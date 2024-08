Alle 21:09, Zelensky annuncia l'assunzione di due ulteriori posizioni a Kursk.

19:59 Ucraina Avanza nel Distretto di Kursk

Secondo il Presidente Zelenskyj, l'Ucraina ha fatto progressi nel distretto russo di Kursk, avanzando di circa 3 chilometri e prendendo il controllo di due insediamenti aggiuntivi, secondo il suo discorso notturno. La Russia non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

20:39 Deputato Ucraino in Fuga dopo Accuse di Aggressione

Il deputato ucraino Artem Dmytruk è fuggito dal paese dopo essere stato accusato di aggressione nei confronti di un soldato e un poliziotto in due incidenti separati, come riportato dal "Kyiv Independent". A Odessa, il deputato avrebbe ferito un poliziotto e tentato di rubare l'arma dell'ufficiale, insieme a un'altra persona. In un incidente separato a Kyiv, è sospettato di aver colpito un soldato, causando ferite lievi. Sabato, Dmytruk ha dichiarato che la sua stanza d'albergo a Kyiv e il suo appartamento a Odessa erano stati perquisiti, sostenendo che le azioni contro di lui erano motivate politicamente. Il deputato indipendente rappresenta le vedute pro-russe nel parlamento ucraino.

20:03 Ucraina: Bielorussia Accumula Truppe al Confine

L'Ucraina riferisce che la Bielorussia sta ammassando un notevole numero di truppe e attrezzature militari al confine, sotto la copertura di un'esercitazione militare, secondo il Ministero degli Affari Esteri a Kyiv. La Bielorussia, alleata stretta della Russia, non ha ancora commentato la questione.

19:30 Giornalista Trovato Morto Dopo Attacco all'Hotel

Il giornalista di Reuters scomparso dopo l'attacco russo a un hotel a Kramatorsk è stato ritrovato morto. Le autorità ucraine hanno annunciato che il corpo del giornalista britannico è stato recuperato dalle macerie alcune ore dopo. Quattro persone sono rimaste ferite, come riportato dal governatore della regione di Donetsk, Vadym Filaschkin, su Telegram. Inizialmente erano state segnalate solo due ferite.

18:49 Ucraini Abbattono Droni da un Elicottero

L'Ucraina continua a utilizzare tattiche insolite nella sua battaglia contro i droni russi. Vari video mostrano un equipaggio di un elicottero ucraino, armato con una mitragliatrice, impegnato nella caccia ai droni. Secondo un rapporto di Forbes, si tratta di un elicottero da trasporto Mi-8. Un video mostra un soldato ucraino che spara a un drone Shahed dall'Iran dal cockpit dell'elicottero.

17:34 Zelenskyy Critica i Rapporti Commerciali dell'India con la Russia

Durante un colloquio con giornalisti indiani, il Presidente ucraino Zelenskyy ha criticato anche i rapporti commerciali dell'India con la Russia. Ha dichiarato che Putin sta utilizzando i proventi delle vendite di petrolio e gas per finanziare la sua guerra contro l'Ucraina. "Sta mettendo in tasca i miliardi del suo popolo," ha affermato Zelenskyy riguardo a Putin. Ha anche sottolineato che il popolo russo sta diventando povero, anche se potrebbe non esserne consapevole a causa del controllo di Putin sui media e sui social network. Zelenskyy ha inoltre dichiarato che l'economia di guerra di Putin è alimentata dai miliardi che arrivano dall'India, dalla Cina e dagli stati arabi. Tuttavia, ha ammesso che Kiev non può fare pressione su New Delhi. "Siete un paese indipendente, quello è il vostro governo," ha detto ai giornalisti indiani. Tuttavia, li ha incoraggiati a pensare a modi per fermare il flusso di denaro che rafforza le forze russe.

17:09 Musk Si Schiera per la Liberazione di DurovElon Musk, CEO di X, chiede la liberazione del fondatore di Telegram Pavel Durov, che è stato arrestato a Parigi. Musk condivide un video dell'intervista di Durov con il giornalista statunitense Tucker Carlson, aggiungendo l'hashtag #FreePavel. In un altro post su X, scrive: "Liberté, Liberté! Liberté?"

16:37 Söder Si Distanzia dalle Vedute di Kretschmer sull'UcrainaIl Ministro Presidente della Baviera Markus Söder si dissocia dalla posizione sull'Ucraina del suo collega sassone Michael Kretschmer (CDU). "Abbiamo una posizione chiara. Mr. Kretschmer ha la sua, che rispetto. Ma abbiamo vedute fondamentalmente diverse," afferma il leader della CSU in un'intervista estiva dell'ARD. "Per essere chiari: la seconda guerra mondiale sarebbe finita se Hitler fosse stato lasciato proseguire?" dice Söder, riferendosi al Presidente russo Vladimir Putin. "Le guerre finiscono accontentando l'aggressore?" Kretschmer aveva criticato le consegne di armi all'Ucraina. Söder definisce la convinzione che Putin avrebbe cessato la sua aggressione se fosse riuscito a conquistare l'Ucraina "ingenua".

16:09 Zelensky: Trump Sostiene l'UcrainaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso il suo sostegno all'Ucraina e il desiderio di porre fine al conflitto. Zelensky lo esprime in una conversazione con i giornalisti indiani, che condivide sul suo canale social.

14:13 Il Papa si esprime contro la chiusura della Chiesa ortodossa filorussa in UcrainaIl Papa Francesco si è espresso contro la chiusura della Chiesa ortodossa filorussa in Ucraina. Riferendosi al decreto emanato dal Presidente Volodymyr Zelensky, il Papa ha dichiarato durante la preghiera della domenica: "Nessuna chiesa cristiana dovrebbe essere eliminata, direttamente o indirettamente. Non si devono toccare le chiese!". L'Ucraina giustifica il suo divieto sulla base del sostegno del Patriarcato di Mosca alla guerra aggressiva della Russia. Il Papa si è rivolto a decine di migliaia di fedeli in Piazza San Pietro, dicendo: "Non si fa male perché si prega. Se qualcuno fa del male al suo popolo, è responsabile. Ma non può aver fatto male perché ha pregato."

13:43 L'Ucraina condanna "crimine di guerra barbarico" - "Attacco mirato" all'hotel di KramatorskIl Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina condanna l'attacco russo a un hotel di Kramatorsk che ospitava giornalisti stranieri. Come confermato dal portavoce del Ministero degli Affari Esteri Georgiy Tykhyi, alle X, "Ieri sera, un altro crudele e deliberato attacco russo alle aree residenziali di Kramatorsk ha colpito i giornalisti stranieri in un hotel". Tykhyi ha riferito inoltre che gli attacchi ai giornalisti sono diventati una strategia sistematica della guerra russa. "Tali crudeli crimini di guerra devono essere condannati e puniti", ha aggiunto il portavoce del Ministero.

13:14 Dopo gli attacchi russi a Sumy: la polizia riferisce 4 morti e 13 feritiL'esercito russo ha attaccato l'oblast' di Sumy dell'Ucraina più di 260 volte ieri, secondo le forze dell'ordine locali. Almeno quattro persone sono morte e 13 sono rimaste ferite negli attacchi nella regione settentrionale. Come riportato dal giornale ucraino "Ukrainska Pravda", sei edifici residenziali, 26 case, una scuola, strutture ausiliarie, auto, una pipeline del gas e vari negozi sono stati danneggiati. Il fuoco ha coinvolto circa due ettari di vegetazione secca.

12:42 Zelenskyy replica a Putin: "Vecchio malato del Cremlino"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha celebrato il Giorno dell'Indipendenza del suo paese presentando il nuovo drone ucraino Palianytsia e prendendo in giro il leader russo Vladimir Putin in un discorso video. Zelenskyy ha definito Putin "vecchio malato del Cremlino" a causa della sua retorica nucleare. Zelenskyy ha argomentato che Putin è "un vecchio malato del Cremlino che minaccia costantemente tutti con il pulsante rosso. Non ci dirà le sue linee rosse."

12:14 Il Ministero dell'Energia: oltre 500 comunità ucraine senza elettricità dopo gli attacchiPiù di 500 insediamenti in Ucraina sono ancora senza elettricità dopo gli attacchi dell'infrastruttura energetica del paese, secondo il Ministero dell'Energia ucraino, come riferito dall'agenzia di stampa statale Ukrinform. Nonostante le difficoltà, non ci sono restrizioni sull'uso dell'energia. Gli elettricisti hanno già riconnesso l'energia a oltre 7200 persone, secondo il comunicato. Il Ministero incoraggia i cittadini a utilizzare l'energia elettrica con parsimonia e responsabilmente, soprattutto durante le serate. L'infrastruttura energetica è stata gravemente danneggiata dagli attacchi continui delle truppe russe, rendendola altamente vulnerabile alle interruzioni.

11:38 L'Ucraina registra 160 scontri con le truppe russe in un solo giornoLe forze ucraine hanno registrato 160 azioni di combattimento lungo la linea del fronte ieri. I combattimenti sono stati intensi in dieci aree, con la situazione nella direzione di Pokrovsk che è la più instabile, secondo il rapporto mattutino dello Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine. Secondo il rapporto, le forze russe hanno lanciato cinque attacchi missilistici e 95 raid aerei guidati su posizioni ucraine, città e villaggi.

10:57 Dipendente di Reuters disperso dopo l'attacco con razzo all'hotel di Kramatorsk - le ricerche continuanoLe truppe russe hanno preso di mira un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk, secondo i resoconti ucraini. Un dipendente di Reuters è disperso e due sono rimasti feriti. Un comunicato dell'agenzia di stampa ha dichiarato che un team di sei persone di Reuters si trovava all'Hotel Sapphire quando è avvenuto l'attacco. L'edificio è stato "apparentemente colpito da un razzo" ieri. "Uno dei nostri colleghi è ancora disperso, mentre due sono stati portati in ospedale". Il team sta collaborando con le autorità di Kramatorsk. Il governatore della regione di Donetsk ha dichiarato su Telegram che "i russi hanno attaccato Kramatorsk". Due giornalisti sono rimasti feriti e uno è ancora disperso. "I servizi di emergenza, la polizia e le squadre di soccorso sono presenti sulla scena. Stanno

10:20 Ucraina: Hotel a Kramatorsk colpito dall'attacco russo - Several Western Journalists InjuredDurante la notte, un hotel nella città orientale ucraina di Kramatorsk è stato preso di mira dall'attacco russo, causando ferite a diversi giornalisti occidentali, secondo fonti ufficiali. Due persone sono state estratte dalle macerie con ferite, mentre un'altra è ancora intrappolata. Il governatore ucraino della regione di Donetsk, Wadym Filaschkin, ha fornito queste informazioni su Telegram, affermando che "tutti e tre i vittime sono giornalisti, provenienti dall'Ucraina, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito". L'attacco è stato confermato sui blog pro-russi, che hanno sostenuto che Kramatorsk è stata colpita da pesanti bombe plananti del tipo FAB-1500. Tuttavia, è stato anche menzionato che una fabbrica di macchinari e diverse strutture militari sono state attaccate.

09:54 Regole di esportazione USA per gli elettrodomestici verso la Russia causano tensione con la CinaLa Cina ha espresso preoccupazione per le regole più severe degli Stati Uniti che riguardano numerosi esportatori della Repubblica Popolare. Secondo il Ministero del Commercio di Pechino, questo movimento disturba l'ordine commerciale globale e ostacola lo scambio di beni. La Cina implementerà misure necessarie per proteggere i diritti legittimi delle sue aziende, in risposta a una decisione del governo USA dello scorso venerdì, che ha aggiunto 105 aziende - 42 cinesi, 63 russe e 18 di altri paesi - a una lista con limitazioni commerciali. Queste aziende sono state penalizzate per diverse ragioni, come il trasferimento di elettrodomestici USA all'esercito russo o la produzione di migliaia di droni utilizzati dalla Russia nella sua invasione dell'Ucraina. Queste aziende ora devono ottenere difficili licenze.

09:29 ISW incoraggia l'uso illimitato di missili a lungo raggio da parte dell'UcrainaIl think tank USA Institute for the Study of War (ISW) promuove l'approvazione illimitata dell'uso di armi a lungo raggio contro il territorio russo da parte dell'Ucraina. Nonostante il trasferimento delle forze aeree russe in territori interni più profondi, numerosi obiettivi militari sono ancora entro la portata dei missili ATACMS USA attualmente utilizzati dall'Ucraina. Tuttavia, a causa delle restrizioni di Washington, questi missili non sono stati utilizzati contro il territorio russo. "L'ISW stima che almeno 250 obiettivi militari e paramilitari in Russia sono entro la portata dei missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina", come menzionato in una recente analisi. Tuttavia, sono autorizzati solo gli attacchi con lanciatori multipli HIMARS e razzi GLMRS. "Ciò consente all'Ucraina di mirare al massimo 20 dei 250 possibili obiettivi", afferma l'ISW.

09:06 Kyiv: oltre 1100 soldati russi presumibilmente uccisi o feriti in un giornoIl numero di perdite di personale russo rimane elevato, secondo i dati di Kyiv. In un solo giorno, si stima che 1190 soldati russi siano stati presumibilmente uccisi o messi fuori combattimento. Secondo il Ministero della Difesa ucraino, 607.680 soldati russi sono stati "eliminati" dal'inizio della guerra a febbraio 2022. Il ministero ha reso noto che il nemico ha perso altri cinque carri armati (8547). Dal inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha registrato oltre 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni che non sono più in possesso dell'esercito russo o sono stati distrutti. Questi numeri non possono essere confermati indipendentemente. Mosca rimane silente sulle proprie perdite in Ucraina.

08:39 Forza aerea ucraina: la maggior parte dei missili e dei droni russi intercettati durante la notteSecondo l'Ucraina, la Russia ha lanciato numerosi missili e droni contro le parti settentrionali e orientali del paese durante la notte. "La maggior parte dei missili non ha raggiunto il bersaglio", ha riferito la forza aerea. La Russia ha utilizzato un missile balistico del tipo Iskander-M, un missile cruise del tipo Iskander-K e sei missili guidati. Non sono state fornite informazioni sul numero di questi che sono stati distrutti. Nel frattempo, otto dei nove droni d'attacco russi sono stati presumibilmente abbattuti.

08:08 Sei feriti nell'attacco notturno con razzi a KharkivIl numero delle vittime è salito a sei a causa dell'attacco notturno con razzi russi al distretto di Slobidsky nell'oblast' di Kharkiv, come riferito dal sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, in un messaggio su Telegram, come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia il lancio dei nuovi droni missilistici Palianytsia prodotti in UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato il debutto dei nuovi droni missilistici Palianytsia prodotti in Ucraina. Il leader ucraino ha affermato che questi droni missilistici, insieme ad altri progressi militari dell'Ucraina, sono vitali per il paese, considerato il ritardo nelle decisioni di alcuni partner internazionali. "Oggi c'è stato il primo deployment di successo delle nostre nuove armi", ha detto, come riportato dal "Kyiv Independent". "Il primo utilizzo di una nuova classe completamente nuova di droni missilistici ucraini, Palianytsia".

06:55 Comando Azov critica lo scambio di prigionieri: nessun soldato Azov tra i militari liberatiNessun soldato Azov è stato coinvolto nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina ieri, secondo i resoconti ucraini che citano il comandante di brigata Denys Prokopenko. "Kyiv Independent" ha riportato che il comandante del Reggimento Azov ha criticato lo scambio di prigionieri recenti, esprimendo frustrazione per il fatto che nessuno dei soldati Azov che sono stati prigionieri in custodia russa per oltre due anni è stato incluso.

06:14 Ucraina: Morti e Feriti in un Attacco Aereo su BelgorodCinque persone hanno perso la vita e dodici sono rimaste ferite, quattro in modo grave, in un attacco aereo condotto dalle forze ucraine sulla regione russa di Belgorod nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha dichiarato che tre minori sono rimasti feriti, due dei quali hanno richiesto il ricovero in ospedale. L'Ucraina ha recentemente intensificato i suoi attacchi sui territori russi, avanzando nella regione di Kursk confinante con Belgorod all'inizio di agosto. Belgorod è stata costantemente sotto attacchi aerei e con droni ucraini come rappresaglia per gli attacchi provenienti dal lato russo.

05:47 Russia: Perdite Civili in un Incidente di ArtiglieriaCinque civili sono morti e altri dodici sono rimasti feriti a causa di un incidente di artiglieria nella città di Rakitnoe nella Russia sud-occidentale, secondo l'annuncio del governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram. Tuttavia, non è stato possibile verificare in modo indipendente i resoconti e l'Ucraina non ha emesso alcuna dichiarazione in risposta.

04:26 Sumy Rapporta Attacchi di Razzi e FeritiLa città di Sumy ha subito due attacchi di razzi, causando il ferimento di sette persone, due delle quali in modo grave, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare regionale. Le autorità russe hanno mirato all'infrastruttura civile della città sabato sera.

03:35 Attacchi di Razzi Lanciati su Kharkiv e ChuhuivIl governatore della regione di Kharkiv, Oleh Synyehubov, ha avvertito di attacchi di razzi russi sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Al momento, è stato segnalato un ferito. Un'esplosione più grande è stata segnalata a Kharkiv, causando allarme tra i residenti della città, come dichiarato dal sindaco su Telegram. La causa dell'esplosione non è ancora stata identificata.

03:06 Ucraina Avverte di Droni da Combattimento in Approccio a MykolaivÈ stato emesso un allarme aereo nelle parti orientali e meridionali dell'Ucraina durante la notte, con le forze aeree ucraine che avvisano di un gruppo di droni da combattimento Shahed in avvicinamento alla regione meridionale ucraina di Mykolaiv. Si prevede un aumento degli attacchi russi intorno al giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che si è svolto sabato. Al momento, non si è verificata un'ondata più grande di attacchi.

01:32 L'Ungheria Incolpa Bruxelles per l'Interruzione delle Forniture di OlioL'Ungheria accusa la Commissione UE di aver giocato un ruolo nell'interruzione delle forniture di olio russo. Secondo il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, il rifiuto della Commissione UE di aiutare a garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia implica che l'ordine emanato da Bruxelles era intenzionato a danneggiare l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia. La Commissione UE ha inizialmente rifiutato di commentare la questione. In giugno, il governo ucraino ha incluso la compagnia petrolifera russa Lukoil nella sua lista di sanzioni e ha bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa il territorio ucraino. Ciò ha notevolmente ostacolato i paesi come l'Ungheria e la Slovacchia dal loro principale fornitore di olio.

22:12 Soldati Russi Feriscono Donne in un Attacco a un Villaggio a KupianskI soldati russi hanno lanciato un attacco al villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk dell'Oblast' di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. "Le forze d'occupazione hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk intorno alle 12:00. A seguito dell'attacco, un edificio privato è stato dato alle fiamme," ha detto Syniehubov. I feriti sono stati trasportati in strutture mediche. Le indagini sulle conseguenze dell'attacco sono ancora in corso.

21:03 Segretario della Difesa del Regno Unito: "L'Ucraina Continua a Resistere alle Forze Russi Superiori"John Healey, Segretario della Difesa del Regno Unito, ha fatto gli auguri all'Ucraina per il suo giorno dell'Indipendenza in un articolo ospite pubblicato sul portale "European Pravda". "Trentatré anni fa oggi, l'Ucraina ha proclamato la sua indipendenza. Ha promesso un futuro più brillante e prospero come democrazia sovrana, liberata dall'influenza della Russia sovietica," ha detto Healey. Gli ucraini celebrano il loro giorno dell'Indipendenza in guerra. Lottano per preservare la loro libertà e l'indipendenza di fronte all'invasione brutale e illegale di Putin. "L'Ucraina ha sempre affrontato ostacoli insormontabili contro le forze e le risorse russe. Oggi onoriamo il popolo ucraino," ha scritto Healey. Mostrano un coraggio straordinario, sia nell'esercito che nella popolazione civile. I britannici devono confermare il loro sostegno incondizionato ai loro amici ucraini, stando al loro fianco per tutto il tempo necessario. Di conseguenza, il Regno Unito lancia oggi una campagna, incoraggiando le persone in tutta la Gran Bretagna e oltre a esprimere il loro sostegno all'Ucraina. "Sui social media, chiediamo di 'Fare Rumore per l'Ucraina' e di condividere i post correlati. Oltre all'appoggio militare ed economico all'Ucraina, abbiamo anche promesso la nostra amicizia e solidarietà," ha detto Healey.

20:05 Zelensky Promuove Syrsky al Grado di GeneraleIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle forze armate ucraine, al grado di generale, secondo un decreto emanato da Zelensky. In precedenza, Syrsky aveva il grado di Colonnello-Generale. La promozione è stata concessa in riconoscimento dell'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk.

