Alle 21:22, Scholz sottolinea l'assenza di missili Taurus per l'Ucraina.

Cancelliere Olaf Scholz nega nuovamente la consegna dei missili Taurus a Ucraina. "Despite diverse pressioni, non consegnerò missili cruise che possono raggiungere Mosca", ha dichiarato il politico SPD a un incontro a Nieder Gersdorf, Brandeburgo, con circa 200 partecipanti. "Vi garantisco che rimarrò fedele a questa posizione". Scholz ha sottolineato l'importanza di esplorare opzioni per la pace durante l'invasione russa dell'Ucraina. "È il momento di vedere quali opzioni sono sul tavolo". Il Cancelliere ha criticato la posizione dell'Alleanza Progressista (BSW) e dell'AfD. Ha dissentito da loro quando hanno suggerito che i negoziati per la pace erano un sostituto del sostegno all'Ucraina. "È ingenuo".

20:20 Baerbock conferma il sostegno all'Ucraina - "altrimenti è la fine". La ministra degli Esteri dei Verdi Annalena Baerbock si impegna a continuare a sostenere l'Ucraina, comprese le armi. "Sosterremo l'Ucraina fino a quando questa guerra terroristica continuerà", ha detto Baerbock a un comizio del suo partito a Potsdam. "Perché altrimenti è la fine dell'Ucraina". La guerra finirà quando Putin ritirerà le sue truppe. "Se non sosteniamo l'Ucraina in questo momento, allora l'Ucraina è finita e non lo permetteremo".

19:11 Estonia: l'Ucraina elimina 2-3 mesi di munizioni russe. L'attacco con drone ucraino a un deposito di armi russe nella regione di Tver ha lasciato un significativo vuoto nelle scorte di munizioni russe, secondo fonti estoni. Il capo dell'intelligence militare estone, colonnello Ants Kiviselg, ha informato l'agenzia di stampa estone ERR che 30.000 tonnellate di munizioni sono state distrutte durante l'attacco dell'18 settembre, il che equivale a 2-3 mesi di scorte. "Le conseguenze di questa perdita si faranno sentire sul campo di battaglia nelle prossime settimane".

18:25 I piloti ucraini completano l'addestramento sull'Alpha Jet in Francia. Il primo gruppo di piloti ucraini ha completato l'addestramento sull'Alpha Jet in Francia, ha annunciato l'esercito francese su X. L'aeronautica francese ha addestrato piloti ucraini per operare con i caccia F-16 dal marzo 2024. Kyiv ha richiesto aerei da combattimento dai suoi alleati occidentali sin dall'inizio della guerra. Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Norvegia hanno promesso più di 60 caccia F-16 all'Ucraina, ma l'addestramento dei piloti ha finora causato ritardi. L'aereo da combattimento F-16 è uno dei più capaci al mondo ed è in uso in più di due dozzine di paesi.

17:51 Scholz incontra Zelenskyj a New York. Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj durante il suo viaggio a New York il prossimo lunedì. Nello stesso giorno sono previsti incontri con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, secondo fonti governative. Zelenskyj presenterà un "Piano per la Vittoria" nella difesa contro gli aggressori russi durante il suo viaggio negli Stati Uniti. Un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Washington è previsto per giovedì. "Vogliamo inviare un messaggio a New York che questo conflitto, la guerra di aggressione russa, è una priorità", dice un alto funzionario governativo che ha richiesto l'anonimato durante un briefing sul viaggio del Cancelliere.

17:02 Putin declina l'invito del Messico. Il Presidente russo Vladimir Putin non parteciperà all'inaugurazione della Presidente messicana Claudia Sheinbaum, secondo il sito web "Ukrajinska Prawda". Un portavoce russo ha confermato che il governo messicano aveva esteso un invito a Putin per la cerimonia. Al suo posto, un rappresentante parteciperà. Non è stata fornita alcuna ragione dal portavoce. In precedenza, l'Ucraina aveva richiesto l'arresto di Putin se avesse visitato il paese. Il Messico dovrebbe arrestare Putin in base a un mandato di arresto del Tribunale Penale Internazionale, secondo la richiesta dell'Ucraina. Il Messico ha firmato lo Statuto di Roma nel 2005 e è soggetto alla giurisdizione del Tribunale Penale Internazionale.

16:19 La Federazione Scacchistica Russa vuole che Carlsen restituisca il premio. Il vicepresidente della Federazione Scacchistica Russa sta chiedendo al campione del mondo di scacchi Magnus Carlsen di restituire i premi guadagnati nei tornei russi. Secondo il provider di scommesse "telecomasia.net", Carlsen aveva richiesto durante una cerimonia di premiazione che i giocatori russi e bielorussi potessero partecipare ai tornei globali solo sotto una bandiera neutrale durante una cerimonia di premiazione. "Vorrei ricordare a Carlsen che l'inizio della sua carriera professionale si è svolto in Russia", dice il vicepresidente Sergey Smagin. "Ha visitato il nostro paese da bambino, ha partecipato a vari tornei e ha guadagnato una somma significativa di denaro qui. Prima di criticare la Russia, dovrebbe prima restituire ciò che deve in questi premi".

15:26 L'Ungheria chiede una maggiore cooperazione economica con la Russia. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto si è espresso a favore dell'espansione della cooperazione economica con la Russia in settori non colpiti dalle sanzioni dell'Unione Europea. Ha sollevato questo punto durante una conferenza stampa congiunta con il ministro della Salute russo Mikhail Murashko ai margini di un forum economico dei due paesi in Ungheria. Nel frattempo, ha affermato che, secondo l'Ungheria, "le sanzioni dell'UE semplicemente non funzionano". L'Ungheria fa parte sia dell'UE che della NATO. Le visite dei membri del governo russo in questi paesi sono diventate estremamente rare dal

14:57 Americano Pro-Russo Ucciso, Torturato dalle Truppe RusseUn cittadino statunitense che ha combattuto a fianco dei separatisti pro-russi nell'est dell'Ucraina è presumibilmente morto, apparentemente ucciso e torturato da soldati russi. Secondo gli investigatori di Mosca, il Comitato Investigativo responsabile dell'esame dei crimini gravi afferma che l'omicidio è avvenuto ad aprile, eseguito da tre soldati russi. Un quarto soldato è accusato di aver aiutato a coprire il crimine. Non è stato fornito alcun movente per il crimine. Conosciuto come "Texas" o "Cowboy del Donbass", Russell Bentley ha raggiunto i separatisti pro-russi in Ucraina nel 2014, combattendo con loro fino al 2017 e rimanendo nell'est dell'Ucraina da allora.

14:43 Zelensky Cerca il Sostegno di Biden per il "Piano Vittoria"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spera nel sostegno del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il suo piano per porre fine alla guerra in Ucraina durante la sua prossima visita a Washington. "Spero che lui lo sostenga", ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Kiev con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il "piano vittoria" richiede decisioni rapide dagli alleati, da prendere tra ottobre e dicembre. "Crediamo che questo piano funzionerà", ha aggiunto Zelensky.

14:28 Il Controllo Russo sulla Regione di Kursk ImminenteLa Russia è attesa a riprendere il controllo della regione di Kursk attualmente occupata dai soldati ucraini, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "I nostri soldati stanno facendo un lavoro eccezionale, lo completeranno. Il controllo sarà ripreso", ha detto Peskov. Anche se la situazione nelle terre russe occupate è grave, è atteso un miglioramento a favore della Russia, ha aggiunto. Tuttavia, l'esercito non rivelerà le sue tattiche per riprendere la regione e non è stato fornito alcun calendario specifico.

14:03 Possibile Avvertimento Russo sull'Avanzata Ucraina a KurskLe autorità e l'esercito russi nella regione di Kursk potrebbero aver ricevuto avvertimenti su un'imminente avanzata ucraina, secondo un rapporto del Guardian, che cita documenti russi apparentemente scoperti dall'esercito ucraino durante l'offensiva di Kursk. Il Guardian non ha potuto confermare l'autenticità dei documenti, ma sembrano avere le caratteristiche tipiche delle comunicazioni militari russe. I documenti segnalano avvertimenti all'interno delle autorità e dell'esercito russo su specifiche avanzate ucraine sul territorio russo, risalenti a gennaio 2024. Misure per rafforzare la difesa del confine sono state ordinate già a metà marzo. Tuttavia, sono state segnalate lamentele in giugno per cui le unità lì avevano una forza media del 60-70% e erano composte principalmente da riservisti male addestrati. Le unità ucraine hanno lanciato un attacco a sorpresa sulla regione di Kursk all'inizio di agosto.

13:30 Più di 70.000 Soldati Russi Uccisi in Ucraina IdentificatiUn portale di notizie russe e la BBC affermano di aver identificato più di 70.000 soldati russi uccisi nella guerra in Ucraina. "Abbiamo identificato i nomi di 70.112 soldati russi uccisi in Ucraina, ma il numero effettivo è probabilmente molto più alto", riferisce il servizio russo della BBC. Il conteggio, creato in collaborazione con il sito di notizie indipendente russo "Mediazona", si basa sull'analisi di dichiarazioni ufficiali, necrologi, annunci di morte sui social network e osservazioni di tombe nei cimiteri russi. Copre il periodo dall'inizio della guerra a febbraio 2022 a settembre 19. "Mediazona" stima che il numero totale di soldati russi uccisi in Ucraina sia di almeno 120.000. Il governo russo tratta il numero di soldati russi uccisi nella guerra come segreto di stato.

12:50 Telegram Vietato per il Governo, l'Esercito e il Personale di Sicurezza UcrainiL'Ucraina ha vietato in gran parte l'uso del servizio online Telegram per il governo, l'esercito e il personale di sicurezza. Secondo il Consiglio di Difesa e Sicurezza Nazionale, l'installazione e l'uso di Telegram su dispositivi ufficiali di funzionari governativi, personale militare, dipendenti del settore sicurezza e difesa e società che operano in infrastrutture critiche è proibito, e si citano preoccupazioni per la sicurezza nazionale come motivo.

12:23 Raiffeisen Bank Si Separa dalla Sottosezione BielorussaRaiffeisen Bank International (RBI) sta vendendo la sua filiale bielorussa e sta lasciando il mercato bielorusso. RBI ha annunciato di aver firmato un accordo per vendere la sua partecipazione del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La vendita è prevista avere un impatto significativo sui risultati di RBI, poiché ha già ridotto la sua attività in Russia a causa della pressione della Banca Centrale Europea. Tuttavia, un tribunale russo ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce a RBI di vendere la sua filiale in Russia.

12:01 Piano dell'UE per un Prestito di €35 Miliardi per l'UcrainaLa Commissione Europea sta pianificando di fornire all'Ucraina un prestito di €35 miliardi, secondo i resoconti dei media. Questo fa parte dei piani di aiuti dei sette principali paesi industrializzati occidentali (G7), come riferito dal "Financial Times", citando tre persone informate della questione. Il prestito fa parte delle intenzioni del G7 di fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) attraverso l'utilizzo dei beni dello stato russo congelati.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato ufficialmente l'aiuto finanziario di fino a €35 miliardi sul suo account X.

22:33 Russia Avverte l'Occidente: Ignorare gli Avvertimenti Sulle Armi a Lungo Raggio a Proprio RischioL'amministrazione russa mette in guardia l'Occidente contro l'ignorare gli avvertimenti riguardo al dispiegamento di armi a lungo raggio che prendono di mira i territori russi. In caso contrario, il carattere del conflitto potrebbe cambiare, afferma la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. "Stanno giocando con il fuoco," dichiara durante una conferenza stampa. Il conflitto potrebbe evolversi in uno completamente diverso con gravi conseguenze per la comunità internazionale. Secondo Zakharova, al momento non ci sono possibilità di trattative con gli Stati Uniti. Durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, non ci sarà un incontro tra il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken, poiché "non c'è nulla da discutere" da entrambe le parti. Recentemente, il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg ha menzionato diverse linee rosse stabilite dal presidente russo Vladimir Putin che non ha ancora attraversato. "Non le ha attraversate perché è consapevole che la NATO è la più formidabile alleanza militare a livello mondiale," ha commentato Stoltenberg.

21:53 UE: Impossibile Espulsione Forzata di Uomini UcrainiLa Commissione Europea ha dichiarato che l'espulsione forzata di cittadini ucraini maschi soggetti alla coscrizione non è un'opzione all'interno dei paesi dell'UE. Questa informazione è stata pubblicata da "Ukrajinska Pravda". Secondo la commissaria europea per gli Affari Interni, Ylva Johansson, tale azione non è fattibile a causa della Direttiva sulla protezione temporanea. "Aiuteremo coloro che cercano di tornare in Ucraina e lavoreremo con le autorità e il governo ucraini per determinare il corso d'azione migliore per facilitare il loro ritorno mentre si rispettano le norme dell'UE," ribadisce. In precedenza, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva apparentemente invitato i paesi dell'Europa occidentale a incoraggiare il ritorno di cittadini ucraini maschi soggetti alla coscrizione. Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha aveva apparentemente sostenuto questa iniziativa.

21:12 Freuding Identifica Crepe nelle Sanzioni RussiIl coordinatore tedesco per l'aiuto all'Ucraina Christian Freuding afferma riguardo alla produzione di armi russe: "La situazione è diventata più difficile per i russi nel sostenere la loro industria della difesa a causa dei suoi complessi rifornimenti di componenti, ma riescono ancora a farlo. Si adattano alle sfide attraverso scorciatoie e facendo affidamento sull'aiuto di partner come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran." Sebbene sia ovvio che le sanzioni stanno avendo un impatto, ci sono opportunità per "scoprire crepe o opzioni legali di bypass".

20:03 von der Leyen Offre Continua Assistenza all'Approvvigionamento di Energia dell'UcrainaLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha promesso ulteriore aiuto per l'approvvigionamento di energia dell'Ucraina durante i freddi mesi invernali. La sua visita a Kyiv segna l'inizio della stagione del riscaldamento, durante la quale la Russia continua a prendere di mira l'infrastruttura energetica. "Sosterremo l'Ucraina nei suoi sforzi coraggiosi. La mia visita a Kyiv rappresenta il mio impegno a discutere del sostegno dell'UE, compresi i preparativi per l'inverno, la difesa, l'opportunità di adesione all'UE e i prestiti del G7," condivide sulla piattaforma online X. Include una foto del suo arrivo alla stazione di Kyiv.

19:20 UE Pondera la Suspensione del Viaggio senza Visto per i GeorgianiBruxelles sta valutando la possibilità di porre fine al viaggio senza visto per i georgiani nell'Unione Europea. Un portavoce dell'UE anonimo ha condiviso informazioni con Politico, segnalando che questa decisione potrebbe essere un conseguenza del regresso democratico sotto il partito Sogno Georgiano. "Tutte le opzioni rimangono sul tavolo," afferma il portavoce, compresa la possibilità di "una sospensione temporanea della liberalizzazione dei visti," se la tendenza verso l'autoritarismo non viene invertita. Recentemente, il partito al governo Sogno Georgiano aveva approvato una legge che copia la legislazione russa che prende di mira gli avversari del Cremlino.

18:42 L'Ucraina Respinge la Proposta della Polonia Sulla CrimeaIl Ministero degli Esteri ucraino ha respinto la proposta della Polonia riguardo allo status della Crimea, sostenendo che le proposte di compromesso sono inaccettabili. In precedenza, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva suggerito di tenere un referendum come parte di un potenziale accordo negoziato con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla liberazione della penisola, non sul soddisfare gli appetiti della Russia a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale," ha spiegato il Ministero degli Esteri a Kyiv.

17:29 von der Leyen Si Prepara ad Incontrare Zelenskyy a KyivOggi, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è attesa a Kyiv, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha programmato un incontro con lei. "Le questioni energetiche sono di massima importanza," ha dichiarato Zelenskyy. Verranno discusse anche le situazioni sul fronte, le consegne di armi e le iniziative congiunte per la difesa, nonché il percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'UE e l'aiuto finanziario per il paese sotto attacco da parte della Russia.

16:32 L'Ucraina Partecipa per la Prima Volta all'Esercizio NATOL'Ucraina partecipa attivamente a un'esercitazione NATO per la prima volta, sotto la supervisione dei Paesi Bassi. L'esercitazione mira a testare le capacità anti-droni, come conferma il servizio stampa della NATO. "Sono stati valutati più di 60 sistemi anti-droni, compresi i sensori, i sistemi drone-to-drone, i disturbatori e gli intercettori cyber," riferisce l'alleanza. La partecipazione dell'Ucraina è un risultato del piano d'azione NATO-Ucraina per l'innovazione collaborativa, adottato durante il summit di luglio.

16:28 Attivista transgender illumina in GeorgiaIn Georgia, una nota figura dell'attivismo transgender è stata tragicamente uccisa poco dopo l'adozione di una legge controversa sull'LGBTQ+. Le autorità georgiane hanno informato il pubblico che Kesaria Abramidze, che era un modello di successo, attrice e influencer sui social media, è stata accoltellata a morte più volte nel suo appartamento. Il suo partner ora è accusato di omicidio, apparentemente commesso con forza e pregiudizio contro la sua identità di genere. L'omicidio è avvenuto un giorno dopo l'entrata in vigore di una legge incentrata sui valori tradizionali, che è stata denunciata dall'UE e dalle organizzazioni per i diritti umani per limitare i diritti LGBTQ+. Questa legislazione è simile ai regolamenti russi che proibiscono i diritti LGBTQ+ e bandiscono la riassegnazione di genere, tra le altre cose.

15:25 Lufthansa valuta la sospensione dei voli per Pechino a causa delle sanzioni russeLufthansa sta valutando il futuro della sua rotta quotidiana da Francoforte sul Meno a Pechino. Una decisione è attesa per ottobre. Un rappresentante della compagnia attribuisce questa revisione alla "concorrenza eccessiva" tra le compagnie aeree europee rispetto a quelle cinesi e del Medio Oriente, che traggono vantaggio da costi di posizione inferiori, standard di lavoro più bassi e alti investimenti governativi nel settore aeronautico. Inoltre, questi concorrenti hanno accesso allo spazio aereo russo, che è stato interdetto per le compagnie aeree europee e americane sin dall'imposizione delle sanzioni sulla Russia a causa del conflitto ucraino. Le compagnie aeree europee e americane sono costrette a navigare intorno allo spazio aereo russo, con conseguenti costi maggiori per il cherosene.

14:27 Sumy coperta da attacchi aerei russiLe forze militari russe hanno apparentemente preso di mira una casa di riposo nella città ucraina di Sumy nonché la rete elettrica della città attraverso una serie di attacchi aerei serali. Almeno un civile è morto, secondo le autorità ucraine. Un'agenzia di monitoraggio dell'ONU stima che gli attacchi alla rete elettrica possano aver violato il diritto umanitario internazionale. L'Agenzia internazionale per l'energia ha avvertito che i blackout in Ucraina potrebbero raggiungere circa un terzo della sua domanda peak durante i mesi invernali critici.

13:25 Numero record di rifugiati in Germania - oltre 1,18 milioni di ucrainiIl numero di rifugiati che vivono in Germania ha raggiunto un nuovo picco, pari a circa 3,48 milioni alla fine del primo semestre del 2024. Si tratta di un aumento di circa 60.000 rispetto alla fine del 2023 e rappresenta il numero più alto dal 1950, come riportato dalla "Die Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando informazioni ottenute dal governo tedesco in risposta a un'inchiesta parlamentare del partito di Sinistra. Di questi 3,48 milioni di rifugiati, più di 1,18 milioni sono rifugiati ucraini, in aumento di circa 45.000 rispetto alla fine del 2023. Questa cifra include tutte le persone, indipendentemente dal loro status residente, dai richiedenti asilo ai rifugiati riconosciuti ai titolari di permessi di soggiorno temporanei.

00:22 Lindner: l'aiuto all'Ucraina non giustifica la sospensione del freno al debitoI politici di SPD e Verdi spesso si riferiscono a una clausola all'interno dell'accordo di coalizione che implica la sospensione del freno al debito per l'ampio aiuto all'Ucraina nel contesto della disputa di bilancio. Il ministro delle Finanze e leader del FDP Christian Lindner nega qualsiasi tale accordo: "Non sono a conoscenza di una simile situazione. Non avrei sostenuto una simile misura preventiva", dice Lindner al "Rheinische Post" in un'intervista. Tuttavia, la situazione in Ucraina è devastante, ma non uno stato di emergenza come definito dalla Costituzione tedesca. "Per l'Ucraina, stiamo lavorando attivamente su un programma di aiuti da 50 miliardi di dollari dai paesi del G7 oltre all'aiuto bilaterale", spiega Lindner.

23:23 Bulgaria chiede il bando delle esportazioni di uova ucraineLa Bulgaria chiederà il divieto delle importazioni di uova dall'Ucraina in una riunione del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca dell'UE il 23 settembre a Bruxelles. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov. Questa mossa segna l'escalation delle dispute in corso tra l'Ucraina e i paesi dell'UE dell'Est regarding il commercio agroalimentare. Questi scontri hanno portato a blocchi stradali al confine ucraino-polacco, divieti di importazione di mais e grano ucraini e manifestazioni di agricoltori in Polonia e Bulgaria.

22:13 Merz esige che non ci sia alcuna via per la pace con la RussiaIl leader della CDU Friedrich Merz esprime le sue preoccupazioni per la situazione attuale in Ucraina, dichiarando: "Non vedo alcuna via per avviare questo processo di pace". Merz ritiene che la Russia fermerà la sua aggressione solo quando percepirà che ulteriori azioni militari sono futili o quando la caduta di Kiev sembra inevitabile. A lungo termine, la Germania deve continuare a sostenere militarmente l'Ucraina. "Credo che dobbiamo proteggere la libertà e la pace contro la Russia, non con la Russia", afferma Merz, riconoscendo la dura realtà. "Non c'è altra opzione al momento, almeno finché Putin e il suo regime rimangono al potere".

