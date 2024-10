Alle 23:46, l'Ucraina riporta: i russi eseguono altri prigionieri di guerra - 93 militari uccisi

18:36 Ucraina: Disinnescati più di 500.000 ordigni esplosivi Le squadre ucraine di disinnesco hanno disattivato e reso innocui più di 533.200 dispositivi esplosivi dal inizio dell'invasione russa a livello totale, secondo un resoconto dei servizi di emergenza. Hanno bonificato 148.858 ettari di terreno da mine e 4.018 bombe aeree. Negli ultimi 24 ore, le unità dei servizi di emergenza hanno affrontato 173 incidenti e neutralizzato e smaltito 293 dispositivi esplosivi, tra cui due bombe aeree. Le aree più colpite sono state Kharkiv (35.815 volte), Kherson (16.560 volte), Donetsk (14.826 volte), Kyiv (11.393 volte), Mykolaiv (9.360 volte), Chernihiv (6.948 volte) e Sumy (4.425 volte). L'Ucraina guida il mondo nei paesi interessati dalle mine. Negli ultimi due anni, gli esperti militari ucraini hanno bonificato 30.000 chilometri quadrati di mine - un'area delle dimensioni del Belgio o della Moldavia. Dal 2022, circa 174.000 chilometri quadrati di territorio ucraino sono stati contaminati da esplosivi.

19:20 Dichiarazione: "Impossibile per l'Ucraina eguagliare la Russia in forze" Per avere un vantaggio sulla Russia in battaglia, l'Ucraina deve adottare "strategie non convenzionali", dice Dmytro Schmajlo, co-fondatore e direttore generale del think tank con sede a Kiev "Centro ucraino per la sicurezza e la cooperazione". Ciò include attacchi a lungo raggio. Con tale artiglieria e colpi di missile, l'Ucraina potrebbe aver compromesso le rotte logistiche e le basi per mesi durante la controffensiva autunnale del 2022, costringendo le truppe russe a lasciare regioni come Kherson e Kharkiv. "È irrealistico per l'Ucraina raggiungere la Russia in termini di forze", dice Schmajlo. Pertanto, l'attenzione dovrebbe essere rivolta a ostacolare la logistica nemica e concentrarsi sull'attacco al "cuore" del complesso militare-industriale. Attualmente, l'Ucraina sta utilizzando i suoi droni a lungo raggio auto-progettati per colpire in profondità nella Russia.

20:34 Annuncio: L'Ucraina rivendica l'abbattimento di un bombardiere russo, le foto mostrano i detriti Le forze ucraine affermano di aver abbattuto un aereo da combattimento russo. L'aereo è stato colpito vicino a Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk sabato, ha riferito il capo dell'amministrazione militare locale. Le foto mostrano i resti carbonizzati di un aereo che è precipitato su una casa, appiccando l'incendio.

21:23 Rassegna: La Russia perde tre volte più equipaggiamento, l'Ucraina attende le consegne dei carri armati La Russia sta perdendo, in media, tre volte più equipaggiamento dell'Ucraina e sta "sistematicamente esaurendo le sue scorte di equipaggiamento sovietico ereditato, mentre la sua produzione, come quella dell'Ucraina, copre a malapena una frazione di ciò che perde", dice Jakub Janowski, analista con sede a Praga che lavora per il servizio di monitoraggio open-source olandese Oryx. Rispetto alla potenziale mobilitazione, alla forza lavoro e alle capacità di produzione, la situazione attuale favorisce la Russia. Tuttavia, Konrad Muzyka, analista polacco e direttore di Rochan Consulting, mette in guardia sul fatto che il tempo gioca a favore della Russia. Janowski ritiene che, nonostante la Russia abbia più soldati e maggiore potenza di fuoco, potrebbe ancora faticare se l'Occidente aumenta il suo sostegno. Inoltre, alcune consegne di equipaggiamento militare promesse sono ancora in sospeso. Secondo Oryx, Kiev attende ancora le consegne promesse di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento della fanteria, 1.200 trasportatori di truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobile.

22:14 Aggiornamento: Resa preliminare di Kiev per l'adesione alla NATO? Nonostante miri a recuperare i territori occupati dalla Russia negli ultimi dieci anni, l'Ucraina è carente di personale, armi e sostegno necessario dall'alleanza occidentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy menziona ora "decisioni importanti" che stanno siendo preparate con Washington e altri paesi per l'incontro del gruppo di contatto di Ramstein dell'12 ottobre. Secondo il "Financial Times", la nuova strategia dell'Ucraina prevede la richiesta di assistenza militare e diplomatica dagli alleati per portare la Russia al tavolo delle trattative. I diplomatici occidentali e progressivamente gli ufficiali ucraini credono che le solide garanzie di sicurezza potrebbero servire come base per una soluzione negoziata, con la Russia che mantiene effettivamente, sebbene non ufficialmente, il controllo su parti del territorio ucraino che attualmente occupa. Inoltre, si discutono la possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO come parte di questo accordo.

17:54 Ex-NATO Capo Stoltenberg Suggerisce l'adesione Precoce dell'Ucraina Despite l'Occupazione RussaAttualmente, la posizione ufficiale è che l'Ucraina dovrebbe diventare membro della NATO in futuro, ma solo dopo la fine della guerra contro la Russia. L'Ucraina desidera riprendere il controllo di tutto il suo territorio per raggiungere questo obiettivo. Recentemente, l'ex Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha proposto un potenziale percorso per Kyiv per unirsi prima. Il territorio riconosciuto da NATO non deve necessariamente allinearsi con il confine internazionale. "Hai bisogno di una linea che attivi l'articolo 5 e l'Ucraina deve controllare tutto il territorio fino a quel confine". L'articolo 5 rappresenta l'impegno di mutua difesa che obbliga gli altri membri a proteggere militarmente il membro. La Germania Ovest considerava la Germania Est parte di una Germania più grande, ha spiegato Stoltenberg. "Ma NATO proteggeva solo la Germania Ovest". Inoltre, gli Stati Uniti forniscono assicurazioni sulla sicurezza al Giappone, non per le Isole Curili, che il Giappone considera suo territorio, ma sono controllate dalla Russia. L'Ucraina ha presentato la sua domanda di adesione alla NATO nel 2022. Attualmente, circa un quinto del territorio ucraino è sotto il controllo russo.

17:19 Politico CDU Röttgen Critica il "Mongering" di ScholzLo specialista della politica estera della CDU Norbert Röttgen accusa il Cancelliere federale Olaf Scholz di fomentare la riluttanza della società a continuare a sostenere l'Ucraina con le armi attraverso il suo "mongering" della paura. Röttgen ha espresso queste opinioni durante un'intervista con "Der Spiegel". I rifiuti del Cancelliere basati sulla paura sono responsabili, secondo Röttgen. "Olaf Scholz rifiuta costantemente di impiegare misure di supporto all'Ucraina perché troppo rischiose, implicando che la difesa di sé dell'Ucraina sia l'escalation invece che l'attacco russo". La diffusione della retorica del promoter della guerra e la sua consegna ai tedeschi con l'autorità del Cancelliere è un'azione irresponsabile, ammonisce Röttgen. "Un Cancelliere non dovrebbe essere guidato dalla paura. Non dovrebbe lasciare che la paura governi le sue azioni politiche."

16:44 L'Ucraina Si Aspetta un Assalto alla Città Maggiore di SaporischschjaSecondo la leadership militare ucraina, le forze russe si stanno preparando per un'imminente offensiva verso la città importante di Saporischschja. Con questo attacco, tra gli altri obiettivi, si prevede di disturbare le rotte di rifornimento verso i settori di difesa orientali intorno a Donbass. Il rappresentante militare Vladislav Voloshin esprime preoccupazione per la situazione, dicendo: "Le condizioni sono sfidanti, come testimoniato dalla guerra in corso contro i cannoni, insieme al bombardamento delle nostre posizioni e agli attacchi alle nostre linee". La guerra contro i cannoni è il fuoco d'artiglieria che mira a posizioni nemiche identificate. Inoltre, ci sono pesanti attacchi aerei e missilistici su questo settore frontale vicino a Saporischschja: "La situazione rimane instabile". Nella regione di Saporischschja, i soldati russi hanno occupato la parte meridionale della zona, compresa la centrale nucleare di Saporischschja, ma non la città stessa.

16:17 Rapporti: la Russia Perde un Drone Stealth nello Spazio Aereo UcrainoSecondo i rapporti, le forze militari di Mosca hanno perso un drone stealth nello spazio aereo ucraino. Vari canali Telegram pro-russi e pro-ucraini hanno condiviso informazioni di intelligence che suggeriscono che l'aeromobile da combattimento senza pilota, un S-70 Okhotnik, è precipitato nella regione di Donetsk. Un membro dell'aeronautica ucraina ha dichiarato che l'S-70 ha lanciato bombe a grappolo verso le posizioni ucraine prima di essere abbattuto dal fuoco amico russo per impedire la sua cattura dalle forze ucraine. Questo drone stealth ha una capacità di carico utile di fino a 2000 chilogrammi e dovrebbe entrare in produzione di massa più tardi quest'anno, secondo le fonti russe.

15:44 Rapporto: la metà dei munizioni d'artiglieria della Russia Fornite dalla Corea del NordSecondo un rapporto pubblicato dal "The Times" e sostenuto dai servizi di intelligence occidentali, la Corea del Nord fornisce circa la metà dei proiettili d'artiglieria utilizzati dalla Russia in Ucraina. Pionyang fornisce circa 3 milioni di proiettili all'anno a Mosca e, although molti di questi proiettili sono ritenuti difettosi, hanno giocato un ruolo cruciale nel progresso della Russia nell'Ucraina orientale, compresa la recente cattura di Wuhledar nella regione di Donetsk. Poiché le riserve di munizioni della Russia diminuiscono a causa dell'intenso uso in Ucraina, la Corea del Nord è diventata il principale fornitore esterno di armi di Mosca. Ad agosto, l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che la Corea del Nord ha ricevuto la tecnologia dalla Russia per facilitare l'uso di satelliti spia, carri armati e aerei in cambio di proiettili d'artiglieria. A giugno, i due paesi hanno firmato un patto di difesa militare.

15:16 La Russia Impiega Droni Non Identificati Contro l'UcrainaCome riportato dal "Kyiv Independent", l'ex portavoce dell'aeronautica Yuriy Ihnat menziona che insieme ai droni Shahed, la Russia sta aumentando l'utilizzo di modelli di droni non identificati negli attacchi contro l'Ucraina. Ihnat non ha specificato il tipo di droni utilizzati dalla Russia. Negli ultimi settimane, la Russia ha intensificato i suoi attacchi con i droni, lanciando attacchi quotidiani contro città e paesi in Ucraina dal settembre. Questa tendenza è continuata anche in ottobre.

14:51 Kara-Mursa Onorato: "Lotta tra il Diritto e il Torto"Il dissidente russo Vladimir Kara-Mursa e sua moglie Yevgeniya riceveranno il premio per i diritti umani dalla Fondazione Bruno Kreisky a Vienna. Lottano per la liberazione dei dissidenti detenuti in Russia. Il rilascio di detenuti come il consigliere distrettuale di Mosca Alexey Gorinov e la giornalista siberiana Maria Ponomarenko è una questione di vita o di morte per loro. Entrambi stanno scontando lunghe condanne detentive per aver criticato l'invasione della Russia in Ucraina. Vladimir Kara-Mursa è stato precedentemente imprigionato in Russia ed è stato rilasciato ad agosto come parte di uno scambio di prigionieri. Yevgeniya Kara-Mursa esorta i politici occidentali a prendere una posizione più forte: "Quando c'è una vera lotta tra il diritto e il torto, i dittatori si uniscono e la sopravvivenza della democrazia dipende da questo, non puoi rimanere neutrale", dice.

14:23 Preoccupazioni per i Missili a Lungo Raggio? Russia Sposta Personale ed EquipaggiamentoUn gruppo partigiano noto come Atesh, attivo nei territori ucraini controllati dalla Russia, riferisce il trasferimento di equipaggiamento militare e personale in luoghi sicuri a Mariupol. Secondo Atesh, i comandanti militari russi sono preoccupati per la sicurezza delle loro truppe a causa della minaccia rappresentata dai missili dell'esercito ucraino e sono costretti a cambiare posizione.

13:45 "Efforts Eroiaci" - L'Ucraina Tenta di Riprendere le Piattaforme di GasLa guardia di frontiera ucraina, in collaborazione con i servizi di intelligence militare, ha rilasciato un video che mostra le operazioni per riottenere le piattaforme di gas vicino all'isola del Serpente nel Mar Nero. L'operazione mira a riprendere il controllo di strutture strategicamente importanti che servono come fortezze navali e a garantire una parte significativa della zona acquatica, rafforzando le difese dell'Ucraina.

13:18 I Pubblici Ministeri Russi Richiedono una Pena di Sette Anni per un 72-Enne AmericanoI pubblici ministeri russi chiedono una pena detentiva di sette anni per un cittadino americano di 72 anni accusato di aver aiutato la difesa dell'Ucraina contro la guerra della Russia. Secondo l'agenzia di stampa russa Interfax, che cita la richiesta dei pubblici ministeri, l'americano dovrà scontare la pena in un campo penale per criminali violenti. Il processo si sta svolgendo a porte chiuse. Si presume che l'uomo del Michigan vivesse in Ucraina dal 2014 e si fosse unito a un battaglione di difesa territoriale a Izium dopo l'invasione della Russia. Izium è stata catturata dalle forze russe poco dopo l'inizio della guerra e l'americano è stato catturato ad aprile 2022 durante il conflitto.

12:50 Il Canale di Propaganda Russa più Rinomato su X Non è Più AttivoUno dei canali di propaganda russa più noti, Rybar, non è più disponibile sulla piattaforma X. Il canale con oltre 1,3 milioni di iscritti ha annunciato la sua sospensione tramite Telegram, citando Elon Musk come motivo della sua rimozione. Le ragioni di questo atto rimangono sconosciute. Rybar si definisce il "canale Telegram russo più citato dai media stranieri" e si occupa di analisi militari, guerra informativa e propaganda visiva.

12:03 Possibile Abbattimento di un Aereo da Combattimento RussoSi vocifera che l'Ucraina potrebbe aver abbattuto un altro aereo da combattimento russo, in base ai video sui social media e ai resoconti del medium dell'Europa orientale Nexta. Non c'è stata ancora alcuna conferma ufficiale. L'aereo sarebbe stato abbattuto sopra Kostyantynivka. Il giornalista ucraino Illia Ponomarenko ha suggerito che l'incidente potrebbe essere stato causato da fuoco amico, causato dalle forze russe stesse.

11:44 Le Truppe Russe Hanno Preso il Controllo di un Villaggio nell'Ucraina OrientaleLe forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Schelanne Druhe nell'Ucraina orientale, secondo il ministero della Difesa russo e l'agenzia di stampa statale russa TASS. Il villaggio si trova nella regione di Donetsk, che è parzialmente sotto il controllo russo. Non è possibile verificare indipendentemente i resoconti sullo sviluppo del conflitto.

11:32 Merz: un Gruppo di Contatto Tedesco-Francese-Britannico-Polacco per Definire l'Ordine Post-Bellico EuropeoIl candidato alla cancelleria dell'Unione Friedrich Merz propone un gruppo di contatto composto da Germania, Francia, Regno Unito e Polonia per esaminare le basi per un ordine post-bellico europeo dopo il conflitto ucraino. "Due condizioni essenziali per la cooperazione e la proposta di un ordine post-bellico sono indispensabili: le proposte per un piano di pace non devono mai essere fatte dalla Germania da sola, ma piuttosto in stretta coordinazione con questi partner europei," scrive il presidente della CDU in una circolare e-mail. "Inoltre, è necessario evitare di creare l'impressione tra gli stati dell'Europa orientale e centrale, in particolare l'Ucraina, che la mappa politica dell'Europa venga ridisegnata sulla loro testa," dice Merz. Secondo lui, questi quattro paesi, uniti agli Stati Uniti, hanno sufficienti poteri politici, economici e militari per influire sulla creazione del sistema politico post-bellico dell'Europa.

11:15 L'Ucraina Presenta la sua Strategia di Vittoria per l'incontro di RamsteinLa prossima settimana si terrà il 25° incontro di Ramstein, che per la prima volta si svolgerà a livello di capi di stato e di governo. Il presidente ucraino Zelenskyy presenterà il suo "piano di vittoria", che comprende "passaggi chiari e tangibili verso una giusta conclusione della guerra". Un video correlato suggerisce la dipendenza di Kiev: le consegne di armi dai partner, l'accordo della Russia sulla pace attraverso "la forza". Il video evidenzia ripetutamente aerei da combattimento, carri armati e artiglieria. "Abbiamo bisogno di capacità a lungo raggio significative e di rafforzare le nostre posizioni frontali," afferma. Inoltre, si vedono immagini aeree di presunti depositi di munizioni russe distrutti. La loro distruzione serve come mezzo essenziale per limitare la capacità della Russia di sostenere la sua guerra aggressiva. Tuttavia, i depositi di munizioni spesso si trovano molto dietro la linea del fronte e sono ben protetti, richiedendo armi a lungo raggio con alta potenza esplosiva.

10:42 "Deteriora l'Indipendenza Economica" - Le Compagnie Cinesi si Espandono in RussiaL'ex presidente della Banca Nazionale dell'Ucraina, Kyrylo Shevchenko, suggerisce su X che la Cina sta intensificando la sua influenza sull'economia russa. Un notevole 34% delle nuove compagnie quest'anno ha proprietà cinesi, rispetto al 13% del 2021. "Le registrazioni mensili sono aumentate a 200, con la vendita all'ingrosso che rappresenta il 26% del fatturato," nota Shevchenko. "La dominanza delle compagnie cinesi in settori cruciali come le vendite di auto indebolisce l'indipendenza economica della Russia," aggiunge.

10:08 "Incauta" - L'appello di Kretschmer, Woidke e Voigt scatena la polemicaIl presidente del Comitato Affari Europei del Bundestag tedesco, Anton Hofreiter, critica l'appello dei ministri della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, nonché del capo della CDU nella Turingia, Mario Voigt, come "incauta" per aver sostenuto un maggiore impegno diplomatico nella guerra in Ucraina. "Minimizza il sostegno all'Ucraina - almeno nella percezione pubblica. E motiva Putin a continuare la guerra", ha detto Hofreiter alla rete editoriale tedesca. I critici accusano i leader di appellarsi al BSW per formare eventuali coalizioni nei tre stati tedeschi dell'Est. Kretschmer, Woidke e Voigt avevano sostenuto un cessate il fuoco in Ucraina e avevano invitato il governo federale a impegnarsi in colloqui con la Russia, nonostante Mosca abbia presentato richieste che ammontano a un ultimatum per l'Ucraina e insistesse sul mantenimento di tutti gli obiettivi bellici.

09:31 Membro di sinistra si pente di aver partecipato alla "manifestazione per la pace" a BerlinoL'invasione violenta della Russia in Ucraina, con i suoi numerosi morti, ha diviso i circoli di sinistra. La colpa della Russia viene spesso minimizzata o negata, e l'adesione dell'Ucraina agli invasori russi viene talvolta accettata. Il membro di sinistra Max S. della Sassonia-Anhalt esprime il suo pentimento in un post su Facebook per aver partecipato alla recente "manifestazione per la pace" a Berlino. Critica il fischio e il booing quando il politico SPD Ralf Stegner ha parlato di un attacco, e остается scioccato dalle chiamate "belliciste" dei membri del BSW. "L'Ucraina ha il diritto di difesa", dice. "Le persone che nominano l'aggressore non dovrebbero essere fischiate in un 'movimento per la pace'". Scrive che non parteciperà più a una "manifestazione per la pace" del genere.

08:49 L'ex capo della NATO Stoltenberg ammette le carenze delle armiL'ex capo della NATO, Jens Stoltenberg, ammette che l'Ucraina non era adeguatamente armata. In un'intervista al "Financial Times", confessa: "Credo che dobbiamo tutti riconoscere che l'Ucraina avrebbe dovuto essere offerta più armi prima dell'invasione, e armi più avanzate dopo l'invasione. Assumo la responsabilità per questo". Stoltenberg ha anche rivelato un significativo dibattito prima dell'assalto russo di febbraio 2022 circa la fornitura di armi a Kyiv. All'epoca, la maggior parte degli alleati si opponeva - "erano molto preoccupati per le conseguenze".

08:07 L'Ucraina attacca la regione russa di Voronezh con i droni Secondo il governatore della regione di Voronezh, Alexander Gusev, gli attacchi dei droni ucraini si sono verificati durante la notte. Alcune imprese che producono beni civili sarebbero state prese di mira. Una persona è rimasta ferita e si è verificato un incendio, ha detto Gusev. Ci sono bruciature visibili nei video sui social media non verificati. Le autorità russe minimizzano tradizionalmente gli effetti degli attacchi ucraini.

07:31 Il ministero della Difesa russo pubblica un video strano sull'addestramento per evitare i droniIl ministero della Difesa russo ha reso pubblico un video che mostra i soldati russi che si allenano per evitare gli attacchi dei droni. I droni rappresentano una minaccia significativa sul campo di battaglia. La difesa più efficace contro di loro sono i disturbatori elettrici. Quando questo metodo fallisce o si rivela inadeguato, ci sono pochi modi efficaci per difendersi da loro. Uccidere un drone con un'arma da fanteria convenzionale è estremamente difficile; i fucili da caccia sono i più adatti. Nel video russo, un soldato viene visto rotolare a terra per schivare un attacco. Un altro soldato lancia il suo fucile in aria e riesce a colpire un drone. Scene simili sono state osservate in più video dal fronte, dove i droni esplodono solitamente.

06:45 Lo specialista di intelligence open source rivela tassi di perdite estreme delle truppe russe vicino a PokrovskLe tattiche brutali della Russia nella sua guerra, evidenziate dagli assalti di massa forzati, sono evidenti nei dati forniti da un esperto di intelligence open source del progetto Oryx. Secondo questi dati, le forze russe hanno subito perdite catastrofiche nella zona di Pokrovsk, l'attuale punto focale della guerra, che superano di gran lunga quelle dell'Ucraina. Nel corso dell'ultimo anno, il conteggio segnalato di carri armati russi distrutti, abbandonati, danneggiati e catturati è di 539, rispetto ai 92 carri armati ucraini. In genere, un attaccante ha bisogno di una superiorità di tre volte per avere successo contro i difensori. Le discrepanze sono altrettanto sostanziali per quanto riguarda i veicoli corazzati come i trasporti truppe, con 1020 veicoli russi contro 138 ucraini. L'ex marine statunitense Robert Lee del Foreign Policy Research Institute definisce queste perdite "straordinarie". Questi esperti di intelligence open source raccolgono principalmente i dati dalle immagini e dai video

05:29 Secondo Tenta: Legione di Volontari Ucraini per Allenamento PolaccoIl Vice Ministro della Difesa Paweł Zalewski ha rivelato venerdì che il consolato ucraino a Lublin ha iniziato a reclutare rifugiati ucraini residenti in Polonia per un addestramento dell'esercito polacco. Secondo il Ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz, la Polonia era pronta a iniziare l'addestramento a settembre, ma la mancanza di volontari ha causato un ritardo. "In quel momento, non c'è stato abbastanza interesse da parte dei volontari. A quanto pare, l'Ucraina ha ora implementato misure per promuovere e assistere in questo processo, il che significa che ci si può aspettare risultati", ha dichiarato Kosiniak-Kamysz al portale di notizie locali Wnp.pl. La Legione Ucraina, presentata come un gruppo militare volontario composto da uomini ucraini residenti in Polonia e addestrati dall'esercito polacco, è stata istituita a luglio.

04:00 Stoltenberg Si Rammarica del Ritardo di NATO nell'Aiutare l'Ucraina con ArmiIn un'intervista al "Financial Times", l'ex Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha ammesso il suo rimpianto principale durante il suo mandato alla guida dell'alleanza: il ritardo nell'erogazione di armi all'Ucraina. Ritiene che fornire all'Ucraina più supporto militare in anticipo avrebbe notevolmente rafforzato la difesa del paese. "Se c'è una cosa che rimpiango, in un certo senso, e che ora vedo molto più chiaramente, è che avremmo dovuto dare all'Ucraina molto più supporto militare molto prima", ha ammesso Stoltenberg. Si è rammaricato delle preoccupazioni e dell'esitazione che hanno impedito la fornitura di armi letali in anticipo, anche prima dell'invasione. Ha concluso: "Avrebbe rappresentato un vantaggio significativo se avessimo iniziato prima. Avrebbe anche potuto prevenire l'invasione o almeno renderla molto più difficile per loro fare ciò che hanno fatto".

02:01 Unità d'Elite Russe Sostengono Pesanti Perdite nelle Battaglie di WuhledarSecondo la BBC News Russia, le unità d'élite russe hanno subito quattro volte più perdite nell'anno di combattimenti vicino a Wuhledar nella regione di Donetsk rispetto ai 10 anni di conflitto in Cecenia. Le forze ucraine hanno annunciato il loro ritiro dal importante insediamento nella regione di Donetsk dopo che i soldati russi hanno sfondato le difese esterne della città e sono entrati a Wuhledar. Le unità d'élite russe 155ª e 40ª, note anche come "Berretti Neri", hanno partecipato all'assalto della città. La BBC riferisce che almeno 211 marines della 155ª Brigata sono stati uccisi, con 42 ancora dispersi. Questo supera di gran lunga le perdite della unità durante la Seconda Guerra della Cecenia (1999-2009). I giornalisti della BBC hanno anche documentato la morte di 72 soldati della 40ª Brigata a Wuhledar.

23:55 Attivisti dell'Opposizione Bielorussi Condannati per Attacco di Sabotaggio, Fino a 25 Anni di PrigioneUn tribunale bielorusso ha condannato dodici attivisti dell'opposizione accusati di aver partecipato a un attacco di sabotaggio a un aereo militare russo a febbraio 2023. Il tribunale di Minsk ha comminato pene detentive che vanno da due a 25 anni per i imputati, presenti in aula o processati in absentia. Tra i condannati c'era il presunto mandante dell'attacco, Nikolai Swet, che è stato condannato a 25 anni di prigione. Aveva lasciato la Bielorussia nell'ambito di uno scambio di prigionieri con l'Ucraina in estate. A febbraio 2023, gli attivisti filoucrraini hanno rivendicato la distruzione di un aereo da ricognizione russo all'aeroporto di Matschulischtschi vicino a Minsk.

22:19 Aggiornamento: La Russia intende arruolare 225.000 soldati temporanei in tre anniSecondo fonti non confermate del sito di notizie indipendente russo "Important Stories", il Ministero della Difesa russo intende arruolare almeno 225.000 soldati temporanei nei prossimi tre anni. Questo emerge dal piano finanziario per il periodo 2025-2027. Sono stati stanziati 335 milioni di dollari all'anno per i bonus di arruolamento unici.

21:44 Romania: Trovati Frammenti di Drone Russo Vicino al Confine NATOLa Romania ha annunciato il ritrovamento di frammenti di un drone russo all'interno del proprio territorio. Trovati nelle vicinanze del Canale Litcov vicino al confine ucraino, questi frammenti sono oggetto di valutazione da parte del Ministero della Difesa, come riferito su una piattaforma locale X. Un incidente simile si è verificato la settimana scorsa, quando un drone russo è stato accusato di aver violato lo spazio aereo romeno per pochi minuti, secondo la spiegazione del ministero. Il drone era stato coinvolto in un attacco alla città ucraina di Izmail. Strategicamente posizionata sul Danubio, la Romania si trova sulla riva opposta del fiume.

21:10 Johnson: Putin Avrebbe Potuto Evitare l'Attacco all'Ucraina durante il Mandato di TrumpSecondo l'ex Primo Ministro britannico Boris Johnson, non è un caso che la Russia abbia evitato l'invasione dell'Ucraina durante il mandato di Donald Trump. Secondo il "Telegraph", Johnson afferma: "Uno dei vantaggi di Trump è la sua assoluta imprevedibilità". Specula che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina durante il mandato di Trump. "Dal punto di vista del Cremlino, c'era un rischio palpabile che Trump potesse considerare un attacco a una nazione europea come un affronto all'America e all'ordine mondiale, che avrebbe potuto comportare azioni decise". Secondo il "Telegraph", Johnson sottolinea l'incertezza sulle azioni di Trump come un deterrente sufficiente per scoraggiare il leader del Cremlino Vladimir Putin dall'attaccare un paese sovrano.

20:03 Sindaco: Russi Avanzano di 7 km Verso Pokrovsk

Il sindaco Serhii Dobriak ha dichiarato in televisione ucraina che i soldati russi sono ora a soli 7 chilometri da Pokrovsk, dopo averli avvistati a 10 chilometri di distanza. Sono stati segnalati bombardamenti in città, con due attacchi mirati al centro città ieri. Si dice che l'80% delle infrastrutture essenziali della città sia danneggiato o distrutto. "Il nemico ci lascia senza elettricità, acqua e gas - è così che si preparano all'inverno". Si stima che siano rimaste in Pokrovsk circa 13.000 persone, tra cui quasi 100 bambini che hanno ignorato gli avvertimenti di evacuazione. La popolazione della città prima del conflitto era di 60.000 abitanti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha menzionato la necessità di decisioni importanti con gli alleati occidentali, suggerendo possibili trattative per affrontare il conflitto ucraino. Il conflitto ucraino in corso ha visto la Russia accusata di aver eseguito in massa i prigionieri di guerra ucraini, come denunciato da Yuri Belousov, capo del dipartimento di guerra della Procura generale.

