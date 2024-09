Alle 21:30 gli Stati Uniti forniscono nuova assistenza militare all'Ucraina.

20:54 Ucraina Si Mantiene Fiera Contro l'Occupazione Temporanea del Territorio

L'Ucraina ha fermamente respinto qualsiasi idea di accogliere un'occupazione temporanea dei propri territori come parte di un accordo di pace, secondo un comunicato del Ministero degli Esteri di Kyiv. Secondo questo comunicato, l'evacuazione completa dal territorio ucraino entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti è "uno degli elementi fondamentali della formula di pace del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy". Attualmente, la Russia controlla circa un quinto del suo paese confinante e rivendica almeno cinque regioni amministrative nel sud-est, nonché la penisola della Crimea, che ha annesso nel 2014.

20:25 La Russia Espande il Reclutamento dell'Esercito Ai Presunti Criminali

Una legge approvata dal parlamento russo autorizza l'esercito a reclutare presunti criminali per il conflitto in corso in Ucraina. Si basa su un progetto di legge approvato dalla Duma di Stato, che consente anche a coloro che sono sotto inchiesta ma non ancora condannati di unirsi all'esercito. Se ricevono decorazioni o vengono feriti in combattimento, i reati contro di loro verranno cancellati. La legge deve ancora essere ratificata dalla camera alta e approvata dal Presidente Vladimir Putin. L'esercito russo ha reclutato criminali per qualche tempo e, in cambio del servizio sul fronte, vengono concessi rilasci anticipati. Oltre all'esercito russo, il gruppo di mercenari Wagner ha anche reclutato combattenti in questo modo.

19:43 L'Ucraina Potrebbe Ricevere 59 Carri Armati Abrams Usati dall'Australia

L'Ucraina potrebbe presto ricevere 59 carri armati M1A1 Abrams in pensione dall'Australia, prodotti negli Stati Uniti, per contrastare le forze russe invasori. Secondo i resoconti dei media, il governo australiano sta collaborando con l'amministrazione Biden per inviare i carri armati sul campo di battaglia. Secondo "The Sydney Morning Herald", i 59 carri armati M1A1 Abrams, che non sono mai stati utilizzati in combattimento, verranno sostituiti da modelli più recenti. Gli ucraini hanno fatto pressioni per questa decisione dopo che è stato rivelato che l'attrezzatura militare surplus australiana veniva messa all'asta online per i collezionisti.

18:50 Due Adolescenti Accusati di Attaccare un Elicottero Militare in Siberia

In Siberia, due adolescenti russi sono stati trattenuti con l'accusa di aver attaccato un elicottero militare con cocktail molotov. Il tribunale di Omsk ha ordinato una detenzione preventiva di due mesi per i 16enni, che sono accusati di "attività terroristiche", come annunciato dal servizio stampa del tribunale su Telegram. Se trovati colpevoli, potrebbero affrontare fino a 20 anni di prigione. Secondo un canale Telegram vicino alle autorità, i due studenti sono entrati in una base militare sabato e hanno lanciato un cocktail molotov contro un elicottero MI-8. Ammettono in un video pubblicato su Telegram di essere stati indotti a partecipare all'atto tramite Telegram e di aver ricevuto circa 18.000 euro. L'identità dell'istigatore rimane ignota.

18:17 Propaganda di Wagner Arrestata in Ciad

Il fermo di tre russi in Ciad ha causato tensioni tra Mosca e il paese africano centrale. Tra quelli arrestati ci sono Massimo Shugalei, elencato tra i propagandisti del gruppo di mercenari Wagner dall'UE, e il suo dipendente Samer Sueifan. Secondo i resoconti russi, i due uomini, descritti come sociologo e suo traduttore, erano stati precedentemente trattenuti in Libia per accuse di manipolazione elettorale. Al loro arrivo all'aeroporto del Ciad il 19 settembre, sono stati trattenuti. Il 21 settembre sono stati arrestati altri tre russi e un cittadino bielorusso. L'ambasciatore del Ciad a Mosca ha richiesto il loro rilascio, mentre il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente fatto appello alla loro libertà. Le ragioni del loro arresto rimangono incerte.

17:40 Il Presidente Iraniano Peseschkian Incontrerà Putin in Russia

Il Presidente dell'Iran Massoud Peseschkian incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin durante una visita in Russia a ottobre. Una portavoce del governo di Tehran ha confermato che Peseschkian parteciperà alla summit dei BRICS e terrà discussioni bilaterali con Putin. Un accordo di "partenariato strategico" tra Iran e Russia è quasi completo, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli.

17:07 Strack-Zimmermann Respinge il Cambiamento della Politica sull'Ucraina

La presidente del comitato per la difesa del Parlamento europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha respinto con fermezza qualsiasi cambiamento nella politica del suo partito sull'Ucraina. Durante un programma RTL Nachtjournal-Spezial, ha sottolineato l'importanza di far capire ai cittadini che sostenere l'Ucraina è "nel nostro interesse". "Lo sottolineo perché se Putin riesce (...), se lo permettiamo, non sarà l'ultima guerra", ha detto.

16:44 Biden all'ONU: "Non Arretriamo nel Sostegno all'Ucraina"

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a mantenere il suo sostegno all'Ucraina durante la sua resistenza all'aggressione della Russia. "Non arretriamo nel nostro sostegno all'Ucraina", ha sottolineato Biden. Ha descritto la guerra iniziata dal Presidente russo Vladimir Putin come un fallimento.

16:25 I Veicoli Ucraini in Germania Avranno la Targa Tedesca a partire da Ottobre

A partire da ottobre, i rifugiati ucraini che vivono in Germania dovranno registrare i loro veicoli importati. La condizione è che l'auto sia stata nel paese per più di un anno. Il governo federale ha stabilito le disposizioni legali per questo. Fino al 30 settembre, i veicoli ucraini godono ancora delle esenzioni concesse dagli stati. Il nuovo processo è stato spiegato in una guida FAQ prodotta dal Ministero federale dei trasporti, in collaborazione con gli stati, negli ultimi mesi. I proprietari dell'auto devono presentare documenti come un documento di identità valido con un nome in alfabeto latino, il certificato di registrazione ucraino e la prova di assicurazione alle autorità. Si preferiscono i documenti ucraini fisici; le versioni digitali non sono accettate. Dopo la registrazione, le targhe ucraine devono essere sostituite.

15:40 Rapporto sui Caduti a seguito degli Attacchi Aerei Russi a Kharkiv, Est UcrainaGli attacchi aerei russi nella città ucraina orientale di Kharkiv hanno causato vittime. "Il bilancio delle vittime è salito a tre", ha annunciato il governatore Oleh Synyehubov su Telegram. Più di una dozzina di persone sono rimaste ferite. Secondo i resoconti, una bomba guidata ha colpito direttamente un grattacielo. Il sindaco Ihor Terechov aveva precedentemente segnalato attacchi con bombe in quattro distretti cittadini e due grattacieli danneggiati.

15:15 L'Esercito Tedesco Effettua Esercizi di Difesa a Hamburger HafenDalla sera del giovedì al sabato, l'esercito tedesco condurrà un'esercitazione di difesa su larga scala nel porto di Amburgo sotto il titolo "Red Storm Alpha". Il Landeskommando Hamburg garantirà una parte del porto con le forze di protezione interna, come annunciato dall'esercito. Tra gli altri, verrà allestito un posto di blocco. L'obiettivo dell'esercitazione è proteggere l'infrastruttura cruciale per la difesa, mantenere la stessa consapevolezza della situazione a tutti i livelli e comunicare efficacemente e in modo sicuro con tutti i partecipanti all'esercitazione. Il traffico civile non sarà influenzato dall'esercitazione e non dovrebbe essere disturbato. A seguito della violazione del diritto internazionale da parte dell'attacco della Russia all'Ucraina, una guerra convenzionale in Europa è considerata possibile nei prossimi cinque anni, come dichiarato in una dichiarazione. La NATO intende contrastarla collettivamente. A tal fine, è necessario un dispiegamento rapido delle truppe alleate da ovest verso est. "La Germania, a causa della sua posizione geografica strategica, gioca un ruolo vitale come hub. Pertanto, l'organizzazione dei trasporti militari via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, letti o materiali operativi o la garanzia di intere colonne di veicoli deve essere praticata per scoraggiare efficacemente", si legge nella dichiarazione.

14:30 Zelenskyy Incoraggia gli Investimenti nel Settore Energetico dell'Ucraina negli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha incoraggiato i leader aziendali degli Stati Uniti a investire nel settore energetico danneggiato durante la sua visita. "L'attenzione principale era sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno", ha scritto il capo di stato sui social network. Il paese teme un altro inverno di blackout a causa dei danni causati dalla guerra dalla Russia. Zelenskyy ha proposto incentivi. "Si tratta di una proposta da parte nostra. Si tratta di uno dei punti del nostro piano di vittoria", ha detto in un video pubblicato. All'incontro di New York hanno partecipato rappresentanti di società energetiche, finanziarie e assicurative, nonché Samantha Power, a capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID).

13:55 Analista Militare Loda l'Offensiva Ucraina a KurskMolti osservatori dibattono se l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk sia un successo o un fallimento per Kiev. L'analista militare Nico Lange la considera un successo, scrivendo su X: "Mentre Zelensky è a New York a discutere del piano di pace dell'Ucraina, immaginate se avesse dovuto farlo senza l'offensiva di Kursk. Questo da solo sottolinea il valore e il successo dell'offensiva di Kursk".

13:17 Il "Piano Vittoria" di Kyiv Include l'Invito della NATOUn invito per l'Ucraina a unirsi alla NATO è incluso nel "piano vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky per Kyiv, secondo Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky. Parlando a New York, Yermak ha dichiarato che i partner dell'Ucraina dovrebbero estendere un invito a unirsi all'alleanza militare occidentale, ignorando le minacce di escalation di Mosca. Il piano comprende componenti militari e diplomatici. La Russia ha invaso l'Ucraina in parte a causa delle sue aspirazioni a unirsi alla NATO.

12:42 La Russia Rimarrebbe Fissa sui suoi Obiettivi di Guerra in Ucraina, Despite gli Sforzi di Pace di KyivDespite gli sforzi di Kyiv per le trattative, Mosca rimane impegnata nei suoi obiettivi di guerra in Ucraina. "Una volta che questi obiettivi saranno raggiunti in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale sarà conclusa", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, riferendosi all'invasione russa di 2.5 anni. Ha ribadito questa dichiarazione in risposta ai commenti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo viaggio negli Stati Uniti, dove ha dichiarato che la fine della guerra era più vicina di quanto molti si aspettassero. Zelensky ha presentato il suo "piano vittoria" negli Stati Uniti, per fare pressione su Mosca per le trattative. Gli obiettivi di guerra della Russia includono il controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, il impedire l'accesso dell'Ucraina alla NATO e, in precedenza, il rovesciamento del governo di Kyiv. Molti esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia il controllo dell'intera Ucraina.

11:59 La Situazione a Wuhledar peggiora; i Soldati Russi Potrebbero Ricorrere alla Strategia della Terra BruciataLa situazione nella città di Wuhledar sta peggiorando, secondo i resoconti militari del canale Deepstate. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento mentre lo distruggono con l'artiglieria pesante". Non sono stati segnalati finora ingressi di truppe russe. "Continuare la resistenza fino alla fine significa sacrificare il nostro esercito per le macerie, che è inaccettabile. Avremmo dovuto considerare le conseguenze di oggi prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata non si tirano indietro e combattono senza sosta". Nexta, un'organizzazione mediatica centro-europea, sostiene che la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica della "terra bruciata", bombardando pesantemente Wuhledar dall'aria.

11:15 Le Immagini Satellitari Rivelano danni Estesi nei Depositi di Munizioni RussiL'Ucraina ha eseguito con successo più colpi sui depositi di munizioni russe, causando una distruzione significativa dei razzi, delle granate d'artiglieria e di altro equipaggiamento russo. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Toryaevo.

10:46 Saporishshya Soffre Grave; Un Morto, Diversi Feriti e Danni Diffusi

Gli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Saporishshya hanno causato una vittima e diversi feriti, secondo gli annunci ufficiali. L'area è stata bombardata con "attacchi aerei massivi" intorno alle 10 PM della sera di lunedì, secondo l'ufficio della difesa civile locale. "Una persona ha perso la vita e sei altri sono rimasti feriti, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha rivelato il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Sono stati incendiati anche diversi edifici, nonché edifici residenziali. Un dipendente dell'amministrazione comunale ha riferito che 74 case popolari e 24 case private sono state danneggiate in diverse sezioni della città.

10:07 L'equipaggio dell'"Admiral Kuznetsov" si dirige verso il fronte; il ritorno probabile è improbabile

L'equipaggio dell'incrociatore portaerei russo "Admiral Kuznetsov" sarebbe stato dispiegato verso il fronte, secondo quanto riferito da Forbes. Conosciuto per la sua serie di guasti, il corrispondente di ntv Rainer Munz fornisce informazioni da Mosca. Il dispiegamento dell'equipaggio potrebbe essere un altro segnale delle difficoltà finanziarie della Russia.

09:27 Difesa della fortezza: Wuhledar sull'orlo della resa? Le forze russe rivendicano l'ingresso

Le truppe russe avrebbero infiltrato la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger. "Le forze russe sono entrate a Wuhledar - l'assalto alla città inizia", ha scritto Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso. Altri blogger militari filorusso hanno confermato l'attacco. I media di stato russi hanno riferito che la città, situata nella regione di Donetsk, è circondata e che i combattimenti sono in corso nella parte orientale della città. L'esperto militare colonnello Reisner ha anche informato ntv.de che le forze russe si stanno avvicinando alla città da diverse direzioni, agendo come una tenaglia. "Wuhledar è in pericolo di essere circondata. Si deve presumere che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere la zona."

08:59 Scontri di droni durante la notte tra Russia e Ucraina

I sistemi di difesa aerea russi avrebbero abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo gli annunci ufficiali. Sei droni sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod e Kursk, mentre un altro è stato abbattuto sopra la regione di Bryansk, secondo TASS, citando il ministero della Difesa russo. L'aeronautica ucraina afferma che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte, con 79 droni o costretti a schiantarsi. I primi resoconti non hanno segnalato vittime o danni.

08:17 La Danimarca propone di rimuovere i limiti sugli attacchi a lungo raggio contro la Russia

La premier danese Mette Frederiksen ha sostenuto l'approvazione di armi a lungo raggio per gli alleati dell'Ucraina, secondo il BBC News. "Suggerisco di concludere la discussione sui limiti rossi", ha detto durante un'intervista con Bloomberg. "La linea rossa è già stata superata", ha dichiarato, riferendosi all'invasione russa dell'Ucraina. Rifiuta fermamente di permettere a chiunque dalla Russia di dettare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina.

07:38 Alternativa più economica per la Russia: seppellire i soldati caduti per ridurre i pagamenti alle famiglie

Secondo una telefonata segnalata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti sarebbero sepolti sul campo di battaglia e segnalati come dispersi per evitare costosi pagamenti alle famiglie. "Li uccidono, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi vengono segnalati come dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non viene pagata. Capisci?" spiega un uomo a un residente della regione russa di Belgorod nella chiamata, come riferito dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto sarebbe compreso tra 67.500 e 116.000 dollari.

Mentre il presidente Zelensky dell'Ucraina sostiene azioni decise da parte degli Stati Uniti per accelerare la fine dell'aggressione russa, non ci sono segnali dalla Russia che suggeriscano una volontà di risolvere il conflitto. Secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), il Cremlino continua a segnalare la sua mancanza di interesse per un accordo di pace che non comporti la resa completa del governo ucraino e la distruzione dell'Ucraina come nazione. Alti rappresentanti russi hanno espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace e Peskov, portavoce del Cremlino, ha confermato l'intransigenza della Russia nella trattativa. Secondo l'ISW, la Russia non ha interesse in colloqui di pace sinceri con l'Ucraina e userà solo "piani di pace" e "trattative" per fare pressione sull'Occidente perché l'Ucraina faccia concessioni sulla sua sovranità e integrità territoriale.

06:27 Zelensky: Azioni aggressive potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa entro l'anno prossimo

Il presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina ritiene che le azioni decise del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina entro l'anno prossimo. In un post sul suo canale Telegram, Zelensky ha espresso ottimismo per l'intensificazione della cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Adolescenti bruciano elicottero Mi-8 a Omsk

Traduzione italiana del testo originale in inglese.

16:44 G7 a esame missili a lungo raggio per Kyiv

I ministri degli Esteri dei paesi del G7 discuteranno lunedì la possibilità di fornire missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere il territorio russo. Lo ha annunciato il rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È anche evidente che la Russia sta ricevendo nuove armi, tra cui razzi iraniani, nonostante le ripetute smentite di Teheran.

15:50 Zelensky: "La pace potrebbe essere più vicina di quanto crediamo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime speranza per una rapida fine del conflitto con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo", ha detto in un'intervista all'emittente statunitense ABC News. La fine del conflitto si sta avvicinando. Nell'intervista, ha invitato gli Stati Uniti e gli altri partner a mantenere il loro sostegno all'Ucraina.

14:50 Vittime dopo gli attacchi russi a Saporizhzhia

Le forze russe hanno lanciato l'ultimo di una serie di attacchi sulla città ucraina sud-orientale di Saporizhzhia martedì sera. Un individuo è stato ucciso, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario comunale, parlando con l'emittente statale Suspilne, ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono rimaste ferite negli attacchi precedenti alla città durante il giorno e la notte precedente. Fedorov ha pubblicato su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco, anche se non è chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, causando un incendio che è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco senza feriti.

13:29 L'esercito ucraino sotto pressione a Pokrovsk

Il'esercito ucraino continua a essere sotto pressione nell'est del paese, come riferito dal suo rapporto serale sulla situazione. "La situazione nella regione di Pokrovsk e Kurachove rimane volatile", riferisce lo Stato Maggiore a Kyiv. Su 125 attacchi russi lungo la linea del fronte, più di 50 sono stati lanciati in questo settore. "Le principali forze russe hanno concentrato i loro sforzi su Pokrovsk", conferma il comando militare ucraino. Anche se gli osservatori indipendenti accreditano gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa verso la strategicamente importante Pokrovsk, la situazione rimane tesa per i difensori vicino a Kurachove. L'avanzata delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk minaccia di accerchiare diverse unità lì. Un'accerchiamento simile è suggerito anche più a sud vicino alla città di Vuhledar, che i russi hanno ripetutamente fallito nel catturare attraverso attacchi frontali.

12:28 Cittadino statunitense condannato a sei anni di carcere in Russia per tentato rapimento

Un cittadino degli Stati Uniti è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre, secondo le decisioni giudiziarie. Un tribunale di Kaliningrad ha stabilito che l'uomo era colpevole di tentato "rapimento" e ha ordinato che scontasse la pena in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, l'uomo americano ha tentato di partire con il figlio di 4 anni in luglio 2023. "Senza il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino all'estero", ha spiegato il tribunale via Telegram. Ha tentato di attraversare il confine con la Polonia con il bambino attraverso una zona boschiva, ma è stato fermato dalle guardie di frontiera. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono alte a causa del conflitto ucraino.

21:14 Morti segnalate nell'attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino

Tre persone sono morte in un attacco a un villaggio russo situato vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, situato a circa 5 chilometri dal confine, è stato "bombardato dalle forze armate ucraine" lunedì, come dichiarato dal governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, via Telegram. Due adulti e un teenager sono morti e due persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite, ha aggiunto il governatore.

20:13 Zelensky elogia Scholz per l'aiuto tedesco dopo l'incontro a New York

Dopo aver incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza dell'aiuto tedesco. "Siamo molto grati alla Germania per il suo aiuto", ha detto su X. "Lavorando insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo sicuramente intraprendere ulteriori azioni per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa continentale". Scholz, however, has reiterated the German government's stance on not providing Ukraine with advanced weaponry.

21:35 Forbes: Con l'aumentare delle truppe russe in Ucraina, anche l'equipaggio dell'unico portaerei russo viene inviato al fronte La Russia ha un solo portaerei, l'"Admiral Kuznetsov", che ha attirato l'attenzione per i suoi numerosi guasti sin dalla sua entrata in servizio negli anni '80, nonostante abbia avuto poche missioni. Ora, la rivista "Forbes" riferisce che un numero crescente di marinai dell'equipaggio di 15.000 dell'Admiral Kuznetsov viene inviato in Ucraina, non sul loro portaerei, ma come parte del loro battaglione. Secondo "Forbes", questo è uno dei modi utilizzati per raggiungere gli obiettivi di reclutamento mensili della Russia, stimati in 30.000 nuovi soldati al mese. Nel frattempo, l'Admiral Kuznetsov sta peggiorando e sta diventando sempre più probabile che diventi un elemento permanente sulla costa di Murmansk, dove è stato stationed per qualche tempo.

Per seguire gli sviluppi precedenti clicca qui.

Nonostante la spinta dell'Ucraina per le trattative, è fondamentale che la comunità internazionale mantenga la pressione sulla Russia per scoraggiare ulteriori aggressioni e favorire una risoluzione pacifica. Un attacco cyber significativo alle infrastrutture critiche della Russia potrebbe potenzialmente servire come deterrente potente e accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina. La minaccia di una guerra cibernetica su larga scala dovrebbe far parte della strategia diplomatica utilizzata dalla comunità internazionale in risposta alla guerra in corso della Russia contro l'Ucraina. Impiegando capacità cibernetiche avanzate, le forze ucraine e alleate potrebbero infliggere danni significativi alle infrastrutture critiche della Russia, minando gli sforzi bellici del Cremlino e potenzialmente costringendo Mosca a tornare al tavolo delle trattative.

Leggi anche: