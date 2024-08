Alle 22:01, la Russia ha intenzione di evacuare ulteriori luoghi nella regione di Belgorod.

Russia Planned to Evacuare More Areas in Belgorod and Block Access Russia has announced that five additional areas in Belgorod, its neighboring region, will be evacuated starting Monday. Access to these areas will be restricted, as reported by Governor Vyacheslav Gladkov via Telegram. Access to a sixth location will also be temporarily prohibited.

21:42 Kühnert Accusa l'Unione di Nascondere la Politica sull'Ucraina Il segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert accusa il presidente della CDU Friedrich Merz e il suo partito di nascondere la loro posizione sull'Ucraina a causa della campagna elettorale in Sassonia. In un'intervista a Welt-TV, Kühnert afferma che l'Unione ha spinto il governo federale con nuove richieste di aiuti militari per l'Ucraina per due anni, ma ora "si è nascosto". Lo definisce una "campagna elettorale tattica". Kühnert si interroga anche sulla idoneità di Merz come Cancelliere: "Penso che sia troppo poco per qualcuno che vuole servire come Cancelliere di questa repubblica dall'anno prossimo". Le elezioni in Sassonia si terranno il 1° settembre e i sondaggi indicano una corsa serrata tra la CDU e l'AfD. Un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Insa mostra l'AfD al 32% e la CDU subito dietro con il 29%. L'aiuto tedesco all'Ucraina è anche un tema nella campagna elettorale. Il ministro presidente della CDU Michael Kretschmer, tra gli altri, ha chiamato per ridurre l'aiuto militare. Ha ricevuto critiche per questo anche all'interno del suo stesso partito, ma il leader del partito Merz è rimasto in silenzio.

21:26 La Russia Etichetta Altri Collaboratori di Navalny come "Terroristi ed Estremisti" La Russia ha aggiunto almeno nove persone con legami con il defunto critico del Cremlino Alexei Navalny alla sua lista di "terroristi ed estremisti". I nomi appaiono sul sito web dell'autorità di vigilanza finanziaria Rosfinmonitoring. Ora figurano la ex portavoce di Navalny Kira Yarmysh, la presidente della sua Fondazione Anticorruzione Maria Pevchikh e i suoi avvocati in esilio Olga Mikhailova e Alexander Fedulov. La lista include anche la nota giornalista dell'opposizione Antonina Kravzova e l'attivista Olga Komleva, entrambe attualmente in detenzione preventiva. Il listino comprende anche Dmitri Nisowzew del canale YouTube di Navalny e il suo produttore Nina Volokhonskaya. Il programmatore software Alexei Malyarevsky, condannato a sette anni di prigione per aver fatto donazioni alla Fondazione Anticorruzione di Navalny, è anche sulla lista.

20:59 L'Ucraina Fa Progressi negli Scontri nella Regione Russa di Kursk L'esercito ucraino ha fatto ulteriori progressi nella regione russa di Kursk, secondo i comunicati dell'esercito ucraino. Il comandante in capo Oleksandr Syrsky lo ha riferito durante un incontro con il presidente Zelenskyj. I combattimenti continuano lungo l'intera linea del fronte, ha aggiunto. Spera di fare "molti prigionieri" negli scontri vicino al villaggio di Mala Loknya, circa 13 chilometri dietro il confine. Zelenskyj aveva precedentemente suggerito uno scambio di prigionieri per i prigionieri di guerra ucraini detenuti in Russia.

20:38 La Polonia Negherà il coinvolgimento nell'attacco alle pipeline Nord Stream Il governo polacco nega qualsiasi coinvolgimento nell'attacco alle pipeline Nord Stream nel mar Baltico nel settembre 2022. Il vice primo ministro e ministro della Digitalizzazione polacco, Krzysztof Gawkowski, lo ha dichiarato a Polsat News in risposta alle precedenti affermazioni dell'ex capo del BND August Hanning. Hanning ha suggerito che "autorità polacche" erano coinvolte nell'operazione di sabotaggio. Il governo tedesco dovrebbe chiedere danni sia a Kyiv che a Varsavia a causa di questo caso di "terrorismo di stato", secondo lui. Hanning pensava che un "squadra ucraina" avesse eseguito l'attacco, ma che fosse stato possibile solo con un forte sostegno logistico della Polonia. "Queste sono decisioni prese a livello politico più alto e credo che ci siano stati accordi tra il presidente Selenskyj e il presidente Duda per eseguire questo attacco", ha detto Hanning, riferendosi al presidente ucraino Volodymyr Selenskyj e al presidente polacco Andrzej Duda. Gawkowski nega categoricamente queste accuse. "Penso che si tratti di disinformazione russa che viene rispecchiata dalle parole dei politici tedeschi o dei membri dell'amministrazione statale in Germania", ha detto.

20:13 Organizzazione di Soccorso Rapporta la Morte di Due Soccorritori negli Sforzi di Evacuazione a Kursk Due soccorritori del Fronte Popolare, una coalizione di organizzazioni non governative in Russia, sono stati uccisi in un attacco mentre aiutavano nell'evacuazione dei civili nella regione russa occidentale di Kursk, secondo i resoconti del canale Telegram dell'organizzazione. Una terza persona è rimasta ferita. Uno dei defunti era un'infermiera, l'altro un ufficiale stampa, secondo i resoconti.

19:39 I Leader dei Centri di Reclutamento Vicino a Kyiv Sono Stati Arrestati I leader di due centri di reclutamento vicino a Kyiv sono stati arrestati con l'accusa di aver accettato tangenti per bypassare la coscrizione militare. Come riferito da "Ukrajinska Prawda", mazzi di contanti sono stati scoperti e confiscati durante le perquisizioni nei loro uffici e residenze a Bucha e Boryspil's outskirts. I leader di questi centri di reclutamento, insieme ai loro complici, hanno accumulato circa un milione di dollari attraverso i loro servizi. Le indagini preliminari suggeriscono che questi leader abbiano emesso falsi rapporti medici dichiarando i giovani non idonei al servizio e esentandoli dalla registrazione successiva. Un conteggio preliminare di 20 individui che hanno tentato di evitare il servizio militare in questo modo è stato identificato. I giovani ucraini spesso ricorrono a vari metodi per evitare il servizio militare, spesso cercando di attraversare i confini dei paesi vicini. Con il rafforzamento del controllo delle frontiere, i trafficanti di esseri umani innovano nuovi modi per trasportare i renitenti alla leva - generalmente in Romania - per cifre consistenti.

18:51 Autorità segnalano la distruzione di un ponte a KurskLe autorità segnalano la distruzione di un ponte a Kursk, che sta influenzando le iniziative di evacuazione, secondo i resoconti dei media russi. Il ponte sul fiume Seim è stato presumibilmente demolito dalle forze ucraine, come riferito dall'agenzia di stampa statale TASS, citando le autorità locali di sicurezza. Non è stato rilasciato alcun comunicato dal governo di Kyiv. Date le avanzate delle forze ucraine nella regione di Kursk, il distretto di Gluschkow, che ospita 20.000 persone, sta essendo evacuato.

18:31 Gli Stati Uniti suggeriscono un'eventuale ulteriore assistenza militare per l'UcrainaGli Stati Uniti lasciano intendere una possibile ulteriore assistenza militare per l'Ucraina. John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale del governo degli Stati Uniti, lo ha suggerito a CNN. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici.

18:11 L'Ucraina spinge per trattative equanimi con la Russia attraverso l'offensiva di KurskL'Ucraina cerca di convincere la Russia a intraprendere trattative equanimi attraverso la sua offensiva nella regione russa di Kursk, secondo l'assistente del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. "Le azioni militari servono obiettivamente a incoraggiare la Russia a intraprendere un processo di trattativa equo", ha dichiarato Podolyak in televisione ucraina. L'Ucraina ha garantito che non mira a un'occupazione permanente del territorio russo. "Più rapidamente la Russia accetta di stabilire una pace giusta, più rapidamente le forze di difesa ucraine cesseranno di attaccare il territorio russo", ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri ucraino martedì. Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di cercare di rafforzare la propria posizione nei futuri negoziati attraverso la sua avanzata.

17:40 L'Ucraina rivela le immagini dell'offensiva di Kursk, mostrando presunte resa dei russiL'Ucraina rivendica vittorie nella sua offensiva nella regione russa di Kursk, diffondendo immagini dell'operazione. Le immagini mostrano presunti soldati russi che si arrendono tra le macerie.

17:12 La Bielorussia si attende provocazioni armate da parte dell'UcrainaLa Bielorussia prevede che una provocazione armata da parte dell'Ucraina confinante sia probabile. La situazione al confine rimane tesa, come ha dichiarato il ministro della Difesa bielorusso, Viktor Khrenin, all'agenzia di stampa statale Belta. "Data la presenza di unità armate ucraine nelle aree di confine, c'è un'alta probabilità che siano pianificate e attuate provocazioni armate e azioni spettacolari sul nostro territorio, compreso l'utilizzo di formazioni nazionaliste bielorusse", ha dichiarato Khrenin una settimana dopo che le truppe ucraine sono entrate nell'Oblast' di Kursk. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato stretto del presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato giovedì che l'Ucraina potrebbe prendere di mira la Bielorussia e intensificare il conflitto.

16:22 Londra: la Russia incontra difficoltà nel riprendere il controllo a KurskSecondo l'evaluazione britannica, la Russia era impreparata all'assalto ucraino a Kursk. Dopo il caos iniziale, sono state dispiegate forze militari in maggior numero nella zona, mentre il ministero della Difesa britannico ha dichiarato che le forze ucraine hanno attaccato la regione russa di Kursk dal 6 agosto, segnando il primo simile offensiva dalla invasione russa dell'Ucraina iniziata a febbraio 2022.

16:01 Putin si reca in Azerbaijan - Nessuna conseguenza legale

Vladimir Putin si sta recando nella repubblica ex-sovietica dell'Azerbaigian, situata sul Mar Caspio, mentre infuriano i combattimenti tra truppe ucraine e russe nella regione di Kursk. Il presidente russo sarà nella capitale azera, Baku, l'18 e il 19 agosto, come annunciato dal Cremlino. L'agenda include discussioni con il presidente azero Ilham Aliyev per l'avanzamento della partnership strategica tra i due paesi e questioni di politica internazionale e regionale. Aliyev, che governa il suo paese con pugno di ferro come Putin e viene criticato per gravi violazioni dei diritti umani, ha visitato Mosca ad aprile. Durante la visita di Putin a Baku sono previsti la firma di vari documenti, anche se il Cremlino non ha fornito dettagli specifici. Putin, che affronta accuse internazionali di crimini di guerra per le sue azioni contro l'Ucraina, non affronta conseguenze legali in Azerbaigian. La repubblica del Caucaso meridionale, ricca di petrolio e gas, è anche un importante fornitore di energia per l'Unione Europea. Putin è anche atteso a commentare i negoziati di pace tra l'Azerbaigian e il suo vicino, l'Armenia.

Un centro commerciale nella città ucraina orientale di Donetsk è stato attaccato, hanno riferito le autorità locali. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito di almeno due morti e sette feriti, citando i servizi di emergenza. Le immagini condivise dall'altra agenzia russa Ria Novosti mostrano una densa colonna di fumo che esce da un edificio completamente distrutto. Il centro commerciale "Galaktika" sarebbe stato dato alle fiamme durante un attacco delle forze ucraine, come ha dichiarato Denis Pushilin, capo della regione russa annessa di Donetsk, sul suo canale Telegram. Circa 10.000 metri quadrati sono coinvolti nell'incendio.

Il distretto della regione in cui si trova il centro commerciale è stato preso di mira dal fuoco dell'artiglieria ucraina, secondo le autorità locali. Non è stato possibile verificare indipendentemente. Due settimane fa, almeno 12 morti e 44 feriti sono stati segnalati dopo un attacco missilistico russo contro un supermercato nella città di Kostjantyniwka nella regione di Donetsk, secondo le autorità.

15:01 Mosca annuncia di aver respinto un attacco principale al ponte di Crimea

L'Ucraina ha rivendicato di aver mirato a demolire il ponte che collega la penisola di Crimea, annessa da Mosca, ancora una volta. La Russia ha dichiarato di aver intercettato 12 missili ATACMS diretti verso il ponte e di averli abbattuti, secondo il ministero della Difesa russo a Mosca. Non sono state fornite prove dal ministero e le sue affermazioni non sono state possibili da verificare indipendentemente. L'Ucraina ha ripetutamente dichiarato di voler demolire il ponte in futuro, una volta che avrà la capacità militare necessaria, poiché è stato costruito illegalmente.

Il ministero della Difesa russo ha anche segnalato l'intercettazione di attacchi di droni multipli contro la Crimea, ma non ha segnalato danni. L'Ucraina non ha ancora commentato questi attacchi sulla penisola.

14:29 Autorità ucraine chiedono un'evacuazione rapida da Pokrovsk

Le forze russe si sono concentrate sulla città ucraina orientale di Pokrovsk per mesi. Ora, le autorità ucraine stanno incoraggiando i residenti della città a evacuare più velocemente possibile poiché le forze russe si avvicinano, dicendo "Il nemico sta avanzando a un ritmo rapido". Il tempo stringe per "imballare i propri effetti personali e lasciare per regioni più sicure."

13:59 I russi avrebbero distrutto i HIMARS statunitensi in Ucraina

I lanciarazzi HIMARS forniti dagli Stati Uniti sono stati un fattore importante nella lotta dell'Ucraina contro l'invasione russa. Ora, le truppe di Mosca sembrano aver inflitto un colpo significativo: i droni hanno tracciato un HIMARS, che è stato successivamente distrutto da una massiccia esplosione in un video successivo.

13:34 Corpo di volontari filoucrraini incoraggia i soldati russi a arrendersi

Un corpo di volontari russi che combatte per l'Ucraina ha suggerito ai soldati dell'esercito russo di arrendersi. Argomentano su Telegram che è meglio vivere che morire per una medaglia del superiore. Benvenuti coloro che vogliono combattere per un "futuro migliore per la Russia" per unirsi alla loro "Legione della Libertà della Russia". La "Legione della Libertà della Russia" e gruppi simili come il "Corpo dei Volontari Russi" sono stati associati all'estremismo di destra, secondo lo storico e giornalista Nikolay Mitrokhin. Molti esperti dubitano dell'importanza militare di questi gruppi e suppongono che essi priorità l'attenzione dei media.

13:03 La Russia riferisce la cattura di un villaggio ucraino

Le forze russe avrebbero preso il controllo di Serhijiwka, un villaggio nella regione orientale ucraina di Donetsk, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il ministero della difesa. Tali affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. La Russia annuncia spesso la cattura di villaggi, suggerendo avanzamenti militari rapidi. Tuttavia, l'avanzata nel Donbass è lenta e i villaggi catturati sono spesso gravemente distrutti. Le forze ucraine si ritirano di solito per proteggere la vita dei soldati nel Donbass sotto la forte pressione dell'invasione russa.

12:20 Munz: "Incidente di Kursk indica: molti russi non sono interessati alla guerra"

Il corrispondente di ntv Rainer Munz riferisce che l'esercito russo sembra lottare per contrastare l'attacco ucraino a Kursk. Munz spiega perché Mosca non sta inviando più truppe da Donetsk e discute le reazioni della popolazione circostante.

11:57 L'Ucraina riferisce gli attacchi russi nel Donbass

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, le truppe russe sono attivamente impegnate nella regione del Donbass. particularmente intense fighting is taking place in Pokrovsk, Torez, and Kurakhove, the General Staff in Kyiv reports. A total of 144 military engagements were recorded within the past 24 hours. Russians attacked with numerous airstrikes and artillery, which were repelled, as per the military report. Russian forces seek to fully take control of the Donbass.

11:23 La Russia etichetta un gruppo di politici russi con base a Berlino come "indesiderabile"

Un gruppo di politici regionali e locali russi con base a Berlino, che critica la guerra contro l'Ucraina, è stato etichettato come "indesiderabile" in Russia. Rappresentanti dell'organizzazione "Deputati della Russia Pacifica" sono coinvolti in eventi con una "posizione anti-russa" in Germania, come riferito dall'Ufficio del Procuratore Generale attraverso agenzie russe. Sono accusati di diffondere informazioni fuorvianti sulle attività degli organi statali russi e di sostenere organizzazioni estremiste. L'organizzazione afferma di avere 74 deputati regionali e locali indipendenti, molti dei quali hanno cercato rifugio all'estero. Secondo il loro sito web, tutti i membri dell'organizzazione vedono il regime di Putin come criminale, si oppongono all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e sostengono un futuro democratico per la Russia e la decentralizzazione del potere.

10:48 "Non è stata consegnata una sola consegna finora" - membro del Bundestag tedesco esorta ulteriori consegne di armi all'Ucraina

Il presidente del Comitato per la Difesa nel Bundestag tedesco, Marcus Faber, richiama nuovamente le ulteriori consegne di armi all'Ucraina alla luce degli ultimi sviluppi nella guerra di aggressione russa. "Ciò dovrebbe spingerci a discutere di consegnare più Leopard 2 e Fuchs", scrive il politico dell'FDP sulla piattaforma X, facendo riferimento al carro armato Leopard e al trasportatore Fuchs. "Finora, abbiamo consegnato il 5% dei nostri Leopard 2 e nessuno dei nostri Fuchs. Possiamo fare di più", esige Faber. Gli eventi a Kursk mostrano "che il Cremlino ha fallito militarmente. È sopraffatto", scrive Faber e rende chiaro: "Possiamo stabilire le basi per una pace duratura in Europa attraverso il sostegno militare all'Ucraina".

10:07 I carri armati Marder a Kursk provocano la propaganda filorussa - il giornalista offre una dura replica

Il fatto che l'Ucraina stia utilizzando anche i veicoli da combattimento Marder, che la Germania ha fornito a Kyiv, a Kursk, sta causando l'ira dei media filorussi. Si diffonde la narrazione falsa che la Germania sta attaccando di nuovo, come ha fatto nella Seconda Guerra Mondiale. Viene spesso condiviso un video manipolato. Uno dei giornalisti più noti dell'Ucraina, Illia Ponomarenko, scrive su X: "La Germania di oggi è un paese completamente diverso con valori completamente diversi. È anni luce lontana da ciò che era 80 anni fa e non merita tali insulti. Al contrario, nella presente aggressione all'Europa, la Germania si erge come un alleato saldo al fianco del bene, come il secondo maggiore fornitore di aiuti alla difesa all'Ucraina". Ponomarenko sottolinea che sono i carri armati ucraini a Kursk, forniti dalla Germania, per consentire alla democrazia ucraina di difendersi. "Se c'è qualcuno che merita di essere paragonato ai nazisti qui, sono questo saccheggiatore di tombe assetato di sangue Putin e i suoi generali, che stanno radendo intere città."

09:57 Ucraina: respinte tutti e cinque i droni russiLa forza aerea ucraina dichiara di aver respinto con successo tutti e cinque i droni lanciati dalle forze russe verso obiettivi in Ucraina durante la notte. Tra questi, ce n'erano tre di tipo iraniano Shahed, e i tipi degli altri due sono stati identificati. La Russia ha utilizzato tre missili balistici di tipo Iskander-M, secondo la forza aerea ucraina su Telegram. I governatori delle regioni di Kyiv e Kirovohrad riferiscono che non ci sono stati danni o vittime dopo l'attacco. Le forze russe utilizzano droni economici in alcuni dei loro attacchi per localizzare le posizioni della difesa aerea ucraina e per manovre di inganno.

09:32 Reporter di ntv Kriewald: "L'Ucraina vuole dimostrare: noi aiutiamo - non facciamo del male"L'Ucraina rivendica il controllo di 1.150 chilometri quadrati e 82 insediamenti nella regione russa di Kursk, secondo le proprie affermazioni. L'Ucraina intende far entrare organizzazioni di soccorso nella zona per fare da esempio, dice la reporter di ntv Nadja Kriewald. Nel frattempo, si sta preparando una "seconda Bachmut" a Donetsk, a Pokrovsk:

08:48 "Guasto tecnico" con Tu-22M3: la Russia perde un bombardiere supersonico in un incidente in SiberiaUn bombardiere a media distanza di tipo Tu-22M3 precipita vicino a Irkutsk in Siberia, causando una significativa perdita per l'aeronautica russa. L'aereo Tupolev può trasportare missili guidati, missili cruise e persino il razzo ipersonico "Kinzhal".

08:04 Avanzamenti ucraini a Kursk: la Russia minaccia la terza guerra mondialeL'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk ha portato il mondo sull'orlo di una guerra globale, secondo il parlamentare russo Mikhail Sheremet. Sheremet, membro del comitato per la difesa, è convinto che l'Occidente stia sostenendo l'Ucraina nella sua invasione. "Data la presenza di attrezzature militari occidentali, l'uso di munizioni e razzi occidentali in attacchi contro le infrastrutture civili e le prove inconfutabili dell'implicazione di stranieri negli attacchi sul territorio russo, si potrebbe concludere che il mondo è sull'orlo di una terza guerra mondiale", ha dichiarato Sheremet all'agenzia di stampa statale russa RIA.both the US and Germany have stated that they were not involved in the planning of the Kursk offensive. Many observers, like the ISW, believe that the repeated Russian warnings of a third world war or nuclear threats are a tactic to spread fear and deter Western governments from further supporting Kyiv.

07:22 ISW: "Poca lungimiranza strategica" da parte di Putin e della leadership russaL'amministrazione russa e la leadership militare hanno stabilito una "struttura di comando e controllo intricata, interconnessa, ma inefficace" in risposta all'incursione dell'Ucraina nella regione di Kursk, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Ciò indica che il Cremlino non si è preparato per la possibilità di una significativa invasione ucraina del territorio russo, secondo l'ISW. Il confine è stato considerato un fronte tranquillo dal 2022, e sembra che non siano state fatte preparazioni adeguate per proteggere il territorio russo dalle possibili minacce, nota l'ISW. Il think tank statunitense presume che il Cremlino stia valutando le opzioni su quali parti del confine l'Ucraina potrebbe ancora attaccare. Ciò sottolinea la "poco lungimiranza strategica" della leadership russa.

06:40 L'Ucraina annuncia un attacco riuscito nella regione del Crimea

Le forze ucraine hanno attaccato nuovamente la regione del Crimea durante la notte. Sergey Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare della regione di Odessa, ha riferito danni iniziali a una nave nel porto di Kerch vicino al ponte di Crimea e a una barca a Chornomorske nella regione di Krasnodar. "Sono in corso ulteriori misure di ricognizione". L'Ucraina ha riferito il sinking di diverse navi e barche nelle ultime settimane e mesi, alcune delle quali erano state utilizzate per scopi militari. Inoltre, sembra che un sottomarino sia stato affondato.

05:59 CNN: gli Stati Uniti rifiutano il dispiegamento di ATACMS a Kursk - alternative preferibili identificate

Secondo un report di CNN, gli Stati Uniti continuano a rifiutare il dispiegamento di missili ATACMS con portata estesa dalle scorte USA nella regione di Kursk. Tuttavia, questa volta la paura dell'escalation non è il problema. La rete riferisce, citando fonti governative, che gli ATACMS potrebbero essere utilizzati in modo più efficace per attaccare la regione del Crimea controllata dalla Russia.

05:19 Zelensky: i rifornimenti necessari sono arrivati alle truppe nell'Ucraina orientale

Di fronte alla crescente pressione delle truppe russe nell'Ucraina orientale, Kyiv si sta concentrando intensamente sulla difesa intorno al Donbass. "Toretsk e Pokrovsk, la maggior parte degli attacchi russi si sta verificando lì", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video quotidiano. I rifornimenti urgenti sono già arrivati. "Qualsiasi cosa sia necessaria ora". Tuttavia, Zelensky non ha specificato se siano state dispiegate truppe aggiuntive nelle aree fortemente contestate. Lo Stato Maggiore a Kyiv ha riferito in serata che ci sono stati 68 scontri dal inizio della giornata.

03:46 Il governatore: il bombardiere strategico Tu-22M3 precipita in Siberia

Igor Kobzev, governatore della regione di Irkutsk in Siberia, ha riferito il crash di un bombardiere strategico Tu-22M3. La causa è stata un guasto tecnico. Uno dei quattro membri dell'equipaggio è morto, secondo il governatore, citando il Ministero della Difesa russo. I membri dell'equipaggio rimanenti sono riusciti a lasciare l'aereo e sono stati portati in ospedale, ha scritto Kobzev nel messaggio Telegram.

23:08 L'Ucraina estende l'offerta di cittadinanza ai combattenti stranieri e alle loro famiglie

22:33 Il governo degli Stati Uniti approva la vendita di fino a 600 missili Patriot alla Germania Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di fino a 600 missili e altro equipaggiamento per i sistemi di difesa aerea Patriot alla Germania. L'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa (DSCA) ha dichiarato che l'accordo militare, del valore di cinque miliardi di dollari (quattro miliardi e mezzo di euro), rafforza la sicurezza degli Stati Uniti "rinforzando la sicurezza di un alleato della NATO che è una forza chiave per la stabilità politica ed economica in Europa". La Germania ha donato diversi sistemi Patriot all'Ucraina.

22:14 SBU: L'Ucraina amplia la rosa degli scambi di prigionieri La missione principale del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) è riportare i difensori ucraini dalla captivity russa. Pertanto, l'SBU e le forze di difesa stanno lavorando attivamente per "ampliare la rosa per gli scambi di prigionieri catturando più soldati russi sul campo di battaglia". Lo ha annunciato il capo dell'SBU, Vasyl Maliuk, durante una conferenza stampa congiunta con i capi del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dell'Intelligence della Difesa GUR, dell'Intelligence Estera SZRU e dell'Ombudsman per i Diritti Umani del Consiglio Supremo. "Il ritorno dei difensori ucraini è un compito prioritario stabilito dal Comandante in Capo, il Presidente Volodymyr Zelensky", cita il suo servizio stampa. Secondo i loro dati, l'esercito ucraino ha catturato più di 100 soldati russi e ceceni mentre avanzava lungo il confine russo nella regione di Kursk (vedi l'articolo alle 14:57).

21:46 La Polonia celebra gli eroi di guerra, implicando forza contro Putin Con un parada militare a Varsavia, la Polonia ha celebrato la sua vittoria sull'Armata Rossa. L'evento ha mostrato carri armati e soldati, tra cui alcuni degli Stati Uniti e di altri alleati. Gli aerei da combattimento sono volati sopra, meravigliando i migliaia di spettatori. "Dobbiamo equipaggiarci e stabilire la capacità che nessuno oserebbe mai attaccarci", ha dichiarato il Presidente Andrzej Duda prima della parata, segnando l'apice delle cerimonie commemorative del paese. Il "Giorno dell'Esercito Polacco" commemora la vittoria del'esercito polacco sui truppe sovietiche nella Battaglia di Varsavia nel 1920. Il Ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha scritto in una lettera ai soldati che la festività onora i momenti più prestigiosi della storia militare polacca, il prezzo dell'indipendenza e della libertà. "In questo giorno, onoriamo tutti gli eroi che hanno combattuto per la nostra patria sin dalla fondazione del nostro paese", spiega.

Il 60enne Jacek Szelenbaum, che ha assistito all'evento, riconosce che mentre è uno spettacolo, si sente più al sicuro vedendo l'equipaggiamento migliorato. "Ci sentiamo un po' più al sicuro quando vediamo questo equipaggiamento avanzato e sentiamo la presenza dei nostri alleati - americani, britannici, romeni e altri. È essenziale in queste circostanze, poiché la Polonia non può difendersi da sola. In un'alleanza, possiamo resistere a Putin."

20:59 Il generale tedesco promette più aiuti militari per l'Ucraina Il capo della coordinazione degli aiuti militari tedeschi, il tenente generale Christian Freuding, è tornato dalle riunioni in Ucraina (vedi anche le 16:46) e ha detto al formato video dell'Esercito tedesco "Nachgefragt" quali armi la Germania fornirà all'Ucraina entro la fine dell'anno. "Il nostro focus sarà sulla fornitura di ulteriori sistemi di difesa aerea, artiglieria, armi da fuoco, droni, carri armati, veicoli corazzati, munizioni, cannoni contraerei Gepard, carri armati Leopard 1A5, veicoli corazzati MRAP e sistemi d'artiglieria autopropulsi PzH-2000 e Zuzana 2", ha concluso.

20:20 Le autorità ucraine segnalano cinque morti civili negli attacchi russi Cinque civili sono stati uccisi negli attacchi russi nel sud e nell'est dell'Ucraina, secondo gli ufficiali. Nella regione nord-orientale di Kharkiv, due persone sono state uccise in un attacco aereo. Un morto è stato registrato a Donetsk nell'est a causa del fuoco dell'artiglieria. Un uomo è stato ucciso in un attacco con drone nella regione meridionale di Kherson e un altro uomo, precedentemente ferito in un attacco precedente, è morto in ospedale. Nel frattempo, le autorità hanno consigliato ai residenti di evacuare Pokrovsk, invitando le famiglie con bambini a lasciare la città prima che sia troppo tardi. Il nemico si sta avvicinando rapidamente alla città nella regione di Donetsk, mentre l'esercito russo continua gli attacchi forti nell'est dell'Ucraina, secondo il governo di Kiev.

19:30 Le discussioni sull'invio di missili da crociera a lungo raggio dagli USA all'Ucraina sono in una fase avanzata I colloqui tra l'Ucraina e il governo degli Stati Uniti sull'invio di missili da crociera a lungo raggio sono "in una fase avanzata", secondo il portale di notizie ucraino "Kyiv Independent", citando una fonte anonima del governo del Presidente Volodymyr Zelenskyy. Tuttavia, la fonte non ha specificato quando i missili potrebbero essere consegnati, ma si sta considerando una consegna autunnale.

19:16 Lituania invia un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina La Lituania ha inviato un altro pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, contenente rimorchi, letti pieghevoli e altro materiale. Secondo i resoconti, il ministero della Difesa lituano ha trasferito all'Ucraina, nel mese di agosto, armi come veicoli blindati da trasporto truppe, sistemi di difesa aerea a corto raggio con missili, sistemi anti-droni, disturbatori anti-droni, veicoli fuoristrada, fucili, munizioni, granate fumogene e loro pezzi di ricambio.

