L'elezione parlamentare austriaca ha scosso la dinamica politica. Il partito di destra FPOE si è rallegrato per una vittoria storica, ottenendo il 28,7% dei voti in base alle cifre preliminari. Nel loro manifesto elettorale, i populisti di destra hanno assunto una posizione altamente critica nei confronti dell'UE in politica estera. Riguardo alla Russia, nonostante il conflitto ucraino, essi sostengono un approccio benevolo e vedono l'adesione austriaca al gas russo come non problematica. L'accordo Austro-russo sul gas, prorogato fino al 2040 nel 2018, comporta un impegno vincolante all'acquisto di consistenti quantità di gas naturale e il pagamento anche in caso di mancata consegna. Nel periodo da gennaio a maggio 2024, più del 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Il Primo Ministro Russo Mikhail Mishustin si reca a Tehran per un incontro con il Presidente iraniano Massoud Peseschkian in mezzo alle tensioni in aumento nel Medio Oriente. Gli incontri sono previsti per lunedì, come annunciato dall'amministrazione russa. Mishustin si riunirà anche con il Vice Presidente iraniano Mohammad Resa Aref. Mosca ha dichiarato che il Primo Ministro russo discuterà "l'intera cooperazione russo-iraniana nei settori del commercio, dell'economia, della cultura e dell'aiuto umanitario" a Tehran. L'Occidente accusa l'Iran di fornire droni e missili all'esercito russo per la sua operazione militare in Ucraina. Tehran nega queste accuse.

21:02 La Danimarca ha rivelato un altro pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina dell'ammontare di 1,3 miliardi di corone danesi (circa 174 milioni di euro). Questi fondi verranno utilizzati per consegnare armi e attrezzature militari prodotte localmente al fronte. Il Ministero della Difesa danese ha annunciato i fondi, menzionando che verranno utilizzati anche gli asset russi congelati. Inoltre, il governo danese ha dichiarato l'istituzione di un hub congiunto danese-ucraino per l'industria della difesa a Kyiv. Secondo il Ministero danese dell'Industria e del Commercio, verranno incoraggiate nuove partnership nel settore della difesa in questo hub. Il Ministro Morten Bødskov ha dichiarato: "Le guerre non vengono combattute solo sul campo di battaglia, ma anche nell'industria".

20:31 La Norvegia potrebbe costruire una recinzione al suo confine con la Russia, ha rivelato la Ministra della Giustizia Emilie Enger Mehl. "Una recinzione al confine è un concetto affascinante, non solo per la sua capacità di deterrente, ma anche perché presenta sensori e tecnologia che rendono possibile rilevare quando le persone si avvicinano al confine", ha dichiarato durante un'intervista con NRK radio. Il governo norvegese sta valutando diverse misure per rafforzare la sicurezza al confine di 198 chilometri, tra cui l'aumento del personale di frontiera o il rafforzamento della sorveglianza. Mehl ha visitato la Finlandia confinante durante l'estate per esaminare come ha chiuso il suo confine di 1.340 chilometri con la Russia. Il governo finlandese ha chiuso tutti i punti di attraversamento del confine con la Russia alla fine del 2023, poiché più di 1.300 migranti da paesi terzi hanno oltrepassato il paese senza documentazione adeguata in un periodo di tre mesi. La Finlandia imputa alla Russia la "guerra ibrida".

19:58 La direzione della centrale nucleare di Saporischschja, ora sotto il controllo dei russi, accusa le forze ucraine di aver attaccato una sottostazione vicina, distruggendo un trasformatore. Telegram ha riferito che il fuoco dell'artiglieria ha colpito un trasformatore alla "Raduga" sottostazione a Enerhodar, una città nel sud-est dell'Ucraina. L'incidente è descritto come "un altro atto di terrorismo mirato a destabilizzare la situazione a Enerhodar, la città satellite della centrale nucleare di Saporischschja". È stata pubblicata anche una foto che mostra il fumo che esce dal tetto della sottostazione, indicando che l'approvvigionamento di energia per Enerhodar non è stato interrotto. La centrale nucleare di Saporischschja, che ha sei reattori, è la più grande d'Europa. È stata conquistata dalle forze russe all'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. Entrambe le parti si accusano ripetutamente di aver attaccato o progettato di attaccare la centrale nucleare.

19:25 Il Presidente Volodymyr Zelensky esprime preoccupazione per le minacce nucleari in corso da parte del Presidente russo Vladimir Putin. Putin ha un'affinità per la sua vita, quindi potrebbe temere l'uso di armi nucleari, ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a Fox News. "Nessuno sa cosa c'è nella sua testa", ha dichiarato Zelensky nell'intervista, pubblicata in seguito sul canale YouTube ufficiale del presidente. "Potrebbe utilizzare armi nucleari contro qualsiasi paese - o non farlo". Tuttavia, non crede che Putin intraprenderà un'azione del genere.

18:21 L'Ucraina ha ammesso di aver attaccato un deposito di armi russe nella regione meridionale russa di Volgograd con oltre 100 droni. Il deposito militare di Kotluban è stato preso di mira, secondo l'esercito ucraino via Telegram. Sono state osservate prove di un incendio e dell'esplosione di munizioni sul terreno del deposito. Un rappresentante del settore della difesa ucraino ha dichiarato che 120 droni ucraini hanno sorvolato 600 chilometri per attaccare il deposito di armi, causando danni ai depositi di munizioni e riducendo la disponibilità di munizioni per le forze di occupazione russe. La Russia non ha ancora confermato l'attacco.

17:10 Circa 500 Ricercatori Impattati dalla Cessazione della Collaborazione di CERN con la Russia

Un portavoce di CERN ha confermato che circa 500 ricercatori legati a istituzioni russe saranno interessati dalla prossima interruzione della cooperazione con la Russia, confermando le voci dei media. Questi ricercatori dovranno interrompere la loro collaborazione una volta scaduto il contratto il 30 novembre. CERN ha deciso di interrompere i partenariati con la Russia e il suo alleato Bielorussia nel giugno 2022, dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina. Questa decisione è stata formalizzata nel dicembre 2023. L'accordo con la Bielorussia era già scaduto alla fine del giugno 2024, interessando 15 scienziati bielorussi, secondo il portavoce di CERN. Il contributo della Russia al bilancio di CERN, circa il 4,5%, verrà perso a causa della interruzione della cooperazione. Tuttavia, altri stati membri copriranno questo vuoto, secondo i resoconti di CERN.

16:27 Rapporto: Navalny Ha Segnalato Dolori Addominali Prima della Morte; Documenti Suggestivano il Veleno

Le autorità russe affermano che Alexey Navalny è morto per cause naturali lo scorso febbraio. I sostenitori di Navalny e numerosi politici occidentali incolpano il leader russo Vladimir Putin per la morte del critico del Cremlino. Un recente rapporto fornisce nuovo sostegno a questa teoria: come riferito da "The Insider", citando documenti ufficiali, le autorità russe avrebbero rimosso le indicazioni dei sintomi che Navalny ha mostrato poco prima della sua morte in prigione. Navalny avrebbe segnalato forti dolori addominali e avrebbe vomitato convulsamente. Ha anche subito convulsioni prima di perdere conoscenza. La causa ufficiale del decesso, un disturbo del ritmo cardiaco, non spiega questi sintomi, che gli esperti medici considerano tipici dell'avvelenamento. Navalny era già stato avvelenato con l'agente nervino Novichok nel 2020 e aveva sfiorato la morte.

15:55 Soldati Russi Affermano di Avere Respinguto Sei Tentativi di Invasione Ucraina nella Regione di Kursk

Il ministero della Difesa russo afferma di aver respinto sei tentativi dell'Ucraina di entrare nella regione occidentale di Kursk, secondo quanto riferito da Reuters. Secondo il post su Telegram del ministero, le sue forze, con il supporto di aerei e artiglieria, hanno impedito tentativi di infiltrarsi nella regione vicino al villaggio di Novy Put, circa 79 chilometri a ovest di Sudzha. Il ministero afferma che 50 soldati ucraini sono stati uccisi o feriti e un carro armato, quattro veicoli da combattimento corazzati e un'auto sono stati distrutti. Non è possibile verificare indipendentemente queste affermazioni.

15:28 Immagini di Distruzione: Russia Esegue 13 Bombardamenti su Saporischschja

La città ucraina di Saporischschja è sotto attacco di bombardamenti aerei, con almeno 13 morti e numerosi isolati residenziali che collassano. Gli incendi divampano in vari edifici. Il servizio ucraino di soccorso riferisce che dieci case private sono state danneggiate.

14:56 Esercitazione della Difesa Tedesca: Possibilità di Guerra Convenzionale in Europa nei Prossimi Cinque Anni

Dopo il completamento dell'esercitazione "Red Storm Alpha", la difesa tedesca ha annunciato i piani per un seguito chiamato "Red Storm Bravo", che si svolgerà l'anno prossimo. La pratica di tre giorni, conclusa sabato nel porto di Amburgo, è stata giudicata un successo dal Landeskommando. "Gli obiettivi di addestramento, sia nella postazione di comando che per la 2ª Compagnia di Protezione del Territorio, sono stati raggiunti", ha spiegato il capo di stato maggiore, il tenente colonnello Joern Plischke. L'obiettivo dell'attività era proteggere le infrastrutture critiche, mantenere una consapevolezza situazionale unificata a tutti i livelli e comunicare rapidamente e in modo sicuro con tutti i partecipanti all'esercitazione. La possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni è menzionata, data l'attacco della Russia all'Ucraina. L'alleanza NATO intende contrastare collettivamente questa minaccia, richiedendo un dispiegamento rapido delle truppe alleate da ovest verso est. "La Germania, data la sua posizione strategica, gioca un ruolo essenziale nell'organizzazione dei trasporti militari via terra, mare o aria, nella fornitura di cibo, letti o carburante, o nella protezione di interi convogli di veicoli. Praticare questo è necessario per dare un effetto deterrente credibile", ha dichiarato la difesa tedesca.

14:27 Londra: Russia Subisce Perdite di Munizioni Consistenti a causa degli Attacchi dei Droni (Valutazione Britannica) Secondo le valutazioni britanniche, gli attacchi dei droni ucraini potrebbero aver causato alla forze militari russe le più pesanti perdite di munizioni dalla inizio del conflitto. Un attacco con drone a un magazzino di munizioni vicino a Toropez, nella regione di Tver, in Russia centrale, l'18 settembre è stato considerato aver distrutto circa 30.000 tonnellate di munizioni, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero della Difesa britannico. Successivi attacchi ucraini a depositi a Tichorezk, Krasnodar e ulteriori luoghi a Toropez si sono verificati durante la notte del 21 settembre, secondo gli aggiornamenti del ministero. Le perdite di munizioni combinate in questi tre luoghi rappresentano la distruzione più significativa di munizioni russe e nordcoreane durante la guerra.

13:57 Mosca Giustifica l'Ampiamento delle Strategie Nucleari Nonostante le critiche, la Russia, potenza nucleare, ha giustificato i cambiamenti nelle sue strategie di schieramento delle armi nucleari. I nuovi principi di deterrenza nucleare sono essenziali a causa dell'avanzamento costante dell'infrastruttura della NATO verso i confini della Russia e dei tentativi delle nazioni occidentali di ottenere la vittoria su Mosca attraverso le consegne di armi all'Ucraina, ha spiegato il portavoce russo Dmitri Peskov sulla televisione di stato russa. L'autorità di utilizzare armi nucleari resterà all'interno delle forze militari.

13:19 Volontari Lottano contro i Missili del Cremlino a Kharkiv Ogni volta che i missili russi colpiscono una struttura a Kharkiv, Serhii risponde prontamente. Come membro di un team di primi soccorritori volontari, tratta i feriti e cerca di salvare le persone rimaste sotto le macerie. Serhii ha scelto volontariamente questo compito.

12:42 Saporizhzhia Ammette 16 Morti Dopo l'Attacco con Bombe Guidate Russe Il numero delle vittime a Saporizhzhia è salito a 16 dopo un attacco con bombe guidate russe, come riferito dall'amministrazione militare della città su Telegram. Alle 5:00 del mattino, l'esercito russo ha lanciato 13 bombe guidate contro Saporizhzhia. Tutte le vittime sono state soccorse e soccorse.

11:50 Zelenskyy Ricorda la Tragedia di Babyn Yar Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sta commemorando la tragedia di Babyn Yar, che ha causato la morte di più di 33.000 ebrei per mano della Wehrmacht tedesca in una gola a Kyiv 83 anni fa. Babyn Yar è un simbolo scioccante, secondo Zelenskyy, che mostra i crimini orribili che possono essere commessi quando il mondo sceglie di voltare le spalle, rimanere in silenzio o rimanere indifferente invece di affrontare il male. In quanto di discendenza ebraica, Zelenskyy ha detto che Babyn Yar era una chiara dimostrazione delle atrocità che i governi possono commettere quando i loro leader ricorrono all'intimidazione e alla violenza, apparentemente riferendosi al capo del Cremlino Vladimir Putin.

11:16 Il Numero delle Vittime Sale a Dieci Dopo l'Attacco al Ospedale di Sumy in Ucraina Il numero delle vittime nell'attacco russo a un ospedale nella città di frontiera di Sumy, in Ucraina, è salito a dieci. L'ospedale è stato preso di mira due volte dai russi sabato. Il secondo attacco è avvenuto durante il processo di evacuazione dei feriti e dei morti da parte delle forze russe. La regione di frontiera è stata colpita da 31 colpi di artiglieria durante la notte e al mattino.

10:42 Incendio in un Deposito di Armi Russe a Volgograd Dopo i rapporti non ufficiali dei blogger militari, i media russi stanno ora confermando le esplosioni vicino alle installazioni militari russe. Le esplosioni sono avvenute vicino alla base navale di Baltijsk nella regione di Krasnodar, dove la Russia lancia i droni kamikaze contro l'Ucraina, come riferito dall'agenzia di stampa Astra. Un grande deposito di munizioni a Kotluban, nell'Oblast' di Volgograd, è stato anche colpito, causando un grande incendio e detonazioni. Secondo l'Ucraina, i missili balistici iraniani e i lanciatori erano conservati nel deposito di Kotluban.

09:57 Il'esercito Ucraino Rapporta 165 Incontri dal Giorno Precedente Nel corso delle ultime 24 ore, l'esercito ucraino ha riferito fino a 165 incontri, con più di un quarto di essi che si sono verificati intorno alla città contestata di Pokrovsk nel Donbass. Secondo il rapporto, le truppe russe hanno condotto 73 attacchi aerei contro le posizioni e le aree civili, utilizzando 124 bombe aeree guidate. Hanno anche lanciato sette missili. Inoltre, gli invasori hanno condotto più di 4700 attacchi, compresi 179 attacchi con lanciarazzi multipli. Hanno utilizzato più di 1700 droni kamikaze. L'aeronautica ucraina, nonché le forze missilistiche e dell'artiglieria, hanno apparentemente condotto sei attacchi contro le aree di concentrazione del nemico.

09:17 Un Giudice della Corte Suprema Ucraina Ucciso in un Attacco con Drone Russo Un giudice della Corte Suprema ucraina che offriva aiuti umanitari ai residenti di un villaggio nella regione di Kharkiv è stato ucciso in un attacco con drone contro un veicolo civile. Il sito di notizie Ukrinform riferisce, citando l'ufficio del procuratore regionale, che un drone in prima persona ha colpito il SUV di Leonid Loboyko mentre stava guidando verso il villaggio per consegnare gli aiuti. È stato ucciso istantaneamente, mentre tre donne nell'auto hanno riportato ferite. L'Ucraina sta indagando per eventuali crimini di guerra e accuse di omicidio.

08:55 Le Autorità Ucraine Rapportano Vittime Dopo gli Attacchi a Zaporizhzhia Le autorità ucraine riferiscono danni significativi alle strutture civili nella città industriale di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina dopo nuovi attacchi aerei russi di massa. Almeno sette persone sono rimaste ferite, come riferito dal capo della amministrazione regionale, Ivan Fedorov, su Telegram. Potrebbero ancora esserci persone intrappolate sotto le macerie. Ci sono stati più di dieci attacchi aerei, con segnalazioni di numerosi incendi.

08:27 La Russia: 125 Droni Nemici Abbattuti Durante la Notte La Russia afferma di aver abbattuto 125 droni nemici durante la notte precedente. Il ministero della difesa russo afferma che i suoi sistemi di difesa aerea sono riusciti a intercettare ed eliminare questi droni. I rapporti dei governatori regionali indicano danni dagli attacchi, anche se non ci sono state segnalazioni di vittime. Secondo questi rapporti, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd nel sud della Russia, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh, e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 L'Ucraina: 1170 Perdite Russe nelle Ultime 24 Ore Lo stato maggiore ucraino riferisce 1170 perdite russe nelle ultime 24 ore. Ciò porta il numero totale di feriti e deceduti tra i soldati russi vicino a 652.000. Inoltre, gli ucraini riferiscono la distruzione di 9 carri armati russi, 62 sistemi d'artiglieria, 38 veicoli corazzati e 93 droni nello stesso periodo. Inoltre, un sistema di difesa aerea russo è stato colpito.

07:22 Drone Attacchi Ucraini su Deposito di Armi RussoI militari blogger sulla piattaforma X suggeriscono che i droni ucraini hanno colpito un deposito di munizioni russo a Kotluban la scorsa notte. Le fonti locali segnalano incendi vicino al grande deposito di munizioni nell'Oblast' di Volgograd. Inoltre, il sistema di informazioni sugli incendi della NASA registra incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno commentato questo evento fino ad ora.

06:54 Klingbeil Invita a Continuare l'Aiuto per l'UcrainaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil incoraggia il prossimo summit sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein a inviare un messaggio di unità con l'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia. Secondo Klingbeil, i futuri convegni per la pace dovrebbero coinvolgere un gruppo più ampio di paesi per discutere una prospettiva di pace fattibile per gli ucraini. La visita di Biden in Germania è prevista per il 10 ottobre, con una conferenza dei 50 paesi che sostengono l'Ucraina a Ramstein il 12 ottobre. Si prevede che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy parteciperà.

05:42 Portavoce di Zelenskyy sull'Imploi delle Armi Occidentali: Secondo il portavoce del presidente ucraino, non c'è ancora una decisione definitiva sull'uso delle armi occidentali sul territorio russo. Tuttavia, il presidente Zelenskyy ha tenuto discussioni con le parti interessate su questa questione, come l'Italia, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Il portavoce di Zelenskyy afferma che la Russia sarà la prima a sapere di qualsiasi autorizzazione per una penetrazione profonda nel territorio russo.

04:45 Svizzera Sostiene il Piano di Pace della Cina, l'Ucraina è DelusaLa Svizzera ha espresso il proprio sostegno a un'iniziativa di pace guidata dalla Cina per porre fine al conflitto in Ucraina. Tuttavia, il governo ucraino considera questa posizione deludente mentre si prepara per un summit sulla pace di novembre.

03:29 Lituania Aiuta l'Ucraina con Munizioni, Computer e ApprovvigionamentiLa Lituania consegnerà un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, contenente munizioni, computer e altri approvvigionamenti logistici, attesi questa settimana. Dal inizio di quest'anno, la Lituania ha già fornito all'Ucraina munizioni da 155 mm, veicoli corazzati, sistemi anti-droni, armi anticarro e altro equipaggiamento.

02:29 Attacchi nella Regione di Charkiv Causano 3 Morti e 6 FeritiTre persone sono morte e sei sono rimaste ferite a causa degli attacchi aerei russi su un villaggio di Slatyne nella regione di Charkiv. L'attacco ha preso di mira le infrastrutture civili, causando danni alle strutture educative e commerciali mentre le persone erano per le strade. Le autorità ucraine condannano questi attacchi come parte della "guerra" della Russia contro gli ospedali.

01:29 Corea del Nord Condanna l'Aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina come un Gioco con il FuocoLa Corea del Nord, accusata di fornire spedizioni di armi illegali alla Russia, condanna l'aiuto militare da 8 miliardi di dollari degli Stati Uniti all'Ucraina come un pericoloso deliberato contro la Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato questo aiuto durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, finalizzato a rafforzare le capacità di autodifesa dell'Ucraina e ad aumentare la sua portata per attaccare le forze russe a una distanza più sicura.

00:25 Il Numero delle Vittime Sale a Dieci nell'Attacco all'Ospedale di SumyDopo gli attacchi russi contro un ospedale a Sumy, il numero delle vittime è salito a dieci. I primi resoconti segnalavano un solo decesso dall'attacco iniziale, ma l'ospedale è stato bombardato ulteriormente durante l'evacuazione dei pazienti, secondo il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy definisce le azioni della Russia come una "guerra contro gli ospedali".

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la vittoria della destra estrema FPOE nelle elezioni austriache e la loro posizione anti-UE in politica estera. Data l'escalation delle tensioni tra l'Occidente e la Russia, l'Unione Europea potrebbe rivedere i suoi rapporti energetici con i paesi come l'Austria, che dipendono dalle importazioni di gas russo.

