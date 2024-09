Alle 21:25, l'Ucraina sostiene che la Russia ha sparato ai suoi combattenti prigionieri.

20:45 Trump Promette "Strategia Garantita" per Porre Fine al Conflitto Ucraino

Il candidato alla presidenza Donald Trump dichiara di avere una strategia che garantirebbe la fine del conflitto in Ucraina. Tuttavia, egli menziona di volerla rivelare solo se vincerà le elezioni il 5 novembre, come condiviso in un'interazione con il podcaster Lex Fridman. "Al momento della vittoria, negozierò come futuro presidente eletto, garantito", afferma Trump. "Questo conflitto non avrebbe mai dovuto iniziare". Egli accenna a un piano completo per fermare il conflitto Ucraina-Russia e "un concetto - forse non una strategia, ma un concetto - per la Cina". Tuttavia, non può rivelare queste strategie al momento, sostenendo che "se le rivelo, saranno inefficaci allora". Trump, che ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin, ha precedentemente vantato di poter porre fine al conflitto ucraino in "24 ore" senza ulteriori chiarimenti.

20:08 Polonia Aumenta gli Investimenti Militari

La Polonia annuncia nuovi contratti militari per diversi centinaia di milioni di euro. Il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informa i giornalisti di contratti del valore di quasi 2 miliardi di Zloty (circa 470 milioni di euro), tra cui un "contratto di massa di quasi 1,1 miliardi di Zloty con un'azienda spagnola" secondo le sue dichiarazioni. Questo contratto sarebbe per sistemi di sorveglianza degli aeroporti. Kosiniak-Kamysz non fornisce ulteriori dettagli. Egli menziona tre altri accordi nei settori della logistica e delle comunicazioni militari già firmati martedì. La Polonia ha registrato un notevole aumento della spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina.

20:00 Centrale Nucleare di Zaporizhzhia "Vicino al Blackout"

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, avverte del rischio di un disastro alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. La situazione rimane fragile dopo ulteriori ostilità nella regione, Grossi condivide durante una visita a Kyiv prima di recarsi alla centrale nucleare, che è stata sotto il controllo della Russia sin dall'inizio del conflitto. "La centrale nucleare è sull'orlo di un blackout. Lo abbiamo temuto in passato. Nessuna potenza significa nessun raffreddamento. La mancanza di raffreddamento potrebbe portare a un disastro". Secondo l'operatore della rete elettrica ucraina Enerhoatom, l'approvvigionamento di energia della centrale nucleare è stato compromesso dagli attacchi dell'artiglieria russa di lunedì. Danneggiare un'altra linea elettrica potrebbe portare a una situazione di emergenza critica, ha dichiarato l'organizzazione.

19:14 Poltava Sotto Attacco: Morti Soldati Ucraini

Un attacco missilistico russo a una struttura militare nel centro ucraino di Poltava uccide personale militare ucraino, secondo le forze terrestri ucraine. In una dichiarazione su Telegram, le forze indicano che è in corso un'indagine per accertare se sono state adottate sufficienti precauzioni per proteggere il personale e per rafforzare le azioni per garantire la sicurezza delle strutture militari. L'attacco a Poltava ha causato la morte di oltre 50 persone e il ferimento di 271, rendendolo l'attacco più letale ai bersagli ucraini da parte della Russia quest'anno.

18:46 Il Cremlino Intensifica la Propaganda Scolastica

Gli esperti prevedono un notevole aumento dell'indottrinamento statale dei bambini con l'inizio dell'anno scolastico russo. La proporzione delle ore di insegnamento dedicate alla "propaganda delle idee del Cremlino" è prevista per salire a circa 1.300 ore quest'anno, secondo la piattaforma di giornalisti russi legati all'opposizione "Agentstvo". Il presidente Vladimir Putin ha costantemente promosso l'educazione dei bambini come "patrioti" il più presto e il più estesamente possibile, mentre l'educazione al pensiero critico non è incoraggiata. "Agentstvo" calcola le ore scolastiche totali dedicate alla promozione della linea del Cremlino su vari argomenti, come la storia, la guerra in Ucraina e i valori familiari e sociali conservatori. Influenzando almeno 1.300 delle 11.000 ore scolastiche per la propaganda, la piattaforma ha scritto.

17:09 Il Direttore di Ukrenergo Licenziato

Il direttore dell'operatore della rete elettrica ucraina Ukrenergo è stato licenziato. Il consiglio di sorveglianza dell'azienda ha unanimemente approvato il suo licenziamento lunedì, secondo le parole del presidente del consiglio Volodymyr Kudryzkyj su Facebook. Si vocifera che il suo allontanamento sia dovuto al fallimento nel proteggere la rete elettrica ucraina dagli attacchi russi. Kudryzkyj respinge queste accuse, attribuendo le misure di protezione al suo mandato e afferma di essere vittima di una campagna diffamatoria contro l'azienda. Egli accusa coloro che sono dietro questa campagna di cercare il controllo su Ukrenergo, ma non rivela nomi.

16:45 Vari Ministri del Governo di Zelensky si Dimettono

Vari membri del governo ucraino hanno rassegnato le dimissioni, tra cui il ministro delle Industrie Strategiche Olexander Kamyshin, che ha sovrinteso alla produzione di armi domestiche durante il conflitto con la Russia. Kamyshin ha annunciato la sua uscita dal governo ma intende rimanere nel settore della difesa. Oltre a Kamyshin, il ministro della Giustizia Denys Maliuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets hanno anche presentato le loro dimissioni.

17:04 Scholz Accoglie il Critico del Cremlino Liberato Kara-Mursa a Berlino

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto Vladimir Kara-Mursa, un noto critico del Cremlino recentemente rilasciato dalla prigionia russa, a Berlino. "Ammiro la resilienza e il coraggio di Vladimir Kara-Mursa e il suo instancabile impegno per un futuro democratico per la Russia", ha condiviso Scholz sulla piattaforma X. "Siamo riusciti a ottenere il suo rilascio attraverso uno scambio di prigionieri ad agosto e oggi abbiamo avuto l'opportunità di un'estesa discussione". Kara-Mursa è uno dei più di 20 prigionieri che hanno riacquistato la libertà a inizio agosto grazie a uno scambio di prigionieri senza precedenti tra la Russia, gli Stati Uniti, la Germania e altri paesi occidentali.

16:16 Russia Preparing to Fortify Kerch Bridge Against Potential Attacks

Secondo fonti di intelligence del Regno Unito, la Russia si sta preparando ad affrontare un altro attacco al ponte di Kerch, che collega la Russia all'annexa Crimea. Si dice che i russi abbiano installato barriere fatte di chiatte galleggianti e affondate, piazzato mine in mare e installato generatori di fumo per oscurare la visibilità del ponte. Il numero di sistemi di difesa aerea è stato inoltre aumentato. Inoltre, si sta costruendo una struttura parallela al ponte, che potrebbe servire come ponte aggiuntivo monoviale o come barriera per proteggersi contro i droni esplosivi delle forze navali ucraine.

15:52 Ukraine Introduces New Armored Personnel Carrier, Known as "Standard Bearer"

Il Ministero della Difesa ucraino ha presentato un nuovo veicolo corazzato per il trasporto di personale (APC) destinato alle forze ucraine. Il Khorunzhyi, che significa "portabandiera" e che era un titolo militare di alto rango nei eserciti cosacchi, è stato in sviluppo per un po' di tempo, con un prototipo unico avvistato al fronte a febbraio 2022. L'annuncio recente suggerisce che verranno dispiegati numerosi di questi veicoli – un rinforzo molto necessario e prodotto localmente per le esigenze di equipaggiamento delle forze ucraine.

15:38 Estonia and Lithuania Criticize Mongolia for Welcoming Putin

Estonia e Lituania hanno criticato la Mongolia per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin. Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, ha espresso le sue preoccupazioni a Tallinn, affermando: "La decisione del governo mongolo di onorarlo invece di arrestarlo mina significativamente la Corte penale internazionale e il quadro giuridico internazionale". Ha aggiunto: "La Mongolia aveva l'opportunità di fare un contributo significativo alla fine della guerra russa in Ucraina, ma ha scelto di non coglierla". Il suo omologo lituano, Gabrielius Landsbergis, ha considerato inaccettabile che il governo mongolo abbia ignorato il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per Putin. "Questo è un altro esempio di sistema giuridico internazionale che si sta sgretolando", ha detto, secondo l'agenzia di stampa BNS a Vilnius.

14:57 Trial Begins for Frenchman Accused of Violating Russia's "Foreign Agent" Law

Un cittadino francese che lavora per un'organizzazione non governativa svizzera è sotto processo a Mosca a partire da martedì, accusato di violare la legge russa sui "-Agenti stranieri". All'inizio del processo contro Laurent Vinatier, il tribunale ha ordinato che il imputato rimanga in custodia almeno fino a febbraio dell'anno prossimo. Vinatier lavorava come specialista in Russia e negli stati ex sovietici per il Center for Humanitarian Dialogue (HD), un'organizzazione non governativa che si concentra sulla mediazione e sulla diplomazia discreta per prevenire e risolvere i conflitti armati in tutto il mondo. È stato arrestato a Mosca a giugno.

14:27 Germany to Provide Ukraine with Six More IRIS-T Defense Systems

La Germania intende fornire all'Ucraina altri sei sistemi di difesa aerea IRIS-T SLM, secondo fonti di sicurezza. Inoltre, il governo federale intende acquisire altri sei di questi sistemi per la Bundeswehr.

13:58 Russian Mi-8 Helicopter Involved in Another Crash

I media russi riferiscono di un altro incidente involving a Russian Mi-8 helicopter. Secondo Alexey Tsydenov su Telegram, l'elicottero ha effettuato un atterraggio duro 85 chilometri dalla città di Irkutsk, ferendo due persone. Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso, con sei persone a bordo. L'elicottero è stato inizialmente segnalato come disperso dopo la perdita di comunicazione al confine tra la Repubblica di Buryatia e la regione di Irkutsk, secondo l'agenzia di stampa RIA Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Dead and 180 Injured in Russian Strike on Poltava

Un attacco missilistico russo alla città ucraina centrale di Poltava ha causato la morte di 41 persone e più di 180 feriti, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. L'attacco ha colpito un'area che includeva una scuola e un ospedale vicino, parzialmente distruggendo un edificio dell'Istituto delle Comunicazioni. Il Ministero della Difesa ucraino riferisce che sono stati utilizzati due missili balistici, con il tempo tra l'allarme e l'impatto così breve che le persone sono rimaste intrappolate in un rifugio antiaereo. I lavoratori del soccorso sono riusciti a salvare 25 persone, tra cui 11 che sono state estratte dalle macerie.

13:12 Insiders: US on the Verge of Agreement to Supply Ukraine with Long-Range Missiles

I funzionari americani affermano che gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per fornire all'Ucraina missili a lungo raggio che potrebbero raggiungere profondamente la Russia. Tuttavia, Kyiv dovrà attendere alcuni mesi in più per la consegna poiché gli Stati Uniti devono risolvere i problemi tecnici prima della distribuzione, hanno rivelato i funzionari. L'annuncio è atteso in autunno. Le armi prese in considerazione sono i missili aria-superficie a lungo raggio Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), missili cruise aria-terra convenzionali con medio-lungo raggio. Una fornitura di JASSM all'Ucraina potrebbe notevolmente potenziare le sue capacità strategiche e concederle un vantaggio strategico sulla Russia.

12:43 Prominent Physicist Convicted for Treason: Russia's Stance

Un tribunale russo ha condannato un famoso fisico a scontare 15 anni in un campo di lavoro, accusato di "alto tradimento". Questa è l'ultima incarcerazione di un scienziato accusato di aver passato informazioni riservate in Russia. Il 57enne era coinvolto nello sviluppo dei missili ipersonici russi, come riferito dalle agenzie di stampa russe. Due dei suoi colleghi sono stati arrestati con la stessa accusa. Il trio dell'Istituto per la Meccanica Teorica e Applicata (ITAM) a Novosibirsk è tra le oltre una dozzina di scienziati accusati di tradimento dalla Russia negli ultimi anni. Il fisico è stato arrestato ad agosto 2022. Gli individui sono accusati di "gravi accuse", secondo le fonti di sicurezza.

12:15 Russia's Trade with India Nearly Doubles

Il commercio tra Russia e India è quasi raddoppiato.

11:47 Putin Invita il Presidente della Mongolia al Summit del BRICS

Il Presidente russo Vladimir Putin ha invitato il Presidente della Mongolia, Uchnaagiin Khürelsük, al prossimo summit del BRICS in Russia. "Speriamo nella tua partecipazione", ha detto Putin alle agenzie di stampa russe durante la loro conversazione nella capitale, Ulaanbaatar. Il gruppo di principali economie emergenti, guidato principalmente da Russia e Cina, si riunirà alla fine di ottobre a Kazan, la capitale della Repubblica del Tatarstan. Putin ha rivelato le sue intenzioni di concentrarsi sulla cooperazione economica durante la sua visita in Mongolia. In particolare, la pipeline del gas Power of Siberia 2, che la Russia intende costruire per la Cina e passare attraverso la Mongolia, è prevista come argomento di discussione durante la visita di Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Russia Rafforza la Difesa Aerea a Belgorod

L'esercito russo ha dispiegato sistemi di difesa aerea aggiuntivi nella regione di Belgorod, come annunciato dal ministero della difesa. L'area di frontiera russa è stata oggetto di contrattacchi ucraini per qualche tempo.

10:57 L'Ucraina: la Russia prende di mira l'infrastruttura ferroviaria

La Russia ha attaccato unità dell'infrastruttura ferroviaria in specifiche aree dell'Ucraina durante la notte, secondo i resoconti ucraini. La regione settentrionale di Sumy e Dnipropetrovsk nel centro-est dell'Ucraina sono state colpite, secondo la compagnia ferroviaria statale.

10:28 Rapporto: Centinaia di truppe ucraine minacciate di accerchiamento a Pokrovsk

Nella regione di Donetsk, le forze russe hanno messo in pericolo di accerchiamento numerous troops ucraine. According to „Forbes“, Russian forces have been advancing towards the Ukrainian city of Pokrovsk, bypassing Ukrainian troops entrenched between the village of Memryk and the Vovcha River. The possible outcome of this offensive may be detrimental: If the 25th Airborne Brigade, armed with German-produced Marder combat vehicles, does not hold back the enemy near Ukrainsk, it could lead to their encirclement. Focusing on the 25th Airborne Brigade with its Marder combat vehicles of German origin to defend Ukrainsk might prevent encirclement by the enemy, warned the Ukrainian Center for Defense Strategies. Portions of at least four Ukrainian brigades are under threat of encirclement south of Pokrovsk by the Russians. It is said that the Ukrainian forces are withdrawing from the area. "It would be wise for them to evacuate the region before the Russian forces cut off their supply and withdrawal routes," explained the pro-Ukrainian Conflict Intelligence Team. Although it would result in ceding 30 square miles to the Russians, it could save entire Ukrainian battalions in a crucial moment.

10:02 ISW: la Russia rioccupa posizioni a KurskSecondo il think tank Institute for the Study of War (ISW), le forze russe hanno recentemente rioccupato posizioni perdute a Kursk. L'ISW riferisce che le forze russe hanno ripreso le posizioni vicino al villaggio di Olgovka. L'ISW ritiene che le forze ucraine si siano ritirate dal insediamento. Un blogger militare russo sostiene anche che le truppe ucraine hanno fatto avanzamenti limitati nelle vicinanze di Pogrebki e Malaya Loknya (entrambi a nord-ovest di Sudzha) e che le forze russe hanno abbandonato le loro posizioni all'interno di questi insediamenti per evitare l'accerchiamento. Ci sono anche attacchi continui delle forze ucraine ai ponti pontonieri russi sul fiume Seim nella regione di Glushkovo.

09:30 Perché la Mongolia non arresta PutinAnche se un mandato di arresto internazionale è stato emesso per Vladimir Putin, la Mongolia lo accoglie calorosamente con le guardie d'onore. Non è solo a causa della posizione geopolitica della Mongolia, stretta tra Russia e Cina, come spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz.

09:00 Il capo dell'operatore di rete statale ucraino licenziato per la scarsa protezione delle struttureIl capo dell'operatore di rete statale ucraino Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, è stato licenziato. Il motivo addotto è che non ha protetto adeguatamente le strutture energetiche durante gli attacchi russi intensificati. Lo ha riferito il broadcaster ucraino Suspilne, citando fonti all'interno dell'azienda. Il consiglio di sorveglianza di Ukrenergo ha votato quattro a due a favore del licenziamento di Kudrytskyi. "Kudrytskyi è accusato di non aver implementato adeguatamente gli ordini precedenti e di non aver protetto sufficientemente le strutture di Ukrenergo", hanno dichiarato le fonti. Kudrytskyi è anche sotto inchiesta per accuse di corruzione.

08:22 Reti illegali di renitenti alla leva: le autorità scoprono centinaia di networkDall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno scoperto oltre 570 network illegali che aiutano gli individui a evitare il servizio militare. Secondo Andrii Demtschenko, portavoce della guardia di frontiera statale, come riportato dal "Kyiv Independent", queste organizzazioni aiutano gli uomini ucraini a fuggire all'estero e forniscono documenti medici falsi per esentarli dal servizio, a un costo tra i 7.000 e i 10.000 dollari. Gli uomini ucraini di età compresa tra i 18 e i 60 anni sono generalmente proibiti dal lasciare il paese a causa della potenziale chiamata alle armi. Nel 2024 sono state scoperte oltre 200 reti illegali dalle forze dell'ordine.

07:50 Ex-oligarca russo: i russi vedono l'offensiva di Kursk come una catastrofeL'oppositore russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky trova "interessante" la reazione del pubblico russo all'offensiva di Kursk dell'Ucraina. Ha detto al "Tagesspiegel" che i russi considerano l'avanzata ucraina non un attacco del nemico, ma piuttosto una "catastrofe". La gente è insoddisfatta di come il governo la sta gestendo, contribuendo a una diminuzione dei consensi per Putin.

07:22 Ucraina: bambino ucciso nell'attacco russo a SaporizhzhiaSecondo i resoconti ucraini, un attacco russo alla città di Saporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina la scorsa notte alle 23 ha causato due morti. Il governatore Ivan Fedorov dell'Oblast di Saporizhzhia ha annunciato su Telegram che una donna di 38 anni e un bambino di 8 anni sono morti, mentre una donna di 43 anni e una bambina di 12 anni sono rimaste ferite. La bambina è ancora in terapia intensiva. Un edificio comunale è stato parzialmente distrutto, con l'esplosione e i detriti che hanno causato danni anche ad altri edifici.

06:58 Ricercatori credono di aver trovato il sito di lancio della "superarma nucleare" di PutinDue ricercatori americani affermano di aver identificato il probabile sito di lancio del missile nucleare a propulsione 9M730 Burevestnik, soprannominato "la 'superarma' invincibile" di Putin. Conosciuto come SSC-X-9 Skyfall nella NATO, l'arma è ritenuta in grado di eludere i sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti. I ricercatori, utilizzando immagini di una società di satellite, hanno trovato un progetto di costruzione vicino a un deposito di testate nucleari, a circa 475 chilometri a nord di Mosca, come riportato da Reuters. Il sito presenta nove piattaforme di lancio in costruzione, apparentemente destinate a un grande sistema di razzi fissi - l'unico sistema del genere attualmente in sviluppo in Russia, ovvero lo Skyfall. Né il ministero della Difesa russo né l'ambasciata a Washington hanno risposto a una richiesta di commento.

06:30 Dopo l'attacco con drone: parziale chiusura della raffineria di petrolio di MoscaLa raffineria di petrolio di Mosca di Gazprom Neft ha temporaneamente interrotto le operazioni a seguito di un incendio causato da un presunto attacco con drone ucraino, come riferito da Reuters citando fonti anonime. L'unità Euro+ è stata chiusa, che rappresenta circa il 50% della capacità della raffineria. Le operazioni dovrebbero riprendere entro cinque o sei giorni dopo i lavori di riparazione. Lo scorso anno, la pianta di Mosca ha elaborato 11,6 milioni di tonnellate di greggio, secondo Reuters. Non è chiaro in che misura i danni alla struttura influenzeranno la capacità di raffinazione.

05:58 Ex-oligarca russo: l'approccio dell'Occidente rafforza il potere di PutinL'oppositore russo e ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky critica l'approccio dei governi occidentali nei confronti della Russia. L'Occidente sta commettendo "alcuni errori strategici" che stanno prolungando il mandato di Putin, ha detto al "Tagesspiegel". "L'Occidente deve dichiarare di essere in guerra con i decisori", ha detto Khodorkovsky, fondatore della fondazione oppositrice "Open Russia Foundation", bandita in Russia. È sbagliato etichettare la Russia come il nemico e equiparare i decisori russi alla popolazione. Riguardo alla guerra in Ucraina, Khodorkovsky ha detto: "Se l'Occidente avesse agito come fa ora all'inizio della guerra totale a febbraio 2022, la guerra sarebbe già finita".

04:13 Zelensky avverte del pericolo nel riprendere la centrale nucleare di ZaporizhzhiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky organizza un incontro con il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, a Kyiv. Secondo il post sui social media di Zelensky, l'incontro si terrà dopo la visita di Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Purtroppo, l'Ucraina non ha attualmente i mezzi per riprendere il controllo della centrale nel conflitto in corso. Zelensky ha dichiarato: "Al momento, non vedo possibilità del genere sul campo di battaglia e qualsiasi potenziale opportunità potrebbe essere rischiosa". In precedenza, Grossi aveva annunciato che si stava recando alla centrale per "continuare ad aiutare e prevenire un disastro nucleare". La centrale, la più grande d'Europa, è sotto il controllo russo da quando è iniziata l'invasione russa nel 2022. Entrambe le parti si accusano a vicenda di aver attaccato l'impianto.

02:27 Il governatore conferma la morte a Dnipro a causa dell'attacco missilistico russoAlmeno una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo alla città ucraina centrale di Dnipro. Lo ha annunciato il governatore della regione Serhiy Lysak su Telegram. Diversi edifici residenziali in un distretto della città sono stati danneggiati a causa dell'attacco. L'informazione non è stata verificata in modo indipendente.

23:55 Zelensky esprime la speranza per l'approvazione delle armi a lungo raggio, menziona la GermaniaVicino alle linee del fronte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto armi a lungo raggio durante il suo incontro con il primo ministro olandese Dick Schoof a Zaporizhzhia. Ha sottolineato la necessità non solo dell'approvazione per colpire i bersagli nelle retrovie russe, ma anche per la consegna di questi missili. Zelensky ha fatto queste dichiarazioni nel sud dell'Ucraina. Sono stati discussi argomenti come i nuovi sistemi di difesa aerea del tipo Patriot, munizioni per la consegna dei caccia F-16 forniti dai partner, più munizioni ed equipaggiamento, nonché ulteriori sanzioni contro la Russia, ha detto Zelensky. "Tutte queste azioni sono cruciali per prevenire la Russia dal lanciare nuove offensive in Ucraina". Zelensky ha espresso la speranza di ottenere il permesso di utilizzare le armi a lungo raggio, menzionando paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Germania. Al momento, Kyiv vede la situazione con ottimismo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

22:13 Ucraina Critica il Governo Mongolico per la Visita di Putin, Richiede ConseguenzeL'Ucraina critica il governo mongolo per aver accolto il presidente russo Vladimir Putin, accusato di crimini di guerra in Ucraina. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tychyj, ha affermato che la Mongolia ha aiutato Putin a evitare la giustizia, rendendo il paese complice dei presunti crimini di guerra di Putin. Tychyj ha dichiarato: "Collaboreremo con i nostri partner per garantire che ci siano conseguenze per Ulaanbaatar". Il mancato rispetto da parte del governo mongolo del mandato di arresto dell'ICC nei confronti di Putin, secondo Tychyj, rappresenta un grave colpo per l'ICC e il sistema di giustizia penale internazionale.

21:59 Putin Accolto con Onori della Guardia Despite il Mandato di Arresto dell'ICCIl presidente russo Vladimir Putin è stato accolto con onori della guardia in Mongolia nonostante l'ICC (Corte Penale Internazionale) abbia emesso un mandato di arresto a causa delle accuse di deportazione illegale di bambini ucraini dal febbraio 2022. L'Ucraina, il mondo occidentale e gli attivisti per i diritti umani hanno fatto pressioni per l'esecuzione del mandato. Putin ha ricevuto un'accoglienza oggi all'aeroporto di Ulaanbaatar da una guardia d'onore. Lo scopo della visita era partecipare alle celebrazioni per l'85° anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sul Giappone. È prevista una riunione tra Putin e il presidente mongolo Ukhnaa Khürelsük.

21:48 Rapporto: L'Esercito Ucraino Utilizza per la Prima Volta il Drone "Palianytsia" contro un Bersaglio in CrimeaSecondo il giornale ucraino "Ukrainska Prawda", l'esercito ucraino ha apparentementedeployed il drone a razzo ucraino "Palianytsia" contro un obiettivo militare nella penisola di Crimea occupata dalla Russia per la prima volta ad agosto. Il nome "Palianytsia", difficile da pronunciare per i russi, è stato utilizzato sin dall'inizio dell'invasione russa estesa per fare riferimento alle forze militari russe o ai sabotatori.

È possibile aggiornarsi su tutti gli sviluppi precedenti qui.

Il presidente Trump suggerisce che l'Unione Europea potrebbe svolgere un ruolo nel risolvere il conflitto in Ucraina, rivelando una strategia per porre fine al conflitto se vincesse le elezioni.

L'Unione Europea, come blocco, non è stata direttamente menzionata in relazione al conflitto in corso in Ucraina nel testo fornito, ma il commento di Donald Trump su una strategia per porre fine al conflitto e accennare all вовлечение di "Cina" in questa strategia implica la possibilità di un coinvolgimento internazionale. L'Unione Europea, come importante giocatore nella politica e nella diplomazia internazionali, potrebbe essere coinvolta in discussioni o trattative per risolvere il conflitto tra Ucraina e Russia.

Leggi anche: