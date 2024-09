Alle 23:29, Höcke riesce a assicurarsi una posizione nel Parlamento della Turingia

AfD Vince in 29 dei 44 Collegi in Turingia, Ma Non Riesce a Formare il Governo L'Alternativa per la Germania (AfD) ha vinto in 29 dei 44 collegi durante le elezioni statali in Turingia. Tuttavia, il leader del partito Björn Höcke ha subito una sconfitta contro il politico della CDU Christian Tischner nel collegio di Greiz II. Nonostante la sconfitta di Höcke, il risultato del secondo voto dell'AfD del 32,8% garantisce che il partito otterrà ulteriori seggi nel parlamento statale oltre ai suoi candidati diretti. Di conseguenza, Höcke riesce a entrare nel parlamento statale attraverso la lista di stato, guidandola. In una probabile situazione, un candidato AfD vincente avrebbe dovuto rinunciare al suo mandato a favore di Höcke.

Risultato Preliminare: AfD Vince in Turingia, Probabili Trattative di Coalizione con Sinistra, Verdi e FDP Per la prima volta in una elezioni statali in Germania, l'AfD ha ottenuto il maggior numero di voti in Turingia. Il candidato principale del partito, Björn Höcke, ha registrato un aumento significativo del 32,8% dei voti. A causa dell'opposizione dei partiti democratici, l'AfD non può formare una coalizione per governare, rendendo probabile che la CDU si impegni in trattative di coalizione con la Sinistra, i Verdi e il FDP.

Partito della Sinistra Ottiene Mandati Diretti in Sassonia Despite Non Superare la Soglia del 5% In un'inaspettata svolta degli eventi, il Partito della Sinistra ha ottenuto due mandati diretti a Lipsia durante le elezioni statali della Sassonia. Nonostante non abbia superato la soglia del 5% secondo le proiezioni, una particolarità nel sistema elettorale sassone ha consentito al Partito della Sinistra di entrare in parlamento. L'alleanza di CDU, Verdi e SPD, che era precedentemente al potere, è probabile che non abbia più la maggioranza a causa dell'ingresso del Partito della Sinistra in parlamento.

Il Leader dei Verdi Attribuisce i Risultati delle Elezioni ai Problemi dell' Immigrazione e dell' Ucraina Il leader del Partito dei Verdi, Omid Nouripour, vede i risultati delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia principalmente come una conseguenza dei problemi dell'immigrazione e dell'Ucraina. Nouripour ha criticato il governo federale per aver affrontato questi problemi mentre danneggiava la reputazione della coalizione con dispute inutili.

La Coalizione di Minoranza in Turingia Giunge al Termine, Possibile Alleanza Inedita di CDU-BSW-SPD La coalizione di minoranza rosso-rosso-verde guidata dal Primo Ministro Ramelow in Turingia è giunta al termine. Data l'inclinazione di nessun partito a formare una coalizione con l'AfD, un'alleanza senza precedenti di CDU, BSW e SPD è vista come l'opzione più probabile per una coalizione di governo in Turingia. Tuttavia, a causa delle proiezioni attuali, questa costellazione è attualmente priva di un seggio per formare una maggioranza nel parlamento statale.

Il Candidato della CDU Mario Voigt Non Ottiene il Mandato Diretto in Turingia Il candidato della CDU Mario Voigt non è riuscito a ottenere un mandato diretto nelle elezioni statali in Turingia. Voigt ha ricevuto il 37,4% dei primi voti nel distretto di Saale-Holzland II, piazzandosi secondo dietro al candidato dell'AfD, Wiebke Muhsal. Al contrario, Voigt era stato eletto come candidato diretto al parlamento statale nelle elezioni statali del 2019.

Preferenza per l'AfD Tra i Giovani Votanti in Turingia Più di un terzo dei giovani votanti in Turingia ha optato per esprimere il proprio voto per l'AfD, un partito considerato di estrema destra dalle agenzie di intelligence interne. Secondo un sondaggio condotto da infratest-dimap per ARD, il 38% dei 18-24enni in Turingia ha votato per l'AfD, seguiti dal Partito della Sinistra con il 16% e dalla CDU con il 13%. I Verdi hanno ottenuto il minor sostegno tra i giovani votanti con il 6%.

Michael Kretschmer Ottiene il Mandato Diretto in Sassonia Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, è uscito vittorioso nel suo collegio, ottenendo una netta maggioranza del 47,2% dei voti nel Görlitz II. Nonostante il suo partito abbia ottenuto un risultato deludente nel suo collegio con il 34,2%, ha agevolmente superato il candidato dell'AfD con il 39,4% dei voti.

La CDU Ora Netamente in Vantaggio nelle Proiezioni della Sassonia Sulla base delle proiezioni di ARD e ZDF, la CDU è ora nettamente in vantaggio sull'AfD in Sassonia, con un vantaggio dell'1,2% all'1,6%. Inizialmente, il Forschungsgruppe Wahlen aveva mostrato una corsa serrata tra la CDU e l'AfD, ma la proiezione dell'ARD ha mostrato la CDU mantenere un vantaggio per tutta la durata.

21:21 Turingia: Il Sogno di Ramelow di Sconfiggere l'AfD Sembra Improbabile Il Partito della Sinistra ha subito pesanti perdite nelle elezioni statali della Turingia e il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow sembra destinato a dimettersi. Uno dei desideri più ferventi di Ramelow per la notte - impedire all'AfD di ottenere un terzo di tutti i voti - sembra estremamente improbabile che si avveri. L'AfD, infatti, ha raggiunto questo obiettivo, potenzialmente bloccando decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi.

21:13 SPD in Singola Cifra, Klingbeil Sostiene Scholz Despite i risultati deludenti per l'SPD nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia, il leader del partito Lars Klingbeil ha dichiarato di sostenere ancora il Cancelliere Olaf Scholz. Klingbeil lo ha sottolineato durante un'intervista con ZDF. Ha esortato tutti i membri del partito a raddoppiare gli sforzi per riconquistare i voti. "Tutti devono ora fare la loro parte per migliorare le cose", ha detto Klingbeil.

21:02 FDP Vice Leader Kubicki: "La coalizione a semaforo ha perso la sua legittimità" Dopo i deludenti risultati delle parti della coalizione a semaforo nelle elezioni della Sassonia e della Turingia, il vice leader dell'FDP Wolfgang Kubicki ha richiesto conseguenze per la coalizione federale. "Il risultato delle elezioni mostra: La coalizione a semaforo ha perso la sua legittimità", ha scritto Kubicki su Twitter. Se una parte sostanziale degli elettori respinge la coalizione in questo modo, deve avere conseguenze. Gli elettori sembrano credere che "questa coalizione sta danneggiando il paese", ha detto Kubicki. L'FDP non è riuscita a superare la soglia del 5 percento in entrambe le elezioni statali e ora è proiettata al 1 percento di distanza.

20:41 Turingia: Höcke non riesce a ottenere un mandato diretto Il distretto di Greiz II, in cui il leader della fazione AfD Björn Höcke si sta candidando, è stato conteggiato: Höcke non raggiunge la maggioranza dei voti per entrare direttamente nel parlamento statale della Turingia. Secondo le informazioni di ntv, il partito garantirà il seggio di Höcke nel parlamento statale. Un altro parlamentare dell'Afd è previsto rinunciare al suo mandato a favore di Höcke.

20:37 Sassonia: Il Partito della Sinistra è probabile che esista nel parlamento nonostante la perdita del 4 percento Nelle elezioni della Sassonia, il Partito della Sinistra è probabile che rimanga nel parlamento statale nonostante le sue sostanziali perdite.although it does not clear the 5 percent hurdle with second votes and is currently projected at 4.3 percent by ZDF, two Left Party direct candidates in Leipzig constituencies are leading with a comfortable margin over the competition. Due mandati diretti sarebbero sufficienti per garantire al Partito della Sinistra almeno alcuni seggi nel nuovo parlamento statale. I potenziali vincitori dei collegi potrebbero anche garantire un seggio per i primi posti della loro lista di partito. Ciò significherebbe che la corrente coalizione di CDU, SPD e Verdi non avrebbe una maggioranza - il Presidente del Ministero Kretschmer avrebbe bisogno del BSW per una maggioranza di governo.

20:28 Proiezione per la Turingia: L'Afd continua a guadagnare forza Nella corrente proiezione ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia, l'Afd può ulteriormente rafforzare la sua posizione. Secondo questo, raggiunge il 33,4 percento dei voti. La CDU è al 23,8, il SWB al 15,5 percento. Il Partito della Sinistra è attualmente al 11,9. L'SPD arriva a 6,0 e i Verdi raggiungono il 3,4 percento dei voti. L'FDP non riesce a superare l'1,2 percento.

20:17 Proiezione per la Sassonia: Il vantaggio della CDU sull'Afd si restringe Secondo la corrente proiezione ZDF, la CDU nella Sassonia mantiene solo un leggero vantaggio dello 0,1 percento sull'Afd. Secondo questo, i Cristiano Democratici sono al 31,5 percento, l'Afd, classificato come estremista di destra dall'agenzia per la protezione della costituzione, al 31,4. Nella Turingia, l'Afd ha chiaramente superato la CDU secondo le proiezioni. I Verdi sono attualmente al 5,1 percento nella Sassonia e rischiano di perdere i loro seggi parlamentari. Il Partito della Sinistra ha scarse possibilità con una proiezione del 4,3 percento. L'SPD è garantito un posto nel parlamento statale con il 7,6 percento.

19:56 Turingia: Il mandato diretto di Höcke è in pericolo L'ingresso diretto del leader della fazione AfD Björn Höcke nel parlamento statale della Turingia è in grave pericolo. Dopo che sono stati conteggiati 68 dei 74 collegi, il candidato CDU Christian Tischner è in testa. Ha un margine del 42,3 percento dei voti su Höcke, che segue con il 40,4 percento. Se Tischner vince la maggioranza dei voti nel collegio di Greiz II, Höcke non otterrà un mandato diretto. Si affiderebbe quindi a un seggio in parlamento tramite la lista di stato, che guida in prima posizione. Tuttavia, se numerosi candidati dell'Afd emergono vittoriosi come candidati diretti, nessuno otterrà un seggio tramite la lista di stato.

19:50 Höcke sull'Afd successo: "La politica del firewall ha fallito" Nella Turingia, l'Afd è entrata nel parlamento statale come forza dominante. "La politica del firewall ha fallito", è l'analisi di Höcke sui risultati delle elezioni. In un'intervista con ntv, chiama il risultato un "accomplimento storico" e discute la formazione del governo in arrivo.

19:42 Ramelow: Il Partito della Sinistra è stato "divorato" Il Presidente del Ministero della Turingia Bodo Ramelow vede due ragioni per il "divoramento" del suo Partito della Sinistra: "Innanzitutto, una CDU che ha costantemente equiparato l'Afd e la Sinistra, creando un'atmosfera di 'esclusione' verso di noi, nonostante abbia governato la terra insieme a noi per cinque anni", ha condiviso il capo del governo su ntv. Un altro fattore per il declino della Sinistra, secondo Ramelow, è "un BSW che annuncia l'intenzione di garantire il 17 percento dei voti per l'Afd e, in realtà, li ha presi dai nostri voti". Tuttavia, Ramelow può ancora festeggiare l'alta affluenza alle urne.

19:13 Ultimo proiezioni per la Sassonia: la vittoria della CDU diventa sempre più dipendenteLe ultime proiezioni della ZDF indicano che AfD e CDU sono appaiate in Sassonia: i Cristiano Democratici sono leggermente in testa con il 31,7% contro il 31,4% dell'AfD. Il BSW si attesta al 11,4%, l'SPD al 7,8. I Verdi entrerebbero stabilmente nel parlamento regionale con il 5,5%, mentre la Sinistra non supera la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht mira a una coalizione con la CDU e possibilmente l'SPD nella TuringiaIl leader del BSW, Sahra Wagenknecht, mira a una coalizione con la CDU e possibilmente anche l'SPD nella Turingia. "Speriamo di formare un buon governo insieme alla CDU - probabilmente anche con l'SPD", ha detto Wagenknecht su ARD. Dopo cinque anni di governo di minoranza, la gente desidera un governo di maggioranza stabile che affronti problemi concreti come la "carenza di insegnanti" nella Turingia. Tuttavia, vogliono anche un governo regionale che "si fa sentire" nella politica nazionale - uno che promuova la pace, la diplomazia e si opponga al dispiegamento di missili USA in Germania. Wagenknecht esclude coalizioni con l'AfD per la Turingia.

19:02 Ultime proiezioni per la Turingia: l'AfD migliorano ulteriormente i risultatiUna proiezioni della ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia mostra l'AfD più fortunata delle aspettative iniziali. Secondo la proiezioni, il partito di estrema destra ottiene il 33,1% dei voti nello stato. La CDU è al 24,3%, l'alleanza di Sahra Wagenknecht ottiene il 15% dal nulla. La Sinistra, attualmente guidata dal popolare Ministro Presidente Bodo Ramelow, perde quasi 8 punti percentuali e si attesta al 11,7%. L'SPD ottiene il 6,6% e i Verdi il 4% dei voti.

18:56 Göring-Eckardt: la vittoria dell'AfD è una "sorpresa democratica" in Germania

I politici federali tedeschi sono più scossi della sconfitta elettorale dei Verdi nella Turingia rispetto al successo dell'AfD nella Turingia. Katrin Göring-Eckardt, vicepresidente del Bundestag dei Verdi, vede il successo degli estremisti di destra come una "sorpresa" in Germania. Il leader del partito Omid Nouripour sente il dolore del fallimento del proprio partito come "negligibile, considerando che l'AfD è diventata la forza più forte in un parlamento regionale".

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare"

Il ministro presidente uscente della Sassonia, Michael Kretschmer, vede la CDU come un punto di riferimento nella coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per festeggiare", ha detto Kretschmer alla festa elettorale del suo partito. "Dietro di noi ci sono cinque anni difficili", il popolo della Sassonia ha fiducia nella CDU e non ha fatto un voto di protesta. "Sappiamo quanto il popolo sia deluso da ciò che accade a Berlino".

18:39 Proiezioni per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduce

Secondo le prime proiezioni sulla ZDF, il vantaggio della CDU sull'AfD nelle elezioni della Sassonia si è ridotto: la CDU è ora molto strettamente in testa all'AfD con il 31,9% contro il 31,3% dei voti. Il BSW arriva al 11,6%, l'SPD al 7,8. I Verdi entrerebbero appena nel parlamento regionale con il 5,2%, mentre la Sinistra sarebbe fuori con il 4,5%.

18:33 La leader dell'AfD Weidel rivendica la partecipazione al governo per l'AfD

La leader del partito federale dell'AfD, Alice Weidel, rivendica la partecipazione al governo per il suo partito in Turingia e Sassonia. "In circostanze normali, per attenersi alle pratiche in questo paese, dovrebbe essere consultata la forza più forte, e cioè l'AfD", dice Weidel su ARD, guardando alla Turingia. "Il votante vuole che l'AfD sia coinvolta nel governo. Rappresentiamo il 30% dei votanti in entrambi gli stati federali, e senza di noi, non è possibile un governo stabile".

Il segretario capo dell'SPD Kevin Kühnert ha ammesso il scarso rendimento del suo partito alle elezioni in Turingia e Sassonia. Riferendosi alla trasmissione ARD, ha dichiarato: " Questa non è una notte di festa per l'SPD". L'SPD ha affrontato difficoltà negli anni, rischiando di uscire dai parlamenti regionali. "Lottare è essenziale", ha affermato Kühnert, "Siamo

18:21 Chrupalla dichiara vittoria in Sassonia: "Anche con la CDU"Il capo del partito AfD Tino Chrupalla ha celebrato il risultato del suo partito come eccezionale, attribuendolo alla volontà del pubblico che ha portato a un cambiamento nella politica di entrambi gli stati federali. Parlando con ZDF, Chrupalla ha rivelato che l'AfD è aperta a collaborare con tutti i partiti. "In Sassonia, siamo alla pari con la CDU", ha detto, sottolineando il loro desiderio di governare per il bene della Sassonia.

18:17 Linnemann respinge la coalizione con l'AfD in Turingia o SassoniaIl segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha categoricamente respinto qualsiasi potenziale coalizione con l'AfD in Turingia o Sassonia. Ha dichiarato a ARD: "Siamo fermi su questo". La CDU formerà governi dal centro del parlamento, dimostrando fiducia nel successo. Linnemann ha descritto la CDU come l'ultima opzione valida, evidenziando il castigo inflitto sui partiti del semaforo.

18:13 Proiezioni iniziali per la Sassonia: la CDU guida vicina all'AfD, BSW al 12%, i Verdi sull'orloLe prime proiezioni per le elezioni statali della Sassonia indicano la CDU in testa con il 31,5% dei voti, seguita da vicino dall'AfD con il 30%. Il BSW segue come terza forza con il 12%, mentre l'SPD rimane nel parlamento statale con l'8,5%. I Verdi a malapena riescono a entrare con il 5,5%, con la Sinistra fuori con il 4% e l'FDP assente dal nuovo parlamento.

18:10 Risultati preliminari per la Turingia: l'AfD guida la CDU, il BSW si assicura il 16%Le prime proiezioni per le elezioni statali della Turingia mostrano l'AfD in netto vantaggio con il 30,5% dei voti, seguita dalla CDU con il 24,5% e la Sinistra con il 12,5%. L'SPD mantiene una presenza nel parlamento statale con il 7%, mentre il BSW si assicura un seggio con il 16%. I Verdi e l'FDP rimangono sotto il 5%.

18:01 L'AfD domina in Turingia, il BSW prospera in SassoniaLe prime proiezioni post-elezioni statali della Turingia mostrano l'AfD come la forza più forte, come previsto. L'SPD supera la soglia del 5%, mentre i Verdi e l'FDP non ce la fanno. In Sassonia, il BSW trionfa con un risultato a due cifre sin dall'inizio. La CDU mantiene un leggero vantaggio sull'AfD secondo le proiezioni. Secondo i dati, la Sinistra e l'FDP non entreranno nel parlamento statale, mentre i Verdi persistono.

17:18 Höcke potrebbe essere escluso dal prossimo parlamento stataleIn Turingia, il posto del leader della fazione AfD Björn Höcke nel futuro parlamento statale è incerto. I suoi colleghi di successo rappresentano una minaccia. Molti potenziali candidati AfD nei collegi elettorali sono in posizione per vittorie elettorali dirette. Tuttavia, Höcke affronta una forte concorrenza dal candidato CDU Christian Tischner nel suo collegio di Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD ottiene più mandati diretti del previsto a causa del risultato della seconda votazione, nessuno può entrare attraverso l'elenco di stato, nemmeno dalla posizione di leadership che Höcke detiene. In caso contrario, l'AfD potrebbe cercare di convincere un candidato di successo a rinunciare al loro seggio nel parlamento statale, assicurando che Höcke ottiene un mandato.

16:48 Probabilità di nessuna copertura mediatica alla festa elettorale dell'AfD della TuringiaC'è una alta probabilità che non ci sarà alcuna copertura mediatica della festa elettorale dell'AfD della Turingia. Classificata come estremista di destra dall'agenzia di intelligence interna, il partito ha tentato di bandire determinati media dall'evento. Tuttavia, un tribunale è intervenuto, proibendo l'esclusione, portando la parte statale a limitare l'accesso dei media a tutti. Il portavoce del partito ha citato problemi logistici, citando spazio insufficiente nella sede per i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito.

15:52 Höcke vota alla Lada - Ramelow con la moglieIl leader di stato e candidato principale dell'AfD della Turingia, Björn Höcke, ha votato a mezzogiorno. Il 52enne Höcke ha visitato il suo seggio elettorale a Bornhagen, distretto di Eichsfeld, arrivando in una Lada Niva, un popolare veicolo fuoristrada russo. D'altra parte, il Ministro Presidente Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato di Erfurt, accompagnato dalla moglie, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, 68 anni, ha guidato il governo dello stato libero dal 2014, più recentemente alla guida di una coalizione di minoranza.

15:38 Maggiore affluenza rispetto al voto precedenteIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, rappresentando un aumento di più di due punti rispetto all'ultimo voto cinque anni fa. Ciò significa un'alta affluenza, con i votanti per corrispondenza ancora da considerare. L'affluenza in Sassonia era leggermente più alta rispetto al 2019, al 35,4%. Tuttavia, le commissioni elettorali si aspettano molti più votanti per corrispondenza rispetto al 2019. Entrambi gli stati chiuderanno i seggi elettorali alle 18:00.

15:06 "Kretschmer spera che i partiti della coalizione entrino nel parlamento statale"

14:36 I principali problemi in Sassonia e TuringiaSecondo un grande sondaggio, circa un terzo degli elettori della Sassonia e della Turingia prevede di votare per l'AfD nelle prossime elezioni del 1° settembre. Il sondaggio rivela perché ciò accade, sottolineando le principali preoccupazioni e sfide. La migrazione è solo una di loro.

14:06 Höcke non si trattiene al seggio elettoraleBjörn Höcke, candidato principale dell'AfD per le elezioni statali della Turingia, ha votato intorno a mezzogiorno. Non ha trascorso molto tempo al seggio elettorale di Bornhagen e ha rifiutato di parlare con i giornalisti sul posto. In precedenza, Höcke aveva sempre perso contro il candidato della CDU nel suo distretto di Eichsfeld, motivo per cui si è candidato nella circoscrizione di Greiz. Tuttavia, una sconfitta contro la CDU è possibile anche lì.

12:46 Affluenza alle urne in Turingia simile a quella del 2019In Turingia, l'affluenza alle urne sembra essere identica a quella delle precedenti elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale, alle 12 circa il 32% degli elettori aveva votato nei seggi, senza contare quelli per corrispondenza. Nelle elezioni statali del 2019, l'affluenza era del 31,2%. C'è stato inoltre un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto a quelle europee e locali tenutesi quest'anno, con il 24,3% degli elettori che ha partecipato.

12:18 Elevata affluenza alle urne prevista in SassoniaIn Sassonia, è prevista un'elevata affluenza alle urne per le elezioni statali. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di Stato di Kamenz. Figure simili furono registrate durante le elezioni statali del 2019, con una leggera percentuale in più del 26,2%. Gli elettori per corrispondenza non sono ancora inclusi nei numeri preliminari. Si stima che la percentuale di elettori che voteranno per corrispondenza sia del 24,6%, in aumento rispetto al 16,9% del 2019. L'ufficio elettorale ha riferito che le elezioni si sono svolte senza interruzioni.

11:58 von Lucke: Risultati delle elezioni potrebbero indebolire la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono ancora da determinare. Secondo il politologo Albrecht von Lucke, se il SPD non entrerà nel parlamento regionale, sarà "quasi come un terremoto". In un'intervista, ha analizzato le elezioni e le possibili conseguenze.

11:26 La polizia indaga su una minaccia in un seggio elettoraleLa polizia di Gera sta indagando su una minaccia fatta in un seggio elettorale. Un uomo, vestito con una maglietta dell'AfD, è entrato nel seggio per votare al mattino. Il responsabile del seggio ha chiesto all'uomo di rimuovere la maglietta, poiché era pubblicità partitica proibita all'interno del seggio. Lui ha obbedito, ma ha espresso il suo dissenso una volta uscito, minacciando di tornare. La polizia ha raccolto la sua dichiarazione e lo ha rimproverato. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi elettorali come casi di danneggiamento criminale.

11:10 Correctiv avverte di notizie false in circolazioneLa rete di ricerca Correctiv ha espresso preoccupazione per una notizia falsa che circola nuovamente.Assertisce che firmare la scheda di voto protegge contro il broglio. Tuttavia, l'ufficio del presidente delle elezioni federali ha confermato a Correctiv che "la scheda di voto non deve essere firmata dal votante, poiché ciò mette a rischio il segreto del voto, rendendo così nulla l'intera scheda di voto".

10:29 Voigt spera in "rapporti di maggioranza stabili"Il candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato e ha espresso la speranza che "molti donne e uomini della Turingia andranno a votare e eserciteranno il loro diritto di plasmare il futuro del nostro stato". Ha anche espresso la speranza di "rapporti di maggioranza stabili" per far progredire nuovamente lo stato.

11:25 Sonneberg registra un aumento degli attacchi di estrema destraSonneberg è il primo distretto in Germania governato da un politico dell'AfD. Da allora, gli attivisti hanno segnalato di aver subito forti molestie, costringendo alcune persone a dimettersi dal lavoro. Inoltre, i rapporti suggeriscono un aumento cinque volte maggiore degli attacchi di estrema destra nell'arco di un anno. Gli esperti correlano questa tendenza con il presidente del distretto dell'AfD.

10:57 Dichiarazione di Kretschmer al seggio elettoraleIl primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni statali nella sua giurisdizione "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, ha ringraziato coloro che hanno votato inizialmente in modo diverso ma che hanno poi sostenuto "la forza significativa nella parte centrale", riferendosi all'Unione Sassone. "Questa comprensione comune faciliterà la formazione di un governo che serva questa regione", ha aggiunto Kretschmer. Negli attuali sondaggi, il suo CDU è impegnato in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 La posizione di Ramelow sui governi di minoranzaPer il primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è una "festa della democrazia", nonostante il rischio di non essere rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del partito della Sinistra ha discusso dei suoi motivi per non sostenere un governo di minoranza e i suoi dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 Lo storico critica la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia dell'85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Le persone che hanno pensato che fissare le elezioni il 1° settembre fosse una buona idea non avevano un grande senso della storia", ha detto Loew a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Considerando l'AfD, etichettata come "sicura estrema destra" dai servizi di sicurezza interni di entrambi gli Stati, Loew ha detto: "Questo può portare a connessioni molto sgradevoli se il partito vince a Dresda e Erfurt, il cui legame con l'era nazista è incerto".

09:30 "Elezioni Cruciali": Tutti i Dati per le Elezioni della SassoniaOggi, oltre 3,3 milioni di elettori nella Sassonia voteranno per determinare chi guiderà il futuro corso politico del parlamento statale di Dresda. Per la prima volta dal 1990, la CDU potrebbe non ottenere il primo posto. Il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, ha definito le elezioni "cruciali". "Tutto dipende da queste elezioni."

09:05 Kretschmer Si Esprime Sulla Debata Sui Rifugiati, Sulla Coalizione del Segnale di Traffico e Sulla Guerra in UcrainaNel giorno delle elezioni in Sassonia, Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente della CDU nello stato? In un'intervista a ntv, Kretschmer ha discusso la sua posizione sulla questione dei rifugiati, sulla coalizione del segnale di traffico e sulla guerra in Ucraina.

08:46 Dati delle Elezioni della TuringiaOggi, il dovere elettorale in Germania: la lotta per il potere per governare lo stato federale di circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni inizia. Il partito AfD, con il candidato principale Björn Höcke, diventerà la forza più forte nella Turingia?

08:24 La Minaccia alla Democrazia dalla Crescita dell'AfDI sondaggi indicano che l'AfD potrebbe acquisire una notevole influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Per le istituzioni democratiche, questo sviluppo è preoccupante, come ha sottolineato un gruppo di ricerca. Le persone potrebbero sovrastimare la robustezza del nostro stato di diritto.

08:00 I Seggi Elettorali Aperti in Turingia e SassoniaOggi, i nuovi parlamenti statali saranno eletti in Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, l'AfD ha un notevole vantaggio in Turingia. In Sassonia, la CDU guidata dal Primo Ministro uscente Michael Kretschmer e l'AfD sono in una corsa serrata. Le prime proiezioni sono attese alle circa 18:00, quando i seggi elettorali chiuderanno. Le elezioni in questi due stati orientali della Germania servono come indicatore per la coalizione del segnale di traffico a Berlino.

Per la coalizione attuale rosso-rosso-verde nella Turingia guidata dal Primo Ministro Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Un'opzione post-elettorale potrebbe essere un governo composto dalla CDU, dall'Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento (APR) guidata da Sahra Wagenknecht e dall'SPD. In Sassonia, il destino della coalizione tra CDU, SPD e Verdi rimane incerto. Kretschmer non esclude un'alleanza con l'APR. Il partito della Sinistra rischia di essere espulso dal parlamento in Sassonia. Lo stesso destino potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

Il Gruppo Verde, nonostante non abbia un candidato diretto in Turingia, potrebbe guadagnare seggi nel parlamento statale attraverso l'elenco statale, poiché il risultato impressionante del secondo voto dell'AfD garantisce sedi aggiuntive oltre ai candidati diretti.

Al contrario del Gruppo Verde, il Partito della Sinistra in Sassonia è riuscito a ottenere due mandati diretti a Lipsia, nonostante non abbia superato la soglia del 5%, grazie a un sistema elettorale unico nella Sassonia.

