Alle 22:54, la squadra di Zelensky rivela un significativo interesse americano per la strategia strategica "vincente" dell'Ucraina

Secondo il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov, c'è un notevole interesse da parte del governo degli Stati Uniti per il presunto "piano di vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky. Questo contrasta con i resoconti che suggeriscono una visione scettica da Washington. Nykyforov chiarisce in televisione ucraina che questo non è accurato e che il piano è stato ricevuto positivamente. Aggiunge che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso di fornire risposte e decisioni riguardo al piano durante la riunione del 12 ottobre del gruppo di contatto di Ramstein in Germania.

22:25 Zelensky: Trump potrebbe sostenere l'Ucraina se elettoSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, se Donald Trump vince le prossime elezioni, sarà dalla parte dell'Ucraina e fornirà il suo sostegno. Zelensky ha menzionato questo dopo aver incontrato il repubblicano degli Stati Uniti, dicendo: "Non sono sicuro dei risultati delle elezioni o del nuovo presidente. Ma Trump mi ha comunicato direttamente che supporterà l'Ucraina".

21:40 Lavrov: le nazioni occidentali non dovrebbero voler combattere la Russia "fino alla fine"In un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha messo in guardia le nazioni occidentali contro il tentativo di sconfiggere una potenza nucleare come la Russia "fino alla fine". Ha considerato tali azioni un "impegno suicida". Recentemente, il presidente Vladimir Putin aveva minacciato l'uso di armi nucleari in determinate circostanze. Secondo Putin, qualsiasi attacco convenzionale supportato da una potenza nucleare sarebbe considerato un attacco congiunto da parte di quei paesi.

20:52 Esplosione danneggia il ponte ferroviario russo a SamaraUn ponte ferroviario nella regione russa di Samara è stato danneggiato da un'esplosione, interessando le strutture in cemento che sorreggono i binari. Secondo un canale di notizie russo Telegram, un "dispositivo esplosivo sconosciuto" è esploso vicino a Kinel intorno alle 13:30 ora locale, causando la sospensione temporanea del traffico ferroviario sul ponte.

20:02 Consigliere di Putin: l'Occidente mira all'isolamento di KaliningradNikolai Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, ha accusato le nazioni occidentali di mirare all'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Ha affermato che gli stati occidentali stanno intenzionalmente ostacolando il traffico merci e passeggeri verso la regione a causa delle sanzioni imposte. Mosca, secondo Patrushev, sposterebbe la maggior parte del traffico merci e passeggeri via mare tra Kaliningrad e la Russia continentale.

19:10 Lavrov: USA e Regno Unito intendono distruggere la Russia

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto la possibilità di un reset nelle relazioni internazionali. "A cosa serve parlare di cooperazione globale quando le nazioni occidentali hanno palesemente ignorato i principi fondamentali della globalizzazione che ci hanno predicato per anni", ha detto Lavrov all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Suspecta una cospirazione congiunta britannico-americana per distruggere la Russia, sostenuta da prove di piani a lungo termine che risalgono al 1945. "Tuttavia, oggi gli strategi anglo-sassoni non nascondono più le loro intenzioni", ha affermato Lavrov. "Continuano a mirare a indebolire la Russia attraverso la collaborazione del illegittimo regime nazista a Kyiv. Ma stanno anche preparando l'Europa per un potenziale autodistruzione".

18:22 Drone russo uccide un giudice della Corte Suprema ucrainaUn giudice della Corte Suprema ucraina, Leonid Lobojko, è morto in un attacco di drone russo nella città ucraina orientale di Kharkiv. Il 61enne è stato ucciso quando un drone ha colpito il suo veicolo privato in un sobborgo, secondo il amministratore militare regionale Oleh Synyehubov. Tre donne nel veicolo sono state ferite gravemente. Lobojko si trovava nella regione per distribuire aiuti umanitari.

17:28 L'Ucraina riferisce che la Russia pianifica attacchi nella regione di SaporizhzhiaI resoconti ucraini suggeriscono che i soldati russi stanno pianificando operazioni offensive nella regione meridionale di Saporizhzhia. Secondo la televisione nazionale, il portavoce del comando meridionale ucraino, Vladyslav Voloshyn, ha dichiarato che Mosca sta concentrando personale vicino al villaggio occupato di Pryjutne, in particolare. Voloshyn ha anche menzionato che i soldati russi nella regione hanno ricevuto 25 veicoli leggeri, che possono essere utilizzati per attacchi di piccoli gruppi di fanteria.

16:36 Kyiv riferisce la morte del capo del centro dei droni russi vicino a MoscaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha annunciato la morte del colonnello russo Alexei Kolomeitsev nella città di Kolomna nella regione di Mosca. Secondo HUR, Kolomeitsev, che era a capo del 924° Centro di Stato (Unità militare n. 20924) per i veicoli aerei senza equipaggio del Ministero della Difesa russo, era coinvolto in crimini di guerra contro l'Ucraina.

15:50 I Paesi Baltici e la Polonia cercano finanziamenti UE per la difesa del confineI paesi NATO dell'Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia cercano fondi dell'UE per rafforzare i loro confini con la Russia e la Bielorussia. Secondo il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur, la necessità di una linea di difesa deriva dalla situazione di sicurezza attuale. Questa iniziativa si allinea alla nuova strategia difensiva della NATO. Come ha dichiarato Pevkur, la stretta cooperazione con la Polonia è cruciale. In gennaio, i paesi baltici hanno annunciato il progetto "Baltic Defense Line", mentre la Polonia ha presentato il progetto "Eastern Shield" a maggio.

15:12 La Russia minaccia azioni legali per il sabotaggio dei gasdotti Nord StreamLa Russia ha annunciato le sue intenzioni di intentare causa contro la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Svizzera in base agli accordi internazionali contro il terrorismo. Il portavoce del ministero degli Esteri russo afferma che se la questione del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream non viene risolta in questa fase, la questione sarà portata davanti alla Corte internazionale di giustizia. Il portavoce ha aggiunto che la Russia non lascerà che l'Occidente se la cavi se cercherà di ignorare questa questione.

14:26 NATO Capo: L'offensiva di Kursk crea problemi a PutinIl presidente del Comitato Militare della NATO, l'ammiraglio Robert Bauer, ritiene che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk rappresenti un problema strategico per il leader russo, Vladimir Putin. Secondo Bauer, la presenza dell'Ucraina sul suolo russo rappresenta un problema strategico. Questa offensiva presenta anche sfide operative a causa delle linee di rifornimento che attraversano Kursk. Le azioni di Kiev creano un dilemma strategico per Mosca, come spiegato da Bauer.

13:44 Il bilancio delle vittime a Sumy sale a nove dopo il doppio attacco con i droniNove persone hanno perso la vita in un doppio attacco con i droni a Sumy, secondo fonti ucraine. Il numero attuale di feriti è di undici, con 113 pazienti evacuati dall'ospedale colpito. In precedenza, durante la giornata, una persona è morta e il soffitto di una clinica è stato danneggiato in un attacco russo. Sono seguiti il rimozione dei pazienti e del personale dalla struttura e l'arrivo dei servizi di emergenza e della polizia. Le forze russe hanno lanciato un altro attacco aereo contemporaneamente. Il presidente ucraino Zelensky ha reagito quando c'erano ancora otto vittime.

12:56 Gli Stati Uniti esaminano il "piano di vittoria" di ZelenskyIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken sta analizzando il "piano di vittoria" dell'Ucraina presentato dal presidente Volodymyr Zelenskyy al presidente Joe Biden. Tra gli altri aspetti, Zelenskyy ha richiesto l'approvazione di Biden per l'utilizzo di armi occidentali per colpire i bersagli militari russi. Blinken spiega ora che il governo e i partner dell'Ucraina stanno esaminando i dettagli di questo piano e potrebbero essere implementate ulteriori misure per sostenere la vittoria dell'Ucraina. Il segretario di Stato incoraggia una linea più dura durante il conflitto ucraino, anche se non è ancora stata implementata dal Presidente.

12:25 Il ministero della Difesa britannico: 2013 attacchi contro gli ospedali in UcrainaDal febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, il ministero della Difesa britannico ha segnalato 2013 attacchi contro le strutture sanitarie ucraine. I membri del personale sono stati attaccati 235 volte. Solo lo scorso mese, le forze russe hanno bombardato un ospedale pediatrico a Kyiv. Questi attacchi al sistema medico hanno causato 176 morti.

11:48 Quattro morti in un attacco russo contro la sede della polizia di Kryvyi RihDopo un attacco russo contro la sede della polizia di Kryvyi Rih, in Ucraina, il bilancio delle vittime è salito a quattro. Un agente di polizia è ancora intrappolato sotto le macerie e sono in corso le operazioni di ricerca dei sopravvissuti, secondo il ministero dell'Interno ucraino. Si tratta del secondo attacco contro la polizia ucraina in due giorni.

10:58 L'esperto militare: l'offensiva di Kursk sta avanzandoSecondo l'analista militare australiano Mick Ryan, l'offensiva russa a Kursk ha registrato alcuni progressi. Dopo l'invasione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk a settembre e l'occupazione del terreno successivo, i russi hanno iniziato a resistere. Tuttavia, l'avanzata è lenta, secondo Ryan. L'avanzata ucraina verso l'ovest dell'attacco russo potrebbe aver minacciato il fianco dei russi, isolando centinaia dei loro soldati, come suggerito da Ryan, che cita informazioni dall'Istituto degli Stati Uniti per lo Studio della Guerra (ISW).

10:30 L'aeronautica ucraina respinge 69 attacchi con i droniL'aeronautica ucraina riferisce che l'esercito russo ha lanciato 73 droni da combattimento e 4 missili contro l'Ucraina durante la notte. L'Ucraina è riuscita a intercettare 69 droni e 2 missili. Il bilancio delle vittime di un attacco con i droni russi contro un ospedale della regione di Sumy è salito a 7.

09:39 L'ISW: alcuni attacchi a lunga distanza dell'Ucraina potrebbero cambiare la dinamica della guerraGli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) suggeriscono che alcuni attacchi a lunga distanza dell'Ucraina potrebbero potenzialmente cambiare l'andamento del conflitto. L'ISW riconosce che le autorità russe sembrano attivamente cercare di influenzare l'opinione occidentale sul fatto che l'Ucraina dovrebbe utilizzare le armi occidentali per colpire i bersagli militari russi a lunga distanza. Esprimono preoccupazione per il fatto che tali attacchi potrebbero esercitare una significativa pressione operativa sull'offensiva russa. Gli Stati Uniti continuano a rifiutare di autorizzare l'Ucraina a lanciare attacchi a lunga distanza contro il territorio russo.

09:18 Il comando militare ucraino riferisce 1470 perdite russe nelle ultime 24 oreSecondo lo stato maggiore ucraino, le forze armate russe hanno subito altre 1470 perdite, comprese le vittime e i feriti, nelle ultime 24 ore. Questo porta il totale a 650.640 perdite dal'inizio dell'invasione su larga scala due anni e mezzo fa. Nel

07:52 Ucrainiani Respingono Avanzata Russa a PokrovskLe forze ucraine e russe rimangono impegnate in intense scontri nell'est dell'Ucraina. La regione intorno a Pokrovsk è stata un campo di battaglia notevole, con i soldati russi che tentano di prendere il controllo da mesi. Ieri, 19 tentativi russi di violare le difese ucraine sono stati respinti, come riferito dallo staff generale di Kiev. "Gli ucraini difendono con fermezza", hanno dichiarato. I soldati russi stanno cercando di avvicinarsi alla città da diverse angolazioni e contrastare gli attacchi ucraini. Inoltre, scontri più intensi sono continuati nella regione di Kurachove. I rapporti ucraini indicano che 17 attacchi russi sono stati respinti durante il giorno. La verifica dei dettagli degli incidenti di combattimento rimane inconclusiva.

07:41 Zelensky: Visita negli USA Positiva, Ma Nessuna Approvazione per l'Uso Esteso di Armi OccidentaliAnche se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ottenuto l'autorizzazione per l'ampio utilizzo di armi occidentali durante la sua visita negli Stati Uniti, ha comunque considerato il viaggio positivo. "Ogni conversazione è andata come previsto", ha dichiarato in un video indirizzo sulla piattaforma X. Ha presentato il piano di pace dell'Ucraina in America. "Ora dobbiamo lavorare per implementare ogni passo e ogni decisione", ha aggiunto. A Washington, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump, cercando il sostegno continuo degli Stati Uniti contro l'aggressione russa.

06:56 Qatar: Attivamente in Negoziazioni per il Ritorno dei Bambini RapitiSu migliaia di bambini rapiti dalla Russia durante il conflitto, nove sono stati recentemente salvati, secondo i rapporti ucraini (vedi voce dalle 02:18). Molti di questi bambini avevano perso uno o entrambi i genitori a causa della guerra e sono stati affidati ai nonni, ha spiegato Dmytro Lubinez, l'Ombudsman per i Diritti Umani dell'Ucraina. Le autorità del Qatar sono attualmente in trattative per recuperare altri bambini. Hanno più di 750 bambini per i quali i documenti necessari sono stati preparati, come indicato da Lubinez. Secondo le autorità ucraine, più di 20.000 bambini sono stati illegalmente portati in Russia dall'inizio della guerra, con solo alcuni centenari che sono stati restituiti a casa finora.

06:27 Blinken Accusa la Cina di Sostenere l'Industria degli Armamenti RussiIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso le sue preoccupazioni al ministro degli Esteri cinese Wang Yi riguardo al sostegno della Cina all'industria degli armamenti russi. "Se la Cina afferma di volere la pace e la fine del conflitto, ma contemporaneamente permette alle sue imprese di consentire a Putin di continuare la sua aggressione, c'è una contraddizione", ha dichiarato durante una conferenza stampa. Wang ha detto che la posizione della Cina sulla guerra in Ucraina ha sempre sottolineato la necessità di una pace guidata dal dialogo, secondo un comunicato del ministero degli Esteri cinese.

05:31 Forze Ucraine: Due Soldati Russi Uccisi con Attacco Drone su Jet SkiLe forze ucraine affermano di aver eliminato due soldati russi con l'aiuto di un drone mentre si trovavano su uno sci d'acqua nel fiume Dnipro, secondo Defense Express e il video condiviso dall'attivista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona: Più di 71.000 Soldati Russi Segnalati Morti in UcrainaSulla base dei dati della piattaforma di notizie autonome russe Mediazona, si stima che circa 71.000 soldati russi siano morti in Ucraina. Dal settembre scorso, circa 2.000 soldati sono stati segnalati morti nel conflitto in corso, secondo le loro informazioni. Mediazona sottolinea che il numero effettivo di vittime potrebbe essere ancora più alto, poiché i loro dati verificati sono stati raccolti da diverse fonti pubbliche come necrologi, post sui social media dei familiari, media locali e notifiche delle autorità locali.

02:18 Nove Bambini Ucraini Rapiti Tornati a CasaNove bambini ucraini, rapiti in Russia durante il conflitto, sono stati riportati al loro paese con l'aiuto del Qatar, che ha fatto da intermediario, secondo quanto riferito da Dmitro Lubinez, l'Ombudsman ucraino. Lubinez ha riferito su Telegram che i bambini hanno un'età compresa tra i 13 e i 17 anni e c'era anche un uomo di 20 anni. Il loro ritorno è stato reso possibile da un piano d'azione congiunto e la mediazione del Qatar. La notizia non è stata inizialmente verificata in modo indipendente, ma i bambini erano stati separati dalle loro famiglie o tutori dalle forze di occupazione, secondo i dettagli forniti da Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Attacco alla Bielorussia potrebbe Scatenare la Terza Guerra Mondiale"

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha accusato la NATO di avere piani di attacco contro il suo paese e ha minacciato di usare armi nucleari in risposta. "Un attacco alla Bielorussia potrebbe scatenare la Terza Guerra Mondiale", ha dichiarato Lukashenko, citando un rapporto dell'agenzia di stampa di stato bielorussa Belta.both Bielorussia e il suo alleato Russia useranno armi nucleari in una tale situazione. Lukashenko ha espresso gratitudine al leader del Cremlino Vladimir Putin per i recenti cambiamenti nella politica nucleare della Russia. In

10:15 Esperti militari e leader ex-comandanti degli Stati Uniti incoraggiano Biden a prendere misure robuste per porre fine al conflitto a favore dell'Ucraina e contrastare una potenziale minaccia dalla Cina. Tra loro ci sono l'ex comandante delle forze USA in Europa, Ben Hodges, e l'ex deputy comandante della NATO, il tenente generale tedesco Gert-Johannes Hagemann. Hanno raccomandato azioni contro la Russia, nonché la riqualifica dell'uso di armi occidentali per colpire "obiettivi militari e logistici" sul suolo russo. Inoltre, propongono la consegna di 300 carri Abrams e 1000 veicoli corazzati Stryker all'Ucraina e un embargo completo su armi per la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Inoltre, propongono di espandere la NATO oltre i suoi confini transatlantici per includere il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e "qualsiasi altra nazione democratica che esprima il desiderio di unirsi".

22:15 L'intelligence russa indaga su giornalisti internazionali per il caso di Kursk

L'agenzia di intelligence interna russa FSB sta indagando su tre giornalisti stranieri per il loro reportage dalle aree ucraine occupate nella regione russa di Kursk. I giornalisti accusati, Kathryn Diss e Fletcher Yeung dal broadcaster australiano ABC News, e il giornalista rumeno Mircea Barbu, rischiano fino a cinque anni di prigione per aver attraversato illegalmente il confine russo. Nessuno dei giornalisti si trova attualmente in Russia, secondo i resoconti. Alcuni media internazionali, come la tedesca Deutsche Welle, la CNN degli Stati Uniti e la Rai italiana, hanno riferito dalle aree ucraine occupate a Kursk.**

21:35 La Casa Bianca respinge le accuse dei Repubblicani contro Zelensky

La Casa Bianca ha respinto le critiche dei Repubblicani in Congresso che accusano il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di aver interferito illegalmente nelle elezioni USA visitando una fabbrica di armi. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha definito l'accusa "uno stunt politico" e ha invitato i Repubblicani a "lasciar perdere". La delegazione ucraina aveva richiesto la visita, che è stata facilitata dal Dipartimento della Difesa fornendo il trasporto. "Si tratta di una procedura standard", ha osservato Jean-Pierre. Zelensky ha anche visitato il sito di produzione in Pennsylvania durante il suo viaggio negli Stati Uniti, dove vengono prodotte le munizioni da 155 mm urgentemente necessarie all'Ucraina. Diversi democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, erano presenti durante la visita. In seguito, i legislatori repubblicani hanno avviato un'indagine e il presidente della Camera ha richiesto che Zelensky "rimuova" l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una lettera.**

21:09 La comunità internazionale avverte contro la minaccia di un attacco nucleare russo

Paesi come la Cina e il Brasile, tra gli altri, esprimono il loro dissenso all'uso o alla minaccia di armi nucleari contro l'Ucraina. Viene emesso un comunicato congiunto che evidenzia la necessità di "evitare l'impiego o la minaccia dell'impiego di armi nucleari e altri strumenti di distruzione di massa, compresi quelli chimici e biologici". La dichiarazione congiunta esprime "significativa preoccupazione" per la possibilità di "escalation" in Ucraina, invitando a risparmiare le infrastrutture civili, comprese le centrali nucleari per la pace e altre installazioni energetiche, dalle azioni militari. L'appello alla prudenza è stato promosso dalle recenti dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, che ha suggerito che la Russia potrebbe ricorrere alle armi nucleari se si trovasse di fronte a consistenti attacchi aerei sul suolo russo e potrebbe considerare qualsiasi attacco di supporto come un atto di aggressione collettiva. Inoltre, il presidente ucraino Zelensky sostiene che ci sono piani russi per attaccare le centrali nucleari ucraine.**

Il Presidente del Consiglio dell'ufficio del Presidente ucraino, Serhiy Nykyforov, ha menzionato che il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha

