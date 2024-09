Alle 21:59, la Moldavia e la Germania finalizzano un patto incentrato sulla sicurezza informatica.

18:22 Controllo di frontiera ucraino ferma civili in fuga

Dopo due anni e mezzo di conflitto, l'esercito ucraino ha un disperato bisogno di nuovi reclute. Tuttavia, molti uomini cercano di evitare il servizio militare e tentano di fuggire in nazioni confinanti come la Moldavia. Vengono catturati al confine del fiume Dniester.

19:02 Rapporto: 38.000 truppe russe si uniscono alla controffensiva di Kursk

Secondo il "Financial Times", una fonte di intelligence affidabile afferma che la Russia sta schierando circa 38.000 truppe nella sua controffensiva nella regione di confine di Kursk. Alcune di queste truppe sono state trasferite dalla Ucraina meridionale. Al momento, i contrattacchi non sono estesi. La fonte suggerisce che la Russia dovrà schierare ulteriori brigate temprate dal combattimento per ottenere vittorie più significative. Zelensky, il presidente ucraino, aveva precedentemente menzionato la necessità di 100.000 truppe russe per contrastare efficacemente l'offensiva ucraina a Kursk.

19:36 L'Italia fornirà un moderno sistema di difesa aerea all'Ucraina

L'Italia invierà un secondo sistema missilistico antiaereo SAMP/T all'Ucraina questo mese, come annunciato dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto a Roma. Il sistema può monitorare simultaneamente più obiettivi e intercettare fino a dieci. È l'unico sistema prodotto in Europa in grado di intercettare missili balistici.

20:23 L'Ucraina sostiene di aver distrutto i depositi di munizioni russe vicino a Mariupol

Il comando militare ucraino afferma di aver distrutto diversi depositi di rifornimenti russi nelle terre ucraine occupate. Questi magazzini sono stati scoperti nella città portuale di Mariupol e successivamente attaccati e distrutti con i razzi, secondo il comando navale di Kyiv. Tonnellate di munizioni sarebbero state distrutte. Tuttavia, queste affermazioni rimangono non verificabili.

21:12 Critico russo punito con la condanna ai lavori forzati

Un uomo russo di 38 anni è stato condannato a cinque anni in un campo di lavoro a Mosca per aver criticato l'impegno della Russia nel conflitto ucraino durante un sondaggio per le strade. Dopo la sua confessione a fine aprile, era stato inizialmente condannato a cinque anni di lavoro forzato, ma era rimasto libero. La procura ha poi fatto appello per una condanna più severa, che è stata concessa dalla corte di Mosca, portando alla condanna a cinque anni di lavori forzati di Yuri Kochov. È stato immediatamente arrestato e portato via dall'aula del tribunale dopo la sentenza.

Moldavia e Germania rafforzano la cooperazione in cybersecurity

La Moldavia e la Germania intendono rafforzare le loro difese contro le strategie di guerra ibrida di Putin con un accordo sulla cybersecurity. Come dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock a Chisinau, l'obiettivo del presidente Putin è quello di continuare a utilizzare la guerra ibrida contro l'Europa, in particolare la Moldavia, come mezzo di destabilizzazione. In risposta, intendono introdurre attrezzature IT, condividere informazioni e fornire formazione per prevenire gli attacchi informatici e rilevare la disinformazione in Moldavia.

17:44 Il mistero delle coperture per pneumatici degli aerei russi risolto

In tarda estate del 2023, la Russia ha iniziato a coprire alcuni aerei militari con pneumatici per auto. Lo scopo di questo era sconosciuto fino a quando un alto ufficiale militare statunitense non ha fornito una risposta. Secondo Schuyler Moore, direttore tecnico del Comando Centrale degli Stati Uniti, gli pneumatici sono destinati a confondere i sistemi di targeting utilizzati dai missili moderni. Come ha spiegato durante una discussione al think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS), "se si mettono pneumatici sulle ali, molti modelli di visione computerizzata hanno difficoltà a riconoscere che si tratta di un aereo". In precedenza, si presumeva che gli pneumatici potessero fornire una protezione aggiuntiva contro i droni kamikaze.

16:56 I soldati russi distruggono la miniera di carbone ucraina di Vuhledar

I soldati russi invadono la città mineraria ucraina di Vuhledar, facendo saltare in aria una delle più grandi miniere di carbone del paese. I video documentano l'esplosione e il crollo della torre del pozzo principale. Si presume che vi siano ancora più di 150 milioni di tonnellate di carbone nella vena.

16:19 Il ministro della Difesa tedesco vede il finanziamento come una sfida continua

Dopo il fondo speciale da 100 miliardi di euro, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius esprime preoccupazione per il finanziamento futuro della Bundeswehr. Dice che il fondo speciale sarà esaurito entro la fine dell'anno e saranno necessari ulteriori finanziamenti per gli acquisti e l'infrastruttura. "Mi aspetto che questo serva come base, poiché dobbiamo garantire ulteriori finanziamenti per gli acquisti e l'infrastruttura", afferma Pistorius, sottintendendo che si tratta di una sfida significativa e continua.

15:51 L'Ucraina attacca gli edifici residenziali a Belgorod

L'Ucraina continua i suoi attacchi alle città russe, concentrandosi su Belgorod vicino al confine condiviso. Diversi veicoli e un edificio residenziale sono stati bruciati, mentre altri hanno subito danni. Otto persone sono rimaste ferite.

15:14 Esercizi navali: le navi cinesi raggiungono il porto russo di Vladivostok

Dopo l'annuncio di un'esercitazione militare congiunta, due navi della guardia costiera cinese sono arrivate a Vladivostok, il porto russo nell'Estremo Oriente, secondo i resoconti russi. Le navi della guardia costiera cinese sono state invitate dalle guardie di frontiera russe e rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, come dichiarato dal ministero degli Esteri russo. Questa esercitazione è destinata a rafforzare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe, come spiegato da Pechino. Le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno a esercitazioni come "North-Joint 2024" nei mari di Giappone e Okhotsk vicino alla costa russa, e la Cina parteciperà anche all'esercizio strategico "Ocean-2024" della Russia, si dice.

14:39 La visione di Baerbock sull'aiuto a Moldova e UcrainaLa Ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock considera l'aiuto all'Ucraina una garanzia di sopravvivenza anche per la vicina Moldova. In un incontro della piattaforma di partenariato con la Moldova a Chisinau, la capitale, ha dichiarato che tutto ciò che rafforza l'Ucraina contribuisce anche alla stabilizzazione della Moldova. Ha inoltre specificato che la maggiore preoccupazione delle persone in Moldova è la paura che, se l'Ucraina cade, potrebbe essere il prossimo obiettivo.

13:56 Morti tra i pompieri ucraini nella guerra contro la RussiaLa guerra tra Russia e Ucraina ha causato la morte di 97 pompieri ucraini del Servizio di Soccorso Statale dalla piena invasione. Il servizio ha informato il sito di notizie Ukrinform di queste morti in un'intervista. Il servizio ha anche riferito che 395 pompieri sono rimasti feriti in questi dispiegamenti. Oggi l'Ucraina celebra il "Giorno dei Soccorritori".

13:44 Perdite russe e ucraine nella guerraSecondo una ricerca condotta dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal", l'invasione russa dell'Ucraina ha causato centinaia di migliaia di morti e feriti su entrambi i fronti. Le truppe ucraine hanno riportato circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo una stima confidenziale. La Russia, d'altra parte, avrebbe perso circa 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo le stime dei servizi di intelligence occidentali, secondo il giornale. Né Kiev né Mosca hanno ufficialmente reso noti i propri bilanci.

13:21 Espansione militare della Russia e fonti di truppeLa Russia sta espandendo la sua forza militare a 1,5 milioni di soldati per decreto. Questo movimento, secondo Rainer Munz, corrispondente di ntv, segnala le intenzioni del Cremlino oltre la guerra in Ucraina.

12:55 Justificazione dell'espansione dell'esercito russoIl Cremlino giustifica i suoi piani di espansione militare nel secondo esercito più grande del mondo a causa delle minacce crescenti ai suoi confini. Il portavoce del presidente Dmitry Peskov ha spiegato in una conferenza stampa con i reporter che ci sono minacce significative ai confini periferici della Russia e instabilità ai suoi confini orientali a causa di un ambiente ostile e conflitto ai suoi confini occidentali, che richiedono contromisure appropriate. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato che la dimensione regolare dell'esercito russo sia aumentata di 180.000 soldati a 1,5 milioni di soldati attivi.

12:30 Opinione pubblica sull'offerta di missili a lungo raggio all'UcrainaIl governo di Kiev sta cercando di colpire i logistica militare russa con missili a lungo raggio, compresi gli aeroporti militari, i centri di comando e l'infrastruttura. Nel nuovo RTL/ntv Trendbarometer, il 64 percento dei rispondenti si è opposto alla fornitura di armi all'Ucraina che possono colpire i bersagli profondamente all'interno della Russia. Tuttavia, questa maggioranza è presente solo tra i sostenitori dei Verdi (53 percento) e dell'FDP (58 percento). Solo il 34 percento dei sostenitori dell'SPD e il 31 percento dei sostenitori dell'Unione sono a favore della fornitura di tali missili all'Ucraina. Il rifiuto è significativamente più alto nel est (83 percento) rispetto all'ovest (61 percento).

11:49 Arresto del sospetto nel caso dell'attacco a Trump e il suo desiderio di uccidere i leaderRyan Wesley Routt, sospettato nel caso del tentato assassinio di Donald Trump, aveva espresso in passato il desiderio di uccidere il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-Un, secondo una infermiera di nome Chelsea Walsh che ha lavorato in Ucraina nel 2022. Walsh ha descritto Routt come "l'americano più pericoloso" che avesse mai incontrato durante il suo tempo a Kyiv. Si dice che abbia cercato di unirsi ai brigate volontarie e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Documentario controverso "Russians in War" al Toronto Film FestivalIl documentario controverso "Russians in War" sarà proiettato al Toronto International Film Festival dopo tutto, nonostante le minacce iniziali. La filmmaker russa-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada Vasyl Myroshnychenko ha criticato la decisione, affermando che il festival stava offrendo una piattaforma per la propaganda russa.

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso dubbi riguardo alle possibili trattative di pace nel conflitto con l'Ucraina. Ha sottolineato la necessità di un accordo di pace prima, esprimendo la necessità di valutare quanto il piano si allinei con le proprie vedute. Questo commento è arrivato in risposta alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz a favore di un'accelerazione degli sforzi per la pace, fatte durante un'intervista estiva di ZDF una settimana prima. "Un nuovo summit per la pace è sicuramente all'orizzonte", ha dichiarato Scholz, concordando con il presidente ucraino Zelensky che la Russia dovrebbe essere inclusa.

10:31 Programma di sviluppo delle Nazioni Unite per aiutare l'Ucraina durante l'invernoLa società energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la sua partnership con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per la sicurezza energetica. Gli esperti temono che i numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture vitali potrebbero portare a un inverno molto rigido per gli ucraini, con conseguenti interruzioni di corrente, riscaldamento e acqua. L'UNDP mira a minimizzare i disagi della popolazione attraverso i generatori a gas.

09:55 280.000 persone senza elettricità dopo l'attacco a SumyDopo gli attacchi mattutini dei droni Shahed russi a Sumy, in Ucraina, 280.000 residenti rimangono senza elettricità. La forza aerea ucraina afferma di aver abbattuto 16 droni, ma alcuni sono riusciti a danneggiare le infrastrutture essenziali.

09:28 Ucraina: i russi hanno giustiziato un prigioniero di guerra disarmato con una spada

09:02 Comando Ceceno Parla dell'Offensiva di Kursk

La improvvisa invasione ucraina della regione di frontiera di Kursk ha colto di sorpresa Mosca all'inizio di agosto. Il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram, dichiarando: "Rimaniamo calmi, godiamoci qualche popcorn e guardiamo i nostri ragazzi distruggere il nemico". Da allora, Alaudinow è emerso come il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Una tale attenzione dei media è possibile solo con l'approvazione delle più alte autorità, secondo gli esperti.

08:42 Germania Offre 100 Milioni di Euro di Aiuto Invernale all'Ucraina

La Germania fornisce all'Ucraina altri 100 milioni di euro di aiuto invernale, come annunciato dal ministro degli Esteri federale Annalena Baerbock durante una visita nella Repubblica di Moldova a Chisinau. "L'autunno è alle porte e l'inverno è proprio dietro l'angolo", ha detto Baerbock prima di un incontro della piattaforma di partenariato della Moldova nella capitale dell'ex repubblica sovietica. La Russia pianifica un'altra "guerra d'inverno", cercando di rendere la vita il più difficile possibile per gli ucraini.

08:01 Ucraina: la Russia prende di mira le strutture energetiche a Sumy

L'Ucraina riferisce un altro attacco significativo con droni dalla Russia. La difesa aerea ha abbattuto 34 dei 51 droni russi della notte precedente, secondo l'aeronautica. Attivi in cinque regioni, gli attacchi hanno preso di mira anche infrastrutture vitali nella regione nordorientale di Sumy, comprese le forniture idriche e gli ospedali. Le squadre di emergenza sono attualmente impegnate nelle riparazioni.

07:37 Ucraina: la Russia subisce 1020 perdite dal giorno precedente

Secondo lo Stato maggiore ucraino, la Russia ha subito 1020 perdite - sia morti che feriti - dal giorno precedente. Dagli inizi dell'invasione a febbraio 2022, gli ucraini contano 635.880 perdite russe. Nelle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria sono stati danneggiati o distrutti, insieme a due carri armati, sei veicoli corazzati e 66 droni.

07:10 Kyiv Post: l'Ucraina attacca l'aeroporto militare russo

Durante la notte, l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato preso di mira dai droni d'attacco ucraini, secondo il Kyiv Post, che ha condiviso video con detonazioni udibili. Il resoconto indica che bombardieri strategici equipaggiati con missili e utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine sono stazionati nel campo d'aviazione.

06:35 Il Segretario Generale della NATO sostiene il dibattito sulle armi a lungo raggio

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg sostiene il dibattito internazionale sulla possibile autorizzazione all'Ucraina di colpire il territorio russo con armi occidentali a lungo raggio. "Spetta a ciascun alleato prendere queste decisioni", ha detto Stoltenberg alla emittente britannica LBC, "ma è fondamentale che lavoriamo insieme su queste questioni, come facciamo di solito". L'Ucraina ha richiesto questa autorizzazione dai suoi alleati per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe da settimane. Riguardo alle preoccupazioni sull'escalation, Stoltenberg ha osservato: "Tuttavia, credo ancora che il rischio maggiore per noi sia la vittoria di Putin in Ucraina".

06:13 Meta blocca la diffusione globale della propaganda russa RT

Meta, la società dietro Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, sta bloccando la diffusione della propaganda russa attraverso canali come RT (precedentemente Russia Today). La società ha annunciato che RT e le entità affiliate non potranno utilizzare le sue piattaforme in tutto il mondo a causa del loro coinvolgimento in campagne di disinformazione, specificamente riguardo all'invasione russa dell'Ucraina. L'UE aveva già bandito RT nella primavera del 2022. Per maggiori informazioni, clicca qui:

05:33 Lukashenko libera 37 prigionieri belarus

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'Amministrazione Presidenziale di Minsk ha dichiarato che questi individui erano stati condannati per "estremismo", un'accusa comunemente utilizzata in Bielorussia per etichettare i critici del governo. Tra i 37 liberati ci sono sei donne e diversi individui con problemi di salute. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nomi di coloro che sono stati graziati. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha spesso concesso la grazia ai prigionieri incarcerati per aver protestato contro il governo. L'15 agosto, Lukashenko ha graziato 30 prigionieri politici, seguiti da altri 30 il 6 settembre. In ogni caso, Lukashenko ha affermato che i prigionieri avevano espresso rimorso e chiesto perdono.

03:11 Rapporto dell'ONU: gli abusi dei diritti umani in Russia aumentano

Secondo un rapporto dell'ONU, gli abusi dei diritti umani in Russia sono aumentati. "Un sistema di abusi dei diritti umani sponsorizzato dallo stato è ora in atto", ha detto Mariana Katzarova, nominata come relatrice speciale per la Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Questo sistema è progettato per reprimere la società civile e l'opposizione politica, secondo il rapporto. I critici della guerra della Russia contro l'Ucraina e i dissidenti sono sottoposti a una persecuzione sempre più dura. Katzarova stima che almeno 1372 prigionieri politici siano stati condannati. Questi difensori dei diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati accusati di reati falsi e condannati a lunghe pene detentive. Sono sottoposti a torture in custodia. I prigionieri politici sono tenuti in isolamento, mentre altri vengono costretti in istituzioni psichiatriche. Questi sono solo i casi noti a Katzarova; il numero effettivo potrebbe essere più alto, come ha notato un membro dello staff.

23:24 La Svezia potrebbe guidare una presenza NATO potenziale in Finlandia

La NATO sta valutando l'istituzione di una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe guidare l'operazione. Ciò comporterebbe una forza multinazionale della NATO, simile a quelle in altri paesi confinanti della NATO, note come Forze Terrestri Avanzate (FLF). Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo durante una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso orgoglio per essere stato invitato dalla Finlandia a servire come nazione guida per questa presenza, che rafforzerebbe la sicurezza dell'intera NATO.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la condanna di un critico russo a un campo di lavoro per i suoi commenti sull'impegno della Russia nel conflitto ucraino.

La Moldova, paese confinante, sta cercando di rafforzare le sue difese contro le strategie di guerra ibrida con l'aiuto della Germania, al fine di prevenire potenziali instabilità nel caso in cui l'Ucraina crolli.

Leggi anche: