderà degli armeni", ha detto, alludendo al presidente francese. Le relazioni tra Armenia e Russia, suo alleato di lungo termine, si sono fatte sempre più tese dal rapido operazione militare di settembre che ha portato alla regione di Nagorno-Karabakh, ponendo fine al dominio separatista armeno di 30 anni.

18:03 Ucraina Rapporta Vittime di Attacco con RazziDue persone sono state uccise nella regione di Sumy vicino al confine russo con Kursk dopo un attacco russo con due razzi, come riportato dall'ufficio del procuratore ucraino. I bersagli erano componenti dell'infrastruttura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva visitato Sumy in precedenza durante il giorno e aveva dichiarato che gli attacchi contro la città si erano ridotti dopo la cattura di parti della regione di Kursk.

17:28 Autorità Russa: Petroliera in Fiamme Dopo Attacco UcrainoUna petroliera sta bruciando nel porto russo di Kavkaz nella regione di Krasnodar a est della Crimea, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Questo segue un presunto attacco ucraino. Vari media russi hanno pubblicato immagini e video che mostrano l'incendio e le colonne di fumo nero. Il'esercito ucraino condivide anche questi video sui social media, con la didascalia "Neptune attacca il porto di Kavkaz" sul loro canale Telegram. Rapporti non verificati dai canali Telegram russi suggeriscono che la nave sia stata colpita da un missile antinave Neptune, sebbene la portata ufficiale di questo tipo di arma sia di 300 chilometri e la linea del fronte sia più lontana. Mosca dipende pesantemente da questo porto per rifornire le sue truppe nel conflitto contro l'Ucraina.

Aggiornamento alle 18:39: Secondo il centro crisi della regione di Krasnodar, la nave è affondata dopo l'incendio. Si diceva che a bordo ci fossero 30 serbatoi di carburante. [Leggi di più qui.]

16:41 Russia Annuncia Progressi Vicino a Pokrovsk, Ucraina Rivendica Successo a KurskL'esercito russo rivendica di aver catturato un altro villaggio vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, con le truppe ora a circa 10 chilometri dalla città, un importante snodo logistico. In precedenza, il presidente ucraino Zelensky aveva dichiarato i piani per rinforzare le truppe nella zona. Ora, egli riferisce un successo nella regione russa di Kursk, con le truppe che catturano un altro villaggio e prendono più soldati russi prigionieri. Secondo questi resoconti, le truppe ucraine controllano 94 villaggi e più di mille chilometri quadrati di terreno nella regione di Kursk. Tuttavia, questo non è stato confermato indipendentemente.

16:12 Ucraina Negher Attacco alla Centrale Nucleare, Avverte di Inganno RussoL'Ucraina nega la rivendicazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui i soldati ucraini hanno tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk la scorsa notte. "È una bugia spudorata", scrive Andrii Kovalenko, capo del dipartimento per contrastare la disinformazione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina. Egli suggerisce che la Russia potrebbe pianificare una provocazione nucleare, dichiarando che "il rischio di una provocazione nucleare da parte della Russia è reale" data l'involvement di Putin.

15:46 Magazzini di Gas UE Vicini alla Capacità di Obiettivo

I magazzini di gas nell'Unione Europea sono quasi al loro obiettivo del 90% di capacità, come riportato dalla Commissione UE. Due mesi prima della data di obiettivo, l'UE si dichiara "pronta per l'inverno successivo". Nella estate del 2022, i 27 stati membri hanno concordato che i magazzini di gas dell'UE dovrebbero essere mediamente al 90% di capacità per il 1° novembre. Secondo i dati del portale Gas Infrastructure Europe, ci sono differenze tra i paesi: la Spagna guida con il 100%, mentre la Lettonia ha il valore più basso, intorno al 69%. La Germania è al 93,6%. L'UE mira a ridurre ulteriormente la dipendenza dal gas naturale russo, importando più gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas dalla Norvegia.

15:21 Putin Accusa l'Ucraina di Attacco alla Centrale Nucleare Russa

Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di aver tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk. "Il nemico ha tentato di attaccare l'impianto nucleare la scorsa notte", dice il capo del Cremlino, senza fornire prove. "L'AIEA è stata informata", aggiunge Putin durante una riunione del governo trasmessa in televisione. L'AIEA aveva precedentemente avvertito del potenziale impatto del combattimento sull'impianto e aveva invitato "tutte le parti a esercitare la massima cautela".

14:50 Capo dell'AIEA Visiterà la Centrale Nucleare Russa

Il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, intende visitare la centrale nucleare russa di Kursk la prossima settimana. Un portavoce dell'AIEA conferma che questa visita può aver luogo "la prossima settimana". All'inizio di agosto, l'esercito ucraino ha lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk. La corporation statale russa Rosatom ha quindi avvertito di una minaccia alla centrale nucleare, situata circa 100 chilometri dal confine ucraino.

14:21 Russia: 115.000 Persone Evacuate

Il vice primo ministro russo, Denis Manturov, riferisce che 115.000 persone sono state evacuate dalle regioni vulnerabili vicino al confine ucraino. Egli afferma che i danni all'agricoltura e all'industria a causa dell'offensiva ucraina stanno attualmente

15:40 "Sembra più di una semplice 'contenuta' invasione di Kursk in corso" Il Cancelliere tedesco Scholz ritiene che l'invasione ucraina in Russia sia "spazialmente e temporalmente limitata". Tuttavia, come riferito dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald, non ci sono indicazioni di questo al momento. Al contrario, lei menziona.

14:20 "Più di un russo aereo distrutto in attacchi a Savaslejka" Più aerei militari russi sono stati apparentemente distrutti durante gli attacchi ucraini alla base aerea di Savaslejka. Questi rapporti provengono dal broadcaster pubblico Suspilne, citando informazioni dei servizi di sicurezza. Si afferma che un MiG-31K intercettore supersonico e due Il-76 aerei da trasporto strategici sono stati eliminati in un attacco dell'16 agosto, e circa cinque aerei, apparentemente MiG-31K/I, sono stati danneggiati in un attacco dell'13 agosto. Un deposito di carburante e lubrificanti è stato colpito l'13 agosto, causando ulteriori danni a un altro MiG-31K/I.

13:06 "Intelligence russa indaga su giornalisti di CNN" L'FSB russo è sospettato di indagare su diversi giornalisti stranieri per "aver attraversato illegalmente il confine di stato". L'FSB è particolarmente interessato a un reporter di CNN e a due giornaliste ucraine per aver apparentemente filmato a Sudcha, una città controllata dalle truppe ucraine. L'FSB intende emettere presto mandati di arresto internazionali, e i giornalisti potrebbero affrontare fino a cinque anni di carcere in Russia. Le notizie recenti includono il ritorno del giornalista americano Evan Gershkovich dopo essere stato scambiato con una condanna a 16 anni in un campo di lavoro per presunta spionaggio. Ulteriori informazioni qui.

12:34 "Zelensky nella regione di frontiera: 'Fondo di scambio' ampliato" Il Presidente ucraino Zelensky ha visitato la regione di frontiera di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, dove le forze ucraine sono entrate in Russia due settimane fa. Ha riferito che un altro insediamento è stato sequestrato nella regione di Kursk e il "fondo di scambio" è stato rafforzato, indicando il sequestro di soldati russi per uno scambio futuro con i prigionieri ucraini detenuti in custodia russa. Zelensky ha sottolineato che, dal lancio dell'offensiva di Kursk, gli attacchi a Sumy e i civili morti sono diminuiti. Ha condiviso un video di sé e del comandante in capo delle forze ucraine, Oleksandr Syrskyi, che discutono il rafforzamento delle truppe nell'Ucraina orientale, dove la Russia sta avanzando ulteriormente.

12:06 "Accuse non verificate di droni-spia su infrastrutture cruciali? Presunti droni russi a Brunsbüttel"

Si segnalano rapporti non confermati di droni russi sopra la più grande area industriale dello Schleswig-Holstein. Il giornale Bild afferma che i droni sono stati avvistati spesso volare sopra la centrale nucleare dismessa e la terminale GNL a Brunsbüttel di recente. La procura di Flensburg sta indagando su presunti atti di spionaggio con l'obiettivo finale di sabotaggio. Il rapporto interno della polizia indica che la "zona di volo della centrale nucleare" viene ripetutamente violata da un oggetto sconosciuto, che potrebbe essere un drone militare. Bild afferma che i droni sono presumibilmente associati ad agenti russi e potrebbero essere lanciati da navi civili nel Mar del Nord. Ulteriori dettagli qui.

11:40 "Ambasciata USA a Kyiv avverte di attacchi imminenti"

L'ambasciata USA a Kyiv emette un avvertimento sull'aumento del rischio di attacchi aerei prima del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina il 24 agosto. L'ambasciata avverte di un aumento della minaccia di attacchi russi con droni e missili nei prossimi giorni e nel weekend. L'Ucraina commemora il 33° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica il 24 agosto, che assume recentemente un significato maggiore per gli ucraini a seguito dell'inattesa incursione di soldiers ucraini nella regione di frontiera di Kursk. Il Presidente russo Putin ha definito tali azioni una provocazione e ha minacciato rappresaglie.

Secondo le autorità locali, sono in costruzione rifugi prefabbricati in cemento per i civili nella regione di frontiera russa di Kursk. Secondo il comunicato del Vice Governatore Alexei Smirnov su Telegram, "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha identificato i luoghi chiave per l'installazione di bunker prefabbricati modulari". Questi bunker vengono costruiti in punti di alta traffico come 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che consegna uno dei blocchi. Inoltre, i bunker vengono costruiti in due altri luoghi, compreso Kursk, che ospita la centrale nucleare della regione di Kursk. La Russia accusa l'Ucraina di pianificare un attacco alla struttura, un'asserzione che l'Ucraina nega.

10:10 "Ucraina condivide immagini dell'avanzata a Kursk"

L'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino a Pokrovsk, la maggior parte dei quali sono stati respinti. Il Presidente Zelensky ha annunciato piani per rinforzare le truppe nella regione. Inoltre, l'avanzata nella regione di Kursk continua.

09:42 "Russia segnala attività di droni in diverse regioni"

09:09 Ucraina Richiede l'Approvo dell'USA per le Armi a Lungo Raggio Contro i Bersagli Russi

Il Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha incontrato una delegazione bipartisan della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero di Kyiv, i rappresentanti repubblicani Rob Wittman e democratici David Trone hanno discusso la situazione sul fronte e la politica di Washington sull'uso di armi a lungo raggio contro i bersagli russi con Umerov. Umerov ha dichiarato: "Ho sottolineato l'urgenza del consenso dei nostri alleati per utilizzare appieno le armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 L'Attore di Star Wars Lancia la Campagna per Fornire i Robot per la Rimozione delle Mine all'Ucraina

L'attore americano Mark Hamill, famoso per il ruolo di Luke Skywalker in "Guerre Stellari", sta raccogliendo fondi per i robot per la rimozione delle mine per l'Ucraina. Sta collaborando con l'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder per raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot hanno la capacità di disattivare le mine in posizioni difficili da raggiungere mantenendo una distanza di sicurezza dagli operatori. Timothy Snyder ha detto: "Uno dei gesti più vili commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di milioni di mine. Ho visitato territori vicino alla linea del fronte dove le persone corrono rischi per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Con questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite". La rimozione delle mine in Ucraina potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino Preparare i Russi per una "Nuova Realtà"

L'attacco ucraino a Kursk rappresenta un problema per la propaganda di Mosca. Anche se le regioni sono lontane, secondo una fonte anonima legata al Cremlino, l'infiltrazione delle forze ucraine nel territorio russo è un "evento nuovo e molto spiacevole". Per placare l'umore ora visibilmente ansioso, il Cremlino sta lavorando per preparare i russi a una "nuova realtà" e a una "nuova normalità". Il messaggio è: il nemico ha effettivamente invaso il territorio russo, sono vicini alla sconfitta - ma il recupero del territorio richiederà tempo, e i russi devono essere pazienti. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a "convertire la negatività e lo shock in una direzione positiva" - ovvero contribuendo all'aiuto per la regione di Kursk. Secondo Meduza, l'intervista con diversi funzionari, il conflitto nella regione di Kursk potrebbe durare diversi mesi. Una fonte legata al governo stima che questo è "abbastanza ottimistico - se tutto va bene".

07:30 Il Governatore Russo Conferma l'Incendio nella struttura Militare

Le autorità russe confermano un incendio in una struttura militare nella regione russa del Volgograd dopo un attacco con drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov ha dichiarato su Telegram che il drone era precipitato sulla struttura. Non ci sono state vittime. Bocharov non ha specificato quale struttura militare è stata colpita, ma ha notato che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira nell'attacco, dove la Russia mantiene una base aerea.

06:56 L'ex consigliere per la sicurezza: Putin aveva un'influenza quasi ipnotica su Trump

Secondo l'ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il leader russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa informazione è stata resa nota nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", come riportato dal "Guardian". "Putin, un ex agente del KGB spietato, ha giocato sull'ego e le insicurezze di Trump con l'adulazione", ha riferito McMaster. Secondo il Guardian, Putin aveva un'influenza quasi ipnotica su Trump, che McMaster aveva avvertito che "è il miglior bugiardo del mondo".

Durante la notte, sono stati segnalati esplosioni a Kalach-on-Don, una città nella regione russa del Volgograd. Secondo diversi canali Telegram russi, queste esplosioni sarebbero state il risultato di un attacco con drone. Si dice che sia scoppiato un incendio in una base aerea nelle vicinanze. Kalach-on-Don si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il bersaglio probabile era la base aerea di Marinovka nel villaggio di Oktyabrsky, circa 20 chilometri a sud di Kalach-on-Don. I testimoni della zona hanno riferito di aver sentito circa sei a dieci esplosioni forti, seguite dai caratteristici suoni dei droni, secondo i resoconti Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania Fornirà Ulteriori Aiuti all'Ucraina se Necessario

Il leader SPD tedesco Lars Klingbeil ha promesso ulteriori sostegni all'Ucraina. Se diventa impossibile liberare i miliardi pianificati nei beni russi congelati per l'Ucraina, la Germania fornirà fondi aggiuntivi, ha detto Klingbeil durante un podcast con il vicedirettore

03:09: Elezioni in Russia: Protezione Extra per i Lavoratori dei Seghi in Kursk

Nella contesa regione russa di Kursk, i lavoratori dei seggi elettorali saranno equipaggiati con giubbotti antiproiettile e caschi per le elezioni regionali anticipate. Inoltre, saranno istituiti seggi elettorali supplementari in altre parti del paese per coloro che hanno lasciato la regione, ha dichiarato Tatiana Malakhova, capo della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. La regione è sotto stato di emergenza e le elezioni per i governatori e i parlamenti regionali sono previste in diverse regioni della Russia dal 6 al 8 settembre.

01:34: Fico Sente la Pressione nella Politica Estera

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico si lamenta della pressione percepita nella politica estera delle democrazie occidentali. Egli afferma che coloro che si discostano dal consenso su questioni importanti di politica estera vengono "casualmente messi sotto pressione e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali, secondo una dichiarazione rilasciata in occasione dell'anniversario dell'invasione di Mosca del 1968. Nella dichiarazione, Fico paragona la violenta repressione della "Primavera di Praga" del 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia alla pressione che egli vede esistente oggi in Europa. Fico si oppone all'aiuto dell'UE all'esercito ucraino e affronta accuse di essere filorusso come conseguenza.

00:12: Ucraina Rapporta 46 Attacchi Russi Vicino a Pokrovsk

L'Ucraina riporta 46 attacchi russi lungo il fronte vicino alla città di Pokrovsk nell'est del paese nel corso della giornata. Di questi, 44 sono stati respinti, riferisce lo Stato Maggiore. Al momento delle 21:00 CET, i combattimenti sono ancora in corso in altri due settori. Gli attacchi hanno causato 238 soldati russi uccisi o feriti. Non sono state fornite informazioni sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato.

23:09: Russia Sostiene di Avere Respinguto l'Incursione Ucraina in Bryansk

La Russia sostiene di aver respinto un'incursione di "sabotatori" ucraini nella regione russa di Bryansk, che confina con Kursk. L'incursione del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stata impedita dal servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità dell'esercito russo, secondo il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, in un post su Telegram. "Il nemico è stato colpito dal fuoco," dice il post. La situazione è ora "sotto controllo."

22:15: Zelensky: l'Ucraina Spera nella Pronta Consegna dell'Aiuto Promesso

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice che il suo paese attende con impazienza la rapida erogazione dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, che dovrebbero essere finanziati in parte dai proventi dei beni dello stato russo congelati. Anche se ci sono state molte dichiarazioni politiche dai partner di Kyiv, se ne attendono altre, dice Zelensky nel suo discorso video notturno. "Ma abbiamo bisogno di un meccanismo reale." L'Ucraina ha bisogno dei proventi dei beni russi per difendersi dall'aggressore, la Russia. "Le discussioni rilevanti sono in corso da troppo tempo e abbiamo bisogno di decisioni ora." I paesi del G7 avevano concordato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per Kyiv alla loro riunione di giugno, con un prestito generoso di 50 miliardi di dollari garantito dagli interessi sui beni russi congelati.

21:52 Putin elogia le interazioni commerciali con la Cina

Il Presidente russo Vladimir Putin elogia la collaborazione in crescita con la Cina. "I nostri rapporti commerciali procedono bene (...). L'attenzione posta da entrambe le amministrazioni sui rapporti commerciali ed economici sta dando risultati," dice Putin durante un incontro con il Primo Ministro cinese Li Qiang al Cremlino. La Cina e la Russia vantano "imprese congiunte su larga scala e progetti nel settore economico e umanitario," aggiunge Putin. Li dice, secondo il Cremlino, che i rapporti tra Cina e Russia sono a un "livello senza precedenti." L'alleanza strategica tra Russia e Cina si è intensificata dopo l'incursione russa in Ucraina. Per la Russia, la Cina serve come importante partner commerciale a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta di licenziamento: l'ex Vice Ministro della Difesa russo rimane in carcere

L'ex Vice Ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov, accusato di corruzione, rimane in carcere. La sua richiesta di arresti domiciliari con severe condizioni e il suo appello contro il suo arresto sono stati respinti, riferisce l'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov in precedenza sovrintendeva all'acquisizione di materiali per l'esercito russo prima del suo licenziamento. Il tribunale di Mosca ordina anche il carcere per due supposti complici di Bulgakov. La loro società avrebbe ricevuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024. Le perdite sono stimate in circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro) per gli intermediari.

21:00 L'Ucraina rafforza le forze nella regione di Pokrovsk

Secondo il Presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina sta rafforzando la sua presenza militare nella contesa regione di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Egli lo esprime in un discorso televisivo, dicendo che sono consapevoli dei piani delle truppe russe lì. Contestualmente, l'avanzata dell'Ucraina nell'oblast' russa di Kursk prosegue, secondo Zelensky. Alcuni territori ora cadono sotto il controllo ucraino, ma Zelensky non fornisce ulteriori dettagli.

20:41 Dopo il decreto: Numerosi ucraini in Ungheria a rischio sfratto dai rifugiA seguito di un decreto in Ungheria che nega la protezione generale ai rifugiati ucraini, molti di loro in quel paese rischiano di perdere il loro alloggio. I rifugi privati hanno iniziato a sfrattare gli ucraini, secondo Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, sotto sorveglianza della polizia, devono lasciare una casa per ospiti. La maggior parte di loro sono donne e bambini rom della regione occidentale dell'Ucraina di Transcarpathia, patria di una consistente minoranza ungherese.

