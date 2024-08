Alle 23:09, gli sforzi russi hanno ostacolato l'avanzata ucraina verso Bryansk.

Russia dichiara l'arresto degli infiltratori ucraini nella regione di Bryansk, vicino a Kursk. L'infiltrazione del "squadra ucraina di spionaggio-sabotaggio" è stata fermata dal servizio di sicurezza russo FSB e dalle unità militari, come dichiarato dal governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, su Telegram. "Il nemico è stato colpito da fuoco di armi da fuoco", ha annunciato. Attualmente, "la situazione è stabile".

22:15 Zelenskyy: l'Ucraina attende i miliardi di aiuti promessiL'Ucraina, secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, attende l'immediata assegnazione dei miliardi di aiuti promessi dall'Occidente, in parte dalle entrate delle risorse statali russe sequestrate. Nonostante le numerose speculazioni politiche degli alleati di Kiev, sono necessarie ulteriori spiegazioni, ha dichiarato Zelenskyy nel suo messaggio video quotidiano. "Ma esigiamo un meccanismo reale". L'Ucraina ha bisogno di fondi dalle risorse russe per difendersi dall'attacco della Russia. "Le delibere relative sono state troppo lunghe e sono necessarie azioni decise ora". I sette principali paesi industrializzati del mondo (G7) hanno concordato nuovi aiuti finanziari per Kiev durante il loro incontro di giugno. Si prevede un prestito generoso di 50 miliardi di dollari attraverso gli interessi delle risorse russe confiscate.**

21:52 Putin elogia i stretti legami commerciali con la CinaIl presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la cooperazione rafforzata con la Cina. "I nostri rapporti commerciali procedono bene (...). L'attenzione che entrambi i governi pongono sui collegamenti commerciali e economici sta generando risultati fruttuosi", ha detto Putin durante un incontro con il premier cinese Li Qiang nel Cremlino. La Cina e la Russia hanno "ampi progetti e programmi congiunti nei settori economico e umanitario", ha aggiunto Putin. Li ha dichiarato, secondo il Cremlino, che i rapporti tra Cina e Russia sono a un "livello senza precedenti". La cooperazione strategica tra Russia e Cina si è approfondita dall'invasione della Russia in Ucraina. Per la Russia, la Cina è emersa come un partner commerciale cruciale contro le sanzioni occidentali. La Cina si presenta come neutrale nel conflitto ucraino. Tuttavia, NATO ha etichettato la Cina come "attore decisivo" nell'offensiva russa lo scorso luglio.**

21:20 Richiesta respinta: l'ex vice ministro della difesa russo rimane in prigioneL'ex vice ministro della difesa russo Dmitri Bulgakov, attualmente sospettato di corruzione, rimarrà in detenzione. La sua richiesta di arresti domiciliari sotto stretta sorveglianza e il suo appello contro la detenzione sono stati respinti, ha riferito l'agenzia di stampa statale TASS. Bulgakov ha gestito l'acquisizione di materiali per l'esercito russo prima del suo licenziamento. La corte di Mosca ha anche ordinato la detenzione di due presunti complici di Bulgakov. La loro società è apparentemente destinata a ricevere nove ordini da Bulgakov tra il 2022 e il 2024. Il danno stimato è di circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro), secondo gli intermediari.**

21:00 Zelenskyy: rafforzamento delle unità a PokrovskSecondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta rafforzando le sue truppe nella regione di Pokrovsk, duramente contestata nell'est dell'Ucraina. Siamo a conoscenza dei piani delle truppe russe lì, ha menzionato in un discorso televisivo. L'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk continua, ha detto. Alcune aree sono sotto controllo. Zelenskyy non ha fornito ulteriori dettagli.**

20:41 Decreto post: numerosi ucraini in Ungheria a rischio di perdere l'alloggio per rifugiatiDopo l'entrata in vigore di un decreto in Ungheria che nega lo status di rifugiato generale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini si trovano di fronte alla possibilità di perdere la loro sistemazione. Le strutture private per rifugiati hanno già iniziato a sfrattare gli ucraini, ha riferito Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia, come ha osservato un fotoreporter dell'AFP. La maggior parte erano donne e bambini rom della regione di Transcarpathia, nell'ovest dell'Ucraina, che ha una consistente minoranza ungherese.**

20:14 Scholz promette assistenza completa alla MoldaviaDespite his coalition's ongoing turmoil, Scholz made his initial foreign trip only a few days after his summer break. In the tiny Ukraine neighbor country of Moldova, which is grappling with massive destabilization attempts by Russia, Scholz pledged Germany's solidarity and promised further aid for the EU candidate country, as well as continued support for Ukraine. Regrettably, a deal with Moldova aiming to curb irregular migration, which the German government is working on, could not be signed during the visit. "We will support the Republic of Moldova to the best of our ability," Scholz declared after meeting with Moldovan President Maia Sandu in the capital, Chisinau. He pointed out that Russia and pro-Russian actors in the former Soviet republic are attempting to destabilize the country.**

19:10 L'Aviazione dell'Esercito Ucraino Colpisce i Bersagli a Kursk Il comandante dell'aviazione ucraina Mykola Oleschchuk ha annunciato operazioni riuscite dei suoi aerei da combattimento durante l'offensiva nella regione russa di Kursk. Principalmente, bombe guidate sono state utilizzate contro le posizioni russe e le concentrazioni di truppe. Nonostante i soldati russi utilizzino case abbandonate per la difesa, non riescono a evitare gli attacchi. "Vediamo tutto, sappiamo tutto", ha dichiarato Oleschchuk su Telegram. "Le nostre bombe guidate vi troveranno ovunque". Le bombe guidate sono munizioni aeree che possono essere controllate a distanza dai piloti. Durante l'avanzata nella regione di Kursk, due importanti ponti sul fiume Seim sono stati distrutti dagli aerei da combattimento. Oleschchuk non ha specificato quali aerei l'Ucraina ha utilizzato nei suoi attacchi. Secondo gli analisti militari ucraini, gli F-16 da combattimento forniti dall'Occidente non sono ancora stati dispiegati.

18:44 L'Offensiva Russa nell'Est dell'Ucraina: I Villaggi Fuggono dalle Zone Vicine A causa dell'avanzata russa nell'est dell'Ucraina, numerosi villaggi hanno abbandonato le aree vicine alla zona di conflitto. I residenti del villaggio di Myrnohrad, a dieci chilometri dalle zone di combattimento, hanno informato l'agenzia di stampa AFP che gli attacchi russi in aumento hanno costretto diverse persone a fuggire. I giornalisti dell'AFP hanno assistito all'incendio di diverse case a Myrnohrad dopo gli attacchi russi.

18:04 La Russia e la Cina Discutono la Cooperazione Energetica Durante la visita del premier cinese Li Qiang a Mosca, Russia e Cina hanno discusso una cooperazione più stretta nel settore energetico. Il premier russo Mikhail Mishustin ha informato il suo ospite che la Russia è attualmente il principale fornitore di petrolio della Cina. "Presto saremo anche in testa per il gas naturale", ha dichiarato, secondo l'agenzia di stampa statale TASS. Li Qiang ha sottolineato la crescente entità e qualità della cooperazione energetica. Nonostante la Cina percepisca la guerra russa contro l'Ucraina come una sfida all'ordine globale, rimane sostenuta dalla Russia su questa questione.

17:33 L'Ucraina Si Unisce alla Corte Penale Internazionale con una Riserva L'Ucraina ha aderito alla Corte Penale Internazionale (CPI), ma rivendica un'esclusione temporanea dalla sua giurisdizione per le sue forze militari. Il parlamento ucraino a Kyiv ha approvato la ratifica dello Statuto di Roma della CPI con un voto di 281-1, con 22 astensioni, come riferito dal deputato Yaroslav Shelesnyak su Telegram. L'Ucraina ha firmato lo Statuto di Roma nel gennaio 2000, ma non lo aveva ratificato fino ad ora. Lo Statuto serve come base per la CPI, che tratta reati come il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Tuttavia, il documento recentemente adottato stabilisce che l'Ucraina non riconoscerà la giurisdizione della CPI sui crimini di guerra che coinvolgono cittadini ucraini per sette anni, a causa dei timori che alcune azioni militari contro le forze russe potrebbero essere classificate come crimini di guerra.

17:15 Solo la Russia Rifiuta l'Invito Svizzero all'ONU La Russia è l'unico paese a rifiutare l'invito della Svizzera a partecipare a una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in Svizzera il 25-26 agosto. I diplomatici degli altri 13 paesi si recheranno a Ginevra, come confermato da un portavoce del Ministero degli Esteri svizzero a Berna. La delegazione russa a New York non ha fornito motivi per la sua decisione. Dal momento che ha adottato sanzioni dell'UE contro la Russia a causa dell'attacco all'Ucraina, Mosca ha classificato la Svizzera come "stato ostile". La Svizzera è un membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per la prima volta, insieme ai cinque membri permanenti (Russia, Cina, USA, Regno Unito, Francia) e ai membri non permanenti attuali (Algeria, Ecuador, Guyana, Giappone, Malta, Mozambico, Corea del Sud, Sierra Leone e Slovenia). Il mandato per i membri non permanenti è di due anni. Lo scopo del viaggio è commemorare il 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra.

16:49 Il Sindaco di Mosca: Il Più Grande Attacco di Droni sulla Capitale Dal Inizio della Guerra L'ultimo attacco con droni ucraino sulla Mosca è stato definito uno dei più grandi dal inizio del conflitto quasi due anni e mezzo fa dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Una parte dei droni è stata abbattuta nella regione intorno alla città di Podolsk, circa 38 chilometri a sud del Cremlino. Secondo il Ministero della Difesa russo, 11 obiettivi aerei diretti verso la regione della capitale sono stati abbattuti. In totale, sono stati distrutti più di 45 droni in Russia. In risposta, la Russia ha effettuato quasi 70 attacchi con droni in Ucraina, la maggior parte dei quali è stata respinta dalla forza aerea ucraina. Contestualmente, i conflitti continuano nell'est dell'Ucraina e nella regione di confine russa di Kursk. "Questo è finora uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni", ha notato il sindaco Sobyanin. Tuttavia, l'attacco è stato respinto e non sono state riportate danni.

15:54 PM Modi Promuove la Pace in Ucraina Prima della VisitaIl Primo Ministro indiano Narendra Modi è atterrato a Varsavia per un viaggio senza precedenti in Europa orientale. Modi è il primo Primo Ministro indiano a visitare la Polonia in 45 anni. Venerdì, entrerà di nuovo nella storia come il primo Primo Ministro indiano a mettere piede in Ucraina. Prima della partenza, Modi ha fatto appello per un "restoring della pace" in Ucraina. Come fedele alleato e collaboratore di Kiev, l'India desidera un ripristino rapido della tranquillità e della stabilità nella regione, ha scritto su piattaforme digitali.

15:28 Elezioni a Kursk Rinviate in Sette Municipalità a Causa dell'Offensiva UcrainaIn risposta all'attacco ucraino nella regione russa di Kursk, le elezioni in sette municipalità di Kursk sono state rinviate. "La Commissione Elettorale Centrale sostiene la proposta della Commissione Elettorale della regione di Kursk di rinviare le elezioni in sette municipalità", ha dichiarato la commissione. Le elezioni si terranno non appena sarà garantita "un'assoluta sicurezza dei votanti", ha notato la commissione. Nella restante regione di Kursk, i cittadini avranno ancora la possibilità di eleggere il governatore della regione di Kursk tra il 28 agosto e l'8 settembre, come previsto. Dal suo inizio l'6 agosto, l'esercito ucraino ha apparentemente conquistato numerosi villaggi nella regione russa di Kursk. Secondo fonti russe, più di 120.000 civili hanno lasciato l'area.

15:07 Truppe Ucraine Ammettono di Usare Armi Occidentali sul Territorio RussoL'Ucraina assume la responsabilità di aver preso di mira i ponti di sostituzione sul fiume Seim in Russia utilizzando i razzi HIMARS degli Stati Uniti. "Dove stanno scomparendo i pontoni nella regione di Kursk? Le forze invasive li distruggono sistematicamente", ha annunciato il corpo speciale ucraino tramite il servizio di messaggistica Telegram. L'operazione ha coinvolto l'uso di sistemi di razzi HIMARS degli Stati Uniti, segnando la prima volta che l'Ucraina ha riconosciuto l'uso di queste armi straniere sul territorio russo. Né gli Stati Uniti né la Germania hanno obiettato a questa azione, sebbene la Russia l'abbia criticata come escalation del conflitto. Gli analisti militari avevano precedentemente ipotizzato che i razzi HIMARS avessero giocato un ruolo nella distruzione di almeno tre ponti originali che attraversano il fiume Seim. Ciò rende più difficile per l'esercito russo rifornire la regione e lanciare un contrattacco.

14:52 Dieci Droni Ucraini Avvistati Vicino a MoscaAncora una volta, i droni dall'Ucraina si aggirano vicino alla capitale russa. Numerosi video mostrano abbattimenti di droni e grandi palle di fuoco nel cielo, con l'esercito russo che afferma di aver distrutto almeno dieci veicoli aerei. Al momento, non è chiaro se siano state riportate danni o vittime.

14:25 La Russia Non Mostra Desiderio di Trattative, Secondo il Governo TedescoStando alle stime del governo tedesco, la Russia non mostra alcuna volontà di trattative di pace. "La Russia non è aperta alle trattative", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri a Berlino. Invece di impegnarsi in trattative con l'Ucraina per perseguire una pace giusta, il governo russo insiste sull'anneessione di territori che le sue truppe non controllano nemmeno. L'Ucraina ha bisogno di armi appropriate per difendersi dall'invasione illegale, ha sottolineato il portavoce, alludendo alle richieste nelle campagne elettorali in corso in Turingia e Sassonia per porre fine alle consegne e spingere per una soluzione diplomatica più vigorosa.

13:53 Kadyrov Rafforza la Posizione di Putin in CeceniaPer la prima volta in 13 anni, il Presidente Vladimir Putin torna nella repubblica russa della Cecenia. È stato accolto dal leader forte Ramsan Kadyrov. Entrambi gli autocrati hanno promesso il loro sostegno reciproco, con Kadyrov che ha fatto dono a Putin. Anche se la loro amicizia potrebbe non essere totale, come spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz, è comunque solida.

13:30 Le Truppe Russe Reportano di Avere Preso un Altro Villaggio nell'Ucraina OrientaleL'esercito russo afferma di aver conquistato un altro villaggio nella regione ucraina orientale di Donetsk. Il ministero della difesa di Mosca ha riferito che le forze russe hanno "liberato" il villaggio di Shelanne. Il villaggio si trova a nord-est di Donetsk, che è sotto il controllo russo. A circa 20 chilometri da Shelanne si trova Prokhorovka, un importante hub logistico. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra ha riferito che il villaggio era già stato catturato l'18 agosto.

12:57 Il Parlamento Ucraino Approva l'adesione alla Corte Penale InternazionaleIl parlamento ucraino vota per ratificare lo Statuto di Roma, consentendo al paese di diventare un membro a pieno titolo della Corte Penale Internazionale. L'adesione a pieno titolo rappresenta un passo cruciale verso l'allineamento dell'Ucraina con l'UE. La corte ha emesso mandati di arresto internazionali, come quelli per il Presidente russo Vladimir Putin.

12:45 La Russia Attacca l'Ucraina con Droni e MissiliLa forza aerea ucraina riferisce di aver abbattuto 50 droni d'attacco russi durante la notte. Altri 16 oggetti aerei sono stati probabilmente disabilitati da jammer elettronici, riferisce l'esercito. Un drone è tornato in Russia. In totale, l'Ucraina è stata attaccata da 69 droni, con un drone proveniente dalla Bielorussia. La Russia ha anche utilizzato due missili balistici e un missile da crociera durante l'attacco, riuscendo a intercettare solo il missile da crociera. Non sono state ancora rese note informazioni sui danni o sulle vittime. Il governo russo non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

12:22 La Russia: Le Forze Ucraine Mostrano Segni di Difficoltà a PokrovskLe forze ucraine sono ancora sottoposte ad attacchi intensi nella parte orientale del paese, secondo i resoconti militari. Lo Stato Maggiore di Kiev riferisce che ci sono state 66 attacchi russi sul fronte di Pokrovsk martedì, tutti difesi con successo. Si combattono ancora in numerosi villaggi lungo la strada per Pokrovsk, a circa 10 chilometri di distanza. Il Comandante in Capo Olexander Syrsky riconosce la situazione difficile. Nel frattempo, i blogger militari russi riferiscono di avanzate delle loro truppe nell'area di Pokrovsk.

11:50 Medvedev: "Trattative Si Apriranno Solo Quando il Nemico Sarà Completamente Annientato"È improbabile che l'Ucraina consideri la possibilità di trattative con la Russia, secondo l'ex presidente russo Dmitri Medvedev, che ha recentemente assunto una posizione più radicale. Ora vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Medvedev ha scritto sul suo canale Telegram che, data l'avanzata dell'Ucraina nella regione di Kursk, le trattative tra Mosca e Kiev sono improbabili. Secondo Medvedev, non ci saranno colloqui tra Mosca e Kiev fino a quando l'Ucraina non sarà completamente sconfitta sul campo di battaglia. "Le chiacchiere vuote dei cosiddetti mediatori sull'argomento nobile della pace sono finite", dice Medvedev. "Non ci saranno trattative fino a quando il nemico non sarà completamente annientato".

11:22 Brutalità dei Mercenari di Wagner Si Intensifica in AfricaI mercenari russi continuano a svolgere un ruolo significativo in Africa, un anno dopo la morte del leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. "Despite Prigozhin's death and the name change to the Africa Corps, Wagner's presence on the continent is likely to expand," analisti dell'organizzazione di dati sui conflitti Acled dicono. Nel primo semestre del 2024, ci sono state più incidenti di violenza politica legati ai mercenari russi in Africa rispetto all'epoca di Prigozhin. L'imprenditore Prigozhin aveva effettivamente costruito un esercito privato dal 2014 - i mercenari di Wagner hanno combattuto non solo in Ucraina, ma anche in Siria e principalmente sul continente africano a favore degli interessi russi. Nel giugno 2023, Wagner ha lanciato un'insurrezione armata contro il Cremlino. Il 23 agosto 2023, l'aereo di Prigozhin è precipitato con lui e i suoi collaboratori più stretti a bordo - nessun superstite.

10:50 Il Direttore delle Pompe Funebri di Kursk Da Consigli agli UominiÈ solo patriottismo - o interesse personale? In un video pubblicato su Telegram, un uomo in uniforme militare della regione di Kursk critica gli uomini che fuggono. Tuttavia, non è un militare, ma il 39enne direttore delle pompe funebri Kirill Suworow di San Pietroburgo, secondo l'agenzia di notizie russe Agentstvo. Nel suo video, critica gli uomini della regione: "Ma che cosa state facendo? Dove state andando, cari miei?" E continua: "Non potete prendere le armi?" Altrimenti, possono prendere pale e "scavare trincee per i ragazzi". Suworow esorta anche i locali a donare le loro auto all'esercito invece di fuggire. Interpellato dall'agenzia investigativa Agentstvo, l'imprenditore, che sembra anche essere il CEO di una fabbrica di granito, ripete la sua critica agli uomini della regione di Kursk. Quando gli viene chiesto se parteciperebbe alla guerra, non risponde.

10:26 Il Pentagono: L'Ucraina Ha "Messo la Russia in una Situazione Difficile"Secondo l'evaluation del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Russia sta avendo difficoltà a rispondere alla controffensiva dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder dice che ci sono segni che Mosca sta spostando un piccolo numero di unità nella zona. "Ma nel complesso, direi che la Russia sta davvero lottando per reagire", dice Ryder. L'Ucraina ha "messo il suo avversario in una posizione difficile", sottolinea. Le forze ucraine stanno ancora avanzando nella zona. Con la controffensiva lanciata circa due settimane fa, l'Ucraina ha per la prima volta spostato il conflitto sul territorio russo. Ryder sottolinea che la controffensiva ucraina a Kursk non cambia il sostegno degli Stati Uniti a Kiev.

10:03 Tre Russi per Ogni Ucraino al Fronte OrientaleIl presidente ucraino Zelensky ammette una situazione difficile al fronte orientale. Come riportato dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald dalla regione, la situazione è "grave", con i soldati russi che superano numericamente le forze ucraine. Inoltre, il Cremlino non sembra preoccuparsi delle proprie perdite.

09:37 Kyiv: L'Esercito Ucraino Colpisce il Sistema di Difesa Aerea Russa a RostovL'esercito ucraino afferma di aver colpito un sistema di difesa aerea nella regione russa di Rostov. Secondo lo Stato Maggiore, si trattava di un sistema di missili antiaerei S300. La Russia ha utilizzato questo tipo di missile in attacchi contro l'infrastruttura civile dell'Ucraina. Il colpo ucraino ha preso di mira un sistema missilistico vicino al insediamento di Novoshakhtinsk. Sono state osservate esplosioni in determinati punti di obiettivo e l'accuratezza del colpo viene ancora indagata. Il governatore di Rostov, Vasili Golubev, riferisce che la forza aerea russa ha abbattuto un razzo lanciato dall'Ucraina sulla regione. Tuttavia, il ministero della Difesa russo non menziona questo nel suo rapporto quotidiano sulla situazione.

08:41 Roth sull'Ucraina: "Gigante imperiale Putin è battibile"Il presidente del Comitato degli Affari Esteri della Germania, Michael Roth, sostiene che l'unico modo per far sedere Putin al tavolo delle trattative è fargli capire che non può sottomettere l'Ucraina. E questo può succedere solo se la Germania, l'Europa, ma anche gli Stati Uniti e numerosi altri alleati continueranno ad armare l'Ucraina nel modo più efficace possibile, militarmente. Roth si dice incoraggiato dalle vittorie sul suolo russo, che rinvigoriscono il morale del popolo ucraino. "Perché diventa chiaro che questo gigante imperiale, imperiale Putin è battibile", ha dichiarato il politico dell'SPD su ntv.

08:12 Woidke dubita dell'aiuto finanziario per i rifugiati ucrainiIl primo ministro del Brandeburgo, Dietmar Woidke, mette in discussione la fornitura di aiuti finanziari ai rifugiati ucraini. "La decisione era giustificata al momento a causa dell'urgenza di agire rapidamente. Tuttavia, oggi dobbiamo riconsiderare se questa forma di aiuto rimane rilevante", ha detto a "Der Spiegel". In altri paesi dell'UE, un numero maggiore di ucraini è occupato rispetto alla Germania. "Dobbiamo cambiare questo. Questo sarebbe vantaggioso per la nostra economia - abbiamo bisogno di lavoratori - e stimolerebbe l'integrazione", ha dichiarato Woidke. Il Brandeburgo eleggerà un nuovo parlamento statale a settembre.

07:40 Ucraina valuta: così tanti missili e droni Russia ha già lanciatoDall'inizio del conflitto, la Russia ha lanciato oltre 9.600 missili e circa 14.000 droni d'attacco contro l'Ucraina, secondo i resoconti ucraini citati dal "Kyiv Independent". La maggior parte dei missili lanciati ha preso di mira siti civili, con i missili S-300/S-400 utilizzati più frequentemente, che hanno colpito un totale di 3.008 volte. Le armi più utilizzate dopo di loro erano i missili da crociera Kh-555/Kh-101, con 1.846 attacchi registrati.

07:08 Esercito tedesco rafforza le misure di sicurezza delle casermeL'esercito tedesco sta notevolmente rafforzando le misure di sicurezza per tutte le caserme. Secondo "Der Spiegel", le caserme sono state istruite a esaminare attentamente le recinzioni esterne di tutte le strutture in cerca di eventuali lacune e a sorvegliarle attentamente, soprattutto di notte. Ai soldati viene raccomandato di prestare attenzione a individui non autorizzati nelle aree sicure e di segnalare qualsiasi sospetto immediatamente. Questo è in risposta ai resoconti di intrusi in aree di sicurezza sensibili. Un alto ufficiale militare ha ammesso a "Der Spiegel" che la sicurezza delle caserme tedesche attualmente funziona in "modalità pace", con i controlli di entrata e uscita spesso gestiti da fornitori di servizi privati, nonché le pattuglie lungo le recinzioni delle caserme.

06:40 Habeck: aiuto all'Ucraina invariato indipendentemente dai contributi del G7Il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck conferma il sostegno continuo all'Ucraina indipendentemente dal fatto che l'aiuto miliardario pianificato dai paesi del G7 venga garantito. "I paesi del G7 hanno avviato il processo: l'Ucraina riceverà in futuro fondi per acquisire i sistemi d'arma urgentemente necessari", ha detto il politico dei Verdi al gruppo mediatico Funke. "Questo è corretto e accadrà entro la fine dell'anno - almeno così credo". L'Ucraina riceverà 50 miliardi di dollari, con altri 4 miliardi dal bilancio federale nel 2025. Se questo non dovesse verificarsi, "dobbiamo rivedere la situazione", afferma Habeck. L'impegno per l'Ucraina "rimane invariato". In tal caso, "il sostegno deve essere fornito in modo diverso". Habeck riconosce che la transizione al modello pianificato del G7 potrebbe comportare difficoltà, "se non è possibile effettuare nuovi ordini perché i bilanci allocati sono stati esauriti". Pertanto, propone una soluzione pratica. "Sarebbe cruciale assicurarsi che i sistemi d'arma siano ordinati ora e pagati in seguito con i fondi del G7". Il pericolo sarebbe immenso se l'Ucraina dovesse perdere questo conflitto. In tal caso, la libertà dell'Europa sarebbe minacciata.

06:08 Incursione di Kursk: Mosca accusa le agenzie di intelligence occidentaliUn articolo di giornale suggerisce che le agenzie di intelligence occidentali sono responsabili della pianificazione dell'ultima incursione ucraina nella regione russa di Kursk. "L'incursione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk è stata orchestrata con la partecipazione dei servizi di intelligence degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Polonia", cita il quotidiano russo "Iswestija" il servizio di intelligence estera di Mosca SVR. Le unità coinvolte avrebbero ricevuto addestramento congiunto in strutture militari in Gran Bretagna e Germania. Consiglieri militari dei paesi NATO sono stati accusati di aver guidato le unità ucraine che avevano oltrepassato il confine russo, nonché di aver assistito nell'amministrazione delle armi e dell'equipaggiamento militare occidentale da parte degli ucraini. Si sostiene inoltre che i paesi dell'alleanza abbiano fornito ai militari ucraini dati di ricognizione satellite sulla posizione delle truppe russe nella regione operativa.

05:39 Fonti russe: tutti e tre i passaggi sul fiume Sejm distrutti o danneggiatiLe fonti russe riferiscono che l'esercito ucraino ha distrutto o danneggiato tutti e tre i passaggi sul fiume Sejm nella parte occidentale della Russia. Gli attacchi ucraini ai ponti situati a Kursk hanno potenzialmente circondato le truppe russe tra il fiume, l'avanzata ucraina e i confini condivisi tra i due paesi. Le operazioni ucraine sembrano rallentare la reazione russa all'offensiva di Kursk, iniziata l'8 agosto.

04:30 Russia Avverte di un Ampio Attacco con Droni da Parte dell'UcrainaSecondo le autorità russe, l'Ucraina ha orchestrato un'ampia offensiva su diverse regioni utilizzando veicoli aerei senza equipaggio (UAV). Si segnalano tre UAV abbattuti a 38 chilometri a sud del Cremlino e altri 15 nella zona di frontiera di Bryansk. In precedenza, il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva annunciato che tre UAV diretti verso Mosca erano stati intercettati sopra la città di Podolsk. Non sono stati segnalati né vittime né danni a Bryansk e Podolsk. Minacce simili di UAV sono state segnalate da Tula e Rostov, senza segnalare vittime o danni. Il numero di UAV e missili lanciati rimane incerto. L'Ucraina, come al solito, rimane silente su tali questioni.

03:50 Putin e Kadyrov Esaminano le Truppe Cecene Destinate alDeployment in UcrainaPer la prima volta in 13 anni, il presidente russo Vladimir Putin visita la repubblica del Caucaso del Nord del Cecenia. Insieme al leader ceceno Ramzan Kadyrov, Putin ispeziona le truppe e i volontari che si preparano per il deployment in Ucraina. "Finché avremo uomini come voi, siamo completamente invincibili", dice Putin agli studenti delle forze speciali russe all'Università russa delle forze speciali a Gudermes, come riportato dal sito del Cremlino. La visita inaspettata arriva in risposta ai progressi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Kadyrov informa Putin che il Cecenia ha deploymentato oltre 47.000 combattenti in Ucraina dal'inizio del conflitto, tra cui circa 19.000 volontari. Kadyrov si definisce spesso "il soldato di Putin".

02:44 La Difesa Aerea Russa Ferma l'Attacco dei Droni su MoscaLa Russia respinge ciò che definisce un attacco di droni sulla capitale Mosca. Secondo il post di Telegram del sindaco Sergei Sobyanin, tre droni lanciati dall'Ucraina sono stati abbattuti dalla difesa aerea, senza segnalare danni o feriti a causa dei detriti.

01:50 Scienziato Sconosciuto Arrestato per "Tradimento", Dice l'FSBIl servizio di sicurezza russo FSB conferma l'arresto di uno scienziato non identificato con l'accusa di tradimento. L'uomo, sospettato di aver eseguito attacchi informatici contro le infrastrutture critiche per conto dell'Ucraina, di aver inviato denaro all'esercito ucraino e di aver raccolto informazioni sull'esercito russo, non ha rivelato il giorno esatto del suo arresto. Un video della sua cattura sta girando sui media russi, con la neve come sfondo. Secondo il canale Telegram Ostoroschno Nowisti, l'uomo sarebbe un fisico arrestato a dicembre 2023, secondo i resoconti precedenti dei media di stato.

00:59 Zelensky Celebrates il Divieto della Chiesa Ortodossa Federa con Mosca in UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky elogia il parlamento per aver approvato una legge che promuove l'indipendenza spirituale dell'Ucraina. "Voglio congratularmi con la Verkhovna Rada, che ha votato a favore della nostra indipendenza spirituale", dice Zelensky nel suo messaggio video quotidiano. Il parlamento ucraino, dopo intense discussioni, ha approvato una legge che proibisce la Chiesa ortodossa ucraina, affiliata a Mosca da decenni. Questo ramo della Chiesa ortodossa in Ucraina è accusato di aver appoggiato o addirittura collaborato con l'avversario dell'Ucraina, nonché con le violazioni dei diritti umani e le aggressioni contro i cittadini russi. La chiesa si è dissociata da Mosca ma continua a riconoscere il patriarca di Mosca come suo leader, che sostiene il conflitto russo in Ucraina e è un alleato stretto del presidente russo Vladimir Putin.

23:07 Il Pentagono: la Russia Lotta per Contrastare i Progressi dell'Ucraina a KurskSecondo l'evaluazione del Pentagono, la Russia sta lottando per rispondere all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono a Washington, Pat Ryder, dice che ci sono segni che Mosca sta deploymentando un piccolo numero di truppe nella regione. "Direi che overall, la Russia sta really avendo difficoltà a reagire", dice Ryder. Il Pentagono nota che l'Ucraina ha messo il suo avversario sulla difensiva, sottolineando che Ryder non risponde direttamente alla domanda se Washington sostiene l'avanzata dell'Ucraina, ma si riferisce invece al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che l'ha definita come la creazione di una zona cuscinetto. Il portavoce menziona che sono in contatto con Kiev per saperne di più sugli obiettivi esatti.

22:10 Zelensky Sottolinea l'importanza di Bilanciare la Mobilitazione e la Stabilità EconomicaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky evidenzia l'importanza di bilanciare la mobilitazione delle truppe e la stabilità dell'economia martoriata del paese. Durante la sua visita a una pianta industriale a Kropyvnytskyi, nel centro dell'Ucraina, Zelensky risponde a una domanda di un operaio dicendo che i posti di lavoro occupati sono essenziali per i salari dei soldati e gli sforzi di protezione dell'Ucraina.

21:25 Putin Riunisce Kadyrov in Cecenia Dopo un Intervallo di Dieci AnniIl presidente russo Vladimir Putin visita la Repubblica del Cecenia in Russia per la prima volta in dodici anni, riunendosi con il potente leader Ramzan Kadyrov. Le foto rilasciate dall'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che accoglie calorosamente Kadyrov a Grozny. Successivamente, Putin abbraccia Kadyrov, mettendo il braccio intorno alla sua spalla e i due poi partono in un veicolo lussuoso. Kadyrov condivide poi sui dettagli del loro programma su Telegram. Nonostante la giornata impegnativa, Putin esprime un'abbondanza di energia, impaziente di esplorare vari luoghi del Cecenia.

21:02 Scholz: Germania Distribuisce "Tantissimi Soldi, Tantissimi Soldi" all'Ucraina Il cancelliere Olaf Scholz è sorpreso dalle accuse di scarsa assistenza all'Ucraina. Nel 2023, l'Ucraina riceverà più di sette miliardi di euro, rendendola il maggiore beneficiario di aiuti tra i paesi europei, rivela Scholz in un'intervista alla TV Sat1. Nel 2024, il bilancio federale tedesco contribuirà con altri quattro miliardi di euro, rendendola il maggiore contributore tra gli stati europei. Inoltre, i paesi del G7 stanno organizzando per far ricevere all'Ucraina 50 miliardi di dollari, utilizzando i beni russi congelati come garanzia. "È tantissimo denaro, tantissimo denaro", sottolinea Scholz. Tuttavia, il momento esatto in cui questi 50 miliardi saranno disponibili per l'Ucraina rimane incerto.

20:14 Putin Traccia Paralleli Tra la Tragedia di Beslan e il Distiegno Ucraino Il presidente russo Vladimir Putin traccia analogie tra la crisi degli ostaggi di Beslan del 2004 e le recenti operazioni militari ucraine nella regione russa di Kursk. Come un tempo la Russia ha affrontato i "terroristi" a Beslan, ora deve agire contro "coloro che sono responsabili delle attività criminali a Kursk", spiega Putin durante una visita a Beslan.

19:43 Patriarcato di Mosca Condanna il Divieto della Chiesa dell'Ucraina come "Rampante Illegalità" La Chiesa ortodossa russa si oppone fermamente alla decisione dell'Ucraina di bandire la Chiesa ortodossa ucraina filorussa. L'atto viene considerato una "palese illegalità" e una "grave violazione delle libertà fondamentali di credo e dei diritti umani", spiega il portavoce Vladimir Legoida via Telegram. Legoida avverte che l'applicazione di questa legge potrebbe scatenare "ampia violenza contro milioni di fedeli". Il patriarca Kirill, a capo della Chiesa ortodossa russa, aggiunge il suo parere durante una visita al Monastero delle Solovki nel nord della Russia, dicendo: "Questi sono tempi difficili in cui molti ci hanno antagonizzato non perché siamo difettosi, ma semplicemente perché siamo diversi". Kirill ha posizioni decise contro l'Ucraina. In precedenza, i membri del parlamento di Kyiv hanno approvato un progetto di legge che propone di bandire le organizzazioni religiose con affiliazioni russe.

