Alle 22:01, Zelenskyy chiede all'Occidente l'autorizzazione a colpire le basi aeree russe

21:02 Perdite a Kharkiv dopo l'attacco aereo russo

Un attacco aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv ha causato la morte di una donna e il ferimento di numerosi civili, secondo i resoconti ufficiali. Un palazzo residenziale a più piani è stato danneggiato, come dichiarato dal presidente Zelensky sul suo canale Telegram. Alla sera, le autorità hanno riferito un morto e 42 feriti. Il sindaco Ihor Terechov ha confermato che tra i feriti c'erano anche diversi bambini. I servizi di emergenza erano ancora sul posto alla sera per spegnere l'incendio scoppiato tra il nono e il dodicesimo piano a seguito dell'impatto della bomba e per cercare altri eventuali vittime. Alla fine, hanno trovato il corpo di una donna tra le macerie (vedi anche l'articolo alle 20:36).

20:36 Numero di feriti a Kharkiv aumenta dopo l'attacco russo

Il numero di feriti in un attacco russo sulla seconda città ucraina più grande, Kharkiv, continua ad aumentare. Secondo il resoconto del sindaco, almeno 41 persone sono rimaste ferite. Il numero iniziale di feriti era stato rivisto al rialzo (vedi gli articoli alle 17:54 e alle 15:25). Un missile guidato russo ha colpito un palazzo residenziale a più piani domenica pomeriggio, ha detto il sindaco. Un incendio si è sviluppato, coinvolgendo quattro piani, e sono stati danneggiati altri 12 edifici.

20:11 Zelensky discute il piano di vittoria a Washington

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso pubblici i piani per presentare una strategia di vittoria a Washington. In un'intervista con un noto giornalista statunitense, Fareed Zakaria, Zelensky ha detto che presenterà presto un piano di vittoria a Washington. "Ho stilato diversi punti chiave, quattro dei quali sono essenziali", ha detto. Questi punti riguardano la sicurezza, lo status geopolitico dell'Ucraina, l'appoggio militare e l'aiuto economico per l'Ucraina. Zelensky ha sottolineato che l'attuazione di questi punti dipende esclusivamente dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non dal presidente della Russia Vladimir Putin. Non è stata ancora fissata una data precisa per la visita di Zelensky a Washington, ma si prevede che avverràaround the UN General Assembly at the end of September.

19:49 Zelensky evidenzia la scarsità di armi, incolpa il Congresso degli Stati Uniti

L'Ucraina non ha sufficienti armi per equipaggiare appieno le sue truppe, ha affermato il presidente Zelensky in un'intervista con un giornalista statunitense. "Dobbiamo equipaggiare 14 brigate, ma con le armi consegnate finora possiamo equipaggiarne solo quattro", ha detto. Ha attribuito questa scarsità ai ritardi nelle consegne. Durante il periodo in cui le consegne di armi statunitensi erano state sospese per mesi nel Congresso degli Stati Uniti all'inizio dell'anno, l'Ucraina aveva esaurito tutte le sue riserve. "Abbiamo dato tutto ciò che avevamo in riserva, sia nei depositi che nelle unità di riserva", ha spiegato Zelensky. "Abbiamo speso tutte le armi che ci rimanevano". Attualmente, queste unità di riserva devono essere ri- equipaggiate, ha sottolineato. Zelensky ha spesso evidenziato che l'aiuto militare promesso dagli alleati spesso arriva con notevoli ritardi, il che complica la condotta della guerra, soprattutto nella difesa delle regioni contestate nell'est dell'Ucraina.

19:03 Starmer e Meloni discuteranno dell'uso di armi a lungo raggio dell'Ucraina sul territorio russo

Il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro italiano Giorgia Meloni pianificano di discutere una proposta lunedì che permetterebbe all'Ucraina di utilizzare i missili cruise britannici Storm Shadow con portata estesa sul territorio russo. Lo ha riferito il portale di notizie statunitense Bloomberg, citando fonti vicine alla questione. La visita di Starmer a Roma segue il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington. Finora, Biden si è opposto a una simile mossa, temendo un'escalation del conflitto. Secondo il resoconto, i funzionari britannici terranno discussioni con i loro omologhi francesi e tedeschi nei prossimi giorni riguardo a questo piano.

17:54 Le autorità riferiscono altri feriti nell'attacco aereo russo su un palazzo residenziale a Kharkiv

Secondo i resoconti ufficiali, un attacco aereo russo sulla città di Kharkiv nel nord-est dell'Ucraina ha ferito numerosi civili. "Un palazzo residenziale è stato danneggiato", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. Il sindaco Ihor Terechov ha parlato di 35 feriti, tra cui diversi bambini. In precedenza erano stati segnalati 28 feriti (vedi l'articolo alle 15:25). I servizi di emergenza erano ancora sul posto nel pomeriggio per spegnere l'incendio scoppiato tra il nono e il dodicesimo piano a seguito dell'impatto della bomba e per cercare eventuali altre vittime.

Kharkiv, che aveva una popolazione di oltre un milione prima dell'invasione ordinata dal leader del Cremlino Vladimir Putin, era una delle città più bombardate dell'Ucraina. Le forze russe hanno ripetutamente attaccato Kharkiv con artiglieria e razzi, e di recente con bombe guidate, che vengono lanciate da aerei ancora sopra il territorio russo.

16:08 "Fascista Imperialista": il Segretario degli Esteri del Regno Unito ride delle minacce di Putin

Il Segretario degli Esteri britannico David Lammy respinge gli avvertimenti del Presidente russo Vladimir Putin durante una discussione sull'alleviamento delle restrizioni all'uso di armi occidentali contro i bersagli russi. "È solo chiacchiere. Urla alla guerra con i carri armati, alla guerra con i missili, alla guerra con le armi nucleari," dice Lammy alla BBC. Nonostante le minacce di Putin, Lammy insiste che "non dobbiamo deviare dal nostro percorso" e definisce Putin un "fascista imperialista". Quando gli viene chiesto se Putin mente quando minaccia la guerra nucleare, Lammy risponde: "Quello che Putin sta facendo è creare confusione. È solo un bluff."

15:25 Più di 28 feriti a Kharkiv da una bomba guidata

Almeno 28 persone, tra cui tre bambini, rimangono ferite in un attacco con una bomba guidata contro un grattacielo residenziale a Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina. "L'impatto ha innescato un incendio in un grattacielo residenziale," spiega il governatore Oleh Syniehubov via Telegram. Anche parte dell'infrastruttura della città è stata danneggiata (vedi anche gli aggiornamenti alle 09:46 e alle 07:03).

14:55 Mosca minaccia Washington per le sanzioni contro il broadcaster di stato russo RT

Mosca condanna fermamente le sanzioni statunitensi contro la televisione di proprietà del governo russo RT e minaccia rappresaglie. "Il comportamento del governo degli Stati Uniti non rimarrà impunito," dice Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, secondo l'agenzia ufficiale del ministero. Gli analisti vedono questo come un avvertimento ai giornalisti americani ancora operativi in Russia. Nel marzo 2023, la Russia ha arrestato il giornalista statunitense Evan Gershkovich con l'accusa di spionaggio. È stato detenuto per 16 mesi prima di essere rilasciato in uno scambio.both Gershkovich e il giornale hanno costantemente negato le accuse. Zakharova accusa gli Stati Uniti di censura e aggressione alla libertà di stampa. Con le sue azioni contro il gruppo RT, dice che gli Stati Uniti stanno iniziando "un'altra ondata di restrizioni contro i media e i giornalisti russi". Il governo degli Stati Uniti aveva precedentemente avanzato accuse serie contro RT e accusato l'organizzazione dei media di interferire negli affari interni dei paesi in tutto il mondo.

14:28 Il Presidente dell'Iran si reca in Russia per il summit del BRICS

L'Iran sta rafforzando la sua collaborazione con la Russia e parteciperà al summit del BRICS. Il Presidente Massoud Peshotan si recherà a Kazan sul Volga, secondo fonti dei media russi citate dall'ambasciatore iraniano a Mosca, Kasem Jalali. Jalali ha anche annunciato un incontro bilaterale con il Presidente russo Putin durante il summit dal 22 al 24 ottobre. In fase di elaborazione c'è un accordo di cooperazione completa. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha accusato la Repubblica Islamica di fornire alla Russia missili da utilizzare in Ucraina. Teheran nega questa affermazione.

13:55 Il nuovo Ministro degli Esteri di Kyiv avverte: non lasciatevi ingannare dalle minacce di Putin

A differenza delle minacce del Presidente russo Vladimir Putin, il Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha esorta i suoi alleati a non lasciarsi intimidire dalle minacce di Putin. "Invece, gli alleati dovrebbero rafforzarli," scrive su X. "Le minacce di Putin non funzionano." Sottolinea che Putin ha minacciato "conseguenze imprevedibili" molte volte, ma non ha mai mantenuto le sue promesse. Questo è vero quando l'Occidente ha iniziato a fornire armi all'Ucraina dopo che il conflitto è iniziato, quando la Finlandia e la Svezia sono entrate nella NATO e quando l'Ucraina ha acquisito i suoi primi caccia F-16, afferma il ministro degli Esteri.

13:30 "Rifiuto del Taurus tedesco respinto come ostinato"

La controversia sull'invio di missili cruise Taurus della Germania all'Ucraina sta aumentando, ma il Cancelliere Scholz ha reso chiaro che non approverà tali armi. Questa posizione non è ben accolta in Ucraina, secondo la corrispondente di ntv Kavita Sharma.

13:03 Il governatore: una coppia uccisa a Odessa da un attacco con razzi

Almeno due persone sono state uccise e una ferita in un attacco con razzi russi alla periferia di Odessa, secondo le autorità ucraine. Il governatore della regione ha identificato le vittime come una coppia. L'analisi preliminare mostra che è stato utilizzato un ordigno da bomba a grappolo. L'aeronautica ucraina riferisce che due razzi hanno colpito la periferia.

12:28 L'Ucraina: il ponte e il centro di comando danneggiati

Il'esercito ucraino afferma di aver distrutto un ponte costruito dai russi. Il luogo esatto del ponte non è stato rivelato dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Nel complesso, sei aree di concentrazione nemica sono state colpite il giorno precedente, sia dall'aria che con l'artiglieria. Oltre al ponte, un sistema d'artiglieria è stato anche demolito. Un altro attacco è stato segnalato contro un centro di comando e controllo.

11:58 Donne ucraine ripuliscono i campi dalle mine A causa del conflitto in corso tra i soldati ucraini e le truppe russe, molti settori lavorativi tradizionalmente maschili stanno vivendo una carenza di manodopera. Di conseguenza, le donne sono sempre più richieste, spingendo molte a riqualificarsi per questi ruoli. Il report estero di ntv visita alcune di queste donne nel sud-est dell'Ucraina e vicino a Kyiv.

11:25 Ischinger propone di allentare le restrizioni sulle armi per l'Ucraina Wolfgang Ischinger, ex capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, suggerisce di allentare le restrizioni sull'utilizzo delle armi occidentali da parte dell'Ucraina. "Rendiamo le cose più chiare e semplici per tutti dichiarando: ci impegniamo con l'Ucraina ad utilizzare solo entro un quadro legale i sistemi d'arma che forniamo," ha detto Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Ciò significa che gli ospedali sono off-limits, una tattica utilizzata spesso dalle forze russe. Solo i bersagli militari come gli aeroporti o le basi di lancio possono essere attaccati. Ciò si estende anche al territorio russo, in particolare per prevenire attacchi con missili.

10:53 Scambi di prigionieri frequenti dopo l'offensiva di Kursk L'aumento degli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia in tempi recenti è probabilmente collegato all'offensiva ucraina a Kursk, secondo gli analisti. Dal'inizio dell'offensiva l'8 agosto, ci sono stati tre scambi in cui sono stati rilasciati un totale di 267 prigionieri per parte. In confronto, solo tre scambi sono avvenuti tra gennaio e agosto - un totale di circa 800 ucraini e russi. Gli ufficiali ucraini affermano che l'incursione a Kursk ha rafforzato il potere negoziale dell'Ucraina negli scambi di prigionieri con la Russia, dopo che il Cremlino aveva costantemente respinto i tentativi dell'Ucraina di negoziare uno scambio.

10:16 I russi avanzano gradualmente sul fronte orientale Le truppe russe stanno continuando ad avanzare nell'Ucraina orientale, facendo progressi costanti vicino a Wuhledar e a sud-est del centro logistico Pokrovsk, secondo il Ministero della Difesa britannico. Tuttavia, i russi non hanno fatto progressi significativi verso Pokrovsk stesso nella scorsa settimana.

09:46 L'Ucraina riferisce attacchi con droni e missili La forza aerea ucraina riferisce di essere stata presa di mira dalla Russia con 14 droni e un missile guidato durante la notte. Dieci droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea, mentre il missile guidato è stato intercettato. La forza aerea non fornisce informazioni sul destino di questi missili o sulle vittime o i danni causati dagli attacchi. Le autorità della regione di Charkiv hanno riferito incendi causati dal fuoco di artiglieria russa, nonché danni a diversi edifici nella città di Charkiv.

09:10 Sistema di pagamento facial recognition in espansione nelle metropolitane russe allarma i difensori dei diritti umani I difensori dei diritti umani sono preoccupati per l'espansione in Russia di un sistema di pagamento nelle metropolitane che utilizza il riconoscimento facciale. Secondo Radio Free Europe/Radio Liberty, finanziato dagli Stati Uniti, il metodo "Face Pay", disponibile a Mosca da tre anni, viene ora introdotto in sei città, tra cui Kazan, dove i passeggeri possono ora registrarsi per il sistema. I passeggeri possono pagare guardando in una telecamera posta sui tornelli. Sono anche in programma piani per offrire questo metodo in tutte le metropolitane russe entro l'anno prossimo. A Mosca, le telecamere di sorveglianza sono state utilizzate per arrestare persone sospettate di aver partecipato a proteste anti-governative e giornalisti che le hanno coperte. L'avvocato Andrei Fedorkov, che lavora con l'organizzazione per i diritti umani russa Memorial, bandita, teme che "Face Pay" possa essere utilizzato anche a questo scopo, ponendo "rischi significativi" e diventando "un altro potente strumento di sorveglianza e controllo dei cittadini".

08:02 Sistema di difesa aerea russo abbatterà 29 droni sul territorio Il sistema di difesa aerea russo ha abbattuto 29 droni in diverse regioni durante la notte, secondo il Ministero della Difesa di Mosca. I droni sono stati lanciati dall'Ucraina, con la maggior parte intercettata sulla regione di Bryansk, che confina con l'Ucraina.

07:31 Stegner giustifica la partecipazione alla protesta contro le armi L'esperto di politica estera SPD Ralf Stegner difende la sua partecipazione prevista a una manifestazione in cui parlerà anche Sahra Wagenknecht, cofondatrice del partito di Sinistra. Stegner afferma di non apparire con nessuno e di presentare le sue vedute come socialdemocratico. Fa notare che ci sono altri oratori le cui vedute non condivide e diverse chiamate il cui contenuto non approva. "Finché non ci sono fascisti, antisemiti e razzisti, sostengo la libertà di parola." La "manifestazione nazionale per la pace" del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un'iniziativa chiamata "Mai più guerra - Deponi le armi". Chiede immediate trattative per porre fine ai conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza, nonché un arresto delle consegne di armi all'Ucraina, a Israele o in qualsiasi altro luogo. L'iniziativa critica anche il governo federale guidato dall'SPD per "armare di più che mai". La critica alla manifestazione è venuta dall'esperto di politica estera SPD Michael Roth, che ha detto: "Ignorare Russia e Hamas come istigatori della guerra è un disonore". La parlamentare europea FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha scritto, riguardo alla partecipazione prevista di Stegner: "Questo è veramente dannoso per il suo partito e il governo". Leggi qui.

07:03 Kharkiv sotto attacco ancora una volta Kharkiv è stata nuovamente attaccata dalle forze militari russe durante la notte, come riferito dalle autorità ucraine. Secondo la dichiarazione del governatore regionale, un edificio su un campus ospedaliero è stato danneggiato e un incendio si è verificato in un'istituzione educativa dopo un attacco con lanciarazzi. Per fortuna, non ci sono state vittime. Kharkiv è spesso oggetto di bombardamenti, rendendola una delle città più frequentemente attaccate in Ucraina. La seconda città più grande dell'Ucraina si trova a circa 30 chilometri dal confine con la Russia.

06:29 Numero di truppe russe a Kursk aumenta dopo l'offensivaL'Istituto per lo Studio della Guerra ha valutato che l'offensiva ucraina ha avuto un impatto significativo sulle forze militari russe in Russia, portando il comando militare a riassegnare unità dall'Ucraina a Kursk e a schierare nuove truppe formate in Russia invece che sul fronte ucraino. All'inizio dell'offensiva, a inizio agosto, si stimava che ci fossero 11.000 truppe russe a Kursk; ora le stime ucraine suggeriscono un numero compreso tra i 30.000 e i 45.000.

05:11 L'Ucraina inizia la produzione di proiettili da 155 mmUn funzionario ucraino ha rivelato che l'Ucraina ha iniziato la produzione di proiettili da 155 mm. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma l'ex Ministro delle Industrie Strategiche Oleksandr Kamyshin, ora consulente esterno del Presidente Volodymyr Zelensky, ha menzionato che la produzione di materiali difensivi è raddoppiata sotto la sua guida e si prevede che triplicherà entro la fine dell'anno.

03:04 Il resto del mandato di Biden si concentrerà sul supporto all'UcrainaIl Presidente Joe Biden intende dedicare il resto del suo mandato ad aiutare l'Ucraina a raggiungere una posizione favorevole nel suo conflitto con la Russia, come dichiarato dal suo consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. In una conferenza del Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Sullivan ha spiegato che l'obiettivo di Biden è mettere l'Ucraina in una posizione di successo nei prossimi quattro mesi.

01:43 Ex politici britannici chiedono missili a lungo raggio per l'UcrainaCinque ex ministri della Difesa britannici e l'ex Primo Ministro Boris Johnson hanno apparentemente chiesto al leader laburista Keir Starmer di permettere all'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio sul territorio russo, anche senza il sostegno degli Stati Uniti, secondo il Sunday Times. Hanno avvertito che qualsiasi ulteriore ritardo potrebbe solo incoraggiare il Presidente Putin.

00:52 L'Ucraina: la Corea del Nord è la maggiore minaccia tra gli alleati della RussiaSecondo il capo dei servizi di intelligence ucraino Kyrylo Budanov, la Corea del Nord rappresenta la maggiore minaccia tra gli alleati della Russia per l'Ucraina. In una conferenza del Yalta European Strategy (YES) a Kyiv, Budanov ha sottolineato che il supporto militare della Corea del Nord alla Russia, inclusi consistenti rifornimenti di munizioni, "influenza realmente l'intensità dei combattimenti". Recentemente, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato l'intenzione di rafforzare i legami con la Russia dopo i colloqui con il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu. L'Ucraina sta monitorando i convogli di armi della Corea del Nord verso Mosca e il loro impatto sul campo di battaglia. Budanov ha detto: "C'è un collegamento diretto. Stanno consegnando quantità enormi di artiglieria, il che è preoccupante".

23:21 L'Ucraina: la Russia potrebbe affrontare problemi di reclutamento entro la metà del 2025Il capo dei servizi di intelligence ucraino Kyrylo Budanov ha affermato che la Russia potrebbe iniziare ad affrontare problemi di reclutamento già dalla metà del 2025 in una conferenza a Kyiv. Entro l'estate del 2025, il governo di Mosca potrebbe essere costretto a dichiarare la mobilitazione o ridurre l'intensità dei combattimenti per evitare una tale situazione.

22:20 Scholz: l'attacco della Russia all'Ucraina è 'assolutamente sciocco'Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha criticato il Presidente russo Vladimir Putin per aver giocato il futuro della Russia attaccando l'Ucraina. "La guerra è assolutamente sciocca dal punto di vista della Russia", ha detto Scholz. Ha aggiunto che i sogni imperialistici di Putin stanno portando alla morte e all'infortunio di centinaia di migliaia di soldati russi e stanno danneggiando le relazioni economiche della Russia con vari paesi in tutto il mondo. "E l'Ucraina avrà un esercito più forte di quanto non avesse prima", ha concluso Scholz. La Germania continuerà a sostenere l'Ucraina per prevenire il suo collasso e per impedire il successo di un'invasione illecita dell'Europa.

22:01 Successi misti segnalati nei combattimenti per KurskLe truppe ucraine hanno registrato progressi territoriali ma anche ritirate mentre spingono nella regione russa di Kursk. Le unità ucraine hanno catturato altri tre insediamenti, mentre gli attacchi russi hanno costretto le truppe ucraine a ritirarsi intorno al villaggio di Snagost. Una significativa incursione nelle linee difensive ucraine è evidente da una mappa pubblicata da Deep State. Non sono ancora disponibili verifiche indipendenti di questi resoconti. Le forze ucraine sono entrate nell'area di frontiera russa vicino a Kursk all'inizio di agosto e hanno rivendicato il controllo di circa 1.300 chilometri quadrati e circa 100 insediamenti, tra cui la città di Sudzha. Gli osservatori stimano guadagni territoriali più contenuti. Questa settimana, l'esercito russo ha tentato per la prima volta di espellere le truppe ucraine con uno sforzo significativo.

L'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina sta incontrando ritardi a causa di "complicate logistica", come dichiarato dagli Stati Uniti, con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan che lo ha espresso in una conferenza del Yalta European Strategy (YES) a Kyiv. Secondo Sullivan, non si tratta di una questione di volontà politica, ma piuttosto di complessi e problematici aspetti logistici nell'invio del materiale necessario ai fronti. Nonostante le difficoltà che l'Ucraina sta affrontando, Sullivan riconosce la responsabilità degli Stati Uniti di "fare di più e fare meglio". Joe Biden è determinato a utilizzare il tempo rimanente nel suo mandato per aiutare l'Ucraina a ottenere la migliore posizione possibile per prevalere. Secondo l'annuncio di Sullivan, è prevista una riunione tra Biden e il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite più tardi questo mese.

20:57 Scholz: Richiesta di Processo per i Sabotatori del Gasdotto in GermaniaIl Cancelliere tedesco Olaf Scholz classifica il sabotaggio dei tubi del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico come "atto terroristico". Scholz afferma che l'indagine su questo incidente verrà condotta a fondo senza esclusioni di colpa, coinvolgendo tutte le autorità di sicurezza tedesche e il Procuratore Generale Federale. "Nessuno sarà escluso dalle indagini", sottolinea. L'obiettivo è quello di processare i responsabili in Germania se verranno catturati. Scholz nega qualsiasi rinuncia al gas naturale russo e attribuisce i costi elevati alla chiusura da parte della Russia del gasdotto Nord Stream 1. Gli attacchi bomba al gasdotto sono avvenuti dopo che la Russia ha interrotto le forniture di gas a l'Europa occidentale attraverso il Mar Baltico. Nel mese di agosto, il Procuratore Generale Federale ha emesso il primo mandato di arresto contro un cittadino ucraino in relazione all'atto di sabotaggio.

20:24 G7 Condanna le Consegne di Razzi Iraniani alla RussiaDi fronte ai resoconti di consegne di razzi iraniani alla Russia, le potenze democratiche del G7 condannano severamente la fornitura di armi, nonostante le ripetute richieste internazionali di porre fine alle consegne. L'Iran continua a fornire armi alla Russia, aggravando ulteriormente il suo sostegno militare al conflitto contro l'Ucraina, secondo una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri canadese, francese, tedesco, italiano, giapponese, britannico e americano, nonché il Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri. La Russia utilizza le armi iraniane per uccidere i civili ucraini e attaccare l'infrastruttura vitale. Di recente, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato l'acquisizione da parte della Russia di missili balistici dall'Iran. L'Iran respinge queste accuse. La dichiarazione, rilasciata dalla presidenza italiana del G7, esorta l'Iran a interrompere il sostegno alla guerra illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e a porre fine alla fornitura di missili balistici, droni e tecnologia correlata che mettono in pericolo il popolo ucraino e la sicurezza europea e internazionale. Il G7 si impegna a punire l'Iran per il suo inaccettabile sostegno alla guerra illegale della Russia in Ucraina, che minaccia ulteriormente la sicurezza globale. La Germania, la Francia e il Regno Unito hanno già imposto sanzioni all'Iran e l'UE sta pianificando l'imposizione di sanzioni più severe. Leggi di più qui.

19:41 Putin Sottolinea l'importanza della Libertà di EspressioneIl Presidente russo Vladimir Putin sottolinea l'importanza della libertà di espressione e di informazione, nonostante i critici vedano questa affermazione come contraddittoria data la sua repressione dei critici. Putin evidenzia l'importanza della affidabilità delle informazioni durante un'epoca di multipolarità globale. "La vera libertà di espressione, che consente una varietà di prospettive, promuove il compromesso e le soluzioni condivise per i problemi del mondo", afferma Putin. Cita i media come giocatori essenziali nell'istituire un ordine globale equo, offrendo alle persone una visione non distorta del mondo. Tuttavia, la libertà di espressione e dei media non esiste in Russia autoritaria, poiché i media non allineati con il governo sono stati banditi e messi a tacere. I critici del governo sono stati presi di mira dal sistema giudiziario. L'agenzia di stampa statale russa TASS, fondata nel 1904, serve come portavoce del governo e è la più grande agenzia di stampa del paese.

19:20 Scholz Conferma il No alla Consegna di Missili TaurusIl Cancelliere federale Olaf Scholz ha escluso la consegna di armi a lungo raggio di precisione all'Ucraina in futuro, indipendentemente dalle decisioni prese dai partner dell'alleanza. In un dialogo con i cittadini a Prenzlau, nel Brandeburgo, ha ribadito il suo rifiuto di distribuire missili Taurus a lungo raggio in grado di colpire i bersagli a 500 chilometri di distanza dall'Ucraina a Mosca, a causa del pericolo di "significativa escalation". Scholz ha affermato: "Ho detto no a questo e questo rimane il caso anche se altri paesi prendono azioni diverse". L'arma più lontana che la Germania ha fornito all'Ucraina è il lanciarazzi Mars II, in grado di colpire i bersagli a 84 chilometri di distanza.

Il conflitto ucraino continua a intensificarsi, con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky che esorta gli alleati occidentali a consentire a Kyiv di colpire i bersagli russi.

Il numero di feriti in un attacco russo a Kharkiv sta aumentando, con almeno 35 civili, tra cui diversi bambini, segnalati feriti. Queste frasi seguono il testo iniziale e contengono le parole 'il conflitto ucraino' e riferimenti agli attacchi a Kharkiv.

