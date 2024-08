Alle 22:01 in Ucraina, circa 170 diversi droni sono stati utilizzati finora in prima linea.

Ucraina ha utilizzato circa 170 tipi diversi di droni nella sua lotta contro le truppe russe finora. Questa informazione è stata condivisa da Vadym Sukharevskyi, vicecomandante in capo delle forze armate, durante la sua conversazione con Ukrinform. L'esercito ucraino si basa pesantemente sui veicoli aerei senza equipaggio nelle sue operazioni difensive. Inoltre, il paese sta costantemente inventando e producendo nuovi modelli che possono occasionalmente raggiungere i bersagli profondamente all'interno del territorio russo.

21:27 La leadership di Kyiv vuole che il secondo summit per la pace si tenga in uno dei paesi del Sud globaleLa leadership di Kyiv desidera che il secondo summit per la pace ucraina si tenga in uno dei paesi del Sud globale. Come dichiarato dall consulente del presidente ucraino Andriy Yermak, "Vorremmo che il secondo summit si tenesse in uno dei paesi del Sud globale". Ha anche menzionato che il primo ministro indiano Narendra Modi aveva espresso il suo sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina durante la sua recente visita a Kyiv.**

20:58 Gli Stati Uniti condannano la morte di un dipendente di Reuters per mano della RussiaLa Casa Bianca condanna un attacco con razzi a un hotel in Ucraina che ha causato la morte di un consulente per la sicurezza di Reuters e il ferimento di due giornalisti di Reuters. "Condanniamo fermamente questo attacco e esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a Reuters per la perdita del loro collega", ha dichiarato un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale.**

20:25 Zelenskyy: l'offensiva di Kursk è uno dei 'passaggi per porre fine alla guerra'Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'offensiva nella regione russa di Kursk è uno dei 'passaggi per porre fine alla guerra'. "L'operazione di Kursk non è associata a nessun punto della formula di pace ucraina", ha detto Zelenskyy. "L'operazione di Kursk è associata al secondo summit per la pace? Sì, lo è. Poiché l'operazione di Kursk è una delle parti del piano di vittoria ucraino".**

19:52 La Russia costruisce ponti pontonieri a Kursk per garantire le linee di rifornimentoDopo che l'Ucraina ha distrutto diversi ponti nella regione di Kursk, la Russia sta cercando di proteggere le sue linee di rifornimento utilizzando ponti pontonieri. Le immagini satellitari del lunedì mostrano che le forze russe hanno costruito un ponte temporaneo sul fiume Seim vicino a un ponte distrutto. L'Ucraina continua a cercare di distruggere questi attraversamenti russi utilizzando tecniche come l'artiglieria a lungo raggio.**

19:17 Zelenskyy presenterà il suo piano per porre fine alla guerra a Biden, Trump e HarrisIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy intende presentare la sua strategia per un successo conclusione della guerra contro la Russia all'uscente presidente degli Stati Uniti Joe Biden in settembre. Donald Trump e Kamala Harris verranno anche informati del piano, come dichiarato da Zelenskyy. L'offensiva di Kursk è già inclusa in questo piano. Oltre ai componenti militari, il piano comprende anche proposte diplomatiche ed economiche, secondo Zelenskyy.**

18:44 Le autorità ucraine hanno registrato 136.000 crimini di guerra commessi dagli aggressori russiDall'inizio dell'invasione russa su larga scala nel 2022, le agenzie delle forze dell'ordine ucraine hanno documentato 136.000 crimini di guerra commessi dall'aggressore. La procura ha indagato su 660 sospetti, di cui 126 sono stati riconosciuti colpevoli, secondo le autorità ucraine. Andriy Kostin, il procuratore generale ucraino, ha notato che questi numeri potrebbero non essere completi a causa delle aree occupate inaccessibili.**

18:20 L'agenzia di intelligence russa indaga su giornalisti tedeschi e ucrainiL'agenzia di intelligence russa FSB ha avviato indagini contro un corrispondente di Deutsche Welle e un giornalista ucraino. Sono accusati di aver illegalmente attraversato la regione russa di Kursk, come annunciato dall'FSB. Nick Connolly, dipendente della Deutsche Welle (DW), e Natalia Nagornaya, dipendente del canale ucraino 1+1, sono apparentemente al lavoro in aree ucraine controllate nella regione di Kursk.**

17:51 Zelensky: l'Ucraina può produrre fino a due milioni di droni quest'annoSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina ha la capacità di produrre 1,5 a 2 milioni di droni quest'anno. Tuttavia, il finanziamento manca, come menzionato da Zelenskyy. La guerra con la Russia può essere portata a termine solo attraverso il dialogo. Per ulteriori progressi verso la pace, il governo di Kyiv deve essere in una posizione di forza durante la conferenza che è ancora prevista per quest'anno, secondo Zelenskyy.**

17:25 Grossi: la vicinanza dei conflitti alla centrale nucleare di Kursk è "molto seria"La vicinanza dei combattimenti tra Ucraina e Russia alla centrale nucleare nella regione di confine russa di Kursk è molto pericolosa, secondo il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, dopo una visita al sito. "Una centrale nucleare di questo tipo situata così vicino a una zona di conflitto o a una linea del fronte è una questione estremamente seria", ha detto Grossi. "Il fatto che ci sia azione militare che si sta svolgendo a pochi chilometri di distanza la rende una preoccupazione immediata", ha aggiunto. "In definitiva, potrebbe sembrare tutto piuttosto semplice: non attaccare una centrale nucleare", ha detto Grossi. La centrale nucleare è attualmente in funzione in "quasi condizioni normali", ha aggiunto.**

16:51 Syrskyj: Russia Sposta 30.000 Soldati a KurskIl principale obiettivo dell'operazione di Ucraina a Kursk è distrarre le truppe russe da altre aree, specificamente Pokrovsk e Kurachovo in Donetsk. Secondo il leader militare ucraino, Alexander Syrskyj, la Russia sta attualmente trasferendo circa 30.000 soldati a Kursk. Ha aggiunto: "Questo numero sta aumentando". Di conseguenza, sembra che la Russia stia riducendo la sua presenza nell'Ucraina meridionale. Tuttavia, la tensione è alta nella regione di Pokrovsk. Secondo Syrskyj, la Russia sembra concentrarvi le sue forze più potenti.

16:25 L'Attacco Russi con Missile Uccide una Persona nella Regione di KharkivL'esercito russo ha bombardato la città di Bohoduchiw nella regione di Kharkiv con missili. L'ufficio del procuratore generale ucraino ha riferito un morto e sei feriti. Un missile avrebbe colpito una fermata dell'autobus, causando la morte di una donna di 71 anni. Gli attacchi russi hanno anche interessato strutture industriali, aree residenziali e veicoli.

15:57 Schmyhal Prevede un Deficit di Bilancio di 15 Miliardi di Dollari per il 2025Il primo ministro Denys Schmyhal stima che l'Ucraina avrà bisogno di altri 15 miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio previsto per il 2025. Reuters ha citato Schmyhal, secondo cui l'Ucraina si aspetta un deficit di 35 miliardi di dollari nel 2026, con l'obiettivo di coprire 20 miliardi. Le stime del governo suggeriscono un deficit di 38 miliardi di dollari nel 2024. Schmyhal ha condiviso che il governo pianifica di aumentare le tasse e aumentare il prestito interno per raccogliere fondi extra per combattere la Russia. Il Parlamento discuterà queste proposte a settembre.

15:32 L'Ucraina Esplora lo Sviluppo di Sistemi d'Arma NazionaliDopo aver assistito al più grande attacco di bombe e missili dell'esercito russo dall'inizio della guerra, l'Ucraina sta esplorando alternative per difendersi oltre all'aiuto militare occidentale.

15:11 Zelensky Celebra il Primo Test Riuscito di un Missile Balistico Fatto in CasaIl presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina ha testato con successo il suo primo missile balistico prodotto localmente. "La nostra industria della difesa ha raggiunto il primo test riuscito di un missile balistico ucraino", ha dichiarato. Tuttavia, non ha fornito dettagli sul missile.

14:45 Ryabkov Accusa gli Stati Uniti di Essere Coinvolti nell'Incursione a KurskIl vice ministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, ha considerato la partecipazione degli Stati Uniti all'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk un fatto. Ha citato potenziali risposte più severe dal governo russo a causa di questo, ma non ha fornito prove o dettagli a sostegno delle sue accuse. La Casa Bianca ha respinto qualsiasi conoscenza preventiva dell'incursione a sorpresa delle truppe ucraine a Kursk l'8 agosto.

14:19 Zelensky Sostiene che gli F-16 Hanno Intercettato i Missili RussiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i nuovi caccia F-16 hanno già intercettato con successo i missili russi. "Durante questo attacco missilistico su larga scala, abbiamo abbattuto alcuni missili utilizzando gli F-16", ha dichiarato. Si dice che questi aerei siano stati utilizzati per contrastare l'attacco aereo devastante dell'8 agosto. Paesi come Olanda, Danimarca, Norvegia e Belgio hanno promesso di fornire all'Ucraina più di 60 di questi caccia prodotti negli Stati Uniti in totale.

13:44 Soldati Russi Si Assumono il Controllo di un'altra Località Vicino a PokrovskSecondo i resoconti del ministero della difesa russo, l'esercito russo ha apparentemente conquistato un altro villaggio vicino alla città strategicamente vitale di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il villaggio di Orlowka in Donetsk è stato "liberato", secondo l'annuncio del ministero della difesa russo. Nonostante i combattimenti in corso nella regione russa di Kursk, Mosca sta avanzando con la sua offensiva a Donetsk. Il ministero della difesa condivide spesso aggiornamenti sulle località conquistate. La regione di Pokrovsk rimane un punto caldo.

13:21 Lavrov Lancia un Avvertimento NucleareIl ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha criticato la richiesta dell'Ucraina ai suoi alleati di utilizzare le armi fornite contro la Russia, definendola estorsione. Ha avvertito le potenze nucleari occidentali di non "giocare con il fuoco". Lavrov ha parlato delle modifiche alla dottrina nucleare della Russia, ma ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni. La dottrina permette l'uso di armi nucleari quando la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.

Come riportato dall'esperto di politica estera SPD Michael Roth, gli attacchi aggressivi della Russia alle infrastrutture ucraine scateneranno un movimento di rifugiati verso l'Europa. Secondo Roth, questi attacchi rappresentano l'inizio di una nuova "campagna di distruzione" contro l'infrastruttura energetica dell'Ucraina, con l'obiettivo di ostacolare la produzione di armi ucraine da un lato e rendere la vita insopportabile per gli ucraini dall'altro, portando a nuove ondate di rifugiati verso l'Europa. Roth ha sollecitato il sostegno per l'imminente "inverno rigido" - come generatori di backup - e un'autorizzazione degli Stati Uniti per l'utilizzo di armi a lungo raggio contro gli aeroporti russi.

Il Servizio di Frontiera Ucraino riferisce che non ci sono stati movimenti di truppe evidenti in Bielorussia. Il portavoce Andrij Demtschenko ha informato la televisione ucraina che non sono state osservate movimenti di soldati o attrezzature vicino al confine, ma rimane una minaccia generale dal confine con la Bielorussia. Di recente, il Ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato che la Bielorussia aveva concentrato truppe e attrezzature vicino al confine. La Bielorussia è un alleato stretto della Russia.

Il governatore Vyacheslav Gladkov della regione di Belgorod ha annunciato su Telegram che "sono emersi rapporti secondo cui il nemico sta cercando di violare il confine". Questo conferma i rapporti dai canali Telegram russi (vedi voce alle 10:02). Secondo il Ministero della Difesa russo, la situazione al confine è difficile ma gestibile. Gladkov ha dichiarato che l'Ucraina ha attaccato la regione con oltre 20 droni nelle ultime 24 ore. Kyiv non ha ancora commentato gli incidenti presunti.

L'Ucraina starebbe creando nuove brigate meccanizzate per la lotta difensiva contro l'aggressione russa, che potrebbero essere operative entro il 2025. I soldati dovrebbero essere reclutati tra gli ucraini che vivono all'estero e addestrati parzialmente lì. Una brigata meccanizzata consiste tipicamente di circa 2.000 soldati, equipaggiati con attrezzature militari pesanti come i carri armati.

Rafael Grossi, a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), è arrivato per ispezionare la centrale nucleare di Kursk nella regione russa omonima, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale russa TASS. Grossi avrebbe pianificato di guidare personalmente l'ispezione della pianta vicino alla città di Kursk a causa della situazione critica. Migliaia di soldati ucraini avevano attaccato la regione in un attacco a sorpresa l'8 agosto. La Russia accusa l'Ucraina di attaccare frequentemente la pianta. Il governo ucraino non ha ancora commentato ufficialmente.

Il servizio di sicurezza russo FSB avrebbe avviato procedimenti penali contro due giornalisti stranieri. Sono sospettati di aver illegalmente attraversato il confine russo per riferire dalla regione di Kursk dopo l'invasione ucraina. Secondo questo rapporto, i giornalisti sono un corrispondente di Deutsche Welle e un inviato del canale televisivo ucraino 1+1. L'FSB avrebbe avviato procedimenti penali contro almeno sette giornalisti stranieri che hanno riferito da Kursk.

Le forze ucraine starebbero cercando di attraversare il confine russo nella regione meridionale di Belgorod. Secondo The Guardian, citando canali Telegram russi, ci sono attualmente scontri in corso, con circa 500 soldati ucraini che attaccano due posti di blocco a Nechoteyewka e Shebekino in Belgorod, e gli scontri continuano in entrambi i luoghi. Belgorod confina con la regione russa di Kursk, dove le forze ucraine hanno catturato territorio russo dal primo agosto.

La Russia avrebbe perso 1.280 soldati in un giorno, secondo lo stato maggiore ucraino. Questo porta il numero totale di soldati russi uccisi o messi fuori combattimento dal inizio della guerra a 610.100. Kyiv riferisce anche che 12 carri armati, 19 veicoli corazzati, 52 sistemi d'artiglieria, 120 droni, 103 missili e un lanciarazzi multiplo sono stati distrutti nelle ultime 24 ore. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente e la Russia non divulga i propri dettagli delle perdite.

Le forze di difesa aerea ucraine affermano di aver neutralizzato con successo cinque missili di origine russa e sessanta droni. L'aggressione russa ha comportato il lancio di dieci missili e ottantuno droni, secondo il resoconto ufficiale del canale Telegram delle forze aeree. A Kyiv, circa quindici droni e diversi missili sono stati intercettati, come riferito da Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città. "Ogni traiettoria di volo diretta verso Kyiv è stata interrotta", ha dichiarato Popko. Dieci droni erano ancora in volo alle 9 del mattino ora locale (8 del mattino CEST), mentre altri droni erano precipitati. despite the defensive efforts, three Kinzhal (Dagger) missiles hypersonic and two Iskander missiles could not be intercepted, according to Mykola Oleschuk, air force commander. Although these statistics are not entirely verifiable, they provide an approximate insight into the magnitude of the assault.

08:57 Attacchi notturni violenti portano a diverse vittime - la Russia bombarda l'Ucraina con missili Kinzhal

La Russia ha intensificato i suoi attacchi aerei contro l'Ucraina per la seconda notte consecutiva. Sono state segnalate almeno quattro vittime dalle autorità ucraine, che citano un hotel a Kryvyi Rih come obiettivo di un attacco con missili e due vittime di attacchi con droni a Zaporizhzhia. Secondo i resoconti delle forze aeree ucraine, la Russia ha utilizzato bombardieri a lungo raggio per lanciare missili cruise e ha lanciato missili ipersonici Kinzhal.

08:33 Pechino promuove la propria iniziativa di pace

La Cina sta promuovendo una più ampia accettazione della propria proposta di pace. L'inviato speciale cinese per gli Affari eurasiatici, Li Hui, ha sottolineato che l'Indonesia, il Brasile e il Sudafrica, tutti rappresentanti del Sud globale e giocatori chiave nella promozione della pace a livello mondiale, hanno comunicato fortemente sia con l'Ucraina che con la Russia. I paesi sono impegnati per una risoluzione diplomatica del conflitto, secondo la dichiarazione di Li. La coppia ha pubblicato un programma di pace congiunto nel 2023, che prevede una conferenza per la pace che coinvolge tutte le parti in conflitto e il congelamento dell'ulteriore espansione del campo. Tuttavia, né la Russia né la Cina hanno partecipato a una conferenza per la pace svizzera tenutasi a giugno, con la Russia che ha optato per non partecipare perché non invitata, mentre la Cina ha declinato l'invito.

08:05 Leader della Unità Achmat della Cecenia dichiara "liberate" due località di Kursk

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato la "liberazione" di due spazi abitati nella regione di Kursk, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa TASS dal vice capo del dipartimento militare-politico delle forze armate russe, il maggior generale Apti Alaudinow, e dal comandante della unità speciale cecena Achmat. Nonostante la situazione rimanga invariata lungo il fronte, il nemico ha subito pesanti perdite durante le manovre, secondo Alaudinow. Queste affermazioni non possono essere confermate in modo indipendente. ISW segnala che le foto di lunedì mostrano le forze ucraine vicine a Nechayev, che è sotto il controllo russo.

07:37 Biden condanna gli ultimi attacchi russi come crudeli

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha condannato gli ultimi attacchi russi come crudeli. Li ha criticati come mirati direttamente contro la popolazione ucraina, cercando di danneggiare le loro infrastrutture e ostacolare gli approvvigionamenti. La Germania, attraverso il suo ministero degli Esteri, ha espresso forte disapprovazione, definendo gli attacchi russi "codardi". Il segretario degli Esteri britannico, David Lammy, ha condannato gli attacchi.

07:05 Guerra con la Bielorussia improbabile - analisi dell'ISW

L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ritiene improbabile un'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe bielorusse. La sua valutazione si basa su un'analisi di Frontline Insight e Rochan Consulting, che indica che le unità di combattimento bielorusse funzionano solo al 30-40% della loro capacità e si mobilitano per il dispiegamento. Non è stata annunciata alcuna mobilitazione e la strategia attuale sembra quella di distogliere l'attenzione delle forze ucraine dai fronti dei conflitti in corso. Inoltre, il numero di truppe russe presenti in Bielorussia non fornisce forze sufficienti per eseguire un'invasione coordinata dalla regione di Gomel. Infine, un'invasione o un coinvolgimento militare in Ucraina potrebbe indebolire l'autorità di Alexander Lukashenko, potenzialmente portando a un significativo aumento del dissenso interno. Le prossime elezioni presidenziali del paese sono previste per febbraio 2025.

La precedente candidata democratica alla presidenza e ex deputata Tulsi Gabbard, ora distante dal Partito Democratico, sostiene il candidato repubblicano Donald Trump nelle elezioni di novembre. Gabbard ha dichiarato la sua intenzione di fornire tutto l'aiuto possibile per aiutare Trump a riguadagnare la Casa Bianca, ha detto. Attirando l'attenzione sui conflitti nel Medio Oriente e in Ucraina, l'ex militare Gabbard ha argomentato che se Trump avesse vinto, il suo obiettivo principale sarebbe stato quello di "tirare indietro gli Stati Uniti dall'orlo della guerra". Gabbard aveva precedentemente concorso per la nomination democratica nel 2020, ma aveva poche possibilità di vincere, alla fine sostenendo Joe Biden, che ha poi vinto le elezioni democratiche. All'epoca, Gabbard aveva promosso una politica estera degli Stati Uniti meno militaristica. La politica di 43 anni ha affrontato accuse che la sua campagna fosse sostenuta dalla Russia e mirasse solo a danneggiare i democratici.

06:17 Biden rende omaggio a Modi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato il primo ministro indiano Narendra Modi per la sua recente visita in Ucraina. Modi, il cui paese rivendica la neutralità nel conflitto Ucraina-Russia, ha twittato di aver parlato con Biden del pieno sostegno dell'India per un rapido ripristino della pace e della stabilità in Ucraina. La Casa Bianca conferma che Biden ha elogiato sia l'impegno di Modi con l'Ucraina che il suo recente viaggio in Polonia. La Polonia è uno dei più stretti alleati dell'Ucraina nell'Europa orientale. Come dichiarato da John Kirby, coordinatore della comunicazione del Consiglio di sicurezza nazionale, "accogliamo con favore qualsiasi altro paese che riconosca la prospettiva del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e cerchi di aiutarlo a perseguire una pace giusta".

05:45 Testimoni segnalano una serie di esplosioni a Kyiv

Durante l'ultimo attacco con droni a Kyiv, i testimoni hanno segnalato almeno tre serie di esplosioni. Non ci sono ancora segnalazioni di morti o feriti. I sistemi di difesa aerea nella regione di Kyiv sono stati attivi per tutta la notte per intercettare missili e droni che prendono di mira la città, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare della regione di Kyiv su Telegram. Gli attacchi si sono verificati un giorno dopo il più grande attacco aereo russo finora in questo conflitto.

05:03 Aeronautica: bombardieri e droni russi si dirigono verso l'Ucraina

La Russia ha inviato bombardieri e droni verso l'Ucraina, secondo fonti ucraine. I bombardieri Tu-95ms sono partiti dalla base aerea di Engels nel sud-ovest della Russia, spiega l'aeronautica ucraina su Telegram. Gli attacchi con droni sono anche in rotta verso l'Ucraina. Sono state emesse allerte in diverse parti dell'Ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

04:04 Due morti dopo l'attacco con missili russi a Kryvyi Rih

Il bilancio delle vittime dell'attacco con missili russi alla città ucraina di Kryvyi Rih è salito a due, secondo i rapporti ucraini. Un missile russo ha colpito un hotel, con fino a cinque persone potenzialmente intrappolate sotto le macerie, secondo quanto riferito dai media ucraini, citando le amministrazioni militari distrettuale e cittadina. I russi hanno distrutto l'hotel con un missile balistico, secondo quanto riferito dall'amministrazione cittadina. Queste informazioni non possono essere confermate in modo indipendente.

02:04 Altro attacco con droni a Kyiv

Un altro attacco con droni russi si è verificato nella regione di Kyiv, secondo i rapporti ucraini. "Rilevata l'infiltrazione di UAV nemici", ha riferito l'amministrazione militare della regione di Kyiv su Telegram. "I sistemi di difesa aerea sono attivi nella zona".

23:55 Ucraina: Almeno un morto in un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih

Almeno una persona è morta in un attacco missilistico russo a un edificio civile nell'area centrale di Kryvyi Rih. Cinque persone potrebbero ancora essere sepolte sotto le macerie, secondo le autorità regionali. Il capo dell'amministrazione militare di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ha riferito su Telegram che quattro persone sono state ricoverate in ospedale per ferite. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha dichiarato su Telegram che l'edificio civile è stato "ridotto in macerie". Non è possibile verificare indipendentemente queste informazioni. Non c'è stata ancora reazione da parte russa.

23:19 Zelenskyy promette rappresaglia contro la Russia per gli attacchi aerei

Dopo gli attacchi aerei russi in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha promesso rappresaglia. La risposta militare viene preparata utilizzando i caccia F-16 forniti dall'Occidente, ha dichiarato Zelenskyy nel suo discorso serale. Non ha fornito dettagli specifici sulla rappresaglia pianificata, ma ha fatto riferimento ancora una volta all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, in corso da tre settimane. I soldati ucraini hanno esteso il loro controllo lì e catturato più prigionieri di guerra russi, migliorando le prospettive per gli scambi di prigionieri.

22:03 USA: La Russia cerca di gettare l'Ucraina nell'oscurità

Dopo i bombardamenti massicci in Ucraina, gli Stati Uniti accusano la Russia di cercare di "gettare il popolo ucraino nell'oscurità con l'arrivo dell'autunno", secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Gli attacchi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina sono "scandalosi", ha dichiarato Kirby. Gli Stati Uniti condannano "la guerra continua della Russia contro l'Ucraina".

21:20 Evacuazioni in corso nella regione di Donetsk

Le autorità ucraine hanno ordinato ulteriori evacuazioni nella regione di Donetsk a causa dell'avanzata russa. La zona di evacuazione è stata estesa a causa delle peggiorate condizioni di sicurezza, con bambini e i loro genitori o tutori obbligati a lasciare le loro case, ha riferito il governatore di Donetsk, Vadym Fillaschkin. Sono state elencate un totale di 27 località nelle aree di Kostjantyniwka e Selydove. In precedenza, erano state ordinate evacuazioni nell'area di Pokrovsk a causa dell'avanzata delle truppe russe.

