Alle 22:18, la progressione ucraina sul suolo russo a Kursk fornisce il sollievo desiderato

21:46 "Apprehension occidentale" - Zelensky critica gli alleati Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato l'Occidente per la sua "apprehension" nel discutere dell'aiuto all'Ucraina per contrastare i missili russi. "Se gli alleati possono cooperare per abbattere missili e droni nel Medio Oriente, perché non c'è stata una risoluzione simile per abbattere i missili russi e gli Shahed iraniani nel cielo ucraino?" ha chiesto Zelensky a una conferenza di Kyiv. "Non ammettono nemmeno: 'Stiamo lavorando sulla questione.' E questo è ancora il caso anche quando i missili e i droni stanno per raggiungere il territorio dei nostri vicini," ha notato il leader ucraino. "È un disonore per il mondo democratico."

21:30 Più di 8000 droni iraniani utilizzati dalla Russia contro l'Ucraina Secondo le autorità ucraine, la Russia ha lanciato 8060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dal inizio del conflitto. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte dell'Iran o della Russia in merito. L'Ucraina ha accusato Teheran di fornire droni kamikaze alla Russia già nell'autunno del 2022.

20:43 Evasione americana sull'approvazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina A Washington, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono in trattative. Si attende un annuncio riguardo all'approvazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo The Guardian, la Gran Bretagna ha autorizzato all'Ucraina l'uso dei missili Storm-Shadow. Tuttavia, l'incontro congiunto di entrambi i partner non è previsto per fare dichiarazioni, secondo The Guardian. "Non mi aspetto un annuncio oggi riguardo all'uso di armi a lungo raggio all'interno della Russia - non dagli Stati Uniti," ha detto John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale. Ha confermato solo che stanno continuando a discutere con la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati "sui tipi di capacità che l'Ucraina riceverà". Ha anche rifiutato di chiarire se il governo degli Stati Uniti annuncerà eventuali cambiamenti.

20:00 Intercettazione tedesca di aerei russi sul Mar Baltico I caccia Eurofighter tedeschi sono stati dispiegati per identificare aerei russi. Un aereo da pattugliamento marittimo/antisom Tu-142 Bear stava volando senza piano di volo o trasponder, accompagnato da un caccia Su-30, secondo un post della Luftwaffe su X. Gli Eurofighter, decollati da Laage e Lielvarde in Lituania, hanno scortato gli aerei russi. Gli incidenti con aerei russi sono stati un evento comune negli ultimi mesi.

19:32 Osatschuk sulle possibili armi: "Contributo significativo per porre fine all'aggressione bellica" L'Ucraina ha a lungo sostenuto l'uso di missili a lungo raggio nel cuore della Russia. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti stanno ora valutando questa decisione. Il colonnello Sergii Osatschuk spiega i benefici che l'Ucraina otterrebbe dalla guerra durante la conferenza:

19:06 Zelensky invita la Russia al prossimo summit per la pace - successo incerto Il presidente ucraino Zelensky pianifica di invitare la Russia al prossimo summit per la pace in Svizzera a novembre. Secondo "Le Monde" e altre fonti, sia Kyiv che i partner occidentali hanno confermato la partecipazione della Russia. Tuttavia, rimane incerto se la Russia accetterà l'invito. Alti rappresentanti hanno ripetutamente rifiutato l'offerta. Inoltre, Mosca continua a richiedere di raggiungere tutti i suoi obiettivi bellici in Ucraina o di impostare condizioni di pace o di trattativa illimitate che equivarrebbero a una dittatura per l'Ucraina.

18:40 Minacce dal Cremlino: "Non si dovrebbe interpretare troppo letteralmente le parole di Putin" Dopo la possibile consegna di armi a lungo raggio all'Ucraina, Vladimir Putin minaccia l'Occidente. L'esperto di sicurezza Nico Lange vede "tipici giochi psicologici" in queste dichiarazioni. Tuttavia, è sorpreso dall'interpretazione dei leader occidentali delle recenti dichiarazioni di Putin.

18:07 Possibili sanzioni dell'UE contro l'Iran Dopo i resoconti di forniture di razzi dall'Iran alla Russia, i 27 stati membri dell'UE stanno pianificando nuove sanzioni contro Teheran. "L'Unione europea ha ripetutamente condannato con forza l'Iran per il trasferimento di missili balistici alla Russia," si legge in una dichiarazione stampa. La consegna rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e costituisce un significativo aumento della tensione. "La risposta sarà rapida e ampia, comprese le misure restrittive per il settore aeronautico iraniano," ha aggiunto l'UE. Il governo tedesco sta attualmente consultando i suoi partner europei e internazionali per l'imposizione di nuove sanzioni.

17:25 L'ex ministro degli Esteri russo Kosyrev avverte l'Occidente di ulteriori aggressioni russe - "Cerca di umiliare e screditare la NATO" L'ex ministro degli Esteri russo Andrei Kosyrev avverte l'Occidente di possibili ulteriori aggressioni russe. "Se viene ricompensato per le sue azioni in Ucraina, Putin, convinto dell'impotenza e della codardia della NATO, lancerà attacchi contro i membri della NATO nei Paesi baltici prima di ottenere qualsiasi garanzia dalla NATO," ha scritto Kosyrev su X. "L'obiettivo di Putin non è conquistare territori o addirittura intere nazioni, ma umiliare e screditare gli Stati Uniti e la NATO."

17:04 Rilancio della discussione sul Taurus: i politici tedeschi incitano alla consegna di armi a lungo raggio all'Ucraina

I politici dei partiti della coalizione stanno incoraggiando all'Ucraina il permesso di utilizzare armi a lungo raggio per colpire obiettivi all'interno della Russia. La politica FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, secondo "Der Spiegel", afferma: "Dobbiamo autorizzare l'Ucraina, insieme ad altri stati europei, Regno Unito e Stati Uniti, a distruggere obiettivi militari sul suolo russo". Inoltre, afferma: "Ciò implica che la Germania deve alla fine fornire il Taurus. Poiché il Taurus è stato appositamente progettato per disarmare obiettivi militari prima che siano in grado di lanciare attacchi pesanti". Il politico dei Verdi Toni Hofreiter condivide sentimenti simili. "L'utilizzo di armi a lungo raggio per contrastare le basi di lancio russe è vitale per la ricostruzione duratura delle strutture energetiche danneggiate," sostiene.

16:35 Intensi conflitti a Kurachove - L'Ucraina segnala attacchi significativi

16:56 Attacchi ucraini mettono a rischio regione russa a 1.900 chilometri dal confine

Le autorità della regione russa di Murmansk sono nuovamente preoccupate per una potenziale minaccia dai droni ucraini, portando alla sospensione temporanea dello spazio aereo, come riportato dal governatore Andrei Chibis via Telegram. La regione si trova a circa 1.900 chilometri dall'Ucraina. L'Agenzia Federale per il Trasporto Aereo, Rosaviatsiya, ha sospeso i decollo e gli atterraggi negli aeroporti di Murmansk e Apatity a causa di preoccupazioni per la sicurezza. La regione ospita la Flotta del Nord della Russia e una base aerea da cui decollano bombardieri strategici per attaccare l'Ucraina.

15:22 Londra rivela informazioni: questi missili iraniani che la Russia ora possiede

Il Ministero della Difesa britannico ha rilasciato informazioni sui missili iraniani apparentemente forniti alla Russia, che sono missili balistici a corto raggio del tipo Fath-360, anche noti come BM-120. Questi missili, introdotti nel 2020, possono trasportare una testata da 150 chilogrammi fino a 120 chilometri e colpire il bersaglio con un'accuratezza presunta di 30 metri. Secondo il rapporto quotidiano di intelligence del Ministero della Difesa di Londra sul conflitto in Ucraina, questi missili miglioreranno la capacità della Russia di eseguire colpi precisi contro le forze militari ucraine o l'infrastruttura civile vicino al fronte.

14:45 La Polonia non ha ancora fornito finanziamenti per l'iniziativa dell'artiglieria ceca

Secondo il media polacco Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha ancora fornito finanziamenti per l'iniziativa dell'artiglieria ceca, che mira ad acquisire munizioni per l'Ucraina in tutto il mondo utilizzando fondi di diverse nazioni partner. La Germania è apparentemente il finanziatore più grande e veloce. Se il piano procederà come previsto, l'Ucraina riceverà 100.000 proiettili questo mese, secondo il resoconto. L'obiettivo è avere un totale di 500.000 proiettili entro la fine del 2024, con ulteriori forniture previste per il 2025. La situazione in Russia sta causando problemi nel mercato degli acquisti, secondo i resoconti di Praga.

14:20 Pistorius suggerisce l'approvazione di armi estese per l'Ucraina compatibili con il diritto internazionale

Il Ministro della Difesa federale Pistorius ritiene che un eventuale approvazione da parte dei partner della NATO per l'Ucraina di utilizzare armi estese contro i bersagli in Russia sia compatibile con il diritto internazionale. Afferna che gli Stati Uniti e il Regno Unito sono liberi di prendere decisioni sulle armi che hanno fornito e che è loro prerogativa. "Il diritto internazionale lo consente," afferma. In risposta ai moniti del presidente Putin che la NATO sarebbe in guerra con la sua nazione se permettesse all'Ucraina di attaccare il territorio russo con razzi a lungo raggio prodotti nell'Occidente, Pistorius sostiene semplicemente, "Le minacce di Putin sono le minacce di Putin. Non c'è molto altro da dire. Minaccia quando vuole e ricatta quando lo ritiene opportuno."

13:57 Zelenskyy annuncia il ritorno di 49 prigionieri di guerra

Il presidente ucraino Zelenskyy ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, tra cui ex combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, assediata dalle forze russe nella primavera del 2022. "Sono tornati a casa 49 ucraini," spiega il capo di stato e pubblica foto di soldati e soldatesse avvolte nella bandiera ucraina. Secondo Zelenskyy, sono membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. I media ucraini riportano che 23 dei 49 tornati sono donne. Il presidente non rivela inizialmente se il ritorno è il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.

13:46 Tusk sulle minacce di Putin: "Non esageriamo l'importanza"

Il primo ministro polacco Donald Tusk non è allarmato dalle ultime minacce di Vladimir Putin riguardo alle armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. although acknowledges that the situation in Ukraine and on the Ukrainian-Russian front must be taken very seriously, he argues, "I would not overemphasize the importance of the latest declarations by President Putin." These statements, he believes, reflect the difficult situation in which the Russian military finds itself on the front. Putin aveva precedentemente dichiarato che l'Occidente sarebbe stato direttamente in guerra con la Russia se avesse permesso all'Ucraina di attaccare il territorio russo con razzi a lungo raggio prodotti nell'Occidente.

13:21 Pechino vede le trattative come l'unica via d'uscita dal conflitto ucraino

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha proposto "trattative" come l'unica soluzione ai conflitti, come quelli in Ucraina e nella Striscia di Gaza, a una conferenza sulla sicurezza internazionale a Beijing. Ha suggerito che "risolvere la crisi ucraina e il conflitto israeliano-palestinese, promuovendo la pace e le trattative è l'unica via d'uscita."

12:58 Il petrolio e il gas svolgono un ruolo significativo nel viaggio di Scholz in Asia Centrale Il governo tedesco pianifica un aumento delle importazioni di petrolio dal Kazakistan. Un rappresentante del governo ha dichiarato: "Benvenuti i prospetti di forniture di petrolio aumentate dal Kazakistan", prima della visita del Cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan a partire da domenica. L'obiettivo è fornire diverse opzioni per l'approvvigionamento della raffineria PCK di Schwedt, tra cui più petrolio dal Kazakistan. Tuttavia, sono necessarie opzioni aggiuntive, poiché il petrolio del Kazakistan dipende dalle pipeline russe per il trasporto in Germania, dando a Mosca un vantaggio. Dal attacco russo all'Ucraina, la Germania ha cessato le importazioni di petrolio dalla Russia. La visita di Scholz si concentrerà anche sulle forniture di gas dall'Asia Centrale. Riguardo alle offerte per le nuove centrali elettriche a gas, è chiaro: "Dobbiamo acquisire gas da qualche parte e l'Asia Centrale abbonda in questo senso", ha riconosciuto il rappresentante.

12:26 La Francia richiama il rappresentante iraniano a Parigi La Francia ha convocato il rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Affari Esteri a Parigi. Il motivo è legato ai rapporti su consegne di missili balistici alla Russia, secondo fonti diplomatiche. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva precedentemente menzionato che la Russia aveva ricevuto missili dall'Iran, che sarebbero stati dispiegati in Ucraina entro la settimana. L'Iran ha negato queste accuse.

12:03 Il Pentagono considera l'offensiva russa a Kursk minima fino ad ora Il Pentagono non è impressionato dall'offensiva russa a Kursk. "Abbiamo visto unità russe tentare di condurre qualche tipo di controffensiva nella regione di Kursk", ha dichiarato il portavoce del Pentagono Pat Ryder giovedì. "Al momento, direi che è minima, ma ovviamente qualcosa che stiamo monitorando", ha aggiunto. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le sue truppe erano riuscite a riprendere dieci insediamenti. Questa affermazione non è stata confermata indipendentemente. L'esercito ucraino ha lanciato l'offensiva nella regione di frontiera russa di Kursk circa cinque settimane fa e ha rivendicato di aver catturato circa 100 villaggi russi e circa 1.300 chilometri quadrati.

11:38 Despite Numerous Downings: Drone Attacks inflict Damage La forza aerea ucraina rivendica di aver abbattuto 24 dei 26 droni nella notte. Nella regione di Odessa, una persona è rimasta ferita e 20 case sono state danneggiate, mentre nella regione di Mykolayiv i detriti del drone hanno appiccato un incendio in una piantagione di alimenti, hanno riferito le autorità regionali. Secondo il Ministero dell'Energia, l'infrastruttura nella regione di Ivano-Frankivsk è stata compromessa.

11:16 Kim accoglie Shoigu a Pyongyang Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Gli incontri si sono svolti in un'atmosfera unica di fiducia e amicizia, secondo il Consiglio di Sicurezza russo. Le discussioni "contribuiranno significativamente" all'attuazione del patto di difesa firmato da Kim e dal capo del Cremlino Vladimir Putin a giugno. Secondo Putin, il patto promette "assistenza reciproca in caso di aggressione contro una delle parti firmatarie". L'Occidente sostiene che Mosca sta utilizzando i razzi e i proiettili nordcoreani in Ucraina. Per mantenere la sua offensiva ucraina, la Russia si sta rivolgendo a paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord per munizioni aggiuntive.

10:46 Il presidente della Duma russa: la NATO sta combattendo contro il nostro paese

Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, attribuisce alla NATO la partecipazione ai combattimenti in Ucraina. "Stanno combattendo contro il nostro paese", ha scritto Volodin su Telegram. Insinua che la NATO sta aiutando l'Ucraina a selezionare città russe per gli attacchi, coordinare i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e generalmente impartire istruzioni al governo di Kiev.

10:17 Munz su minaccia di Putin alla NATO: "La dichiarazione di Putin viene ignorata nelle notizie del mattino"

Nell'Occidente ci sono preoccupazioni che consentire all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo possa portare all'escalation. Esattamente questo è ciò che il capo del Cremlino Vladimir Putin minaccia ancora una volta. Il corrispondente di ntv Rainer Munz fornisce diverse spiegazioni sul perché le minacce di Putin potrebbero non avere molto peso.

09:42 La famiglia: la leader dell'opposizione imprigionata in Belarus è in condizioni critiche

La leader dell'opposizione belarussa imprigionata Maria Kolesnikova è in condizioni critiche di salute, secondo sua sorella. Da quattro anni è detenuta in condizioni disumane e ora pesa solo 45 kg per un'altezza di 1,75 metri, dice Tatiana Chomitsh, citando informazioni da ex detenuti. "Credo che questo sia un momento critico, poiché nessuno può sopportare queste condizioni per un periodo prolungato". Accusa le autorità di torturare mentalmente e fisicamente sua sorella. Il Ministero degli Interni della Bielorussia si rifiuta di rispondere a una richiesta sulle condizioni di detenzione di Kolesnikova. La 42enne, che è stata un simbolo di resistenza dalle proteste contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020, sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione per il rovesciamento del potere.

La Germania e la Lituania hanno concluso un accordo governativo riguardante il dispiegamento di una brigata di combattimento in Lituania, un paese NATO del Baltico. Il Ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas siglano l'accordo a Berlino. Questo accordo integra l'Accordo di Status di Forze NATO, chiarendo così lo status giuridico dei soldati e dei civili tedeschi in Lituania. L'obiettivo principale è creare certezza giuridica. L'accordo copre vari aspetti, tra cui i diritti di residenza, le leggi fiscali, le istituzioni educative, la sorveglianza sanitaria pubblica, i regolamenti del traffico stradale e le misure di sicurezza pubblica, tra gli altri. Ad esempio, verrà stabilito il quadro legale per l'istituzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata dovrebbe essere operativa entro il 2027. Scopri i dettagli qui.

08:56 La Russia espelle sei diplomatici britannici accusati di spionaggio

Russia ha espulso sei diplomatici britannici con l'accusa di spionaggio. Il servizio segreto FSB afferma che il Foreign Office di Londra sta orchestrando un'escalation politica e militare mirata a conseguire la sconfitta strategica della Russia nella guerra contro l'Ucraina. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha riferito questo all'agenzia di stampa TASS. Nel frattempo, il Foreign Office britannico respinge le accuse come "totalmente infondate". L'azione della Russia sembra essere una reazione alle misure del Regno Unito, che erano a loro volta una risposta alle attività russe in Europa e nel Regno Unito.

08:31 La partecipazione della NATO al conflitto sarebbe una 'linea rossa cruciale' per Putin, avverte il Cremlino

Il presidente ucraino Zelensky ha sostenuto da tempo l'approvazione di missili a lungo raggio per colpire le posizioni militari russe. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno valutando questa proposta in collaborazione. In risposta, Putin lancia un forte avvertimento all'Occidente.

08:03 La Russia offre di condividere le informazioni sulle armi occidentali

La Russia offre di condividere le sue informazioni acquisite dal conflitto ucraino riguardo alle armi occidentali con i suoi alleati. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha menzionato questo durante una conferenza sulla sicurezza in Cina, come riportato dall'agenzia di stampa russa RIA. La Russia afferma di avere una vasta esperienza nel contrastare diverse armi occidentali e di essere disposta a condividere queste conoscenze con i suoi partner per adattarsi alle moderne tattiche belliche.

07:34 L'SBU ucraino arresta cinque uomini per l'incendio di veicoli militari

Cinque uomini sono stati arrestati dal Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) per aver appiccato il fuoco a veicoli militari a Kyiv su incarico di un'agenzia di intelligence russa. I sospetti, provenienti da diverse regioni dell'Ucraina, sono stati contattati da agenti russi tramite Telegram per guadagnare rapidamente del denaro. Gli uomini hanno commesso questi atti mentre li registravano sui loro telefoni, aspettandosi un pagamento, ma non l'hanno mai ricevuto.

07:05 Il capo rabbino dell'Ucraina piange la perdita del figlio adottivo ucciso in guerra

Il capo rabbino dell'Ucraina, Moshe Asman, piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborskij, durante l'invasione russa. Il servizio funebre a Kyiv del giovedì è stato officiato da soldati, veterani e altri per rendere omaggio. Samborskij, 32 anni, è stato dichiarato disperso alla fine di luglio e la sua morte è stata successivamente confermata. Era diventato padre di una figlia solo poche settimane prima di essere chiamato alle armi. Rabbi Asman lo aveva adottato quando aveva 10 anni come orfano.

06:29 Il Giappone descrive l'incontro con gli aerei militari russi

La forza di autodifesa aerea giapponese è intervenuta dopo che due aerei russi hanno sorvolato la territorialità giapponese. Non si è verificata alcuna violazione dello spazio aereo giapponese, secondo il Ministero della Difesa. Gli aerei russi sono partiti dal mare verso la regione meridionale di Okinawa dalla mattina fino al pomeriggio. La forza di autodifesa aerea del Giappone è stata prontamente mobilitata in risposta. Gli aerei russi hanno lasciato lo spazio aereo giapponese a mezzogiorno e hanno attraversato le Curili, un territorio conteso tra Giappone e Russia. In precedenza, durante la settimana, le navi da guerra russe e cinesi hanno iniziato gli esercizi congiunti nel Mar del Giappone, nell'ambito di una vasta esercitazione navale. Gli aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone per l'ultima volta nel 2019.

06:07 Mosca accusa gli Stati Uniti di attuare una politica di contenimento contro la Russia e la Cina

Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha dichiarato durante una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno attuando una politica di contenimento contro la Russia e la Cina. Questa informazione è stata condivisa dall'agenzia di stampa TASS. Secondo Fomin, Mosca e Pechino si battono per un ordine mondiale multipolare basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto, mentre l'Occidente si prepara per le guerre in Asia attraverso la creazione di nuovi blocchi di sicurezza.

05:27 Ucraina: la nave cargo civile colpita da un missile antinave

La marina ucraina ha rivelato nuovi dettagli su un presunto attacco aereo russo contro una nave cargo civile nel Mar Nero. La nave, battente bandiera del Caribbean nation of St. Kitts and Nevis, è stata apparentemente presa di mira da un aereo Tu-22 con un missile Ch-22. La nave cargo si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine, in viaggio dal porto meridionale ucraino di Chornomorsk all'Egitto con un carico di grano. Secondo la BBC, la nave cargo si trovava effettivamente nella zona economica esclusiva della Romania al momento dell'incidente. La BBC ha anche riferito che è stato utilizzato un missile Ch-31 per la soppressione del radar, che possiede un potere esplosivo inferiore rispetto al missile Ch-22 specificamente progettato per attaccare le portaerei.

03:19 Incidente alla linea di confine: il soldato moldavo muore misteriosamente

Un soldato moldavo è morto misteriosamente mentre prestava servizio alla linea di confine con la regione separatista della Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha annunciato che il soldato è stato fatalmente ferito da un colpo della sua stessa arma mentre eseguiva i suoi compiti al suo posto. Le autorità stanno ora indagando sull'incidente. I soldati della Moldova e della separatista Transnistria, insieme alle truppe russe, sono stati dispiegati lungo la linea di divisione tra i due lati sin dal conflitto del 1992, dopo il crollo dell'Unione Sovietica. La Moldova si è impegnata a reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti lungo la linea di divisione sono estremamente rari.

02:18 Il PM britannico: "Nessuna intenzione di istigare un conflitto con la Russia"

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha respinto la dichiarazione del presidente Putin secondo cui la fornitura di armi a lungo raggio occidentali per attacchi profondi nel territorio russo equivale all'ingresso della NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto alla legittima difesa", ha dichiarato Starmer. Il Regno Unito sostiene pienamente questo diritto e fornisce opportunità di formazione in questo contesto. "Tuttavia, non abbiamo intenzione di entrare in conflitto con la Russia - questo è assolutamente non il nostro obiettivo", ha sottolineato il primo ministro britannico. Leggi di più qui.

01:09 Ex-Amb. USA in Kiev: Harris Probabilmente "Vigilerebbe" Ancora di Più l'UcrainaL'ex ambasciatore USA in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris sarebbe più decisa nel sostenere l'Ucraina rispetto all'attuale presidente Biden, se vincesse le elezioni. Ha già dimostrato questo in alcuni settori, secondo Taylor, durante un evento all'Università Americana di Kiev. Biden è stato più cauto in alcune decisioni, come quelle relative ai HIMARS, Abrams e caccia F-16. Attualmente, rimane cauto nel permettere all'Ucraina di lanciare attacchi profondi in Russia. Taylor si aspetta un approccio "più robusto" da parte di Harris, poiché è probabile che porti un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky Ringrazia l'Estonia per l'Aiuto MilitareIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il presidente estone Alar Karis a Kiev, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare. L'UE e NATO membro del Baltico ha promesso di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale alle esigenze di difesa dell'Ucraina. Le discussioni hanno ruotato anche intorno alla ricostruzione del paese e alle sue aspirazioni europee. Inoltre, il primo ministro lettone, Evika Siliņa, ha promesso ulteriori aiuti durante un incontro con Zelensky.

23:19 Il BND Non è Tenuto a Condividere la Valutazione sull'Ucraina con un GiornalistaIl Servizio di Intelligence Federale (BND) non è obbligato a rivelare a un giornalista se ha caratterizzato una vittoria militare per l'Ucraina come difficile o impossibile durante discussioni private, ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia. Il BND non deve nemmeno rivelare quali mezzi di comunicazione hanno partecipato a queste discussioni, almeno per il momento. Il tribunale ha respinto in gran parte la richiesta del giornalista di un'ordinanza provvisoria. Tuttavia, il BND deve rivelare il numero di discussioni individuali riservate sulla situazione militare in Ucraina quest'anno. Il giornalista ha presentato un'istanza urgente al tribunale a causa di un articolo di giornale di maggio, che riferiva che un politico della CDU aveva affermato che il BND stava diffondendo una valutazione deliberatamente negativa della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 I Politici della Coalizione Sostengono l'Uso di Armi a Lungo Raggio contro la RussiaI politici della coalizione sostengono il permesso a Kiev di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. "È giusto e conforme al diritto internazionale attaccare finally i bersagli militari in Russia con i razzi occidentali a lungo raggio," dice l'esperto di politica estera SPD Michael Roth a T-Online. Roth menziona gli aeroporti militari, i centri di comando e le basi di lancio come possibili bersagli in Russia per le armi a lungo raggio. Da queste basi, "gli attacchi sleali contro i bersagli civili ucraini vengono effettuati" e possono essere contrastati più efficacemente lì. Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber del FDP, afferma: "È ora di permettere ai campi d'aviazione militari russi di essere attaccati con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow". Il politico dei Verdi Anton Hofreiter sottolinea: "La Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

21:35 Vance Discute le Idee di Trump sull'UcrainaSecondo il candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance, il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra russa potrebbe comportare l'istituzione di una zona demilitarizzata tra l'Ucraina e la Russia. Come spiega Vance in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per "scoprire cosa potrebbe essere una soluzione pacifica". "Penso che potrebbe raggiungere un accordo molto rapidamente," dice Vance. Trump è noto per le sue vedute affettuose del presidente russo Vladimir Putin e la sua critica ripetuta dell'aiuto USA all'Ucraina. L'ex presidente afferma anche che porrebbe fine alla guerra in 24 ore se eletto. Tuttavia, non fornisce ulteriori dettagli del suo piano.

21:03 "Siamo Russi. Dio è con Noi" - Raduno degli Ultranazionalisti a San PietroburgoNon possono rivendicare un'autorità più alta, e non può contraddirli: "Siamo Russi. Dio è con noi," risuonano numerosi nazionalisti e ultranazionalisti russi che marciano per San Pietroburgo. E ancora e ancora, gridano: "Avanti, Russi!" L'occasione per la loro marcia è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, che viene celebrato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Il Propaganda Russo: "L'Atlantico è il Nostro Limite"Il popolare personaggio televisivo russo Vladimir Solovyov esprime la sua opinione secondo cui la Russia non dovrebbe fermarsi all'anneessione dell'Ucraina. In modo disinvolto, suggerisce: "Credo che il confine ottimale sia l'Atlantico. Un confine naturale," commenta il portavoce del Cremlino. "Le nostre truppe si adatterebbero perfettamente a Berlino, Lisbona, Madrid. E non erano splendide a Parigi?" Quando un partecipante alla conversazione fa notare la mancanza di popolazione russa, risponde: "I fratelli bielorussi stanno con noi". In alternativa, si potrebbe considerare la Cina.

20:01 I Volontari del Regno Unito si Preparano per l'InvernoLe case in Ucraina che sono sopravvissute ai bombardamenti finora spesso mancano di finestre - un problema significativo che si avvicina all'inverno. L'organizzazione britannica "Isolate l'Ucraina" affronta questo problema viaggiando nelle zone di conflitto e installando finestre temporanee.

La Unione Europea non ha ancora assunto una posizione pubblica annunciata sulla fornitura di armi a lungo raggio all'Ucraina per contrastare i missili russi, come si è visto negli approcci cauti degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Date le circostanze attuali, è fondamentale per l'Unione Europea considerare la sua posizione riguardo alle esigenze di difesa dell'Ucraina nel contesto della politica estera dell'Unione Europea e dei suoi rapporti con la Russia e l'Iran.

