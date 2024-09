Alle 23:19, il BND non è tenuto a rivelare la sua valutazione dell'Ucraina ai giornalisti.

22:06: Coalizione: Politici a favore dell'uso di armi a lungo raggio contro la RussiaI politici della coalizione governativa sostengono l'idea di permettere a Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Il portavoce della politica estera del SPD, Michael Roth, afferma: "È giusto e legale attaccare finalmente i bersagli militari in Russia con i razzi occidentali a lungo raggio". Roth suggerisce come possibili bersagli russi per le armi a lungo raggio gli aeroporti militari, i centri di comando o le basi missilistiche. Roth sostiene che questi sono i luoghi dove "vengono condotte le insidiose azioni contro i bersagli civili ucraini" e possono essere efficacemente affrontati lì. Il presidente del Comitato per la Difesa, Marcus Faber del FDP, ritiene che "l'autorizzazione per colpire gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow è stata ritardata". Il politico dei Verdi Anton Hofreiter sottolinea che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e forniture di energia". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35: Vance parla delle idee di Trump per l'UcrainaSecondo il candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance, il piano di Donald Trump per risolvere il conflitto russo potrebbe prevedere l'istituzione di una zona demilitarizzata tra Ucraina e Russia. Vance spiega in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan che Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per "scoprire cosa potrebbe essere una soluzione pacifica". "Penso che potrebbe raggiungere rapidamente un accordo", afferma Vance. Trump è noto per la sua posizione simpatizzante nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e la sua critica ripetuta all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma inoltre di poter porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, ma non ha fornito dettagli del suo piano.

21:03: Marcia fascista a San Pietroburgo: "Siamo russi. Dio è con noi"Non possono essere sfidati o contraddetti: "Siamo russi. Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti e fascisti russi durante la loro marcia attraverso San Pietroburgo. E ripetutamente gridano: "Avanti, russi!". La ragione della loro marcia è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28: Propaganda del Cremlino: "L'Atlantico è la barriera ideale"Il popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia non dovrebbe fermarsi alla conquista dell'Ucraina. "Penso che la barriera ideale sia l'Atlantico. Una barriera naturale", ha detto il propagandista del Cremlino. Il posto perfetto per le loro truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. "E quanto erano belli a Parigi", aggiunge. Quando gli viene ricordato che non ci sono molti russi, dice: "I fratelli bielorussi sono con noi". Altrimenti, si potrebbe anche rivolgersi alla Cina.

20:01: Volontari britannici si preparano all'invernoIn molte case ucraine che hanno resistito finora ai bombardamenti, mancano le finestre - una situazione difficile prima dell'inverno. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" interviene: si recano nelle zone di guerra e installano finestre temporanee.

19:34: Minatori intrappolati a Donetsk150 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera di Dobropillia a causa di un blackout causato dagli attacchi russi nella regione di Donetsk. Mychailo Volynets, capo dell'Unione dei minatori ucraini, lo riferisce al "Kyiv Independent". Dobropillia, che aveva circa 28.000 abitanti prima della guerra, si trova quasi 20 chilometri a nord di Pokrovsk. Questa città è stata un importante obiettivo per le truppe russe negli ultimi mesi. Gli attacchi russi hanno interrotto l'approvvigionamento di energia a Dobropillia e ai insediamenti vicini, compresi i giacimenti di carbone. Il blackout sta causando il gasaggio e l'allagamento delle miniere, secondo il resoconto. Volynets aggiunge che la situazione nella regione rimane "difficile".

19:08: La Svezia rafforza per la guerra: molto più denaro per la difesa civileLa Svezia intende raddoppiare la spesa per la difesa civile nei prossimi tre anni per prepararsi alla guerra. "Le lezioni dalla guerra in Ucraina mostrano che è importante garantire la funzionalità dei settori chiave della società", ha detto il governo svedese. Il ministro della difesa civile svedese Carl-Oskar Bohlin rivela che il suo paese aumenterà il bilancio della difesa civile di due miliardi di corone a un totale di 8,5 miliardi di corone, pari a 740 milioni di euro, quest'anno. Entro il 2028, si punta a un budget annuale di 15 miliardi di corone. "La situazione di sicurezza rimane seria e lo rimarrà per il prevedibile futuro", ha detto Bohlin.

Vladimir Putin, presidente della Russia, avverte che se l'Occidente autorizzasse l'Ucraina ad utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi, ciò significherebbe che la NATO sta andando in guerra contro la Russia. Lo ha dichiarato in un'intervista a un reporter della televisione di stato, dicendo: "Questo cambierebbe significativamente la natura del conflitto. Significa che i paesi NATO sono in guerra con la Russia". Questo passo, secondo Putin, equivarrebbe a un coinvolgimento diretto della NATO nel conflitto ucraino. Nel corso dell'attacco della Russia all'Ucraina, Mosca ha costantemente minacciato escalation, cambiamenti nella natura della guerra o addirittura minacce nucleari. L'Ucraina sta cercando da tempo il permesso dell'Occidente per utilizzare armi occidentali a lungo raggio per contrattaccare i bersagli russi all'interno dei propri confini. Per mesi, la Russia ha attaccato pesantemente l'infrastruttura ucraina con il proprio esercito.

18:07 Zelensky respinge l'iniziativa di pace Cina-Brasile come "distruttiva" Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, respinge l'iniziativa di pace Cina-Brasile, definendola "distruttiva" e solo una "dichiarazione politica", durante un'intervista con il media brasiliano Metropoles. Zelensky domanda: "Come si può presentare un'iniziativa dicendo 'ecco la nostra proposta' senza neanche interpellarci?". La Cina e il Brasile avevano proposto una conferenza internazionale per la pace per maggio. Zelensky si chiede: "Qual è lo scopo di questo teatro?". A differenza di Mosca, Kyiv non è stata invitata a partecipare.

17:40 Missile russo colpisce civili Secondo le fonti ucraine, un missile russo colpisce una nave cargo che trasporta grano dall'Ucraina. Il presidente Zelensky ha riferito che la nave si trovava già al di fuori delle acque ucraine al momento dell'impatto. Il ministro degli Esteri Andriy Sybiha lo ha descritto come un "attacco audace alla libertà di navigazione e alla sicurezza alimentare globale". La nave era diretta in Egitto senza segnalare vittime. Un portavoce della marina ucraina conferma che la nave del grano non si trovava al momento dell'attacco all'interno della corsia di navigazione del grano ucraino, ma piuttosto nella zona economica marina della Romania. Un portavoce della marina rumena conferma che la nave non si trovava all'interno delle acque territoriali rumene.

17:12 Xi Jinping sta pianificando un altro viaggio in Russia Il presidente cinese Xi Jinping è previsto in visita in Russia a ottobre, secondo un comunicato del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Xi parteciperà alla summit del BRICS a Kazan, ha rivelato Wang. Wang si trova attualmente a San Pietroburgo, dove incontra il presidente russo Vladimir Putin. Entrambi i leader hanno elogiato i loro rapporti positivi, ha detto Wang. Xi ha accolto l'invito di Putin al summit del BRICS, esprimendo il suo entusiasmo per partecipare. Putin conferma che il loro incontro bilaterale coprirà aspetti del loro rapporto, che "si stanno sviluppando piuttosto bene".

16:50 Gli Stati Uniti sono pronti ad adattare l'aiuto militare all'Ucraina Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha affermato che gli Stati Uniti sono pronti ad adattare l'aiuto militare all'Ucraina come necessario. Blinken ha riconosciuto durante una conferenza stampa a Varsavia che gli Stati Uniti non hanno autorizzato l'Ucraina ad attaccare i bersagli russi con le armi occidentali, ma ha promesso: "Stiamo adattando, stiamo cambiando quando necessario, compresi i capacità che sono disponibili all'Ucraina". Blinken ha avuto incontri con il suo omologo britannico David Lammy a Kyiv, raccogliendo informazioni sulla situazione sul campo e sui bisogni dell'Ucraina. Di conseguenza, rivedranno la loro strategia e apporteranno eventuali modifiche se necessario.

16:35 Nuovo ruolo per il segretario generale della NATO Stoltenberg Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg assumerà il ruolo di presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sostituendo Christoph Heusgen, che ha assunto la posizione lo scorso anno. Stoltenberg assumerà il ruolo dopo la conferenza sulla sicurezza a febbraio 2025. Heusgen lascerà il ruolo di presidente, mentre il lungo-standing ex presidente Wolfgang Ischinger rimarrà come presidente del consiglio di fondazione. Stoltenberg lascerà il suo incarico di segretario generale della NATO a ottobre al primo ministro olandese dimissionario, Mark Rutte.

16:11 Tre dipendenti della Croce Rossa uccisi in Ucraina Tre dipendenti ucraini della Croce Rossa sono stati uccisi in un attacco russo in un villaggio nella regione di Donetsk, secondo le autorità ucraine. L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha riferito che due dipendenti sono rimasti feriti nell'attacco, uno in condizioni critiche. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha condannato l'attacco alla missione umanitaria, definendolo un altro "crimine di guerra russo". Il commissario ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets ha accusato inoltre la Russia di violare le Convenzioni di Ginevra.

15:18 Schermaglia navale nel Mar Nero Secondo i resoconti, l'Ucraina e la Russia sono coinvolte in una schermaglia navale e aerea nel Mar Nero. Il servizio di intelligence ucraino afferma di aver utilizzato un'arma portatile per la difesa aerea per abbattere un caccia russo Su-30 durante un'operazione segreta in mare (vedi l'articolo delle 08:04). Tuttavia, i dettagli di questa operazione da Kyiv sono scarsi. Al contrario, il ministero della Difesa russo ha annunciato che l'Ucraina ha tentato un attacco a una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero utilizzando motoscafi veloci. Otto dei quattordici motoscafi sono stati abbattuti e affondati, mentre i motoscafi rimanenti si sono ritirati. Non c'è menzione di una perdita aerea a Mosca. Tuttavia, il blog militare Rybar, vicino al ministero della Difesa russo, ha riferito che un Su-30 è stato abbattuto durante la difesa dell'attacco ucraino.

14:54 Soldati ucraini: "stanchezza della guerra" I soldati ucraini sono costretti a utilizzare il loro limitato potere di fuoco in modo tattico ed economico. La reporter di ntv Kavita Sharma ha assistito a questa duplicità - vecchie armi sovietiche con munizioni limitate e un pugno di armi occidentali più efficaci.

14:23 Zelensky: Russia Lancia Controffensiva a KurskIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito che la Russia ha avviato una controffensiva nella sua regione di confine di Kursk. Zelensky ha sostenuto che questa mossa si allinea con i piani ucraini, senza fornire ulteriori dettagli, durante una conferenza stampa a Kyiv. Secondo il Ministero della Difesa russo, le unità russe hanno liberato dieci insediamenti nella regione di Kursk in due giorni, come annunciato tramite Telegram.

13:55 Critiche per le Relazioni Iran-RussiaUn influente politico conservatore iraniano, Ali Motahari, ha espresso preoccupazioni per le relazioni dell'Iran con la Russia in mezzo a nuove sanzioni e tensioni diplomatiche. In un post sulla piattaforma X, Motahari ha criticato le nuove sanzioni imposte dalla Germania, dalla Francia e dal Regno Unito a causa della presunta consegna di missili balistici alla Russia. Tuttavia, il Ministero degli Esteri iraniano nega categoricamente queste consegne di missili.

13:38 Scarcità di Beni di Prima Necessità a PokrovskA seguito degli attacchi, la città di Pokrovsk nella regione ucraina di Donetsk sta affrontando la mancanza di una regolare fornitura di acqua potabile, e molti residenti sono senza gas per cucinare e riscaldarsi, secondo il governatore della regione, Vadym Filaschkin. La città si è affidata a oltre 300 pozzi di emergenza per la sua fornitura idrica dal momento in cui una centrale di trattamento delle acque è stata danneggiata nei combattimenti. Inoltre, un centro di distribuzione del gas è stato distrutto dai russi il giorno precedente, lasciando 18.000 persone a Pokrovsk senza gas.

13:07 La Marina Russa: Sovrastimata o Sottostimata?Un rapporto dal portale di notizie russe indipendente "Agentstvo" mette in discussione la rivendicazione ufficiale di oltre 400 navi da guerra russe che partecipano all'esercitazione militare su larga scala "Ocean-2024". Il portale cita dati online difficili da verificare dai siti "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", che suggeriscono rispettivamente 264 e 299 navi da guerra. I numeri includono anche circa 50 navi e sottomarini della Flotta del Mar Nero che non partecipano all'esercitazione. La Russia è stata criticata in passato per aver esagerato le dimensioni delle sue forze militari.

12:28 i Servizi di Intelligence Russi Mirano al Bundeswehr e all'Aiuto all'UcrainaIl rapporto annuale del Servizio di Controspionaggio Militare tedesco (MAD) evidenzia che i servizi di intelligence russi hanno intensificato le loro attività di spionaggio contro l'aiuto tedesco all'Ucraina e il Bundeswehr. Il cambiamento di focus suggerisce che la Russia è ora altamente interessata alle informazioni riguardo all'aiuto militare che l'Austria fornisce all'Ucraina, inclusi i percorsi di trasporto delle armi e delle munizioni, le procedure di dispiegamento e i dettagli sulle prestazioni delle armi occidentali in Ucraina. L'interesse della Russia per le capacità del Bundeswehr per la difesa territoriale e dell'alleanza è aumentato.

11:52 Munz: Nuova Minaccia di Armi Atomiche Contro Berlino Non è CasualeLa Gran Bretagna e gli Stati Uniti potrebbero potenzialmente concedere all'Ucraina il permesso di utilizzare armi contro il territorio russo. Pertanto, non è sorprendente che un esperto di armi atomiche abbia proposto di attaccare Berlino, spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz. La Kremlin ha finora frustrato tali decisioni attraverso minacce.

11:15 Ritardo nella Decisione sui Missili a Lungo Raggio AnnunciatoLa tanto attesa decisione riguardo al dispiegamento di missili a lungo raggio occidentali in Ucraina potrebbe essere ulteriormente ritardata. Secondo il media statunitense Bloomberg, una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite prevista per il 24 settembre è improbabile. Gli autori citano il Ministro degli Esteri britannico Lammy, che ha suggerito che la riunione dell'ONU sarà la prossima occasione per discutere l'uso di missili a lungo raggio in Ucraina. Il Presidente ucraino Zelensky è atteso per ribadire la sua richiesta di tali armi durante la riunione. Lammy e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno visitato Kyiv il giorno precedente per discutere la questione con Zelensky, mentre Blinken è atteso per incontrare il Presidente degli Stati Uniti Biden il giorno successivo. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà Biden il giorno successivo.

10:31 Blinken Fa Tappa in Polonia Dopo la Visita a KyivIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken fa una breve visita in Polonia, un alleato chiave dell'Ucraina, dopo il suo soggiorno a Kyiv. Incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda sono in programma. Blinken è atteso per discutere della potenziale futura cooperazione con la Polonia, che funge da base logistica principale per l'aiuto militare occidentale all'Ucraina, durante il suo soggiorno. La Polonia ha notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento dalla società di difesa americana Boeing, per un valore totale di dieci miliardi di dollari.

09:59 L'Ucraina Rapporta 64 Droni Nemici e 5 Missili nell'Attacco NotturnoL'aeronautica ucraina riferisce che le forze russe hanno attaccato l'Ucraina durante la notte con 5 missili e 64 droni di origine iraniana. 44 droni sono stati respinti. I resoconti militari non sono completamente verificabili. La difesa aerea è stata attiva diverse volte nella zona di Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 Alto Responsabile Russo Chiede una Posizione Nucleare Più ForteIl noto esperto di politica estera russa Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe comunicare inequivocabilmente la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. L'obiettivo principale della strategia nucleare della Russia dovrebbe essere "persuadere tutti gli avversari esistenti e futuri che la Russia è disposta a utilizzare armi nucleari", ha dichiarato Karaganov al quotidiano russo "Kommersant". La Russia potrebbe condurre un attacco nucleare limitato su un paese della NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Gli Stati Uniti sarebbero ingannevoli se affermassero di garantire la difesa nucleare per i loro alleati. Karaganov ha precedentemente suggerito che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo come una minaccia contro gli avversari. Alcuni analisti occidentali ritengono che Karaganov serva uno scopo per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente, facendo così apparire Putin più ragionevole per contrasto.

08:46 Ucraina Spera nell'Approvo USA per Missile Occidentali a Lunga PortataSi sta diffondendo l'ottimismo in Ucraina che potrebbe essere permesso di lanciare attacchi più lontano nel territorio russo utilizzando armamenti occidentali in futuro. Il Segretario di Stato USA ha menzionato durante la sua visita a Kyiv l'intenzione di assicurarsi che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". In Gran Bretagna, gli indizi sono a favore del verde.

08:04 Intelligence Ucraina Rapporta l'Abbattimento di un Caccia RussoDopo i rapporti di ieri che suggerivano la perdita di radar di un caccia russo Su-30SM, l'intelligence militare ucraina ora riferisce che le forze ucraine hanno abbattuto un aereo simile durante le operazioni nel Mar Nero. Il Kyiv Independent riferisce. Il caccia, valutato 50 milioni di dollari, era stanziato in Crimea. È stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Konotop Sottoposto ad Attacco di Droni in Massima, Dozzine di FeritiIl numero delle vittime è salito a 14 a seguito di un attacco con droni russo contro l'infrastruttura energetica di Konotop nella regione di Sumy. L'agenzia di stampa statale Ukrinform riferisce, citando l'amministrazione militare regionale. Tra le strutture prese di mira c'era un edificio residenziale nel centro della città.

qui.06:42 Rifugiati Ucraini in Germania Mantengono lo Status al Ritorno a CasaIl Bundestag tedesco discuterà per la prima volta oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo federale, che, tra le altre cose, include il ritiro dello status di rifugiato per coloro che fanno ritorno a casa. Tuttavia, esistono eccezioni, ad esempio per i rifugiati dall'Ucraina.

06:04 Media Russi Accusano Bias Contro Trump Durante il DebatePiù commentatori sulla TV di stato russa hanno accusato "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito contro Kamala Harris, secondo il Kyiv Independent. Trump sarebbe stato svantaggiato, sostengono. Le dichiarazioni di Trump sono state sottoposte a verifica da fact-checker. Nella opinione di molti esperti, Trump ha perso il dibattito. Trump ha promesso che, se vince le elezioni, porrà fine immediata alla guerra in Ucraina.

04:50 Konotop Soffre per l'Attacco Russo, Gravi Danni all'Infrastruttura EnergeticaPiù civili hanno riportato ferite in un bombardamento russo a Konotop nella regione di Sumy. Secondo il sindaco Artem Semenikhin, l'approvvigionamento idrico della città è stato momentaneamente interrotto. Ci sono anche danni all'infrastruttura energetica, sebbene il programma esatto per il ripristino dell'energia per le abitazioni private rimanga incerto. Dopo l'attacco al centro della città, sono scoppiati diversi incendi e sia gli edifici scolastici che quelli residenziali hanno subito danni. Due persone sono state ricoverate in ospedale, una in condizioni critiche.

03:29 Lettonia Rafforza il Sostegno Militare all'UcrainaLa Primo Ministro lettone Evika Silina ha annunciato un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. Include veicoli corazzati. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha confermato questo durante un incontro con Silina, secondo X dopo il loro incontro. Entrambi i paesi stanno anche considerando di espandere la cooperazione nell'industria della difesa, ha detto Shmyhal.

01:32 Regno Unito Emette Mandato di Arresto per Imprenditore Iraniano per Presunte Forniture di Razzi a RussiaCon sospetti di consegne di razzi iraniani alla Russia, il Regno Unito ha emesso un mandato di arresto per un imprenditore iraniano, come annunciato in una dichiarazione del Ministero degli Esteri. "Il governo britannico ha comunicato che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato un pericoloso escalation e meriterebbe una risposta significativa", si legge nella dichiarazione. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno introdotto ulteriori sanzioni contro Teheran a causa dei sospetti invii di razzi, in particolare la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. L'Unione Europea aveva in precedenza citato "prove credibili" di trasferimenti di razzi iraniani alla Russia.

00:14 Ucraina: Russia Impiega Soldati Inexperti a Vovchansk

Le fonti militari ucraine affermano che la Russia sta impiegando soldati non addestrati sul fronte di Kharkiv. Secondo Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico a Kharkiv, i soldati nelle operazioni offensive a Vovchansk sono insufficientemente preparati. Si sospetta che questi nuovi rinforzi siano una riserva di mobilitazione russa. Non è chiaro se siano ex-prigionieri o reclute da paesi come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco nell'Ovest dell'Ucraina Istituisce Squadre di Monitoraggio del Linguaggio Russo

Il sindaco di Ivano-Frankivsk, una città ucraina occidentale, ha annunciato l'istituzione di pattuglie per monitorare l'uso crescente del russo. "Questo è un'iniziativa pubblica e chiunque può diventare un ispettore linguistico", afferma Ruslan Martsinkiv, sindaco della città, con il canale TV NTA. Molti rifugiati dalle regioni orientali dell'Ucraina, la cui lingua madre è il russo, sono arrivati in città. Il sindaco prevede almeno 100 controllori linguistici, con 50 volontari già registrati. Ha anche fornito un numero di telefono per i cittadini che vogliono segnalare parlanti russo negli spazi pubblici. A causa del conflitto, milioni hanno lasciato le regioni russofone dell'est e del sud per la relativamente sicura Ucraina occidentale, a maggioranza di lingua ucraina.

21:42 Erdogan Chiede il Ritorno della Crimea dalla Russia

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha richiesto il ritorno della Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro impegno per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina è incrollabile. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una richiesta del diritto internazionale", afferma Erdogan in un messaggio video alla summit della Crimea Platform. Istituita nel 2021, la Crimea Platform mira ad aumentare l'attenzione internazionale sulla situazione nella penisola annessa.

21:05 Rapporto: Kyiv Mostrerà la Sua Strategia Militare agli USA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ritiene che il sostegno americano sia cruciale per respingere l'invasione russa. "Il nostro piano per la vittoria (...) si basa principalmente sul sostegno degli Stati Uniti e dei nostri partner", ha dichiarato Zelenskyy durante una conferenza stampa a Kyiv. La presentazione del piano dettagliato, prevista per la seconda Conferenza sulla pace dell'Ucraina, mira a "rinforzare l'Ucraina" e a "costringere la Russia a porre fine alla guerra". Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti chiedono una strategia chiara per colpire la Russia prima di allentare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e il segretario degli Esteri britannico David Lammy sono attesi a Kyiv per incontrare Zelenskyy e discutere una strategia a lungo termine per l'anno successivo, per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken conferma il sostegno degli Stati Uniti alle richieste di armi dell'Ucraina

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha confermato che gli Stati Uniti stanno lavorando diligentemente per soddisfare le richieste militari dell'Ucraina, che includono l'uso di armi occidentali a lungo raggio contro i bersagli russi. Il presidente Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste richieste venerdì, ha detto Blinken durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy e il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. "Stiamo lavorando urgentemente per garantire che l'Ucraina abbia i mezzi necessari per difendersi efficacemente", ha continuato Blinken, aggiungendo: "Vogliamo che l'Ucraina vinca".

Alla luce del conflitto in corso, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che se l'Occidente autorizzasse l'Ucraina ad utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli russi, ciò significherebbe che la NATO è in guerra con la Russia. "Questo cambierebbe significativamente la natura del conflitto. Significa che i paesi NATO sono in guerra con la Russia".

Dopo che un politico della CDU ha suggerito che il BND aveva intenzionalmente dipinto un'immagine negativa della situazione militare ucraina per influenzare l'opinione pubblica, la richiesta urgente del giornalista di un'ordinanza provvisoria è stata principalmente respinta, poiché il BND deve condividere il numero di discussioni riservate individuali sulla situazione militare ucraina avvenute quest'anno.

