10:10 Vicino al livello di pericolo tre: il livello dell'Elba continua a salire. I livelli dell'Elba in Sassonia sono in costante aumento. Secondo i dati del centro regionale di allerta, il valore a Dresda questa mattina è di 5,54 metri. Si prevede che oggi verrà superata la soglia dei sei metri. Quando il livello dell'acqua raggiunge i sei metri, entriamo nel terzo livello di pericolo più alto. Diventa possibile l'allagamento delle aree urbane. Il livello di pericolo tre è già stato raggiunto alla stazione di Schöna sull'Elba al confine con la Repubblica Ceca, dove il livello dell'acqua ha raggiunto 6,09 metri. La Lausitzer Neiße a Görlitz vicino al confine polacco è anch'essa al livello di pericolo tre. Il livello dell'acqua lì è di 5,56 metri, a pochi centimetri dal livello di pericolo quattro. Per motivi di sicurezza, un tratto dell'autostrada 99 a Görlitz è stato chiuso. Il livello di allerta per il livello tre qui è di 4,80 metri.

09:49 Alluvione secolo nella Repubblica Ceca: un uomo muore nelle inondazioni. È stato segnalato il primo decesso nelle inondazioni nella Repubblica Ceca. Le autorità segnalano anche almeno sette persone disperse. Un uomo è annegato nel piccolo fiume Krasovka nel distretto di Bruntál, nella Moravia-Slesia orientale, secondo il presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. Tre persone hanno guidato la loro auto in un fiume in piena vicino a Jeseník nelle montagne Hrubý Jeseník, senza lasciare traccia del veicolo. Altri sono caduti in vari corsi d'acqua, come il fiume Otava. Un uomo di una casa di riposo sul confine polacco è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala lo definisce un "alluvione secolo" - un'alluvione che statisticamente si verifica una volta ogni secolo nello stesso posto. Prima di questo, erano stati segnalati decessi legati alle inondazioni in altri paesi dell'UE (vedi voce alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia, sei persone in Romania.

09:17 Donna cade nell'Elba a Görlitz mentre controlla il livello dell'acqua. Una donna è caduta nella Neiße mentre controllava i livelli dell'acqua a Görlitz. Secondo i primi rapporti della polizia, ha perso l'equilibrio vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è finita nel fiume. È stata trascinata via per circa 700 metri prima di riuscire a salvarsi vicino alla diga della Vierradenmühle. Attualmente si trova in ospedale a causa dell'ipotermia.

09:00 THW si prepara per operazioni su Elba e Oder. L'Agenzia federale per la tecnica (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. Il capo del dipartimento THW Fritz-Helge Voss afferma: "Ci stiamo preparando per schierare forze più grandi sui fiumi Elba e Oder se necessario". Voss consiglia ai residenti delle aree colpite di fare scorte di beni essenziali. Voss menziona che la Germania è stata "fortunata" finora, ma si attende condizioni meteorologiche estreme nelle prossime ore. I fiumi Elba, Neiße e Oder sono previsti in alluvione questa settimana. Nel fine settimana, il THW aveva circa 140 personale deployato in Baviera e Sassonia, tra cui sul ponte Carolabridge crollato a Dresda. Voss sottolinea l'importanza della preparazione, dicendo: "Questi sono costi di adattamento al clima".

08:43 Il governo polacco delibera sullo stato di emergenza. A causa delle gravi inondazioni nel sud-ovest della Polonia, il primo ministro Donald Tusk ha convocato una riunione del governo di emergenza lunedì mattina. Ha preparato un decreto per lo stato di emergenza, ma è ancora necessario l'approvazione del governo. Le piogge persistenti nel sud-ovest della Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca, hanno causato inondazioni. La città di Nysa nella regione di Opole è stata gravemente colpita durante la notte. L'acqua del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, ha inondato la sala operatoria dell'ospedale locale, causando l'evacuazione di 33 pazienti, inclusi bambini e donne incinte, in barca.

08:15 Baviera: Pioggia e Livelli d'Acqua in Aumento Attesi La situazione delle inondazioni in alcune parti della Baviera rimane grave, con ulteriori piogge previste. La situazione non si è significativamente modificata rispetto a ieri, secondo la polizia. Non c'è ancora tregua: il Servizio di informazione sulle inondazioni (HND) prevede che i livelli dell'acqua saliranno nuovamente con l'inizio piovoso della settimana. L'HND stima che i livelli dell'acqua nel Danubio a Passau, nella Vils a Vilshofen e nell'Isar a Monaco saliranno nuovamente. La situazione è prevista migliorare gradualmente da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio meteorologico tedesco (DWD) prevede piogge continue dalle Alpi alla pianura, con quantità di pioggia previste di 40 a 70 litri per metro quadrato, e fino a 90 litri in aree specifiche.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun sollievo - i livelli dell'acqua continuano a salire Non c'è alcun segno di sollievo nelle regioni colpite dalle inondazioni e sommerse della Repubblica Ceca. L'ondata di inondazioni del fiume March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga. intere strade sono sommerse, secondo l'agenzia di stampa CTK. Le autorità locali del comune con quasi 10.000 abitanti esortano la popolazione a non ostacolare i servizi di emergenza. "Nei prossimi ore prevediamo un'ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume", avverte il sindaco sui social media.

07:03 Diga rotta: Immagini mostrano inondazioni terrificanti in Polonia La preoccupazione cresce in Polonia dopo la rottura di una diga che scatena inondazioni devastanti verso l'area intorno alla Glatzer Neiße. Le immagini mostrano la furia delle acque in piena.

06:40 Inondazioni in Europa: Morti in Polonia e Romania Polonia e Repubblica Ceca lottano contro le conseguenze di un'inondazione centenaria, mentre la situazione in Bassa Austria è critica a causa delle forti piogge. Ci sono state diverse vittime a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei in Romania.

06:12 Evacuazioni per le inondazioni nella Repubblica Ceca Le peggiori tempeste degli ultimi anni hanno sommerso città come Jeseník nelle montagne dei Jeseníky e Krnov vicino al confine polacco. A Jeseník, i servizi di emergenza hanno dovuto utilizzare barche ed elicotteri per salvare centinaia di persone dalle acque delle inondazioni. Dopo che le acque si sono ritirate, c'è stato il rischio di frane in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri bloccati su una nave da crociera a Vienna A causa delle acque alte del Danubio causate dalle forti piogge, numerosi passeggeri di una nave da crociera svizzera sono bloccati a Vienna. I circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio non possono sbarcare dalla "Thurgau Prestige", che è assicurata alla riva, come riferito dalla radiotelevisione svizzera SRF, citando la società di viaggi Thurgau Travel. La passerella per il molo è sommersa e altre navi da crociera sono apparentemente bloccate a Vienna. Le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno sbarcare. Secondo i resoconti dei passeggeri, potrebbero dover rimanere sulla nave almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" avrebbe dovuto navigare da Linz a Budapest e ritorno, ma al momento è bloccata a Vienna.

