Alle 23:03, Belgorod annuncia tre vittime a causa dell'assalto ucraino

22:09 Parlamentare ucraino accusa la Russia di attacchi deliberati a scuole

Il membro del parlamento ucraino Roman Hryschchuk ha accusato la Russia di aver intensificato gli attacchi contro gli istituti scolastici in Ucraina all'inizio dell'anno scolastico questa settimana. Lo ha dichiarato durante un'intervista con "The Kyiv Independent", definendolo una campagna deliberata per intimidire gli ucraini. Secondo il sito di notizie, almeno 12 strutture educative, tra cui un istituto militare, un istituto di aviazione, un'università e scuole in tutta l'Ucraina, sono state interessate dagli attacchi russi in tre giorni. Sono state registrate vittime e feriti.

21:36 ISW: Putin persevera nel sottomettere l'Ucraina

Gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) credono che il presidente russo Vladimir Putin ritenga ancora di poter dominare l'Ucraina. Nonostante l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di Kursk, come evidenziato dall'ISW, Putin sembra restare convinto, scrive l'ISW. Anche se l'offensiva potrebbe aver ostacolato le operazioni militari russe a livello tattico, non ha ancora indotto una rivalutazione strategica da parte di Putin. L'ISW conclude che Putin ritiene che la Russia possa raggiungere i suoi obiettivi logorando le forze ucraine e superando il sostegno occidentale. Di conseguenza, Putin non sembra aperto a negoziati di pace che non comportino la sottomissione dell'Ucraina e dell'Occidente alle sue richieste.

21:03 UE speranzosa, la Serbia si impegna alla lealtà di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin durante un incontro a margine di un forum economico a Vladivostok. La televisione russa ha riferito che Putin ha notato un invito al presidente serbo Aleksandar Vucic per partecipare alla prossima summit del BRICS in Russia a ottobre. Vulin ha sottolineato che il suo paese è sia un "alleato della Russia" che un partner strategico. La Serbia è "soggetta a una pressione immensa" a causa di questo, ma sotto la guida di Vucic "non si unirà mai alla NATO, non imporrà mai sanzioni alla Russia e non permetterà mai azioni contro la Russia dal suo territorio". La Serbia mantiene relazioni cordiali con la Russia, anche mentre cerca l'adesione all'UE.

20:29 Migliaia di persone fuggono dalla città ucraina orientale

Migliaia di residenti stanno abbandonando la città ucraina orientale di Pokrowsk, situata a circa 10 chilometri dalla linea del fronte. Secondo Interfax Ukraine in una trasmissione televisiva del governatore della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, più di 20.000 persone hanno lasciato la città in un mese. Pokrowsk ha attualmente circa 26.000 residenti, compresi più di 1.000 bambini. Prima del conflitto, la città aveva circa 65.000 abitanti e serviva come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. Le forze ucraine si sono ritirate da un'avanzata russa nella regione per diversi mesi. Recentemente, i blogger militari filorussi hanno riferito che le truppe russe sono entrate nei paesi di Selydove e Ukrainsk e stanno combattendo lì.

19:55 Gli Stati Uniti accusano la Russia di interferire nelle elezioni presidenziali

Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di tentare di manipolare le elezioni presidenziali di novembre attraverso la disinformazione mirata. Secondo l'Attorney General Merrick Garland, la Russia ha utilizzato i suoi media di stato per influenzare gli influencer americani inconsapevoli per diffondere la sua propaganda. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno applicato sanzioni, intentato azioni legali e ordinato il sequestro dei domini internet. Il Dipartimento del Tesoro a Washington ha annunciato sanzioni contro 10 individui e 2 organizzazioni, tra cui rappresentanti della broadcaster di stato russa RT, hacker e un'organizzazione non governativa legata al Cremlino. Le autorità statunitensi implicano che siano coinvolti in campagne di disinformazione mirate alla campagna elettorale degli Stati Uniti. Leggi di più qui.

19:47 La Lituania condanna l'inviato russo per gli attacchi intensificati

La Lituania ha convocato un rappresentante dell'ambasciata russa a Vilnius per spiegare l'intensificarsi dei bombardamenti su obiettivi civili in Ucraina. Durante l'incontro, la Lituania ha condannato l'aumento dei bersagli educativi, ospedalieri e residenziali, che il ministero degli Esteri lituano attribuisce alla disperazione della Russia e al totale disprezzo per la vita umana e il diritto umanitario internazionale. Almeno 7 persone sono state uccise e 38 ferite negli attacchi aerei russi su Lviv. In precedenza questa settimana, più di 50 persone sono state uccise e circa 270 ferite in un attacco alla città di Poltava.

19:15 Balena 'spia' accusata uccisa in Norvegia

Le organizzazioni per il benessere degli animali hanno presentato reclami dopo la morte di una balena 'spia' russa in Norvegia. L'esame post-mortem ha rivelato numerose ferite da arma da fuoco sulla balena, secondo le organizzazioni per il benessere degli animali One Whale e Noah. Il dipartimento di polizia responsabile ha dichiarato di stare ora indagando se ci siano motivi sufficienti per avviare un'indagine. Nel 2019, la balena è stata trovata vicino alle acque russe con un montaggio della telecamera e l'iscrizione "Attrezzatura San Pietroburgo" sul suo corpo, portando alla speculazione che potesse essere una balena spia russa. Un'altra teoria suggeriva che avesse svolto un ruolo di tipo terapia in Russia. Il mammifero marino è stato trovato morto in una baia vicino a Stavanger sabato.

18:27 Cittadino a Lviv Rapporta "Sopportabile" Urla

Panico, distruzione e perdita: questo è il risultato dell'attacco notturno delle forze russe su Lviv, causato da attacchi con razzi e droni. La residente locale di 27 anni, Yelizaveta, ricorda di aver sentito "urla dolorose e disumane". Un giornalista dell'Associated Press riferisce i resti di veicoli carbonizzati e detriti sparsi per il centro città di Lviv. Secondo le autorità ucraine, sette persone sono morte e 53 sono rimaste ferite. Più di 50 edifici storici nel centro città sono stati danneggiati, compresi due istituti sanitari e due scuole, secondo il Ministero dell'Istruzione.

18:09 USA Si Accinge a Incolpare la Russia per l'Interferenza Elettorale

Gli Stati Uniti si aspettano di puntare il dito contro la Russia per l'interferenza nella campagna elettorale presidenziale in corso più tardi oggi, secondo i resoconti dei media. Le accuse si concentreranno sull'utilizzo di piattaforme online per diffondere disinformazione contro gli elettori americani, secondo CNN, citando fonti. L'attenzione si concentrerà principalmente sul network mediatico di stato russo RT. In precedenza, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti aveva messo in guardia dal fatto che la Russia rappresentava una minaccia per le elezioni del 5 novembre.

17:35 Incendio Boscoso nel Perimetro Radioattivo di Chernobyl

Un incendio boschivo è divampato nella zona di esclusione radioattiva che circonda la vecchia centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina. Attualmente, circa 20 ettari di terreno sono coinvolti dalle fiamme, secondo il governatore della regione di Kyiv, Ruslan Kravchenko. La radioattività di fondo rimane entro limiti più sicuri. Circa 200 vigili del fuoco, compresi 50 militari, sono stati dispiegati per spegnere l'incendio. La causa dell'incendio rimane sconosciuta. A causa delle temperature elevate e della prolungata siccità, il rischio di incendi boschivi nella regione di Kyiv del nord dell'Ucraina è aumentato.

17:07 Attacco al Mercato a Donetsk: Gioco delle Colpe Tra Occupanti e Ucraini

Sono emersi rapporti di morti e feriti dalla città ucraina dell'est controllata dalla Russia, Donetsk. Le autorità di occupazione affermano che almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a causa del fuoco di artiglieria su un mercato. Il leader della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha annunciato che i soldati ucraini hanno bombardato il mercato, causando la morte di due uomini e una donna e danni a un autobus. I media di stato russi hanno trasmesso immagini di corpi e distruzione estesa del mercato. Non è stato possibile verificare queste affermazioni da fonti indipendenti. Le forze ucraine negano la responsabilità dell'attacco, accusando l'altra parte, affermando che "tutto viene fatto per l'immagine, la vita umana non ha valore per loro".

16:43 Prime Dimissioni Legislativi a Kyiv Registrate, Sybiha Potrebbe Rimpiazzare Kuleba

Il parlamento ucraino ha approvato le dimissioni di quattro ministri, secondo i registri della camera, ma non ha esaminato la richiesta di dimissioni di Kuleba. Il presidente dovrebbe nominare un successore più tardi oggi. Il primo vice del Ministero degli Affari Esteri, Andriy Sybiha, sembra essere un forte candidato. despite the change in leadership, the political expert Volodymyr Fesenko predicts minimal changes in Ukraine's foreign policy.

16:21 Lukashenko Libera 30 Prigionieri Politici

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la libertà a trentamila attivisti dell'opposizione detenuti per azioni di protesta. Secondo l'amministrazione presidenziale, tutti i detenuti hanno richiesto il perdono e hanno ammesso la loro colpa, esprimendo pentimento e promettendo di vivere secondo la legge. Non è verificabile se il Ministero dell'Interno sta rispettando questo impegno. I trentamila detenuti includono ventitré uomini e sette donne, principalmente genitori di minori. Il medium esule russo, "Meduza", afferma che l'opposizione bielorussa fuori da Minsk aveva precedentemente presentato all'amministrazione elenchi di detenuti malati. Diversi detenuti di questa lista sono stati liberati. I leader dell'opposizione in esilio accolgono con favore questa liberazione, ma continuano a esprimere preoccupazioni per la prosecuzione della persecuzione politica e della tortura in Bielorussia. La leader politica Svetlana Tikhanovskaya, riconosciuta come vincitrice legittima delle elezioni presidenziali del 2020, condivide questo sentimento. Leggi di più qui.

15:55 Attacco Aereo a Lviv Uccide Intera Famiglia

La maggior parte di una famiglia è morta in un attacco aereo russo a Lviv, secondo le autorità cittadine. Tragicamente, sette membri della famiglia - una donna di 43 anni e le sue tre figlie (7, 18 e 21) - sono tra i morti. Solo il padre è sopravvissuto, in condizioni critiche secondo l'Università Cattolica Ucraina. Il sindaco di Lviv, Andriy Sadovyi, ha scritto in una dichiarazione che "nel cuore dell'Europa, la Russia sta brutalmente sterminando gli ucraini e le loro famiglie. Le forze russe stanno uccidendo i nostri bambini e il nostro futuro".

Il Cancelliere Scholz esprime disapprovazione verso gli oppositori che si oppongono alla posizione di missili USA in Germania. Spiega: "Si tratta di garantire la pace qui e prevenire potenziali conflitti". Secondo il politico SPD, l'obiettivo principale è scoraggiare potenziali avversari. La Russia ha notevolmente potenziato le sue capacità militari, in particolare attraverso la produzione di missili, negli ultimi anni. Il Presidente Putin ha anche violato trattati sulla limitazione delle armi, come il trattato INF,deploying missili a Kaliningrad, a soli 530 chilometri da Berlino. Ritiene che non rispondere adeguatamente a questo sarebbe irrazionale. Conclude: "In effetti, l'inazione rappresenterebbe una minaccia per la pace qui. Non permetterò che accada". Di conseguenza, dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, Germania e USA hanno concordato di posizionare missili USA con portata più ampia sul suolo tedesco a partire dal 2026. Il partito di sinistra (Die Linke) e l'AfD si oppongono, vedendolo come un'escalation diretta che minaccia la sicurezza della Germania. Critiche arrivano anche da alcune sezioni dell'SPD. Leggi di più qui.

15:18 Scholz fornisce ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T all'Ucraina

Il Cancelliere Olaf Scholz ha promesso sistemi di difesa aerea IRIS-T aggiuntivi all'Ucraina. Otto sistemi IRIS-T SLM e nove IRIS-T SLS verranno consegnati all'Ucraina, con due di ciascuno previsti per la distribuzione quest'anno e la consegna restante prevista dal 2025. Quattro sistemi IRIS-T SLM sono attualmente in uso in Ucraina, insieme a un numero significativo di missili e tre sistemi IRIS-T SLS aggiuntivi. Scholz ha annunciato questa notizia durante l'inaugurazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per le forze armate tedesche a Todendorf.

14:55 Corea del Sud e Nuova Zelanda chiedono il "ritiro incondizionato" della Russia

La Corea del Sud e la Nuova Zelanda hanno rilasciato una dichiarazione congiunta condannando l'attacco della Russia all'Ucraina. Nella dichiarazione, il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e il Primo Ministro della Nuova Zelanda Christopher Luxon chiedono alla Russia di "ritirarsi istantaneamente, completamente e senza condizioni dal territorio internazionalmente riconosciuto dell'Ucraina". Criticano anche la cooperazione militare intensificata tra la Corea del Nord e Mosca. Yoon sottolinea l'importanza di paesi come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda, che condividono valori comuni, mostrano solidarietà "in questa fase critica in cui le forze autoritarie continuano a rappresentare una minaccia".

14:21 Zelenskyy spiega il ricambio di governo: "Abbiamo bisogno di nuova energia"

Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy riconosce la necessità di "nuova energia" per rafforzare lo stato dell'Ucraina in vari settori. Fornisce una spiegazione per il ricambio di governo completo, dicendo: "Abbiamo bisogno di nuova energia". Questi passi sono legati al rafforzamento dello stato dell'Ucraina in vari settori. L'Ucraina si difende dall'attacco della Russia da due anni e mezzo. Zelenskyy esprime gratitudine verso i ministri e l'intero governo per i loro contributi.

13:47 Bundeswehr attiva il meccanismo: come l'IRIS-T SLM protegge l'Europa dai missili

L'IRIS-T SLM non è una novità in Ucraina. Per contrastare ancora più missili russi, sono previsti dieci sistemi da posizionare presto in Ucraina. Una consegna è già in corso, secondo fonti di sicurezza. In Schleswig-Holstein, la Bundeswehr intende utilizzare anche l'IRIS-T.

13:21 Russia: un altro villaggio vicino alla città ucraina di Pokrovsk cade in mano russa

La Russia afferma di aver preso il completo controllo del villaggio di Karliwka, situato circa 30 chilometri dalla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il Ministero della Difesa russo afferma che l'esercito russo ha "liberato completamente" il villaggio. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. Le forze ucraine si sono ritirate dall'avanzata russa nella regione per mesi.

12:59 Ucraina: la Crimea "carica di sistemi di difesa aerea"

I russi che occupano la Crimea stanno utilizzando tutti i mezzi per difendere il ponte di Kerch, secondo il portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, come riportato sulla televisione nazionale ucraina. Varie sistemi a corto e lungo raggio, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1, vengono utilizzati. Secondo Pletenchuk, la Crimea è "sovraccarica di sistemi di difesa aerea" perché ha sia importanza pratica che simbolica per gli occupanti. Il ponte di Kerch, un progetto prestigioso del Presidente russo Vladimir Putin, collega la Russia meridionale con la penisola illegalmente annessa e rappresenta un'importante via di rifornimento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. I combattimenti per il ponte continuano e Kyiv ha ripetutamente espresso l'intenzione di liberare la penisola. Il ponte è un punto di strozzatura strategicamente importante.

12:32 Putin Conferma la Partecipazione di Xi al Summit BRICS in RussiaIl presidente russo Vladimir Putin ha confermato che il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit BRICS in Russia a ottobre. Durante un incontro con il vice premier cinese Han Zheng al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin ha detto: "Come discusso, ci aspettiamo la partecipazione del presidente cinese Xi Jinping al summit BRICS". Putin ha anche suggerito un "incontro bilaterale di lavoro" con Xi. Il gruppo BRICS, istituito nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, ha poi incluso Sud Africa e ora comprende anche gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran. Quest'anno, i paesi BRICS si vedono come forze opposte ai paesi occidentali. Si riuniranno nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre, con Putin che mira ad espandere l'influenza russa e a promuovere alleanze economiche più forti. Russia e Cina hanno rafforzato il loro partenariato strategico dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.

12:00 Attacco Aereo Russo a Poltava Mirato a Soldati e IstruttoriIl ministero della Difesa russo ha rivelato che l'attacco aereo a Poltava, in Ucraina, era mirato a soldati e istruttori stranieri. Il centro di addestramento militare era il bersaglio principale. Il ministero ha dichiarato che il centro addestra specialisti in comunicazione e guerra elettronica di diverse unità dell'Esercito ucraino. L'istituto addestra anche gli operatori di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti negli attacchi contro i civili all'interno della Federazione Russa. Il ministero della Difesa russo ha inoltre dichiarato di aver utilizzato il sistema ipersonico Kinzhal contro le strutture militari-industriali nella città occidentale ucraina di Lviv. Le forze russe hanno anche preso il controllo di altri due insediamenti nell'est dell'Ucraina, Prechystivka e Karliwka. Secondo il ministero della Salute ucraino, 50 persone sono morte nell'attacco aereo di martedì a Poltava.

11:43 Baerbock Rende Omaggio al Dimissionario Ministro degli Esteri UcrainoLa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, sui social media. Ha sottolineato la loro stretta collaborazione, dicendo: "Ho lavorato a stretto contatto con pochi altri oltre a te, @DmytroKuleba". Baerbock ha onorato Kuleba per aver anteposto il popolo del suo paese e gli ha augurato il meglio, sperando di incontrarsi di nuovo quando la pace e la libertà saranno tornate in Ucraina.

11:24 La Russia Rivede la Dottrina Nucleare a Causa delle Sfide dell'OccidenteLe azioni dell'Occidente stanno spingendo la Russia a rivedere la sua dottrina nucleare, secondo quanto dichiarato dall'amministrazione presidenziale russa. La Russia si trova di fronte a sfide e minacce dall'Occidente, che richiedono una modifica della dottrina nucleare, secondo il portavoce del presidente Dmitry Peskov. Si sta prendendo in considerazione la possibilità che l'Ucraina utilizzi armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi all'interno del territorio russo, poiché il governo di Kiev ha richiesto a lungo tale approvazione. "È innegabile che gli ucraini lanceranno un simile attacco", ha dichiarato Peskov all'agenzia RIA.

10:54 L'Ucraina Respinge la Maggioranza degli Attacchi Aerei RussiLa Russia ha effettuato 42 attacchi aerei sull'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti dell'Aeronautica ucraina su Telegram. Gli attacchi hanno coinvolto missili Kinzhal Ch-47M2, missili cruise Kh-101 e missili cruise Kh-59M. L'Aeronautica ucraina ha dichiarato di aver abbattuto sette missili cruise e 22 droni Shahed, respingendo con successo 29 attacchi aerei.

10:19 Munz Avverte che l'Attacco Russo a Poltava potrebbe RitornareLa Russia sta attaccando la città ucraina di Poltava con i razzi, con alcuni che lo descrivono come uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio del conflitto. Mentre i media russi lodano il loro successo, il corrispondente di ntv Rainer Munz mette in guardia che la Russia potrebbe stare cambiando strategia.

09:52 L'Ucraina Fornisce i Dati Aggiornati delle Perdite delle Truppe RusseLo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato i dati aggiornati delle perdite delle truppe russe in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, la Russia avrebbe perso circa 620.350 truppe, con 1.390 morti nelle ultime 24 ore. Il rapporto da Kiev indica che sono stati distrutti sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. In totale, la Russia avrebbe perso 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, migliaia di droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali collocano le perdite a un livello inferiore, ma questi sono probabilmente i valori minimi.

09:21 Il Governatore: la Regione di Lviv Sta Affrontando le Gravi Conseguenze degli Attacchi Aerei RussiIl bilancio delle vittime è aumentato dopo gli attacchi aerei russi sulla città occidentale ucraina di Lviv. Secondo il messaggio del governatore della regione di Lviv su Telegram, sette persone, tra cui due bambini di sette e quattordici anni, sono morte durante la notte. Il governatore ha scritto: "È una tragedia tremenda per la nostra regione". Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva precedentemente segnalato cinque morti e più di 30 feriti sui social media, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

08:49 Il Ministro degli Esteri Ucraino si Dimette Secondo il presidente del parlamento Ruslan Stefantchuk, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha deciso di dimettersi. Questa dimissioni sarà discussa durante la prossima sessione plenaria, come annunciato da Stefantchuk sulla sua pagina Facebook. Dimissioni simili sono state viste di recente (vedi voci 00:47 e 22:06). Questi licenziamenti sono parte di un importante riorganizzazione del governo ucraino. Mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, ha dichiarato il leader del partito al governo Servitore del Popolo, David Arakhamia, su Telegram. Al contrario, giovedì segnerà apparentemente il giorno delle nomine.

08:03 Zelenskyy: Ancora Persone Intrappolate tra le Macerie Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha rivelato durante il suo discorso serale che l'attacco con razzi russi a Poltava è uno dei più letali sin dall'inizio della guerra. Purtroppo, ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie e il Presidente ha nuovamente sollecitato la necessità di sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi Avverte del Biscotto che Si Profila alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia Durante un incontro a Kyiv con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, si è discusso della delicata situazione riguardante le centrali nucleari in Ucraina e Russia. Grossi visiterà la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, nel sud-est dell'Ucraina mercoledì. In una conversazione con Zelenskyy, Grossi ha espresso preoccupazione per lo stato "molto fragile" della centrale e ha avvertito del rischio di una catastrofe. La centrale è stata conquistata dalle forze russe poco dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina nel febbraio 2022 e ora è in funzione. Entrambe le parti hanno mantenuto accuse reciproche di aver bombardato la centrale, con entrambi che negano le accuse.

07:18 Il Governatore Conferma le Morti a Lviv Almeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite a causa degli attacchi aerei russi nella città ucraina occidentale di Lviv, secondo quanto riferito dal governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi, via Telegram.

06:53 L'Ucraina Richiede Ulteriori Aiuti per l'Agricoltura e i Progetti di Bonifica L'Ucraina sta cercando ulteriore assistenza per la ricostruzione del suo settore agricolo e i progetti di bonifica, come riportato dal giornale tedesco "Rheinische Post" in base a una risposta del governo tedesco a una richiesta di informazioni. Ciò include il finanziamento dei terreni agricoli vicino alla linea del fronte, con il governo tedesco che sta valutando il possibile sostegno. Inoltre, l'Ucraina ha richiesto un aumento della indennità di sicurezza per il personale e un'estensione di un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura tedesco che fornisce generatori. L'Ucraina ha anche richiesto aiuto per le operazioni di bonifica vicino alla linea del fronte, con il Ministero tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo già impegnato in un progetto per rilevare e rimuovere le mine.

06:17 Incendio a Lviv Dopo l'Attacco dei Droni Russi Un incendio è divampato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv dopo gli attacchi aerei russi sulla città nel nord dell'Ucraina. Secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kozytskyi, due edifici scolastici sono stati danneggiati nell'attacco, con numerose finestre rotte e vetri sparsi per le strade. Kozytskyi ha confermato che diversi droni Shahed russi sono stati coinvolti nell'attacco. I servizi di emergenza sono presenti e le scuole interessate sono state chiuse. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv si trova nell'Ucraina occidentale vicino al confine polacco, lontano dalle linee del fronte orientale, ma ha subito numerosi attacchi da quando è iniziato il conflitto.

05:29 Kyiv Sottoposta a una Seconda Onda di Attacchi Aerei Kyiv, la capitale ucraina, è stata colpita da una seconda ondata di attacchi aerei russi. I sistemi di difesa aerea sono attivi in risposta, con testimoni oculari che riferiscono di numerose esplosioni ai margini della città. Simultaneamente, un attacco con droni viene segnalato vicino a Lviv, vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è in allerta, come riferito dall'aeronautica ucraina su Telegram. La Polonia ha dispiegato i suoi e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per garantire lo spazio aereo a causa degli attacchi aerei russi e delle attività a lungo raggio, come riferito dal Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden Promette di Fornire all'Ucraina Ulteriori Sistemi di Difesa Aerea In risposta all'attacco russo sulla città ucraina di Poltava, che ha lasciato almeno 51 morti, il Presidente Biden ha promesso di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno con forza questo attacco ignobile", dice Biden. In futuro, gli Stati Uniti continueranno a sostenere militarmente Kyiv, compreso il fornire ulteriori sistemi di difesa aerea e capacità necessarie all'Ucraina per proteggere i suoi confini. Zelenskyj aveva chiamato nuovamente gli alleati stranieri dopo l'attacco per fornire rapidamente all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e consentire l'uso di armi a lungo raggio già fornite per gli attacchi sui territori russi.

01:32 Zelensky Desidera il Controllo Permanente Sull'Occupazione di Kursk L'Ucraina mira a mantenere il controllo sulle regioni occupate nel distretto russo di Kursk fino a quando Putin non accetterà di negoziare, afferma il Presidente Zelensky durante un'intervista con NBC News. L'anneessione di queste regioni è un aspetto cruciale della loro "strategia di vittoria", dice. Tuttavia, l'Ucraina non è interessata all'anneessione del territorio russo in generale, chiarisce Zelensky, senza specificare se sono previsti ulteriori conquiste di territorio russo. L'operazione di Kursk era stata tenuta segreta, anche ignota al Presidente Biden degli Stati Uniti.

00:47 Quattro Ministri Ucraini Si Dimettono Prima Di Un Rimpasto Di GovernoPrima di un imminente rimpasto di governo in Ucraina, quattro ministri presentano le loro dimissioni. Tra di loro ci sono la vice ministro degli Affari Europei Olga Stefanishyna, il ministro delle Industrie Strategiche Oleksandr Kamyshin, il ministro della Giustizia Denys Malyuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets. I quattro ufficiali potrebbero o meno essere assegnati a posizioni di rango più elevato. "Un importante rivolgimento governativo è imminente questa settimana", conferma David Arakhamia, leader della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani ci saranno licenziamenti, e il giorno successivo, nomine", annuncia Arakhamia, considerato un alleato stretto del Presidente Zelensky.

23:16 Zelensky Chiede L'Approccio Per L'utilizzo Di Armi A Lungo Raggio Dopo L'Attacco A PoltavaDopo l'attacco con missili russi a Poltava, il Presidente Zelensky chiede l'autorizzazione all'utilizzo di armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impraticabili se saremo in grado di distruggere i siti di lancio delle forze invasori e gli aeroporti e i centri logistici militari russi", afferma Zelensky nel suo messaggio video quotidiano. Secondo lui, il bilancio delle vittime a Poltava è salito a 51, con 271 feriti. Si presume che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelensky Licenzia Un Altro AltopostoIl Presidente ucraino Zelensky ha sollevato dall'incarico Rostyslav Shurma, primo vicesindaco dell'ufficio presidenziale, secondo il suo sito ufficiale. Inoltre, il presidente del parlamento ha annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che in precedenza ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Diversi altri ministri avevano presentato le dimissioni in precedenza. Il Presidente Zelensky ha spiegato che vengono apportati degli aggiustamenti per rafforzare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere configurate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno".

21:42 Giornalista Di Ntv A Poltava: "I Residenti Hanno Descritto Un Momento Profondamente Terrificante"L'Ucraina subisce uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio della guerra. Molti sono morti e centinaia sono rimasti feriti. La giornalista di ntv Kavita Sharma riferisce un'atmosfera "tesa" e come i residenti hanno vissuto l'attacco con i missili.

21:25 L'Ucraina Accusa La Russia Di Esecuzioni Di PrigionieriL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina afferma che i soldati russi hanno eseguito i prigionieri. Sono state avviate indagini sull'omicidio di tre ucraini a Torez, nella regione di Donetsk, l'agenzia ha annunciato sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a sdraiarsi a terra e li hanno subito uccisi a

