Alle 21:59, Moldavia e Germania finalizzano un patto sulla sicurezza digitale.

18:22 Intercettando Civili Escappati al Fiume di Confine Ucraino-Moldavo

Dopo quasi tre anni di conflitto, l'esercito ucraino ha un disperato bisogno di più soldati. Tuttavia, molti uomini optano per evitare il servizio militare e fuggire verso paesi confinanti come la Moldavia. Spesso vengono catturati al confine del fiume Dniester.

19:02 Rapporto: Circa 38.000 Soldati Russi in Controffensiva a Kursk

Secondo un rapporto del "Financial Times", citando una fonte di intelligence ucraina di alto livello, la Russia starebbe schierando circa 38.000 soldati nella sua controffensiva nella regione di confine di Kursk. Alcune di queste truppe sono state ritirate dall'Ucraina meridionale. Finora, i contrattacchi non hanno raggiunto dimensioni significative. La fonte afferma che la Russia deve mobilitare più delle sue unità temprate per aumentare il successo. Di recente, il Presidente Zelenskyy ha menzionato la necessità di 100.000 soldati russi per respingere completamente l'offensiva ucraina a Kursk.

19:36 L'Italia Fornirà un Moderno Sistema di Difesa Aerea all'Ucraina Questo Mese

Il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha annunciato a Roma che l'Italia fornirà un secondo sistema missilistico antiaereo SAMP/T all'Ucraina questo mese. Capace di tracciare e intercettare multiple minacce contemporaneamente, questo sistema è l'unico prodotto in Europa in grado di contrastare i missili balistici.

20:23 L'Esercito Ucraino Dichiarano la Distruzione dei Depositi di Munizioni Russi Vicino a Mariupol

L'esercito ucraino afferma di aver distrutto diversi depositi di munizioni russe nelle terre occupate dell'Ucraina. La ricognizione a Kyiv ha individuato i depositi vicino a Mariupol, che sono stati quindi attaccati e distrutti con i razzi. Si presume che tonnellate di munizioni siano state distrutte. Tuttavia, queste affermazioni rimangono non verificate in modo indipendente.

21:12 Condanna per Commenti Antiguerra: Cittadino Russo Condannato a Campo di Lavoro

Un uomo russo di 38 anni è stato condannato a cinque anni in un campo di lavoro a Mosca per aver criticato l'invasione russa dell'Ucraina durante un sondaggio per strada. L'agenzia di stampa russa TASS ha riferito che il difensore aveva precedentemente confessato di "discreditare l'esercito" a tarda aprile e aveva ricevuto initially a five-year sentence of labor service. The prosecution appealed for a harsher penalty, which was granted by the Moscow court. The court promptly sentenced Yuri Kochov to five years of labor camp time.

Moldova e Germania Rafforzano la Cooperazione Cybersecurity con Accordo

Per rafforzare le loro difese contro la "guerra ibrida di Putin", Moldova e Germania stanno lavorando insieme per una collaborazione in cybersecurity. In un discorso a Chisinau, la Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato che Putin mira a "continua utilizzare la guerra ibrida come strumento di destabilizzazione, prendendo di mira l'Europa, in particolare la Moldavia". Ha spiegato che stanno intensificando i propri sforzi in questo senso offrendo attrezzature IT, condivisione di informazioni e formazione per aiutare a contrastare gli attacchi informatici e smascherare le fake news in Moldavia.

17:44 Svelato il Mistero degli Aerei Russi Coperti da Pneumatici

La Russia ha iniziato a coprire alcuni dei suoi aerei militari con pneumatici alla fine del 2023. Il motivo dietro questa azione è rimasto misterioso per molto tempo. Un alto ufficiale militare degli Stati Uniti potrebbe aver finalmente fornito la risposta all'enigma. Secondo Schuyler Moore, Technical Director at US Central Command, l'obiettivo è confondere i sistemi di targeting dei missili moderni. "Se si fissano pneumatici alle ali, la maggior parte dei modelli di visione computerizzata fatica a riconoscere che si tratta di un aereo", ha detto Moore durante il suo discorso al think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza, si presumeva che i pneumatici potessero offrire una protezione aggiuntiva contro i droni suicidi.

16:56 Forze Russe Fanno Esplodere una Miniera di Carbone Ucraina

Le truppe russe hanno fatto progressi nella città mineraria ucraina di Vuhledar, dove hanno innescato un'esplosione in una delle più grandi miniere di carbone del paese. Le immagini mostrano l'esplosione e il crollo degli edifici intorno alla bocca principale della miniera. Gli esperti stimano che oltre 150 milioni di tonnellate di carbone sono ancora accumulate nelle vene della miniera.

16:19 Pistorius Vede la Spesa per la Difesa come una Sfida

Dopo il fondo supplementare di 100 miliardi di euro, il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius individua la finanziamento ulteriore per la Bundeswehr come una preoccupazione per il futuro. "Il fondo supplementare si esaurirà entro fine anno", dice il ministro SPD dopo aver visitato i soldati a Saarlouis. "E poi vedremo da dove arriveranno i fondi rimanenti". Pistorius sottolinea che circa 80 miliardi di euro sono previsti per il bilancio finanziario del governo federale per l'anno 2028. "Assume che, come base, dovremo acquisire ulteriori fondi per l'acquisizione e l'infrastruttura entro allora", aggiunge. "Questo rimane una sfida significativa e centrale".

15:14 Esercitazione Navale: Arrivo di Navi Cinesi a VladivostokDopo l'annuncio di un'esercitazione congiunta, due navi cinesi sono arrivate a Vladivostok, nella regione russa dell'Estremo Oriente, come riferito da fonti russe. Su invito della guardia di frontiera russa, queste due navi della guardia costiera cinese rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, come spiegato dal ministero degli Esteri russo. L'obiettivo principale è rafforzare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe, come dichiarato da Pechino. Di conseguenza, le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno all'esercitazione "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk, vicino alla costa russa, tra le altre cose. Inoltre, la Cina parteciperà all'esercitazione strategica russa "Ocean-2024."

13:56 Ucraina: Perdite tra i Soccorritori a Causa dell'Invasione Russa a Livello NazionaleIl conflitto tra Russia e Ucraina ha causato la perdita di 97 soccorritori ucraini dal momento dell'invasione su vasta scala, come rivelato in un'intervista all'agenzia di stampa Ukrinform. In totale, 395 soccorritori sono rimasti feriti durante il loro servizio. Oggi l'Ucraina commemora il "Giorno dei Soccorritori."

13:44 Notizie USA: Perdite su Entrambi i Fronti nel Conflitto Russia-UcrainaSecondo le indagini del quotidiano statunitense "Wall Street Journal," ci sono state perdite significative su entrambi i fronti del conflitto tra Russia e Ucraina. Si stima che le truppe ucraine abbiano subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, citando una stima confidenziale ucraina. Nel frattempo, si stima che la Russia abbia perso circa 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo il quotidiano. Né Kiev né Mosca hanno reso pubbliche le cifre delle proprie perdite.

13:21 Munz: Russia Assume Soldati a ContrattoCon un decreto, la Russia intende aumentare la sua forza militare a 1,5 milioni di soldati. Secondo l'analista del Cremlino Rainer Munz, questo segnale va oltre la guerra in Ucraina, ponendo la questione di dove la Russia troverà tutti questi soldati.

12:55 Cremlino Spiega l'Aumento dell'Esercito a Causa delle Minacce ai ConfiniIl Cremlino giustifica i suoi piani di espansione militare per diventare la seconda forza militare più grande del mondo a causa della presenza di minacce serie ai suoi confini. "È dovuto al numero di minacce che esistono alla periferia dei nostri confini," ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa con i giornalisti. "È causato dall'ambiente estremamente ostile ai nostri confini occidentali e dall'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede misure appropriate." Il presidente Vladimir Putin ha ordinato che la dimensione regolare dell'esercito russo aumenti di 180.000 soldati a 1,5 milioni di soldati attivi, rendendolo il secondo esercito più grande del mondo dopo la Cina.

12:30 Maggioranza dei Tedeschi si Oppone ai Missile a Lungo Raggio per KievSecondo un nuovo RTL/ntv Trendbarometer, una maggioranza dei tedeschi si oppone alla consegna di armi occidentali in grado di raggiungere profondamente la Russia, prendendo di mira i centri logistici militari - aeroporti militari, centri di comando e infrastrutture. I sostenitori dei Verdi (53%) e dell'FDP (58%) sono a favore della consegna delle armi. L'opposizione è forte tra i sostenitori dell'SPD (61%) e dell'Unione (61%), nonché tra i sostenitori dell'AfD (91%) e del BSW (97%). L'opposizione è ancora più alta nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Routt Avrebbe Voluto Uccidere Putin nel 2022Ryan Wesley Routt, il sospetto del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un anni fa, secondo un report del "Wall Street Journal," citando l'infermiera Chelsea Walsh. Ha lavorato in Ucraina nel 2022 e ha incontrato Routt diverse volte. Walsh lo ha descritto come "l'americano più pericoloso" tra quelli che ha incontrato durante il suo periodo a Kyiv. Si dice che abbia tentato di unirsi ai battaglioni volontari ucraini e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Documentario Controverso "Russians in War" in Programma al Festival di TorontoIl documentario controverso "Russians in War" verrà ora proiettato al Toronto International Film Festival, nonostante i precedenti avvertimenti di "minacce significative" legate al film. La regista russa-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione, affermando che il festival sta servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:51 Ambasciatore Russo Scettico sui T tentativi di PaceL'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso un cauto ottimismo riguardo ai possibili tentativi di pace nel conflitto con l'Ucraina. In risposta alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che la scorsa settimana ha suggerito di accelerare gli sforzi per la pace, Nechaev ha detto che un piano di pace deve prima essere presentato per determinare la sua conformità alle vedute della Russia. "Ci sarà sicuramente un'altra conferenza sulla pace," ha detto Scholz, concordando con il presidente ucraino Zelensky che dovrebbe coinvolgere la Russia.

La compagnia energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la sua partnership con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite UNDP per mantenere la sicurezza energetica. Gli esperti temono che i numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture vitali potrebbero portare a un inverno estremamente rigido per l'Ucraina, causando interruzioni di corrente, riscaldamento e acqua potabile su vasta scala. L'UNDP aiuterà l'Ucraina a minimizzare le interruzioni di fornitura alla popolazione, ad esempio fornendo generatori a gas.

09:55 Blackout a Sumy Dopo l'Attacco Russo

Nella regione ucraina di Sumy, colpita dai droni Shahed russi questa mattina presto, 280.000 persone sono ancora senza elettricità. L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma quelli che sono riusciti a passare hanno causato danni alle infrastrutture essenziali.

09:28 Esecuzione di un Prigioniero di Guerra Ucraino da Parte dei Russi

09:02 Comando Ceceno Discute l'Offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha sorpreso Mosca con un'invasione nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, la leadership militare russa è rimasta in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha diffuso ottimismo sul suo canale Telegram: "Rimanete tranquilli, mangiate popcorn e guardate i nostri ragazzi distruggere il nemico in pace," ha scritto il primo giorno dell'avanzata. Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con le sue dichiarazioni diffuse dai media russi. Gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP concordano sul fatto che una tale presenza mediatica è possibile solo con l'approvazione delle più alte autorità. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di un grado insolitamente elevato di libertà di parola. Alcuni lo vedono addirittura come un potenziale successore di Kadyrov, che si dice sia in cattive condizioni di salute.

08:42 Germania Fornisce all'Ucraina 100 Milioni di Euro in Aiuti Invernali

La Germania fornisce all'Ucraina altri 100 milioni di euro in aiuti invernali, ha annunciato la Ministra degli Esteri Annalena Baerbock durante una visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "L'autunno sta arrivando e l'inverno è alle porte," ha detto Baerbock prima di un incontro della Piattaforma di Partnership della Moldova nella capitale dell'ex repubblica sovietica. La Russia sta pianificando un'altra "guerra d'inverno", con l'obiettivo di rendere la vita il più difficile possibile per il popolo ucraino.

08:01 Attacchi Aerei Russi contro le Infrastrutture Energetiche a Sumy

L'Ucraina riferisce un altro attacco significativo con droni da parte della Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi durante la notte, riferisce l'aeronautica. Era attiva in cinque regioni. Secondo le autorità locali, le infrastrutture energetiche nella regione nord-orientale di Sumy sono state prese di mira. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì, con infrastrutture critiche, comprese le sistemi di approvvigionamento idrico e gli ospedali, collegati a sistemi di alimentazione di backup. Le squadre di emergenza stanno attualmente eseguendo le riparazioni.

07:37 Perdite delle Truppe Russe in Ucraina

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia ha perso 1020 soldati attraverso la morte o il ferimento dal giorno precedente. Questo porta il totale delle perdite russe dal inizio dell'invasione su vasta scala a febbraio 2022 a 635.880. Nel corso delle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria e due carri armati sono stati danneggiati o distrutti, insieme a sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Attacco Ucraino all'Aeroporto Militare Russo

Secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato dai droni d'attacco ucraini durante la notte. Si dice che all'aeroporto siano stazionati bombardieri strategici armati di missili e utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine.

06:35 Stoltenberg Sostiene il Dibattito sulle Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina

Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg sostiene il recente dibattito internazionale sulla possibilità di consentire all'Ucraina di lanciare armi occidentali a lungo raggio sul territorio russo. "Spetta a ciascun alleato prendere queste decisioni, ma è importante che coordiniamo strettamente questi problemi, come facciamo," ha detto Stoltenberg alla broadcaster britannica LBC. L'Ucraina ha richiesto questo permesso ai suoi alleati per settimane per attaccare i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Sulla preoccupazione per una possibile escalation del conflitto, il norvegese ha detto: "Ma credo ancora che il maggior rischio per noi sia che Putin vinca in Ucraina".

01:56 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Persone in Bielorussia

Il leader autoritario bielorusso, Alexander Lukashenko, ha concesso la grazia a 37 persone. L'Ufficio del Presidente a Minsk ha reso noto che queste persone erano state imprigionate per accuse di "estremismo". Questo termine viene spesso utilizzato in Bielorussia per etichettare gli oppositori del governo. Tra loro ci sono sei donne e diverse persone con preesistenti patologie. Non sono stati forniti dettagli sulle 37 persone. Negli ultimi mesi, la Bielorussia ha concesso la grazia ai detenuti che avevano protestato contro l'amministrazione. A metà agosto, Lukashenko ha concesso la grazia a 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 a inizio settembre. In ogni occasione, Lukashenko ha sottolineato che i prigionieri avevano mostrato pentimento e avevano espresso il desiderio di perdono.

09:41 Rapporto: la Situazione dei Diritti Umani in Russia si Sta Peggiorando

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, i diritti umani in Russia stanno peggiorando. "Attualmente c'è un sistema autorizzato dallo stato di violazioni dei diritti umani," riferisce Mariana Katzarova. Nel 2023, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha nominato Katzarova come Relatrice Speciale sulla situazione in Russia. Il sistema mira a reprimere la società civile e l'opposizione politica, secondo il rapporto. Gli individui che criticano il conflitto della Russia con l'Ucraina e i dissidenti vengono sempre più spesso presi di mira. Katzarova stima che ci siano almeno 1372 prigionieri politici. Questi attivisti per i diritti umani, giornalisti e critici dell'Ucraina sono stati condannati per motivi speciosi e condannati a lunghe pene detentive. Soffrono di torture durante la detenzione. I prigionieri politici sono tenuti in celle di isolamento, mentre altri vengono coercitivamente ricoverati in strutture psichiatriche. Sulla base delle conoscenze di Katzarova, questa è l'entità del problema. Tuttavia, un dipendente suggerisce che il numero effettivo potrebbe essere più alto.

21:44 Svezia a capo del previsto dispiegamento NATO in FinlandiaNATO sta pianificando una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo di guida. Ciò comporterebbe una forza multinazionale NATO, nota come Forward Land Forces (FLF), simile a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso gratitudine per l'invito della Finlandia a fare da base per questa presenza, sottolineando che ciò rafforzerebbe la sicurezza di tutta l'alleanza NATO.

