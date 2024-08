Alle 22:12, le forze militari russe infliggono ferite a quattro civili durante un assalto a un villaggio di Kupjansk.

18:55 Forze russe assaltano il villaggio ucraino di Novoosynove, ferendo quattro donne

Personale militare russo ha invaso il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk della regione di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. Intorno alle 12:00, i "occupanti" hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk. L'attacco ha causato l'incendio di un edificio privato, ha riferito Syniehubov. Le persone ferite sono state trasferite in una struttura medica. Le indagini relative alle conseguenze dell'attacco sono ancora in corso.

21:03 Ministro della Difesa del Regno Unito: "L'Ucraina lotta costantemente contro le forze soverchianti della Russia"

John Healey, Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito, omaggia l'Ucraina in occasione del suo Giorno dell'Indipendenza con un articolo sul portale "European Pravda". "Esattamente 33 anni fa, l'Ucraina dichiarò l'indipendenza. Si impegnò per un futuro più luminoso e prospero come democrazia sovrana, libera dal controllo della Russia sovietica", scrive Healey. Oggi, gli ucraini celebrano il loro Giorno dell'Indipendenza in mezzo a un conflitto. Si tratta di una lotta per l'esistenza per rimanere una nazione autonoma e indipendente di fronte all'invasione violenta e illecita di Putin. "L'Ucraina è stata costantemente svantaggiata rispetto alle forze e alle risorse della Russia notevolmente più potenti", scrive Healey. "Onoriamo il popolo ucraino", scrive. Essi continuano a combattere con un coraggio straordinario, sia l'esercito che la popolazione civile. I britannici devono assicurare ai loro alleati ucraini che staranno al loro fianco per tutto il tempo necessario. Pertanto, il Regno Unito lancia oggi una campagna, incoraggiando le persone dalle Isole Britanniche e oltre a far sapere agli ucraini che hanno il loro sostegno. "Vi chiediamo di 'sollevare il sostegno all'Ucraina' sui social media e di condividere informazioni correlate", dice Healey.

20:05 Zelensky promuove Syrsky al grado di generale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, al grado di generale, come indicato da un decreto emanato da Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di colonnello generale. La promozione coincide con l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk.

19:19 Russi si lamentano per i disturbi di internet - hacker ucraini accusati

Gli hacker dell'intelligence militare ucraina (HUR) hanno apparentemente condotto un attacco informatico su larga scala sui server dei fornitori di servizi internet russi, secondo il portale ucraino "Kyiv Independent". "Dozen" di piattaforme online collegate a strutture industriali in Russia sono state disabilitate, ha informato una fonte "Kyiv Independent" dell'intelligence militare. L'ultimo attacco avrebbe interessato almeno 33 server e 283 computer in ufficio in strutture industriali, portando offline 21 siti web e danneggiando 15 servizi cloud e di archiviazione dei dati. Si dice che gli hacker ucraini abbiano lasciato messaggi pro-ucraini sulle piattaforme online colpite. Gli utenti russi si sono lamentati di interruzioni con il provider di telecomunicazioni Rostelecom, connessioni internet instabili con gli operatori mobili MTC e Beeline e la società tecnologica Yandex e i suoi servizi correlati. La fonte ha menzionato che le piattaforme russe che sono state colpite dagli attacchi informatici hanno sostenuto e finanziato la guerra della Russia contro l'Ucraina.

18:31 Lukashenko esprime "ammirazione e calore" verso gli ucraini in un messaggio di saluto insincero

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha scelto di salutare il popolo ucraino nel loro Giorno dell'Indipendenza nonostante abbia schierato circa un terzo del suo esercito al confine con l'Ucraina. In un messaggio inviato tramite il canale Telegram della propaganda Pul Pervogo, controllato dal regime, Lukashenko afferma che "il territorio bielorusso ha sempre trattato il popolo ucraino industrioso e amichevole con una speciale ammirazione e calore". Aggiunge che "oltre a condividere un destino comune e legami ancestrali, desideriamo anche essere buoni vicini e andare d'accordo tra di noi". Lukashenko afferma inoltre che "è non solo concepibile ma anche imperativo parlare la lingua della pace sotto le attuali circostanze difficili, per il bene delle generazioni presenti e future dei popoli slavi. Non c'è altra scelta. La Bielorussia, a sua volta, continuerà a fare del suo meglio per garantire la stabilità regionale il prima possibile."

17:02 Il tasso di approvazione del presidente russo scende tra i cittadini dopo la campagna di Kharkiv

Secondo un sondaggio condotto da un'azienda di ricerca russa, i tassi di approvazione e la fiducia nel presidente russo Vladimir Putin sono diminuiti dopo l'operazione militare ucraina a Kharkiv. Questa informazione è stata condivisa dal media russo Meduza, situato a Riga, Latvia, che l'ha ottenuta dal media Agentstvo. Meduza rivela che, secondo il sito web dell'azienda di ricerca russa, il tasso di approvazione di Putin è diminuito del 3,5% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo il 73,6%. La fiducia in Putin è diminuita del 2,6% durante lo stesso periodo, raggiungendo il 78,2%. Si tratta del calo più netto dal momento in cui la Russia ha iniziato il suo conflitto con l'Ucraina.

16:24 Londra: il Cremlino finge di voler trattareIl servizio di intelligence della Difesa del Regno Unito afferma che, nonostante gli alti funzionari russi dichiarino di essere pronti a trattare, una serie di altre dichiarazioni conferma che la Russia mantiene una forte determinazione a raggiungere gli obiettivi originali del Cremlino per l'Ucraina. Il Ministero della Difesa del Regno Unito fa riferimento a una dichiarazione del precedente vice primo ministro russo e "senatore" Dmitri Rogozin, della parte annessa di Saporischschja, che si è vantato della distruzione dei libri ucraini. Rogozin suggerisce di annientare tutto ciò che è ucraino alle radici e afferma che qualsiasi cessate il fuoco con l'Ucraina porterebbe alla "certa morte dei nostri figli". Si tratta dell'ennesima dichiarazione ucraifobica di alti funzionari russi, che minano e mettono in pericolo l'identità e la cultura ucraina, nota il servizio di intelligence della Difesa del Regno Unito nel suo rapporto. Inoltre, suggerisce che potrebbe esserci un sostegno diffuso all'interno del governo russo per obiettivi maximalisti per la guerra, compresa l'eliminazione della cultura, dell'identità e della sovranità ucraina. "Despite the alleged Russian desire to negotiate, which President's spokesman Dmitri Peskov affirmed on July 1, 2024," this message concludes.

15:50 Zelensky presenta il nuovo missile drone in UcrainaL'esercito ucraino ha apparentemente impiegato per la prima volta un nuovo tipo di arma contro i russi - il missile drone Palianytsia, come menzionato dal Presidente Volodymyr Zelensky durante le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza. "Questa è una nuova modalità di ritorsione contro l'aggressore. Il nemico è stato sconfitto. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo - tutti i sviluppatori, i produttori e i nostri soldati. Sono orgoglioso di voi," afferma Zelensky. Questa arma rappresenterà una sfida per la Russia e sarà difficile individuare esattamente cosa il missile o il drone abbia colpito. Si tratta di un'arma di una "categoria totalmente nuova."

15:31 Rifugiati ucraini mantengono i loro diritti come tardivi rimpatriatiIl Ministero dell'Interno federale rivela che i rifugiati ucraini possono mantenere i loro potenziali diritti come tardivi rimpatriati. Ciò sarà ora garantito attraverso una legislazione appropriata, annuncia la Segretaria di Stato del Ministero dell'Interno federale, Juliane Seifert, durante l'evento "Giornata della Patria" organizzato dalla Federazione degli Espulsi (BdV) a Berlino. Le regolamentazioni dovrebbero applicarsi retroattivamente a partire dal giorno in cui è iniziata la guerra, aggiunge Seifert per i rifugiati che hanno lasciato l'Ucraina in guerra due anni e mezzo fa. Anche coloro che in precedenza avevano presentato invano richiesta di rimpatrio tardivo a causa del loro sfollamento bellico potrebbero ora far valere i loro diritti e riaprire i loro casi, a condizione che soddisfino i requisiti legali aggiuntivi della legge federale sugli espulsi.

14:56 Zelensky avverte Putin: l'Ucraina non diventerà uno stato cuscinettoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'amore del popolo per la libertà nel suo discorso per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. "Non permetteremo che il nostro territorio diventi una zona neutrale dove la bandiera blu e gialla (la bandiera nazionale dell'Ucraina) continuerà a sventolare legalmente," esorta Zelensky nel suo discorso. L'Ucraina si vendicherà dell'aggressore con gli interessi, avverte Zelensky. Chi cerca di convertire l'Ucraina in una zona cuscinetto dovrebbe fare attenzione a non far diventare il proprio paese una "federazione cuscinetto," dice, rivolgendosi al Presidente russo Vladimir Putin alla luce dell'offensiva nel regione di Kursk.

14:28 Cinque civili uccisi in un attacco russo nell'Ucraina orientaleAlmeno cinque civili sono morti a causa di un attacco russo nell'Ucraina orientale questa mattina, secondo le autorità locali. I servizi di emergenza e la polizia sono attualmente sul posto nella città di Kostyantynivka, come riferito dal governatore della regione di Donetsk, Vadym Fillaschenko, su Telegram. Egli esorta nuovamente i civili a cercare riparo. Kostyantynivka si trova vicino alla linea del fronte, dove le truppe russe hanno guadagnato terreno negli ultimi mesi e hanno ripetutamente preso di mira città vicine come Pokrovsk, un centro logistico critico per le forze ucraine.

14:06 La casa di Nestor Makhno distrutta in un attacco russo nella regione di SaporischschjaLa casa storica e la proprietà dell'anarchico ucraino Nestor Makhno a Hulyaipole sono state distrutte in un attacco russo nella regione di Saporischschja, come riferito dal giornale Kyiv Independent sulla base di informazioni della polizia nazionale ucraina. La casa di Makhno, successivamente convertita in un museo, è stata bruciata dalle forze russe dopo l'attacco. La polizia nazionale ucraina riferisce che le forze russe hanno lanciato 306 attacchi su nove insediamenti lungo la linea del fronte nella regione di Saporischschja durante la notte precedente, causando danni o distruzioni a diversi edifici e infrastrutture. Non ci sono stati feriti o morti tra i civili.

13:38 115 soldati ucraini tornano dalla custodia nemica115 soldati ucraini sono tornati dalla custodia nemica, come annunciato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky tramite Telegram. "Ricordiamo ciascuno di loro. Stiamo facendo il possibile per riportare a casa tutti," ha scritto Zelensky. Ha espresso gratitudine agli Emirati Arabi Uniti (EAU) per aver facilitato i negoziati di scambio di prigionieri con Mosca. Inoltre, Zelensky ha condiviso alcune foto dei prigionieri liberati su Telegram, che includono membri di diverse branche dell'esercito ucraino, tra cui l'esercito, la guardia nazionale, la marina e la guardia di frontiera.

13:25 Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina previsto per oggiUn scambio di prigionieri previsto tra Russia e Ucraina avrà luogo oggi, con entrambe le parti che pianificano di rilasciare 115 captivity, secondo un funzionario governativo dell'Emirato Arabi Uniti che fa da mediatore. Si tratta del primo scambio di questo tipo dal lancio dell'offensiva dell'Ucraina contro la Russia questo mese. L'agenzia di stampa russa RIA, citando il Ministero della Difesa a Mosca, ha confermato lo scambio. I soldati russi catturati dall'Ucraina durante la loro offensiva nella regione di Kursk si trovano apparentemente sul territorio bielorusso. Sarà il settimo scambio di prigionieri facilitato dall'Emirato Arabi Uniti dal momento che la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio 2022. L'Emirato Arabi Uniti, importante alleato di sicurezza degli Stati Uniti, ha mantenuto relazioni favorevoli con la Russia durante il conflitto, causando frustrazione tra i governi occidentali e rafforzando i legami con Kiev.

13:16 Il presidente polacco Duda e il primo ministro lituano Simonyte partecipano alle celebrazioni a KyivL'Ucraina celebra il suo 33° anniversario di indipendenza oggi con il presidente polacco Andrzej Duda e il primo ministro lituano Ingrida Simonyte tra gli ospiti. Le foto rilasciate dall'Ufficio presidenziale ucraino mostrano i festeggiamenti a Kyiv.

12:56 Umerov: la Lettonia promette di aiutare l'Ucraina con 126 milioni di dollari in aiuti militari entro il 2024La Lettonia ha promesso 126 milioni di dollari (112 milioni di euro) in aiuti militari all'Ucraina e intende partecipare all'ampliamento dell'iniziativa Drone Coalition. Questo impegno è stato annunciato dal ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov tramite Facebook dopo un incontro con una delegazione lettone guidata dal ministro della Difesa lettone Andris Spruds. Secondo Umerov, uno dei temi chiave nei loro colloqui è stato il rafforzamento della Drone Coalition, con la Lettonia che assume un ruolo influente. La Lettonia fornirà all'Ucraina numerosi droni per aiutare a difendersi dall'aggressione russa su larga scala. La coalizione include attualmente numerosi paesi partecipanti.

12:16 Zelensky semplifica la strada per l'ammissione dell'Ucraina alla Corte penale internazionaleIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avviato il processo per l'adesione dell'Ucraina alla Corte penale internazionale (CPI) con l'adozione di una legge che ratifica lo Statuto di Roma. La ratifica rappresenta un passo significativo verso l'integrazione dell'Ucraina con l'UE. Il parlamento aveva già approvato questa mossa. La CPI ha emesso mandati di arresto internazionali per il presidente russo Vladimir Putin, tra gli altri.

11:38 "Liberazione dall'influenza conflittuale di Mosca": Zelensky firma la legge che proibisce la Chiesa ortodossa pro-russaIn occasione del giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge che limita la Chiesa ortodossa ucraina filorussa. Zelensky ha affermato che questa misura rafforzerà l'indipendenza dell'Ucraina. Il testo della legge è stato pubblicato sul sito web del parlamento ucraino. I membri del parlamento hanno approvato il progetto di legge martedì, che impone un divieto alle organizzazioni con legami con Mosca. La Russia ha condannato la legge. Il progetto di legge stabilisce una scadenza per le organizzazioni religiose per dissociarsi dalla Russia. L'adozione e l'attuazione della legge potrebbero richiedere diversi anni. Come ha dichiarato Zelensky, la Chiesa ortodossa ucraina "abbraccia la liberazione dalla forza divisiva di Mosca" oggi.

11:02 I media riportano: il deposito di munizioni russo distrutto da un attacco con droneL'Ucraina ha apparentemente colpito un obiettivo militare russo: secondo fonti indipendenti, un deposito di munizioni russo è stato colpito da droni deployati dall'Ucraina. Il deposito in questione si trova apparentemente in un magazzino situato vicino a Ostrogoshsk, circa 100 chilometri a sud di Voronezh. Although the authenticity of these reports remains uncertain, Russian officials have declared a state of emergency in three nearby settlements due to the "resolution of fire and explosive object detonation consequences." (Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'articolo alle 9:54 AM)

10:26 Zelensky: la guerra "è tornata in Russia"In un messaggio video per il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la guerra "è tornata in Russia". Zelensky ha ribadito che la Russia mirava a "distruggere" l'Ucraina, ma invece l'Ucraina celebra il suo 33° anniversario di indipendenza. Il messaggio di Zelensky è stato filmato in una regione di frontiera dove le forze ucraine hanno lanciato un attacco a sorpresa contro la Russia l'8 agosto.

10:54 La Russia adotta misure di emergenza nella regione di Voronezh dopo l'incidente notturno dei droniLa Russia ha dichiarato uno stato di emergenza in parti della regione di Voronezh vicino all'Ucraina dopo un incidente notturno con i droni. Il governatore Alexander Gusev ha annunciato la notizia su Telegram, dichiarando che le forze armate russe hanno abbattuto cinque droni. Purtroppo, i detriti hanno innescato un incendio che ha provocato l'esplosione di esplosivi. Fortunatamente, non ci sono state proprietà civili danneggiate, secondo Gusev. Tuttavia, sono state adottate azioni urgenti dalle autorità in tre insediamenti, causando l'evacuazione di 200 persone. Due donne sono state ferite dalle esplosioni, una delle quali è stata ricoverata in ospedale, ha notato su Telegram.

09:29 L'Ucraina evidenzia le pesanti perdite di personale del lato russo: 1160 soldati in un giornoI rapporti ufficiali da Kyiv segnalano pesanti perdite di personale sul lato russo: 1160 soldati russi sono stati uccisi o feriti in 24 ore. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, un totale di 606.490 soldati russi sono stati apparentemente eliminati dal'inizio del conflitto a febbraio 2022. Inoltre, l'Ucraina sostiene di aver distrutto altri 9 carri armati (portando il totale a 8.542 carri armati) dall'invasione. L'Ucraina ha anche registrato oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni che o cadono in suo possesso o vengono eliminati dalle forze russe. Questi numeri rimangono non verificati poiché Mosca rimane silente sulle proprie perdite in Ucraina.

08:45 Zelensky: "Gradualmente, Stiamo Spingendo l'Esercito Russo Fuori da Kharkiv" Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky riferisce che le forze russe sono costrette a ritirarsi dalla regione di Kharkiv. Nel suo discorso serale, ha fatto questa dichiarazione dopo una conversazione con il Generale Oleksandr Syrskyi, comandante in capo delle Forze Armate ucraine. "Kharkiv è una città di coraggio, una città di vita e di persone. Dal mese di maggio, le nostre forze di difesa hanno successo nel respingere i tentativi russi di violare Kharkiv e distruggere la nostra città e l'intera regione di Kharkiv. Gradualmente, stiamo spingendo l'esercito russo fuori."

08:06 Aiuto Medico Necessario nell'Oblast di Kherson Dopo il Bombardamento Russo: 10 Feriti Dieci persone sono rimaste ferite nel bombardamento russo nell'Oblast di Kherson, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione militare nell'Oblast di Kherson.

07:45 Barrage di Artiglieria Russa Mira a Strutture per il Grano nell'Oblast di Sumy I colpi di artiglieria russa hanno preso di mira diverse strutture per il grano nell'Oblast ucraina di Sumy, secondo quanto riferito dall'ufficio del procuratore regionale, secondo l'agenzia di stampa statale Ukrinform. Le forze russe hanno lanciato attacchi di artiglieria contro le strutture per il grano ieri pomeriggio tardi.

07:16 Attacco di Droni Riferito ha Danneggiato il Deposito di Munizioni nell'Oblast di Voronezh Russo Un attacco di droni avrebbe causato un incendio e un "esplosione di oggetti esplosivi" ieri sera nell'Oblast russo di Voronezh, secondo il "Kyiv Independent", citando il governatore regionale Aleksandr Gusev. Le unità di difesa aerea russa hanno apparentemente abbattuto diversi veicoli aerei senza equipaggio sull'oblast, con detriti caduti che hanno causato l'incendio ed esplosione in un luogo non specificato. Il canale russo Telegram Astra ha dichiarato che l'esplosione si è verificata in un deposito di munizioni a Ostrogozhsk. Le forze ucraine hanno condotto una serie di attacchi con droni contro l'infrastruttura militare e l'industria del petrolio della Russia negli ultimi mesi.

06:30 Gli Stati Uniti Impongono Sanzioni a Più di 400 Entità e Individuali Gli Stati Uniti stanno imponendo sanzioni a più di 400 organizzazioni e individui accusati di sostenere la guerra della Russia in Ucraina, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. "Oggi, le sanzioni colpiscono dove fa male la Russia," ha dichiarato Aaron Forsberg, direttore della politica delle sanzioni economiche del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Le sanzioni colpiscono, tra gli altri, il settore energetico russo e le aziende in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, le aziende cinesi sospettate di aiutare Mosca a eludere le sanzioni occidentali e rafforzare il suo esercito sono anche nel mirino. Ad esempio, il dipartimento di import-export del gruppo cinese Dalian Machine Tool Group è stato accusato di aver fornito beni a doppio uso del valore di 4 milioni di dollari a società russe. Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, ha dichiarato che Pechino si oppone fermamente alle sanzioni unilaterali e che il commercio normale tra Cina e Russia non dovrebbe essere limitato.

05:52 Bielorussia e Cina Rafforzano la Cooperazione di Sicurezza La Bielorussia e la Cina hanno concordato di intensificare la cooperazione nei settori della sicurezza, nonché di finanza e energia, secondo il giornale ucraino "Kyiv Independent". Entrambi i paesi mirano a rafforzare la cooperazione in sicurezza, nonché nei settori finanziario ed energetico, mentre la collaborazione nelle catene di fornitura industriale viene anche rafforzata.

03:16 Starmer Promette Sostegno a Lungo Termine per l'Ucraina nel Giorno Nazionale Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha promesso un sostegno a lungo termine per l'Ucraina nel suo giorno nazionale. "Il mio messaggio a tutti gli ucraini, che si trovino sul campo di battaglia o nel Regno Unito, è chiaro: siamo con voi oggi e per l'eternità," ha dichiarato Starmer in un messaggio di auguri. Ha ribadito questo sentimento nella sua conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante la sua recente visita a Londra, ha detto Starmer. Non solo il governo britannico, ma l'intero paese sta dietro l'Ucraina. "Siamo qui per voi per tutto il tempo di cui avete bisogno," ha concluso Starmer il suo messaggio con il saluto ucraino "Slawa Ukrajini" (Gloria all'Ucraina).

01:29 La Norvegia Autorizza la Produzione di Granate Ucraine e le Finanzia La Norvegia ha autorizzato l'Ucraina a sviluppare granate da 155 mm e ha concordato di finanziare il progetto. La società norvegese Nammo ha stipulato un accordo con un'azienda ucraina per consentire la produzione di granate d'artiglieria utilizzando i fondi norvegesi. "Attualmente, la Norvegia sta contribuendo fornendo munizioni dalle proprie riserve e direttamente dalle industrie. Ora, Nammo vuole condividere i propri piani con l'Ucraina. Ciò significa che le forze militari ucraine possono rifornirsi più rapidamente," ha dichiarato il Ministro della Difesa norvegese Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter Dopo l'Incidente alla Base NATO di Geilenkirchen: Potremmo Essere un Bersaglio della Guerra Ibrida Russa?

Dopo l'aumento del livello di allerta alla base NATO di Geilenkirchen e la possibilità di attacchi di droni russi, gli ufficiali di sicurezza tedeschi invitano alla cautela. "La Germania è stata per lungo tempo un bersaglio della guerra ibrida della Russia e, di conseguenza, le strutture militari e, in particolare, quelle legate alla NATO in Germania, sono potenzialmente sotto la lente di ingrandimento per sabotaggi ed espionage," dice l'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". In precedenza, il livello di sicurezza alla base NATO di Geilenkirchen è stato temporaneamente aumentato al secondo livello più alto, Charlie, a causa di una potenziale minaccia. Secondo Kiesewetter, la base di Geilenkirchen è estremamente importante per la NATO in quanto ospita il sistema di sorveglianza e controllo aereo AWACS. "Il livello di sicurezza Charlie indica che la NATO sta implementando misure di sicurezza appropriate, comprese quelle contro le possibili intrusioni dei droni, e ci sono indicazioni di potenziali minacce," aggiunge. Tuttavia, il livello di rischio aumentato e la minaccia di attacchi russi non sono informazioni nuove.

19:34 Lettonia annuncia il suo più grande invio di droni verso l'Ucraina finora. 1.400 droni prodotti in Lettonia sono stati completati, come dichiarato dal Ministro della Difesa lettone Andris Sprūds su X, completando l'acquisizione di oltre 2.700 droni dalla propria industria. La Lettonia, in alleanza con il Regno Unito, sta guidando un'iniziativa per fornire un milione di droni all'Ucraina. I suoi membri, tra cui la Germania, si sono impegnati a sostenere la produzione di droni e a fornire droni e parti all'Ucraina.

21:34 Biden Promette Nuovo Aiuto Militare all'Ucraina - In Particolar per la Difesa Aerea

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina durante una conversazione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Il pacchetto include missili per la difesa aerea, attrezzature per la difesa dai droni, missili anticarro e munizioni, secondo l'Ufficio del Presidente degli Stati Uniti. Biden ha ribadito il "sostegno incondizionato degli Stati Uniti per il popolo ucraino" a Zelenskyy. Non sono state fornite specifiche sulla portata finanziaria del nuovo aiuto.

21:29 Zelenskyy Incita alle Immediate Consegne di Armi

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha esortato i partner occidentali dell'Ucraina a consegnare i pacchetti di armi promessi senza ulteriori indugi. "Sul fronte, combattiamo con proiettili ed equipaggiamento, non con parole come 'domani' o 'presto'," dice nel suo discorso serale. Secondo lui, l'Ucraina attende container di armi o equipaggiamento "che sono stati concordati e decisi, ma ancora da consegnare". Non fornisce specifiche.

20:58 Abitanti di Kursk Esprimono Delusione: "Siamo Abbandonati"Mentre i combattimenti continuano nella regione russa del Kursk, gli abitanti sembrano sempre più delusi: dalle autorità che credono li abbiano lasciati indietro, dal'esercito ucraino e persino dal loro esercito. Una 28enne ha espresso il suo disappunto al "Moscow Times". "Per la Russia, siamo solo una parte della mappa. Per gli ucraini, siamo nemici che sostengono il regime di Putin. Qui, tutti sono abbandonati a se stessi." Accusa le autorità di mentire e di sostenere che non c'è motivo di preoccuparsi. E un 32enne aggiunge che, sebbene la gente incolpi l'Ucraina per l'attacco, dubita anche della competenza dell'esercito russo: "Come hanno potuto mancare l'accumulo di un numero così vasto di truppe ucraine al confine?" Se c'erano persone che in precedenza simpatizzavano con l'Ucraina o rimanevano neutrali, i loro sentimenti si sono ora trasformati in rabbia feroce, dice. Un altro cittadino di Kursk afferma: "Gli ucraini non sono nostri amici in questo momento." Tuttavia, un volontario della Croce Rossa a Kursk non mostra animosità verso l'Ucraina, dicendo che "sono anche solo vittime in questa situazione".

