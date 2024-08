Alle 21:52, Putin elogia i forti legami commerciali con la Cina.

21:20 Rifiuto della Libertà Provisoria: L'ex Vice Ministro della Difesa Russo Rimane in DetenzioneL'ex Vice Ministro della Difesa russo, Dmitri Bulgakov, continuerà a trascorrere del tempo dietro le sbarre. La sua richiesta di arresti domiciliari in condizioni rigorose e il suo appello contro la sua detenzione sono stati entrambi respinti, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS. Bulgakov era responsabile dell'ottenimento di materiali per l'esercito russo prima del suo licenziamento. Inoltre, il tribunale di Mosca ha ordinato anche il carcere per due presunti complici di Bulgakov. La loro società è sospettata di aver ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024. I danni stimati ammontano a circa 50 milioni di rubli, ovvero circa 500.000 euro, come indicato dagli intermediari.

21:00 Rafforzamento delle Truppe a Pokrovsk: Dichiarazione di ZelenskyySecondo il Presidente Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta rafforzando le sue truppe nella regione altamente contesa di Pokrovsk, nell'est del paese. In un discorso televisivo, ha espresso consapevolezza delle intenzioni delle truppe russe nella regione. Nel frattempo, l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk prosegue, secondo Zelenskyy. Non ha fornito dettagli specifici sui territori sotto il controllo ucraino.

20:41 Conseguenze del Decreto: Gli Ucraini in Ungheria Facciano Fronti per Essere Espulsi dagli Alloggi per RifugiatiDopo l'attuazione di un decreto in Ungheria che nega lo status di rifugiato generale ai rifugiati ucraini, numerosi ucraini nel paese ora rischiano di essere espulsi dai loro alloggi per rifugiati. Le strutture per rifugiati privati hanno già iniziato a espellere gli ucraini, come riferito dall'organizzazione Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati sono stati costretti a lasciare una guesthouse sotto la supervisione della polizia, come osservato da un fotografo dell'agenzia di stampa AFP. La maggior parte degli sfollati erano donne e bambini rom della regione ucraina occidentale della Transcarpathia, che ha una significativa minoranza ungherese.

20:14 Garanzia di Sostegno: Scholz per la MoldaviaNonostante il tumulto nella sua coalizione, Scholz, al suo ritorno dalle vacanze, ha fatto visita alla Moldavia, un vicino dell'Ucraina che sta attualmente affrontando una significativa destabilizzazione da parte della Russia. Scholz ha promesso la solidarietà della Germania e un ulteriore aiuto per il paese candidato all'UE, nonché il sostegno continuo all'Ucraina. Tuttavia, un patto con la Moldavia per contrastare l'immigrazione irregolare, un obiettivo perseguito dal governo tedesco, non è stato firmato durante questa visita. "Sosterremo la Repubblica di Moldavia nel modo migliore possibile", ha dichiarato Scholz dopo il suo incontro con il Presidente moldavo Maia Sandu a Chisinau. Ha sottolineato che la Russia e gli attori pro-russi in Moldavia stavano cercando di destabilizzare il paese.

19:36 Appello per l'Uso di Armi Occidentali: Borrell Sostiene l'UcrainaDate l'offensiva ucraina nella regione russa di confine di Kursk, Josep Borrell, il Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, ha appoggiato la decisione di permettere a Kyiv di utilizzare armi occidentali all'interno del territorio russo. Borrell ha spiegato che una tale decisione rafforzerebbe "la difesa del proprio paese dell'Ucraina e salverebbe vite mentre causerebbe meno devastazione in Ucraina".

19:10 Aviazione Ucraina Colpisce Obiettivi Vicino a KurskIl Comandante dell'Aviazione Ucraina, Mykola Oleschchuk, ha annunciato raid riusciti da parte degli aerei da combattimento ucraini durante il conflitto nella regione russa occidentale di Kursk. Bombe guidate sono state utilizzate contro le posizioni russe e gli assembramenti di truppe, sebbene le forze russe abbiano iniziato a incorporare case abbandonate nelle loro difese. "Vediamo tutto, sappiamo tutto", ha scritto Oleschchuk su Telegram. "Le nostre bombe guidate ti troveranno ovunque". Le bombe guidate si riferiscono a munizioni a guida precisa che possono essere controllate a distanza dai piloti. Durante la battaglia nella regione di Kursk, due importanti ponti sul fiume Seim sono stati distrutti dagli aerei da combattimento ucraini. Oleschchuk non ha specificato quali tipi di aerei l'Ucraina hadeployed nei suoi attacchi. Secondo gli analisti militari ucraini, i caccia F-16 forniti dall'Occidente non sono stati utilizzati fino ad ora.

18:44 Attacchi Russi nell'Est dell'Ucraina: I Villaggi Fuggono dalle loro CaseDurante l'avanzata russa nell'est dell'Ucraina, diversi villaggi hanno scelto di trasferirsi a causa degli attacchi aumentati. Gli abitanti del villaggio di Myrnohrad, situato a 10 chilometri dalle zone di combattimento, hanno informato l'agenzia di stampa AFP che gli attacchi russi in aumento avevano costretto diverse persone a fuggire. I reporter dell'AFP sul posto hanno visto diverse case a Myrnohrad essere date alle fiamme dopo gli attacchi russi.

18:04 Discussioni sulla Cooperazione Energetica: Russia e CinaLa Russia e la Cina hanno discusso la possibilità di rafforzare la loro cooperazione nel settore energetico durante la visita del Premier cinese Li Qiang a Mosca. Il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin ha detto al suo ospite che la Russia è attualmente il principale fornitore di petrolio della Cina. "In futuro prossimo, erediteremo anche il primo posto nel gas naturale", ha dichiarato Mishustin, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa TASS. Li Qiang ha sottolineato l'ampiezza e la qualità della collaborazione energetica durante la visita in Russia. although Beijing views the Russian conflict in Ukraine as a disruption of international order, it typically supports Russia's stance on the matter.

17:33 Ucraina entra a far parte della Corte Penale Internazionale con una Eccezione L'Ucraina ha aderito alla Corte Penale Internazionale, ma con un'esenzione temporanea per le sue forze armate. Il Parlamento di Kyiv ha votato 281-1 con 22 astensioni per ratificare lo Statuto di Roma della CPI, come annunciato dal deputato Yaroslav Shelesnyak su Telegram. L'Ucraina ha firmato lo Statuto di Roma nel gennaio 2000 ma non lo aveva ratificato fino ad ora. Lo Statuto è la base per la Corte Penale Internazionale (CPI) situata Dell'Aia, che processa crimini come il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Tuttavia, la legislazione approvata dal Parlamento stabilisce che l'Ucraina non riconoscerà la giurisdizione della CPI sui crimini di guerra che coinvolgono cittadini ucraini per un periodo di sette anni. Ciò è dovuto ai timori che le azioni dell'esercito contro le forze russe possano essere considerate crimini di guerra.

17:15 La Russia è l'unico paese a rifiutare l'invito della Svizzera per una visita dell'ONU La Russia è l'unico paese ad aver rifiutato un invito della Svizzera per i membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a visitare la Svizzera il 25 e 26 agosto, secondo un portavoce del Ministero degli Esteri svizzero. I diplomatici degli altri 13 paesi visiteranno Ginevra, ma il rappresentante russo a New York ha declinato la partecipazione senza fornire un motivo. La Russia ha definito la Svizzera uno "stato ostile" dal momento che ha adottato sanzioni dell'UE contro la Russia in risposta all'attacco all'Ucraina. La Svizzera sta attualmente svolgendo il ruolo di uno dei dieci membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per la prima volta, insieme ai cinque membri permanenti (Russia, Cina, USA, Regno Unito, Francia) e ai membri non permanenti attuali (Algeria, Ecuador, Guyana, Giappone, Malta, Mozambico, Corea del Sud, Sierra Leone, Slovenia). Il mandato per i membri non permanenti è di due anni. Lo scopo della visita è celebrare il 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra.

16:49 Il sindaco di Mosca: Mosca subisce uno dei più grandi attacchi di droni dalla inizio della guerra Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha descritto l'ultimo attacco con droni dell'Ucraina su Mosca come uno dei più grandi dalla inizio della guerra due anni e mezzo fa. Alcuni dei droni sono stati distrutti nella regione intorno alla città di Podolsk, circa 38 chilometri a sud del Cremlino, ha scritto Sobyanin su Telegram. Secondo il Ministero della Difesa russo, 11 oggetti in volo diretti verso la regione della capitale sono stati neutralizzati, con il abbattimento di un totale di 45 droni in tutta la Russia. La Russia ha risposto all'Ucraina lanciando quasi 70 droni durante la notte, la maggior parte dei quali è stata apparentemente intercettata dalla forza aerea ucraina. I combattimenti continuano nell'est dell'Ucraina e nella regione di confine russa di Kursk. "Questo è uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni finora", ha detto Sobyanin. L'attacco è stato respinto e non sono state segnalate danni.

16:20 Il capo della Chiesa ortodossa ucraina incoraggia i cristiani pro-Mosca a convertirsi Il capo della Chiesa ortodossa indipendente dell'Ucraina, il metropolita Epifaniy, ha invitato i fedeli dell'ortodossia pro-Mosca proibita a convertirsi. Il Parlamento di Kyiv ha banned tutte le organizzazioni religiose in Ucraina collegate alla Russia martedì. "La legge consente a tutte le strutture religiose che non lo hanno ancora fatto di tagliare completamente i legami con Mosca", ha detto Epifaniy sui media televisivi ucraini. "E da parte nostra, invitiamo di nuovo tutti gli ortodossi in Ucraina che non lo hanno ancora fatto a liberarsi finalmente di questo giogo russo".

15:54 Il premier indiano Modi promuove il 'ritorno alla pace' prima della visita in Ucraina Il premier indiano Narendra Modi è arrivato a Varsavia come parte di un viaggio storico nell'Europa orientale. Modi è il primo capo di governo indiano a visitare la Polonia in 45 anni. Venerdì, Modi diventerà il primo primo ministro indiano a visitare l'Ucraina. Prima della partenza, Modi ha chiamato per un "ritorno alla pace" in Ucraina. Come "amico e partner" di Kyiv, l'India spera in un "pronto ritorno alla pace e alla stabilità nella regione", ha scritto sui media online.

15:28 Le elezioni a Kursk saranno posticipate in sette comunità A causa dell'offensiva ucraina nella regione di confine russa di Kursk, la Russia ha posticipato le elezioni locali in sette comunità della regione. "La Commissione Elettorale Centrale sostiene la raccomandazione della Commissione Elettorale della Regione di Kursk per posticipare le elezioni in sette municipalità", ha detto la commissione. Le elezioni si terranno non appena "garantita la sicurezza dei votanti", ha aggiunto la commissione. Nella regione di Kursk, il voto per il governatore si terrà come previsto tra il 28 agosto e l'8 settembre. L'esercito ucraino ha rivendicato il controllo su decine di villaggi nella regione dal lancio dell'offensiva l'6 agosto. Le fonti russe suggeriscono che oltre 120.000 civili hanno lasciato l'area.

15:07 L'Ucraina riconosce l'uso di armi occidentali sul suolo russo L'Ucraina ammette di utilizzare i razzi HIMARS degli Stati Uniti per colpire i ponti di sostituzione sul fiume Seim in Russia. "Dove stanno andando questi ponti pontonieri nella regione di Kursk? I gruppi di task force li stanno distruggendo sistematicamente", hanno dichiarato le forze speciali ucraine sul servizio di messaggistica Telegram. I sistemi di razzi HIMARS degli Stati Uniti sono utilizzati nell'operazione. Si tratta del primo riconoscimento pubblico da parte dell'Ucraina dell'uso di queste armi occidentali nella sua aggressione contro il territorio russo. Paesi come gli Stati Uniti e la Germania non hanno espresso obiezioni. Tuttavia, la Russia ha criticato ciò come un'ulteriore escalation del conflitto. Gli analisti militari avevano già sospettato che i razzi HIMARS avessero giocato un ruolo nella demolizione di almeno tre dei ponti originali sul Seim.

14:52 Rapporti su Droni Ucraini Vicino al Confine di MoscaI droni ucraini hanno apparentemente raggiunto nuovamente le vicinanze di Mosca. Vari resoconti mostrano abbattimenti di droni e esplosioni infuocate nell'aria, con le forze russe che rivendicano la distruzione di almeno dieci veicoli aerei. La situazione rimane incerta circa eventuali danni o perdite.

14:25 Portavoce di Berlino: "La Russia Non Mostra Interesse per le Trattative di Pace"Il governo tedesco afferma che la Russia non dimostra alcuna inclinazione verso trattative di pace per porre fine al conflitto. Un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato: "La Russia non ha interesse alle trattative". Invece di discutere una risoluzione pacifica con l'Ucraina, Mosca promuove l'anneessione territoriale che le forze russe non controllano nemmeno. Le forze ucraine sono spinte a procurarsi armi appropriate per respingere l'invasione aggressiva, ha menzionato un portavoce, riflettendo le richieste della campagna elettorale in corso in Turingia e Sassonia per fermare le consegne di armi e perseguire canali diplomatici in modo strategico.

13:53 Assicurazioni Mutue tra Putin e Kadyrov nella CeceniaPer la prima volta in più di un decennio, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato nuovamente la Cecenia, accolto dal leader Ramzan Kadyrov. I due leader si scambiano assicurazioni di supporto, mentre Kadyrov fa dono a Putin. Tuttavia, la loro amicizia non è assoluta, precisa il reporter di ntv Rainer Munz.

13:30 Mosca Annuncia la Conquista di un Altro Villaggio nell'Ucraina OrientaleSecondo il loro resoconto, l'esercito russo ha conquistato un altro villaggio nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. L'esercito rivendica di aver liberato il villaggio di Shelanne, come riportato dal Ministero della Difesa di Mosca nel briefing quotidiano. Situato a nord-est di Donetsk, che cade sotto il controllo russo, Shelanne si trova a circa 20 chilometri dalla città hub logistico di Prokhorovka, come riportato dall'Istituto per gli Studi di Guerra, che indica che la posizione era già stata conquistata l'18 agosto.

12:57 L'Ucraina si Avvia ad Entrare nella Corte Penale InternazionaleIl parlamento ucraino ha approvato lo Statuto di Roma, consentendo all'Ucraina di unirsi alla Corte Penale Internazionale. Questo importante traguardo rappresenta un passo verso relazioni più strette con l'UE, con la corte che ha emesso in precedenza mandati di arresto internazionali, compreso quello contro il presidente russo Vladimir Putin.

12:45 Attacchi Aerei Russi sull'Ucraina: Abbattuti Dozzine di DroniSecondo i resoconti militari ucraini, più di 50 droni d'attacco russi sono stati abbattuti durante la notte. Circa 16 droni aggiuntivi potrebbero essere stati abbattuti da dispositivi di disturbo elettronici, secondo il resoconto militare. Un drone è riuscito a tornare in Russia, mentre gli altri sono stati abbattuti. In totale, l'Ucraina ha combattuto 69 droni, di cui uno proveniva dalla Bielorussia. La Russia ha utilizzato anche due missili balistici e un missile da crociera durante l'attacco. Solo il missile da crociera è stato intercettato con successo. Non sono disponibili informazioni sui danni o sulle vittime. Mosca non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

12:22 La Difesa Ucraina a Pokrovsk Sotto pressioneI resoconti militari suggeriscono che le truppe ucraine nell'Ucraina orientale continuano a fronteggiare attacchi russi intensi. Il quartier generale di Kyiv ha registrato 66 attacchi russi sul fronte di Pokrovsk, tutti respinti. Si stanno svolgendo combattimenti per diversi villaggi lungo il percorso per Pokrovsk, che si trova ancora a circa 10 km di distanza. Il comandante in capo Oleksandr Syrskyi riconosce la situazione difficile, mentre le fonti russe indicano che la difesa ucraina a Pokrovsk sta vacillando. I blogger militari russi hanno riferito dell'avanzata delle loro truppe.

11:50 La Posizione di Medvedev: "Trattative Solo Dopo la Debolezza dell'Ucraina"Dovrebbe l'Ucraina impegnarsi in trattative con la Russia? Medvedev, l'ex presidente russo che ha recentemente assunto una posizione più dura, suggerisce una possibilità limitata. Medvedev, attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha pubblicato sul suo canale Telegram che, data la situazione in corso a Kursk, sembra improbabile un dialogo tra le due parti. Afferm

10:26 Pentagono: l'Ucraina ha "notevolmente turbato" la RussiaIl Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti conclude che la Russia sta incontrando difficoltà nel far fronte alla controffensiva dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder afferma che ci sono segni di Mosca che invia unità limitate nella zona, ma nel complesso, afferma che "la Russia sta realmente lottando per rispondere". Ryder evidenzia che l'Ucraina ha "notevolmente turbato" la Russia. Le forze ucraine continuano ad avanzare nella regione. Dopo il lancio della controffensiva circa due settimane fa, l'Ucraina ha esteso per la prima volta il conflitto sul territorio russo. Ryder sottolinea che la controffensiva ucraina a Kursk non influisce sul sostegno degli Stati Uniti a Kiev.

10:03 Sul Fronte Orientale, tre russi per ogni ucrainoIl presidente ucraino Zelenskyy riconosce una situazione difficile sul Fronte Orientale. Come riferito dalla giornalista di ntv Nadja Kriewald dalla regione, la situazione è "dramatica", con i soldati russi che superano notevolmente le forze ucraine. Inoltre, il Cremlino non è trasparente riguardo alle proprie perdite.

09:37 Kiev: l'esercito ucraino attacca il sistema di difesa aerea russo a RostovL'esercito ucraino afferma di aver distrutto un sistema di difesa aerea nella regione russa di Rostov. Secondo lo Stato Maggiore, si trattava di un sistema di missili antiaerei S300. La Russia ha utilizzato questo tipo di missile in attacchi contro l'infrastruttura civile dell'Ucraina. Il colpo ucraino ha preso di mira un sistema missilistico vicino al villaggio di Novoshakhtinsk. Sono state segnalate esplosioni in specifici luoghi e l'accuratezza del colpo è ancora in fase di indagine. Il governatore di Rostov, Vasili Golubev, riferisce che la forza aerea russa ha distrutto un razzo lanciato dall'Ucraina sulla regione. Tuttavia, il Ministero della Difesa russo non menziona questo nel suo rapporto quotidiano sulla situazione.

09:09 Attacco con droni causa disagi negli aeroporti di MoscaGli aeroporti di Mosca hanno subito limitazioni temporanee a causa dell'attacco con droni durante la notte. Come riferito dal controllo del traffico aereo su Telegram, queste limitazioni sono durate per quattro ore fino alle 6:30 del mattino ora locale negli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo. L'aeroporto principale di Sheremetyevo non è stato interessato. La forza aerea russa ha distrutto undici droni diretti a Mosca. Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, lo definisce uno dei più grandi attacchi con droni sulla città.

08:41 Esperto di politica estera SPD: "Questo colosso imperiale Putin è conquistabile"Il presidente del Comitato degli Affari Esteri, Michael Roth, si batte per un forte sostegno all'Ucraina, soprattutto in questa "fase difficile". "Il solo modo per portare Putin al tavolo delle trattative è fargli capire che non può sconfiggere l'Ucraina. E questo può accadere solo se noi, la Germania, l'Europa, ma anche gli Stati Uniti e numerosi altri alleati, continuiamo a fornire all'Ucraina il più efficacemente possibile, militarmente", dice il politico SPD su ntv. Le azioni dell'Ucraina sono in linea con il diritto internazionale. Guardando i successi sul territorio russo, è felice che le persone in Ucraina possano riacquistare coraggio dopo tanto tempo. "Perché diventa evidente che questo colosso imperiale Putin è conquistabile", dice Roth.

08:12 Woidke mette in discussione l'assistenza finanziaria per gli ucrainiIl ministro presidente del Brandeburgo Dietmar Woidke mette in discussione l'assistenza finanziaria per i rifugiati dall'Ucraina. "La decisione era appropriata al momento perché dovevamo aiutare rapidamente. Oggi dobbiamo chiederci se questa forma di assistenza è ancora rilevante", ha detto a "Der Spiegel". In altri paesi dell'UE, molte più persone dall'Ucraina sono impiegate che in Germania. "Dobbiamo adeguarci. Questo sarebbe utile per la nostra economia - abbiamo bisogno di lavoratori - e promuovere l'integrazione", dice Woidke. Un nuovo parlamento statale sarà eletto nel Brandeburgo a settembre.

07:08 L'esercito tedesco rafforza la sicurezza nei barracksL'esercito tedesco sta aumentando le misure di sicurezza in tutti i barracks. Come riferito da "Der Spiegel", i barracks sono state istruite a esaminare attentamente i perimetri esterni di tutte le strutture per eventuali vulnerabilità e a monitorarli più attentamente, soprattutto di notte. I soldati sono invitati a tenere d'occhio gli individui non autorizzati nelle aree sensibili e a segnalare eventuali sospetti. Questa azione è in risposta a segnalazioni di individui non autorizzati in aree protette. Un alto funzionario confida a "Der Spiegel" che la protezione dei barracks tedeschi sta ancora operando in "modo di peacekeeping". I controlli di entrata e uscita sono generalmente gestiti da fornitori di servizi privati, così come le pattuglie lungo i recinti dei barracks.

06:40 Habeck: Sostegno Alternativo per l'Ucraina se il finanziamento del G7 fallisceIl Ministro federale dell'Economia Robert Habeck garantisce il sostegno continuo all'Ucraina, indipendentemente dal fatto che i 1 miliardo di dollari proposti dai paesi del G7 si materializzino. "Il G7 ha attivato tutte le risorse necessarie: l'Ucraina riceverà i fondi per acquistare i sistemi d'arma necessari in futuro", ha dichiarato il politico dei Verdi al gruppo Funke Medien. "Questo è corretto e si realizzerà entro la fine dell'anno - almeno stando a quanto ne so", ha affermato Habeck. L'Ucraina riceverà quindi 50 miliardi, con altri 4 miliardi dal bilancio federale nel 2025. Se ciò non dovesse avvenire, "dovremo riconsiderare la questione", sostiene Habeck. L'impegno per l'Ucraina "resta fermo e inamovibile". In tal caso, "il sostegno deve essere fornito in altro modo". Habeck riconosce che passare al modello previsto dal G7 potrebbe presentare difficoltà "se non è possibile effettuare nuovi ordini perché le allocazioni di bilancio esistenti sono esaurite". Ecco una soluzione pratica: "Assicurarsi che i sistemi d'arma siano ordinati ora e pagati in seguito con i fondi del G7". Sarebbe catastrofico se l'Ucraina perdesse questo conflitto, poiché metterebbe a repentaglio la libertà dell'Europa.

06:08 Incursione a Kursk: Mosca accusa i servizi segreti occidentaliLa Russia sostiene, secondo un articolo di giornale, che i servizi segreti occidentali sono dietro all'ultima incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. "Le operazioni delle forze ucraine nella regione di Kursk sono state preparate con l'aiuto dei servizi segreti degli USA, della Gran Bretagna e della Polonia", riporta il quotidiano russo "Izvestia" citando il Servizio di intelligence estero russo SVR. Le unità coinvolte avrebbero coordinato le operazioni di combattimento nei centri di addestramento in Gran Bretagna e Germania. Consiglieri militari dei paesi NATO avrebbero guidato unità delle forze ucraine che hanno attraversato il territorio russo, nonché nella gestione delle armi e dell'equipaggiamento militare occidentale da parte degli ucraini. Si dice anche che i paesi dell'alleanza abbiano fornito ai militari ucraini i dati di ricognizione satellitare sul dispiegamento delle truppe russe nell'area operativa.

05:39 Fonti russe: tutti i ponti sul Sejm danneggiati o distruttiLe fonti russe riferiscono che le forze ucraine hanno danneggiato o distrutto tutti e tre i ponti sul fiume Sejm nella Russia occidentale. Gli attacchi ucraini ai tre ponti sul Sejm nella regione di Kursk potrebbero portare all'accerchiamento delle truppe russe tra il fiume, l'avanzata ucraina in Russia e il confine tra i due paesi. Sembra che stiano rallentando la risposta russa all'offensiva di Kursk, iniziata dall'Ucraina l'6 agosto.

04:30 La Russia riferisce di un attacco con droni ucraini su vasta scalaLa Russia riferisce di un attacco con droni ucraini su vasta scala in diverse regioni. Secondo le autorità, sono stati abbattuti tre droni a circa 38 chilometri a sud del Cremlino e altri 15 nella regione di frontiera di Bryansk. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva precedentemente riferito che tre droni diretti verso Mosca erano stati intercettati sopra la città di Podolsk. Non sono state segnalate vittime o feriti a Bryansk o a Podolsk. Si segnalano anche attacchi sventati nelle regioni di Tula e Rostov, senza segnalazioni di vittime o feriti fino ad ora. Il numero esatto di droni e missili lanciati rimane sconosciuto. L'Ucraina di solito non commenta questi incidenti.

03:50 Putin e Kadyrov ispezionano le truppe nella CeceniaPer la prima volta in 13 anni, il Presidente russo Vladimir Putin visita la repubblica del Caucaso del Nord della Cecenia. Insieme al leader ceceno Ramzan Kadyrov, ispeziona le truppe e i volontari che si preparano per il dispiegamento in Ucraina. "Finché ci sono uomini come voi, siamo assolutamente invincibili", dice Putin alle truppe all'Università russa per le forze speciali, una scuola di addestramento nella città cecena di Gudermes, secondo il sito del Cremlino. La visita inaspettata si svolge sullo sfondo delle recenti incursioni ucraine nella regione russa di Kursk. Kadyrov riferisce a Putin in una riunione separata che la Cecenia ha inviato oltre 47.000 combattenti in Ucraina dal inizio del conflitto, compresi circa 19.000 volontari. Kadyrov si riferisce spesso a se stesso come "soldato di fanteria di Putin".

02:44 La difesa aerea russa respinge l'attacco con droni su Mosca

La Russia afferma di aver respinto un attacco con droni sulla capitale Mosca. Secondo il sindaco Sergei Sobyanin su Telegram, tre droni lanciati dall'Ucraina sono stati abbattuti dalla difesa aerea. I primi rapporti suggeriscono che non ci sono state vittime o danni causati dai detriti caduti.

Il servizio di sicurezza russo FSB conferma l'arresto di un sospetto traditore. Questa persona anonima avrebbe ammesso di aver eseguito attacchi informatici contro le infrastrutture cruciali su richiesta dell'Ucraina, di aver trasferito fondi all'esercito ucraino e di aver raccolto informazioni sulla militar

19:43 Chiesa Ortodossa Russa Condanna la Proposta di Divieto della Chiesa Ortodossa Ucraina Pro-Russa

La Chiesa Ortodossa Russa ha condannato la proposta di divieto della Chiesa Ortodossa Ucraina filorussa, decisa dal parlamento ucraino. La definisce "illegale" e "un flagrante disprezzo dei principi fondamentali della libertà religiosa e dei diritti umani", come dichiarato dal portavoce della Chiesa Ortodossa Russa, Vladimir Legoida, su Telegram. Ha avvertito che l'applicazione di questa legge potrebbe portare a "ampie violenze contro numerosi credenti". Il leader della Chiesa Ortodossa Russa, Patriarca Kirill, ha espresso le sue preoccupazioni durante la sua visita al Monastero delle Solovki nel nord della Russia. Ha definito questo periodo "difficile" e ha detto che "molti si sono voltati contro di noi, non perché siamo nel torto, ma solo perché siamo diversi". In precedenza, i membri del parlamento di Kiev avevano approvato un disegno di legge che consente il divieto di organizzazioni religiose affiliate a Mosca.

20:14 Putin Paragona la Cattura della Scuola di Beslan all'Avanzata dell'Esercito Ucraino

In occasione del 20° anniversario della cruenta cattura della scuola di Beslan, il presidente russo Vladimir Putin ha tracciato un parallelo tra l'attacco di allora e l'attuale dispiegamento dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk. Proprio come la Russia ha combattuto "i terroristi" a Beslan allora, ora deve combattere "coloro che commettono crimini nella regione di Kursk", ha detto Putin durante la sua visita a Beslan.

21:02 Scholz: L'Ucraina Riceve "Tanti Soldi, Una Quantità Incredibile di Soldi"

Il cancelliere Olaf Scholz ha espresso shock per l'accusa che la Germania non stia sostenendo adeguatamente l'Ucraina. Quest'anno, l'Ucraina riceverà più di sette miliardi di euro, più di qualsiasi altro paese europeo, ha spiegato Scholz sul canale televisivo Sat1. L'anno prossimo, ci saranno quattro miliardi di euro dal bilancio federale - anche più di qualsiasi altro paese europeo. Inoltre, ci sono i 50 miliardi di dollari che i paesi del G7 occidentali stanno facilitando con l'aiuto dei beni russi congelati. "Sono tanti soldi, è una quantità incredibile di soldi", ha sottolineato Scholz. Tuttavia, rimane incerto quando i 50 miliardi diventeranno disponibili per l'Ucraina.

21:25 Putin Visita la Cecenia per la Prima Volta in 13 Anni

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la repubblica russa della Cecenia per la prima volta in 13 anni per incontrare il leader Ramzan Kadyrov. Le immagini diffuse dall'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che stringe la mano a Kadyrov a Grozny. Successivamente, il presidente russo mette il braccio intorno alle spalle di Kadyrov e lo abbraccia prima di partire in limousine. Kadyrov scrive su Telegram di un "programma completo" di eventi. despite the exhausting day, Putin is "brimming with energy and eager to visit several places in Chechnya".

21:44 Ucraina Rapporta Ulteriori Progressi Territoriali nel Kursk

L'Ucraina ha fatto ulteriori progressi nella regione russa di Kursk, secondo i resoconti ucraini. L'esercito ucraino ha avanzato di 28-35 chilometri, ha detto il capo dell'esercito Oleksandr Syrskyj in una dichiarazione televisiva. Inoltre, la Russia sta inviando unità a Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, dove si sono registrati recenti combattimenti intensi. La Russia non ha ancora commentato la situazione.

22:10 Zelensky: Equilibrio Necessario tra Mobilitazione delle Truppe e Economia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio tra la mobilitazione delle truppe e la preservazione dell'economia devastata dalla guerra. Durante la sua visita a una fabbrica a Kropyvnytskyi nel centro dell'Ucraina, Zelensky ha risposto a una domanda di un lavoratore affermando che i luoghi di lavoro occupati sono vitali per i salari dei soldati e gli sforzi di difesa dell'Ucraina.

23:07 Pentagono: la Russia Lotta per Rispondere all'Avanzata Ucraina a Kursk

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stima che la Russia sta avendo difficoltà a rispondere all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Ci sono segni che Mosca sta inviando un piccolo numero di unità nella zona, ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder a Washington. "Ma nel complesso, direi che la Russia staReally struggling to respond". L'Ucraina "ha decisamente messo il suo avversario sulla difensiva", ha sottolineato Ryder. Quando gli è stato chiesto se gli Stati Uniti stanno pubblicamente sostenendo l'avanzata ucraina, Ryder non ha risposto direttamente, ma ha fatto riferimento al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha detto che si tratta di creare una zona cuscinetto. Ha indicato che stanno parlando con Kiev per saperne di più sugli obiettivi specifici.

Presidente ucraino Zelensky elogia il parlamento per l'adozione di una legge che bandisce una fazione dell'Ortodossia filorussa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato il lavoro del Parlamento, che ha approvato la legge per la loro indipendenza spirituale. Il parlamento, dopo lunghe discussioni, ha bandito la Chiesa Ortodossa Ucraina, che era stata affiliata al Patriarcato di Mosca per decenni. Il ramo è accusato di giustificare o collaborare con le atrocità del nemico contro la sua stessa popolazione. La chiesa ha ufficialmente interrotto i legami con Mosca, ma continua a riconoscere il Patriarca di Mosca, che sostiene la guerra della Russia in Ucraina e è alleato del leader del Cremlino Vladimir Putin.

