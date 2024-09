Alle 22:54, la squadra del presidente Zelensky rivela un significativo interesse americano per la "strategia di successo" dell'Ucraina

15:25 I Paesi Baltici e la Polonia cercano finanziamenti UE per rinforzi alla frontiera I paesi NATO dell'Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia stanno chiedendo fondi all'UE per costruire bunker, barriere e basi militari sui loro confini con la Russia e la Bielorussia. Secondo il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur, "la necessità di una linea difensiva baltica emerge a causa della situazione di sicurezza attuale". Questo passo si allinea alla nuova strategia difensiva della NATO. Pevkur ha anche menzionato l'importanza dell'azione congiunta con la Polonia. In gennaio, i tre stati baltici hanno presentato l'iniziativa "Baltic Defense Line", e la Polonia ha presentato un progetto simile intitolato "Eastern Shield" in maggio.

16:36 Il servizio di intelligence militare ucraino rivendica la morte del capo del centro russo dei droni vicino a Mosca Il servizio di intelligence militare ucraino HUR ha annunciato la morte del colonnello russo Alexei Kolomeitsev, capo del 924° Centro di Stato (Unità militare n. 20924) per i veicoli aerei non pilotati del ministero della Difesa russo. Questo centro è responsabile della formazione di specialisti dei droni e è stato implicato in presunti crimini di guerra contro l'Ucraina. Il HUR ha riconosciuto che Kolomeitsev era coinvolto nel conflitto ucraino.

17:28 Le forze ucraine segnalano la preparazione russa per gli attacchi a Zaporizhzhia Le truppe russe si stanno apparentemente preparando per offensive nella regione meridionale di Zaporizhzhia, secondo l'intelligence ucraina. Nel corso di trasmissioni nazionali, il portavoce militare ucraino Vladyslav Voloshin ha avvertito di un'offensiva imminente. Le forze russe, ha riferito, hanno concentrato personale ed equipaggiamento vicino al villaggio occupato di Pryjutne. Inoltre, hanno ricevuto 25 veicoli leggeri, che potrebbero essere utilizzati da piccole unità di fanteria tattica per gli attacchi. Voloshin ha consigliato di prepararsi per gli attacchi a Zaporizhzhia nel prossimo futuro. Tuttavia, ha notato che un'offensiva estesa richiederebbe rinforzi più consistenti.

18:22 Il giudice della Corte Suprema ucciso in un attacco con drone russo Un giudice della Corte Suprema ucraina è stato tragicamente ucciso in un attacco con drone russo, secondo il rapporto del comandante regionale militare Oleh Synyehubov su Telegram. Il 61enne Leonid Lobojko era un passeggero in un'auto privata quando è stata colpita vicino alla città orientale ucraina di Kharkiv. Tre donne nel veicolo sono state gravemente ferite. Lobojko stava consegnando aiuti umanitari al momento dell'incidente. La Corte Suprema ha confermato la sua morte e ha espresso le condoglianze alla sua famiglia.

19:10 Lavrov: l'Occidente mira a distruggere la Russia Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha duramente condannato il concetto di cooperazione internazionale nell'attuale clima politico globale. Ha criticato l'Occidente per la loro mancanza di rispetto per i valori fondamentali della globalizzazione che avevano precedentemente promosso. Riguardo al conflitto russo in Ucraina, Lavrov sospetta manovre britanniche e americane segrete mirate a distruggere la Russia. Gli strateghi occidentali contemporanei, ha affermato, sono determinati a far cadere la Russia attraverso il regime illegittimo dell'Ucraina e hanno già tracciato un percorso per l'autodistruzione dell'Europa.

20:02 Patrushev: l'Occidente cerca di isolare Kaliningrad Nikolai Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, ha accusato l'Occidente di cercare strategicamente di isolare l'exclave russa di Kaliningrad. In una riunione nella città, Patrushev ha condannato le sanzioni imposte come ostacoli ai flussi di trasporti tra la regione e la terraferma. Per superare questi ostacoli, Mosca prevede di aumentare i trasporti marittimi per la maggior parte del traffico merci e passeggeri, promettendo di riorganizzare il traffico stradale e ferroviario.

20:52 Esplosione danneggia il ponte ferroviario russo a Samara Un ponte ferroviario nella regione russa di Samara è stato danneggiato da un'esplosione. L'esplosione ha preso di mira le strutture in cemento sotto i binari ferroviari, secondo il canale di notizie Telegram Baza. L'esplosione è avvenuta vicino a Kinel circa alle 13:30 ora locale, con un dispositivo esplosivo non identificato come probabile causa. Il traffico ferroviario sul ponte è stato temporaneamente interrotto a causa dell'incidente.

21:40 Lavrov avverte l'Occidente contro il cercare di superare la Russia in un conflitto prolungato Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha avvertito l'Occidente contro il cercare di superare una potenza nucleare come la Russia in un conflitto prolungato, bollandolo come "impresa suicida". Solo una settimana fa, Putin aveva espresso sentimenti simili riguardo all'uso delle armi nucleari. Secondo Putin, qualsiasi attacco alla Russia, con o senza il supporto di una potenza nucleare, sarebbe considerato un atto di aggressione contro la Russia stessa.

22:25 Zelensky: Trump appoggerà l'Ucraina Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ipotizza che se Donald Trump vincerà le elezioni di novembre, si schiererà con l'Ucraina. Questo è seguito da un incontro con Trump su Fox News. Zelensky ammette incertezza sui risultati delle elezioni e sulla potenziale presidenza, ma ha affermato di aver ricevuto forti rassicurazioni da Trump che avrebbe fornito supporto all'Ucraina.

14:58 Russia Minaccia Azioni Legali per il Sabotaggio dei Gasdotti Nord StreamLa Russia ha annunciato l'intenzione di intentare causa per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, secondo un comunicato del ministero degli Esteri russo. La Russia ha presentato "azioni legali preliminari" contro Germania, Danimarca, Svezia e Svizzera in base agli accordi internazionali per la prevenzione del terrorismo. In caso di mancata risoluzione della questione, la Russia intende portarla davanti alla Corte internazionale di giustizia e sfidare i tentativi dell'Occidente di sopprimerla.

14:20 Capo NATO: Offensiva di Kursk crea problemi strategici per PutinIl presidente del Comitato militare della NATO, l'ammiraglio Robert Bauer, ritiene che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk rappresenti un significativo problema strategico per il presidente Vladimir Putin. Bauer ha aggiunto che la presenza di un esercito straniero sul suolo russo è una "situazione strategica difficile" per la Russia e gli aspetti logistici presentano anche sfide operative. A livello strategico, Kiev sta mettendo Putin in una situazione difficile, poiché se questi insistesse per difendere la patria, sarebbe visto come fallimentare poiché le forze ucraine sono ora entro i confini russi.

13:18 Morti salgono a nove dopo doppio attacco con droni a SumyIl bilancio delle vittime dell'attacco con droni doppio a Sumy è salito a nove, secondo i resoconti ucraini. Ci sono attualmente 11 feriti e 113 pazienti evacuati dall'ospedale interessato. Un attacco russo precedente a una clinica locale ha causato un morto e danneggiato diversi piani. L'evacuazione dei pazienti e del personale è iniziata e sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell'ordine per offrire assistenza. Contestualmente, la Russia ha effettuato un altro attacco aereo. Il presidente ucraino Selenskyj ha espresso preoccupazione per la situazione quando erano stati segnalati otto morti.

12:34 Il Dipartimento di Stato esamina il piano vincente di ZelenskyIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che l'amministrazione degli Stati Uniti sta valutando il "piano vincente" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky presentato al presidente Joe Biden durante il loro incontro alla Casa Bianca. Zelensky ha chiesto a Biden il permesso di utilizzare armi occidentali per attacchi a lungo raggio sui bersagli militari russi. Blinken ha menzionato che gli Stati Uniti e i partner dell'Ucraina stanno esaminando i dettagli di questo piano e potrebbero considerare "ulteriori misure" per aiutare l'Ucraina a ottenere una vittoria. Blinken sostiene anche una linea più dura sulla questione ucraina alla Casa Bianca, ma questa politica non è stata ancora adottata dal presidente.

12:00 Regno Unito: oltre 2000 attacchi contro strutture sanitarie ucraineIl ministero della Difesa britannico riferisce che sono stati registrati 2013 attacchi contro strutture sanitarie ucraine dal febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina. I membri del personale sono stati presi di mira 235 volte. A metà agosto, l'esercito russo ha preso di mira un ospedale pediatrico a Kyiv. Il ministero ha dichiarato che gli attacchi di Mosca al sistema sanitario hanno causato 176 morti.

11:10 Ucraina: tre morti e un ufficiale ancora disperso dopo l'attacco alla sede di poliziaIl bilancio delle vittime dell'attacco russo alla sede di polizia di Kryvyi Rih, in Ucraina, è salito a tre. Un ufficiale di polizia è ancora ritenuto disperso sotto le macerie e sono in corso operazioni di recupero, secondo il ministero degli Interni ucraino. Si tratta del secondo giorno consecutivo di attacchi contro le strutture di polizia ucraine.

10:06 Controffensiva russa a Kursk fa progressiL'analista militare australiano Mick Ryan ritiene che la controffensiva russa vicino a Kursk abbia recentemente fatto progressi. A agosto, le forze ucraine hanno fatto irruzione nella regione russa di Kursk e ne hanno preso il controllo. Dopo uno shock iniziale, i russi stanno ora combattendo per riguadagnare terreno, anche se a un ritmo più lento, secondo Ryan. Un'avanzata ucraina nell'ovest di Kursk potrebbe aver rappresentato una minaccia per il fianco russo e isolato centinaia di truppe russe, secondo l'analisi di Ryan, basata sull'Istituto degli Stati Uniti per gli studi di guerra (ISW).

09:24 Forze aeree ucraine respingono con successo 69 attacchi con droniLe forze aeree ucraine riferiscono che l'esercito russo ha utilizzato 73 droni da combattimento e 4 missili contro l'Ucraina durante la notte. L'Ucraina è riuscita a intercettare 69 droni e 2 missili. Il numero di vittime di un attacco con droni russo a un ospedale nella regione di Sumy è salito a 7.

09:39 ISW: pochi attacchi a lungo raggio potrebbero cambiare la direzione del conflittoGli esperti dell'Istituto per gli studi di guerra (ISW) hanno osservato che pochi attacchi a lungo raggio di successo da parte dell'Ucraina potrebbero notevolmente modificare la direzione del conflitto. L'ISW suggerisce che le autorità russe stanno facendo sforzi significativi per influenzare i dibattiti internazionali sul fatto che l'Ucraina debba utilizzare armi occidentali per lanciare attacchi a lungo raggio contro le strutture militari russe. Esprimono preoccupazione per il fatto che tali attacchi potrebbero esercitare una notevole pressione tattica sull'offensiva russa. Gli Stati Uniti rimangono fermi nel negare il permesso all'Ucraina di condurre attacchi a lungo raggio all'interno del territorio russo.

09:18 Stato Maggiore ucraino: circa 1500 perdite russe nelle ultime 24 oreSecondo lo Stato Maggiore ucraino, le forze russe hanno subito altre 1470 perdite (uccisi o feriti) nelle ultime 24 ore. Da quando è iniziata l'invasione su larga scala due anni e mezzo fa, il totale è di 650.640. Nel medesimo periodo, i russi hanno perso anche 42 veicoli corazzati, 14 carri armati, 62 droni e 55 sistemi d'artiglieria.

08:57 Ospedale di Sumy attaccato dai russi, sei mortiLe forze russe hanno attaccato un ospedale a Sumy, causando sei morti, secondo l'amministrazione militare locale. L'attacco è stato eseguito utilizzando droni Shahed e sono stati effettuati ulteriori attacchi con droni su un'area residenziale e l'ospedale in seguito. Ciò è avvenuto mentre i servizi di emergenza stavano evacuando i pazienti e il personale dall'ospedale. L'aeronautica ha anche riferito che i russi hanno sganciato bombe guidate sulla regione di Sumy.

08:21 Goldschmidt Avverte dei Rischi Ambientali delle Esportazioni di Petrolio RussoIl Ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, ha espresso preoccupazione per i potenziali pericoli ambientali rappresentati dai petroliere che bypassano l'embargo sul petrolio a causa dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Goldschmidt ha dichiarato: "[Il regime russo] sta flagrantemente violando l'embargo sul petrolio imposto in risposta all'aggressione russa contro l'Ucraina". Questo conflitto minaccia gli già fragili ecosistemi marini. Molti paesi occidentali hanno accusato la Russia di eludere le sanzioni dell'UE utilizzando navi a malapena idonee alla navigazione a causa del conflitto. Goldschmidt ha espresso timori per l'aumento del rischio di sversamenti di petrolio, con la maggior parte del petrolio che finirebbe sulle coste europee.

07:52 Le Truppe Ucraine Respingono gli Attacchi Russi a PokrovskLe truppe ucraine e russe sono impegnate in aspri combattimenti nell'est dell'Ucraina. Pokrovsk e le aree circostanti sono state al centro di questi scontri per mesi, con le forze russe che tentano di penetrare nella regione da mesi. Secondo lo stato maggiore ucraino, sono state respinte 19 attacchi russi alle linee difensive ucraine durante il giorno. "I difensori ucraini stanno tenendo la posizione", hanno riferito. Le truppe russe stanno cercando di avvicinarsi alla città da diverse direzioni per garantire il loro avanzamento contro gli attacchi ucraini. I combattimenti sono continuati anche nell'area intorno a Kurachove, con circa 17 attacchi russi respinti durante il giorno. Non è possibile verificare indipendentemente le informazioni sul conflitto.

07:41 Zelensky Ritiene la Visita negli USA un SuccessoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ottenuto l'autorizzazione generale per l'utilizzo delle armi occidentali durante la sua visita negli Stati Uniti. Tuttavia, la considera un passo positivo. "Ogni discussione è andata come doveva", ha dichiarato in un discorso video sulla piattaforma X. Zelensky ha presentato il piano di pace dell'Ucraina negli Stati Uniti. "Ora le nostre squadre devono lavorare per l'attuazione di ogni passo e ogni decisione", ha dichiarato. Negli Stati Uniti, Zelensky ha incontrato il Presidente Joe Biden e il suo vice Kamala Harris, potenziale candidata democratica alla presidenza, per chiedere il sostegno continuo per la difesa dell'Ucraina contro la Russia. Ha anche incontrato l'ex Presidente Donald Trump a New York. Trump ha ribadito la sua affermazione secondo cui, se eletto, il conflitto si concluderebbe rapidamente.

06:56 Il Qatar Continua le Trattative per il Ritorno dei Minori RapitiDopo il recente salvataggio di nove bambini, migliaia di bambini sono ancora dispersi a causa delle azioni della Russia durante il conflitto, secondo i resoconti ucraini (vedi l'articolo delle 02:18). Molti di questi bambini hanno perso uno o entrambi i genitori a causa del conflitto e sono stati affidati ai nonni, ha dichiarato Dmytro Lubinez, il Difensore dei Diritti dell'Uomo. Le autorità del Qatar sono attualmente impegnate nelle trattative per il ritorno sicuro di altri bambini. Hanno ricevuto una lista di 751 bambini per i quali la documentazione per il rilascio è completa, ha precisato Lubinez. Secondo le autorità ucraine, circa 20.000 bambini sono stati illegalmente trasferiti in Russia dall'inizio della guerra, con solo alcune centinaia che sono tornati a casa finora.

06:27 Blinken Rimprovera la Cina per il Sostegno all'Industria Militare RussaIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso le sue preoccupazioni al Ministro degli Esteri cinese Wang Yi riguardo all'assistenza della Cina al settore tecnologico militare russo. Blinken ha espresso le sue riserve in una conferenza stampa, dichiarando: "Se Pechino afferma di cercare la pace e la fine del conflitto, ma contemporaneamente consente alle sue aziende di aiutare Putin nella sua aggressione, questo non è coerente". Wang ha sottolineato che la posizione della Cina sul conflitto ucraino si è sempre concentrata sulla necessità di riconciliazione attraverso la diplomazia, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri cinese.

05:31 Le Forze Ucraine Eliminano Due Soldati Russi su Jet Ski con un DroneLe forze ucraine sembrano aver neutralizzato due soldati russi a bordo di un jet ski utilizzando un drone, secondo Defense Express. I soldati stavano manovrando sul fiume Dnipro quando un drone armato con una carica esplosiva ha colpito il loro jet ski, come dimostrato in un video condiviso dall'attivista Serhiy Sternenko.

10:10: Il "strongman" dell'ex repubblica sovietica della Bielorussia, Alexander Lukashenko, sostiene che la NATO abbia strategie aggressive contro il suo paese e minaccia di utilizzare armi nucleari in risposta. "Un'invasione della Bielorussia significherebbe la Terza Guerra Mondiale", ha dichiarato Lukashenko all'agenzia di stampa statale bielorussa Belta durante un discorso agli studenti di Minsk. In una simile situazione, sia la Bielorussia che il suo alleato Russia utilizzerebbero armi nucleari. Lukashenko ha anche riconosciuto le recenti modifiche alla dottrina nucleare della Russia di Vladimir Putin nel suo discorso. Lukashenko sostiene che la NATO ha piani concreti di attacco contro la Bielorussia. "Gli americani e i polacchi si sono già posizionati lungo il confine, in particolare sul lato polacco. Sappiamo che la leadership polacca è ansiosa di attuare questi piani", ha detto. Sono preparati e risponderanno prontamente. La Bielorussia non ha armi nucleari proprie, ma armi nucleari tattiche della Russia sono state dispiegate nel suo territorio dal fine del 2023.

Vari ufficiali militari e esperti hanno firmato una lettera aperta al presidente USA Joe Biden, chiedendo misure audaci per porre fine al conflitto a favore dell'Ucraina e precauzioni contro potenziali minacce dalla Cina. Tra i firmatari ci sono l'ex comandante delle forze USA in Europa Ben Hodges e il ex deputy commander della NATO German Army Lieutenant General Gert-Johannes Hagemann. Invitano azioni contro la Russia e anche riguardo alla Cina. Chiedono il sollevamento delle restrizioni sull'uso di armi occidentali contro i bersagli russi, nonché la consegna di 300 carri Abrams e 1000 veicoli corazzati all'Ucraina, oltre a un embargo completo su armi e tecnologia contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Inoltre, propongono di espandere la NATO oltre i confini transatlantici per includere il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e "qualunque altra nazione democratica che esprima il desiderio di unirsi".

L'agenzia di intelligence russa FSB sta apparentemente esaminando altri tre giornalisti stranieri per la loro copertura di territori ucraini all'interno della regione russa di Kursk. Le persone sotto indagine sono Kathryn Diss e Fletcher Yeung della televisione australiana ABC News, nonché il giornalista rumeno Mircea Barbu. Sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine russo, secondo l'agenzia di stampa russa RIA Novosti. I giornalisti potrebbero affrontare fino a cinque anni di prigione; tuttavia, sembra che nessuno di loro si trovi attualmente in Russia. Alcuni media internazionali, come il broadcaster tedesco internazionale Deutsche Welle, il canale di notizie USA CNN e il broadcaster italiano Rai, hanno riferito dai territori ucraini occupati a Kursk.

La Casa Bianca respinge le affermazioni dei parlamentari repubblicani che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha violato le leggi sulle campagne elettorali visitando una fabbrica di munizioni. La portavoce Karine Jean-Pierre ha respinto l'affermazione come "uno stunt politico" e ha invitato i repubblicani ad "abbandonare questa accusa". La delegazione ucraina ha richiesto la visita, che il Dipartimento della Difesa ha facilitato organizzando il trasporto. "Questa è la procedura standard", ha notato Jean-Pierre. Zelensky ha anche visitato il sito di produzione in Pennsylvania durante il suo viaggio di diversi giorni negli Stati Uniti, dove vengono prodotte le granate da 155 mm urgentemente richieste dall'Ucraina. Vari democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, erano presenti. Di conseguenza, i parlamentari repubblicani hanno avviato un'indagine e il speaker della Camera ha richiesto le dimissioni dell'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una lettera.

