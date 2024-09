Alle 21:22, Scholz sottolinea che non ci sono missili Taurus per l'arsenale ucraino.

Cancelliere Olaf Scholz Persiste nel Rifiutare la Consegna di Missili Russi a Ucraina, Ribadendo la Necessità di Trattative di Pace Ancora una volta, il Cancelliere Olaf Scholz ha rifiutato l'invio di missili guidati Taurus all'Ucraina, dichiarando: "Despite l'enorme pressione, non approverò missili in grado di raggiungere Mosca". Questa dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico a Nieder Görsdorf, nel Brandeburgo, alla presenza di circa 200 ospiti. Scholz ha ribadito la sua posizione, affermando: "Sono fiducioso e mi assicurerò di mantenere questa posizione". Il suo discorso si è concentrato sull'esplorazione delle possibilità per la pace nel conflitto russo-ucraino. Ha sottolineato l'urgenza, dicendo: "Ora è cruciale esaminare le opzioni esistenti".

20:20 Baerbock Rafforza il Sostegno all'Ucraina - "Il Rifiuto Equivale alla Fine dell'Ucraina" La Ministro degli Esteri dei Verdi, Annalena Baerbock, è determinata a continuare a sostenere l'Ucraina, compreso l'invio di armi. "Continueremo a sostenere l'Ucraina finché questa guerra terroristica continuerà", ha dichiarato durante un comizio politico a Potsdam. "Altrimenti, l'Ucraina potrebbe cessare di esistere". Il conflitto si concluderà solo quando Putin ritirerà le sue truppe. "Se non sosteniamo l'Ucraina in questo periodo, l'Ucraina si disintegrerà e non lo permetteremo mai".

19:11 Rapporti Estoni: L'Attacco al Deposito di Munizioni di Nyber ha Causato Gravi Danni alle Riserve di Munizioni Russe L'attacco con drone ucraino a un deposito di armi russe a Tver ha causato danni significativi alle riserve di munizioni della Russia, secondo i rapporti dell'intelligence estone. Il colonnello Ants Kiviselg, a capo dell'intelligence militare estone, ha dichiarato all'agenzia di stampa estone ERR che l'attacco dell'18 settembre ha distrutto circa 30.000 tonnellate di munizioni, equivalenti a due o tre mesi di forniture. Le conseguenze di questa perdita si faranno sentire sul campo di battaglia nelle prossime settimane.

18:25 I Piloti Ucraini Hanno Completato l'Addestramento sui Caccia Alpha-Jet in Francia Il primo gruppo di piloti ucraini ha completato il suo addestramento sui caccia Alpha-Jet in Francia, come annunciato dalle forze armate francesi in una data specifica. L'aeronautica francese ha iniziato ad addestrare piloti ucraini per farli operare sui caccia F-16 da marzo 2024. Kyiv ha richiesto aerei da combattimento dai suoi alleati occidentali sin dall'inizio della guerra. Paesi come i Paesi Bassi, il Belgio, la Danimarca e la Norvegia hanno impegnato più di 60 caccia F-16 per l'Ucraina, ma l'addestramento dei piloti ha comportato ritardi. Il caccia F-16 è un aereo militare altamente capace utilizzato da più di due dozzine di paesi in tutto il mondo.

17:51 Scholz Si Incontrerà con Zelensky e Altri Leader a New York Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz si recherà a New York il prossimo lunedì per incontrarsi con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sono previsti incontri con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. Secondo fonti governative, Zelensky presenterà un "Piano per la Vittoria" durante la sua visita negli Stati Uniti per far fronte all'aggressione russa. Un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è previsto per giovedì a Washington. Un alto funzionario ha dichiarato: "Vogliamo inviare un messaggio a New York che questo conflitto, l'aggressione russa, è una priorità".

17:02 Putin Rifiuta l'Invito Messicano Il Presidente russo Vladimir Putin non parteciperà alla cerimonia di insediamento del Presidente messicano Claudia Sheinbaum, secondo quanto riferito dal sito di notizie ucraino "Ukrajinska Prawda". La fonte cita un portavoce russo, che non ha fornito spiegazioni. Invece, un inviato russo rappresenterà Putin all'evento. In precedenza, l'Ucraina aveva richiesto al Messico di arrestare Putin durante la sua visita, in base a un mandato di arresto dell'ICC. Il Messico ha firmato lo Statuto di Roma nel 2005 e è obbligato ad attenersi alla giurisdizione dell'ICC.

16:19 La Federazione Scacchistica Russa Richiede a Carlsen di Restituire i Premi Il vicepresidente della Federazione Scacchistica Russa sta chiedendo a Magnus Carlsen di restituire i premi che ha vinto nei tornei russi. Questa richiesta arriva dal sito di scommesse "telecomasia.net", che ha riportato la notizia sul suo portale. Carlsen aveva precedentemente incoraggiato gli atleti russi e bielorussi a partecipare a eventi internazionali sotto una bandiera neutrale. "Vorrei ricordare a Carlsen che le prime fasi della sua carriera professionale si sono svolte in Russia", ha dichiarato il vicepresidente Sergey Smagin. "Ha partecipato a numerosi tornei russi come giovane talento e ha guadagnato notevoli guadagni. Prima di esprimere sentimenti negativi nei confronti della Russia, dovrebbe fare ammenda restituendo ciò che ha guadagnato in premi".

15:26 L'Ungheria Promuove la Cooperazione Economica con la Russia Il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha proposto di espandere la cooperazione economica con la Russia in settori non coperti dalle sanzioni dell'Unione Europea. La sua dichiarazione è stata fatta durante una conferenza stampa congiunta con il Ministro della Salute russo Mikhail Murashko, tenutasi in Ungheria per un forum economico dei due paesi. Szijjarto ha anche ribadito la sua posizione secondo cui le sanzioni dell'UE sono inefficaci. L'Ungheria fa parte sia dell'UE che della NATO. Le visite dei membri del governo russo in questi paesi sono diventate rare sin dall'inizio del conflitto ucraino.

Un cittadino statunitense che ha combattuto per i separatisti pro-russi nell'est dell'Ucraina è stato apparentemente brutalmente ucciso e torturato da tre soldati russi, secondo le indagini. Un quarto soldato è accusato di aver aiutato a nascondere il corpo. Il comitato d'inchiesta non ha rivelato eventuali motivi dietro questo crimine orribile. Russell Bentley, anche noto con gli alias "Texas" o "Donbass Cowboy", ha rejoint les séparatistes pro-russes soutenus par la Russie en Ukraine en 2014. Il a combattu aux côtés d'eux jusqu'en 2017 et a continué de résider dans l'est de l'Ukraine.

14:43 Zelensky Incita Biden a Sostenere Prontamente il 'Piano per la Vittoria'

16:28 Il Cremlino prevede il ripristino del controllo su Kursk presto

Il Cremlino prevede di ripristinare il controllo sulla regione di confine occupata di Kursk, attualmente sotto il controllo ucraino, secondo le dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitri Peskow. "I nostri soldati stanno facendo un ottimo lavoro; riusciranno. Il controllo sarà ripristinato", ha detto Peskow. Anche se la situazione nelle regioni occupate della Russia è attualmente difficile, migliorerà presto a favore della Russia, ha menzionato Peskow. Tuttavia, l'esercito non fornirà dettagli sui loro piani per ripristinare il controllo. Peskow non ha fornito una tempistica specifica.

16:03 La Russia potrebbe essere stata a conoscenza dell'avanzata ucraina a Kursk

Le autorità e l'esercito russo nella regione di Kursk potrebbero essere state avvertite di un'imminente avanzata ucraina, secondo un articolo del Guardian. L'articolo cita documenti russi presunti trovati dall'esercito ucraino durante l'offensiva di Kursk. Il Guardian non è stato in grado di autenticare i documenti, ma mostrano tratti di autentiche comunicazioni militari russe. I documenti suggeriscono avvertimenti all'interno delle autorità e dell'esercito russo su specifiche avanzate ucraine sul territorio russo, successivamente confermate. Questi avvertimenti risalgono a gennaio 2024. Secondo i documenti, sono state ordinate misure a metà marzo per rafforzare la difesa del confine. Tuttavia, sono state segnalate lamentele a giugno che le unità lì avevano una forza media solo del 60-70% e erano principalmente composte da riservisti poco addestrati. Le unità ucraine hanno lanciato un attacco a sorpresa nella regione di Kursk all'inizio di agosto.

15:30 BBC: 70.000 soldati russi uccisi in Ucraina identificati

Un portale di notizie russe e la BBC affermano di aver identificato più di 70.000 soldati russi uccisi nel conflitto ucraino. "Abbiamo identificato i nomi di 70.112 soldati russi uccisi in Ucraina, ma il numero effettivo è probabilmente molto più alto", riferisce il servizio russo della BBC. Il conteggio, prodotto in collaborazione con il sito di notizie indipendente russo "Mediazona", si basa sull'analisi di dichiarazioni ufficiali, necrologi, annunci di morte sui social network e osservazioni di tombe nei cimiteri russi. Copre il periodo dal'inizio del conflitto a febbraio 2022 al 19 settembre. "Mediazona" stima che il numero totale di soldati russi uccisi in Ucraina sia di almeno 120.000. Il governo russo considera il numero di soldati russi uccisi nella guerra un segreto di stato.

14:50 L'Ucraina proibisce l'uso di Telegram per gli officiali e l'esercito

L'Ucraina ha vietato in gran parte l'uso del servizio online Telegram per i funzionari governativi, militari e di sicurezza. "L'installazione e l'uso di Telegram su dispositivi ufficiali di funzionari governativi, personale militare, dipendenti del settore sicurezza e difesa, nonché di società che operano nell'infrastruttura critica", è stato proibito, ha annunciato il Consiglio Nazionale per la Difesa e la Sicurezza su Facebook. Sono state citate preoccupazioni per la "sicurezza nazionale" come motivi.

14:23 La Raiffeisen Bank abbandona la filiale in Bielorussia

La Raiffeisen Bank International (RBI) sta vendendo la sua filiale bielorussa e sta lasciando il mercato lì. Come annunciato dalla banca austriaca, ha firmato un accordo per vendere la sua partecipazione del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La vendita avrà un impatto significativo sui risultati. La RBI ha già notevolmente ridotto la sua attività in Russia su richiesta della Banca centrale europea. Tuttavia, un tribunale russo ha emesso un'ordinanza provvisoria che impedisce alla RBI di vendere la sua banca filiale in Russia.

14:01 Rapporto: l'UE pianifica un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina

La Commissione Europea sta pianificando un prestito di €35 miliardi per l'Ucraina, secondo un rapporto dei media. Questo fa parte dei piani di aiuto dei sette principali paesi industrializzati del mondo (G7), secondo il "Financial Times", che cita tre fonti informate sulla situazione. Il prestito fa parte dell'intenzione del G7 di fornire all'Ucraina $50 miliardi (circa €46 miliardi) utilizzando i proventi dei beni statali russi congelati.

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato ufficialmente l'aiuto finanziario di fino a €35 miliardi dal suo conto X.

Il governo russo mette in guardia l'Occidente contro gli avvertimenti riguardanti il dispiegamento di armi a lungo raggio mirate a regioni all'interno della Russia. Se una simile situazione si verificasse, la natura del conflitto cambierebbe, nota la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. "Stanno giocando con il fuoco", dichiara durante una conferenza stampa. Il conflitto potrebbe trasformarsi in qualcosa di completamente diverso con conseguenze disastrose per l'intero globo. Secondo Zakharova, i negoziati con gli Stati Uniti sono attualmente fuori questione. Un incontro tra il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York non avrà luogo, poiché "non hanno nulla di cui discutere".

11:53 UE: il rimpatrio coatto di uomini ucraini in età militare è impossibile

here.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky desidera l'approvazione del Presidente Joe Biden per la sua strategia per porre fine al conflitto ucraino durante la sua visita imminente a Washington. "Spero sinceramente che darà il suo sostegno a questo piano", ha dichiarato Zelensky venerdì a Kyiv durante una conferenza stampa congiunta con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il "piano di vittoria" richiede decisioni rapide dagli alleati che devono essere prese tra ottobre e dicembre, ha spiegato. "Crediamo che questo piano funzionerà", ha aggiunto Zelensky.

10:12 Il coordinatore militare tedesco dell'aiuto all'Ucraina, Christian Freuding, commenta la produzione di armi russe: "Valutiamo la situazione come peggiorata per i russi nel mantenere la loro industria della difesa con i suoi complessi rifornimenti di componenti, ma riescono ancora a farcela. Riescono a farlo facendo giri viziosi e potendo contare sull'aiuto di partner come la Cina, la Corea del Nord e l'Iran". Nonostante sia evidente che le sanzioni stanno avendo effetto, ci sono possibilità di "identificare lacune o addirittura opzioni di aggiramento completamente legali".

09:03 La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha garantito ulteriore assistenza per l'approvvigionamento energetico dell'Ucraina durante l'inverno all'inizio della sua visita a Kyiv. "Il mio ottavo viaggio a Kyiv coincide con l'inizio della stagione del riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira l'infrastruttura energetica", scrive su X. Pubblica una foto del suo arrivo alla stazione di Kyiv. "Sosterremo l'Ucraina nei suoi sforzi eroici. Sono qui per discutere del sostegno dell'Europa. Dai preparativi per l'inverno alla difesa, all'adesione (all'UE) e ai progressi sui crediti del G7".

qui.08:20 "Tendenza Autoritaria" - L'UE Pensa di Porre Fine al Viaggio senza Visto per i GeorgianiBruxelles sta considerando la sospensione del viaggio senza visto per i georgiani nell'Unione Europea. Un portavoce dell'UE anonimo ha informato Politico che questo è dovuto al regresso democratico sotto il partito al governo "Sogno Georgiano". "Tutte le alternative sono sotto considerazione", ha detto il portavoce, "compreso il prosieguo temporaneo della sospensione della liberalizzazione dei visti" se la Georgia non invertirà la sua tendenza autoritaria. Di recente, il partito al governo "Sogno Georgiano" ha introdotto una legge sugli agenti stranieri simile alla legislazione oppressiva utilizzata dalla Russia contro i critici del Cremlino.**

07:42 L'Ucraina Condanna la Proposta della Polonia Sulla CrimeaIl ministero degli Esteri ucraino ha condannato una proposta della Polonia relativa allo status della Crimea, sottolineando che i compromessi sono inaccettabili. In precedenza, il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski aveva suggerito un referendum nella Crimea come parte di una potenziale soluzione di negoziazione con la Russia. "Tutti gli sforzi dovrebbero essere diretti verso la liberazione della penisola, non verso il soddisfacimento dei desideri del Cremlino a spese degli interessi dell'Ucraina e del diritto internazionale", ha chiarito il ministero degli Esteri a Kyiv.**

06:29 Von der Leyen Attesa a Kyiv - Incontri con ZelenskyyLa presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, è prevista ad arrivare a Kyiv oggi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato incontri con lei riguardo ai preparativi per l'inverno. "Certo, la questione energetica è una priorità assoluta", ha dichiarato. La situazione sul fronte, le consegne di armi e i progetti congiunti di difesa sono anche all'ordine del giorno, così come il percorso dell'Ucraina verso l'UE e il sostegno finanziario aggiuntivo per il paese che affronta la Russia.**

05:32 L'Ucraina Partecipa per la Prima Volta all'Esercizio della NATOL'Ucraina partecipa direttamente per la prima volta ad un'esercitazione della NATO sotto la guida olandese. L'esercitazione per valutare i sistemi anti-droni è in corso, secondo il servizio stampa della NATO. "Sono stati testati in diretta più di 60 sistemi anti-droni e tecnologie come sensori, sistemi drone-to-drone, disturbatori e cacciatori di cyber", ha dichiarato l'alleanza. La partecipazione dell'Ucraina fa parte del piano d'azione NATO-Ucraina per la cooperazione nell'innovazione, adottato alla summit di luglio.**

04:28 Attivista Transgender Muore in GeorgiaIn Georgia, un popolare attivista transgender è morto poco dopo l'adozione di una legge contestata a livello globale sui diritti LGBTQ. Il ministero degli Interni georgiano ha menzionato che Kesaria Abramidze, attiva nel modeling, nell'attore e nell'influencer sui social media, è stata uccisa nel suo appartamento con numerose ferite da taglio di mercoledì. Le autorità hanno arrestato il partner di Abramidze come principale sospetto, accusato di omicidio con "eccezionale brutalità e motivata da discriminazione di genere". L'incidente si è verificato un giorno dopo l'adozione di una legge incentrata sui "valori familiari" che l'UE e le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato come violazione dei diritti LGBTQ. La legge, che copia la legislazione russa che restringe i diritti LGBTQ, impone restrizioni come il limitare le procedure di transizione di genere.**

03:25 Lufthansa Pensa di Sospendere i Voli Francoforte-PechinoLufthansa sta valutando la possibilità di sospendere i suoi voli quotidiani tra Francoforte e Pechino. Una decisione verrà presa in ottobre. Un portavoce della società ha citato "concorrenza estremamente sbilanciata" tra le compagnie aeree europee e quelle della Cina, del Golfo Persico e del Bosforo, che godono di vantaggi finanziari grazie a tariffe aeroportuali minime, standard sociali ridotti e consistenti investimenti statali nel settore aeronautico. Inoltre, queste compagnie aeree hanno accesso allo spazio aereo russo, che è stato chiuso alle compagnie aeree europee e americane dopo che sono state imposte sanzioni contro la Russia a causa del conflitto ucraino. Questa situazione richiede voli più lunghi intorno allo spazio aereo russo, con conseguenti costi del carburante più elevati.

23:27 Sumy sotto Assalto: i Russi Mirano alla Rete ElettricaLe forze militari russe hanno lanciato un'altra serie di attacchi aerei nel tardo pomeriggio, colpendo una casa di riposo a Sumy, in Ucraina, e l'infrastruttura energetica della città. Almeno un civile è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità ucraine. Il corpo di monitoraggio delle Nazioni Unite ha suggerito che questi attacchi contro la rete elettrica costituiscono una violazione del diritto umanitario internazionale. Secondo un rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, i blackout in Ucraina durante i mesi invernali critici potrebbero raggiungere circa un terzo della domanda peak prevista.

23:15 Aumento di Rifugiati Ucraini in GermaniaIl numero di rifugiati residenti in Germania ha raggiunto un nuovo record. Secondo il Registro Centrale degli Stranieri, circa 3,48 milioni di rifugiati si trovavano in Germania alla fine del primo semestre del 2024, un aumento di circa 60.000 rispetto alla fine del 2023 e il numero più alto dal 1950, secondo il "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando la risposta del governo a una petizione del partito di sinistra nel Bundestag. Tra i 3,48 milioni di rifugiati, circa 1,18 milioni sono rifugiati ucraini, con un aumento di circa 45.000 rispetto alla fine del 2023. In questo conteggio sono inclusi individui di diverse statue di residenza, dai richiedenti asilo ai rifugiati riconosciuti e ai residenti tollerati.

22:22 Lindner: l'Aiuto all'Ucraina non Justifica la Soppressione del Freno al DebitoI politici SPD e Verdi spesso citano un compromesso all'interno della coalizione del semaforo per rinviare l'applicazione del freno al debito per l'aiuto all'Ucraina nella disputa di bilancio. Tuttavia, il leader FDP e ministro delle Finanze Christian Lindner non è d'accordo: "Non sono a conoscenza di un tale accordo. Non avrei firmato una tale precauzione", ha detto Lindner al "Rheinische Post" in un'intervista. Anche se il conflitto ucraino è deplorevole, non costituisce uno stato di emergenza secondo la Costituzione tedesca. Pertanto, l'aiuto per l'Ucraina viene coordinato insieme ad altre iniziative di aiuto bilaterali dei paesi del G7.

22:23 Bulgaria Proposta di Divieto UE delle Importazioni di Uova dall'UcrainaLa Bulgaria intende proporre una sospensione delle importazioni di uova dall'Ucraina da parte dell'UE in un incontro del Consiglio dell'Agricoltura e della Pesca del 23 settembre a Bruxelles. Il ministro dell'Agricoltura bulgaro Georgi Takhov ha annunciato questa proposta. La richiesta è un segnale dei continui conflitti commerciali tra l'Ucraina e i membri orientali dell'UE, che hanno portato a blocchi di frontiera, divieti di importazione di mais e frumento ucraini e manifestazioni pubbliche in Polonia e Bulgaria.

21:13 Merz: Nessuna Possibilità di Iniziare un Processo di Pace con la RussiaIl leader della CDU Friedrich Merz ha espresso preoccupazione per il conflitto ucraino, affermando: "Non vedo al momento un percorso praticabile per avviare questo processo di pace". Merz ritiene che la Russia fermerà le sue azioni solo quando le incursioni militari ulteriori appariranno infruttuose o Kyiv sarà sconfitta. Tuttavia, Merz sostiene il sostegno militare tedesco all'Ucraina: "Ritengo che dobbiamo difendere la libertà e la pace dalla Russia, non con la Russia", ha detto esprimendo la sua delusione. Tuttavia, finché il regime di Putin rimane al potere, Merz ha affermato che questa rimane l'unica opzione praticabile.

Puoi rivedere tutti gli aggiornamenti precedenti qui.

La ministra degli Esteri dei Verdi Annalena Baerbock sostiene fermamente l'Ucraina e ritiene che negare le armi porterebbe alla sua fine. Ha dichiarato: "Continueremo a sostenere l'Ucraina finché questa guerra terroristica persisterà, perché altrimenti l'Ucraina potrebbe cessare di esistere".

here.

Despite international pressure, Chancellor Olaf Scholz repeatedly refuses to approve missiles capable of reaching Moscow for delivery to Ukraine. He stated at a public gathering, "In spite of the immense pressure, I will not approve missiles capable of reaching Moscow."

Leggi anche: