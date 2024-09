Alle 20:54, l'Ucraina nega fermamente l'annessione temporanea del suo territorio.

Ucraina mantiene la sua posizione contro qualsiasi occupazione temporanea dei propri territori da parte della Russia durante i negoziati di pace. Il Ministero degli Esteri ucraino insiste sul fatto che la Russia deve ritirarsi completamente dai confini riconosciuti a livello internazionale, che è un componente chiave della proposta di pace del Presidente Volodymyr Zelenskyy. Attualmente, la Russia controlla circa un quinto del paese vicino e rivendica la proprietà di almeno cinque distretti amministrativi nel sud-est, nonché della penisola della Crimea, che ha annesso nel 2014.

20:10 Il Parlamento russo approva una legge che consente all'esercito di arruolare sospetti criminali per il conflitto in Ucraina. Anche coloro che non sono ancora stati processati possono arruolarsi, secondo il progetto di legge approvato dalla Duma di Stato. Se vengono onorati o feriti in combattimento, le loro accuse verranno cancellate. Il disegno di legge attende ora l'approvazione della Camera alta e la firma del Presidente Vladimir Putin. L'esercito russo ha già arruolato clandestinamente convicti per il servizio di combattimento in cambio di una liberazione anticipata da tempo.

19:28 Fonti dei media: l'Australia fornirà all'Ucraina 59 carri armati Abrams M1A1 in pensioneI soldati ucraini potrebbero presto acquisire 59 carri armati Abrams M1A1 in pensione di produzione australiana per combattere le forze russe in arrivo, secondo le fonti dei media. L'amministrazione australiana sta lavorando con l'amministrazione Biden per inviare questi carri armati sul campo di battaglia. I 59 carri armati, che non hanno mai visto il combattimento, stanno siendo sostituiti da modelli più recenti. È degno di nota che la comunità ucraina in Australia abbia fatto pressioni per questo passo, diventando consapevole che l'equipaggiamento militare australiano in surplus veniva venduto in aste online.**

18:31 Due teenager russi arrestati per l'accusa di aver appiccato il fuoco a un elicottero militareIn Siberia, due teenager russi sono stati trattenuti con l'accusa di incendio doloso su un elicottero militare. Il tribunale di Omsk ha ordinato una detenzione di due mesi per i 16enni, che rischiano fino a 20 anni di prigione se condannati per "attività terroristiche". L'incidente è avvenuto sabato, quando gli studenti avrebbero apparentemente infiltrato una base militare e attaccato un elicottero MI-8 con una bottiglia molotov. Hanno affermato in un video Telegram di essere stati assunti per l'atto e promesso un premio in denaro. L'identità dell'istigatore rimane sconosciuta.**

18:00 Propagandista di Wagner arrestato in CiadL'arresto di tre russi in Ciad ha portato a tensioni diplomatiche tra Ciad e Mosca. Tra i detenuti c'è Maxim Shugaley, che è stato sanzionato dall'UE come agente di propaganda del gruppo Wagner, e il suo assistente Samer Sueifan. Secondo i resoconti russi, sono stati trattenuti all'aeroporto il 19 settembre. La Russia ha richiesto il loro rilascio immediato. Mosca afferma che sono stati trattenuti all'arrivo all'aeroporto il 19 settembre. Il 21 settembre sono stati arrestati un terzo russo e un cittadino bielorusso. Le accuse contro gli individui rimangono sconosciute.**

17:15 Il Presidente dell'Iran incontrerà Putin in RussiaIl Presidente iraniano Masoud Peshotan incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita in Russia a ottobre. Parteciperà alla summit del BRICS e terrà incontri separati con il Presidente Putin. Un "accordo di partenariato strategico" tra Iran e Russia è vicino alla conclusione, ma non sono stati forniti dettagli.**

17:00 Strack-Zimmermann si rifiuta di cambiare la politica verso l'UcrainaMarie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente del Comitato per la Difesa del Parlamento europeo, ha respinto fermamente qualsiasi cambiamento della politica verso l'Ucraina. Nonostante le recenti elezioni regionali, ha sostenuto che dovrebbe essere data maggiore enfasi all'esplicazione al pubblico del perché sostenere l'Ucraina sia a nostro vantaggio. "Se Putin riesce (...), se glielo permettiamo, non sarà l'ultima guerra", ha detto in un programma speciale RTL Nachtjournal.**

16:00 Biden esorta l'ONU a continuare a sostenere l'UcrainaIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a continuare a sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione della Russia. "Non vacilleremo nel nostro sostegno all'Ucraina", ha sottolineato, condannando la guerra come un fallimento del Presidente russo Vladimir Putin.**

15:30 I proprietari di veicoli ucraini devono registrare le auto in GermaniaA partire da ottobre, i proprietari di auto in Germania che sono stati nel paese per più di un anno devono registrare i loro veicoli ucraini. Il governo federale ha stabilito la legislazione necessaria. Per il momento, si applicano disposizioni speciali ai veicoli ucraini negli stati federali fino al 30 settembre. La procedura di registrazione per i proprietari di auto ucraini è illustrata in un questionario sviluppato dal Ministero federale dei trasporti e dagli stati federali nelle ultime mesi. I proprietari devono fornire documentazione, compreso un nome con caratteri latini, certificati di registrazione del veicolo ucraino e prova di assicurazione. Non sono accettati documenti ucraini digitali.**

15:15 Esercito Tedesco in Manovra di Difesa di Grande Scala a Hamburger HafenDalle 16 alle 18, l'esercito tedesco condurrà una significativa manovra di difesa nel porto di Amburgo con il titolo "Tempesta Rossa Alpha". Il Landeskommando Hamburg proteggerà parte del porto con le forze di protezione interna, come annunciato dalle forze armate. L'esercizio include l'istituzione di un posto di blocco. L'obiettivo della manovra è proteggere l'infrastruttura difensiva critica, mantenere lo stesso livello di consapevolezza a tutti i livelli e comunicare rapidamente e in modo sicuro con tutti i partecipanti. Il traffico civile non sarà coinvolto negli esercizi e non dovrebbe essere disturbato. Secondo recenti annunci, una guerra convenzionale in Europa è possibile nei prossimi cinque anni a seguito della violazione del diritto internazionale da parte della Russia con l'attacco all'Ucraina. Come risposta, la NATO intende contrastare collettivamente questa minaccia. A tale scopo, è essenziale un rapido dispiegamento di truppe alleate dall'ovest all'est. "La Germania, a causa della sua posizione geostrategica, riveste un ruolo significativo come hub. Di conseguenza, l'organizzazione di trasporti militari via ferrovia, strada o aria, l'approvvigionamento di cibo, letti o carburante, o la sicurezza di intere colonne di veicoli deve essere praticata per scoraggiare in modo credibile", continua la dichiarazione.

14:30 Zelenskyy Incoraggia gli Investimenti delle Imprese USA nel Settore Energetico dell'UcrainaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha invitato i rappresentanti delle imprese USA a investire nel settore energetico durante la sua visita. L'attenzione principale è stata posta sulla preparazione del sistema energetico ucraino per l'inverno imminente, poiché il paese teme un altro inverno di blackout a causa dei danni bellici causati dalla Russia. Zelenskyy ha presentato incentivi speciali. "Questo è la nostra proposta. Questo è uno dei punti chiave del nostro piano di vittoria", ha detto durante un video pubblicato. All'incontro di New York hanno partecipato rappresentanti di compagnie energetiche, finanziarie e assicurative, nonché la capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Samantha Power.

13:55 Esperto Militare Considera l'Offensiva Ucraina a Kursk un SuccessoMolti osservatori dibattono se l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk sia un successo o un fallimento per Kiev. L'esperto militare Nico Lange la considera un successo e ha scritto su X: "Mentre Zelenskyy è impegnato in trattative sul piano di pace ucraino a New York, si potrebbe argomentare che non sarebbe in grado di farlo senza il successo dell'offensiva di Kursk. Il valore e il successo dell'offensiva di Kursk diventano evidenti da questa prospettiva".

13:17 "Piano Vittoria" di Kyiv Include l'Invito della NATOUn invito per l'Ucraina ad entrare nella NATO fa parte del "Piano Vittoria" del presidente Volodymyr Zelensky per Kyiv. Gli alleati del paese dovrebbero estendere un invito all'adesione dell'Ucraina all'alleanza militare occidentale, ignorando le minacce di escalation di Mosca, dice Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky, secondo una dichiarazione fatta durante un'apparizione a New York. Il piano include elementi militari e diplomatici. La Russia ha invaso l'Ucraina, in parte, a causa delle aspirazioni di Kyiv ad entrare nella NATO.

12:42 La Russia Mantiene gli Obiettivi di Guerra in Ucraina Despite le Chiamate alla Pace di ZelenskyDespite la spinta di Kyiv per le trattative, Mosca rimane impegnata nei suoi obiettivi di guerra in Ucraina. "Una volta che questi obiettivi saranno raggiunti in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale sarà completata", dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, discutendo dell'invasione russa brutale quasi triennale. Ha risposto alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato durante la sua visita negli Stati Uniti che la fine della guerra è più vicina di quanto molti si aspettino. Zelensky ha presentato il suo "Piano Vittoria" negli Stati Uniti, con l'obiettivo di fare pressione su Mosca per le trattative. Gli obiettivi di guerra della Russia comprendono il controllo di almeno le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, il impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO e, in precedenza, il rovesciamento del governo a Kyiv. Molti esperti ritengono che l'obiettivo finale della Russia sia il controllo su tutta l'Ucraina.

11:59 La Situazione a Vuhledar Si Aggrava – La Russia Sembra Usare Tattiche loscheLa situazione nella città di Vuhledar si sta aggravando, secondo Deepstate, un canale vicino all'esercito ucraino. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento mentre lo riducono in rovine con l'artiglieria". Deepstate non riferisce l'ingresso di truppe russe. "Resistere fino alla fine significa mettere i resti del nostro esercito sopra il costo dei nostri soldati, che è inaccettabile. Avremmo dovuto considerare le conseguenze prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata non si arrendono e continuano nonostante tutto". Secondo il media dell'Europa orientale Nexta, la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica della "terra bruciata" bombardando pesantemente Vuhledar dall'aria:

11:15 Immagini Satellitari ad Alta Risoluzione Mostrano Estesi Danni nei Depositi di Munizioni RussiL'Ucraina ha recentemente condotto diversi attacchi di successo contro i depositi di munizioni, con la distruzione di grandi quantità di missili russi, proiettili d'artiglieria e altri materiali. Le immagini satellitari ad alta risoluzione di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Torsun.

10:46 Gravi Attacchi a Saporizhzhia: Una Vita Persa, Numerosi Feriti, Devastazione DiffusaGli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia hanno causato una morte e sei feriti, secondo i resoconti ufficiali. La zona è stata sottoposta a "bombardamenti aerei estesi" nelle ultime due ore dopo le 8 PM di lunedì sera, secondo il comunicato dell'agenzia statale per la difesa civile. "Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15", ha dichiarato il governatore regionale Ivan Fedorov sul servizio di messaggistica Telegram. Sono state anche incendiate strutture pubbliche e edifici residenziali. Secondo un dipendente dell'amministrazione comunale, 74 edifici residenziali e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla Ciurma della Nave da Guerra Russa: "La Nave da Guerra Probabilmente Non Navigherà Più"La ciurma della nave da guerra russa "Admiral Kuznetsov" viene apparentemente inviata al fronte, secondo un articolo di Forbes. La nave è nota per la sua serie di sfortune, spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Il dispiegamento della ciurma potrebbe essere un altro segno delle difficoltà finanziarie della Russia:

09:27 Tana del Resistente: Wuhledar sull'Orlo del Collasso? Forze Russe Si InfiltranoLe forze russe hanno apparentemente infiltrato la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i media di stato e i blogger. "Le forze russe hanno penetrato Wuhledar - l'attacco alla città è iniziato", ha scritto il blogger militare filorusso Yuri Podolyaka, originario dell'Ucraina. Altri blogger filorusso riportano l'attacco. I media di stato russi riferiscono che la città, situata nella regione di Donetsk, è circondata e ci sono scontri nei pressi della parte orientale della città. L'esperto militare colonnello Reisner ha anche informato ntv.de che le forze russe si stanno avanzando verso la città da diverse direzioni, come una morsa. "Wuhledar è a rischio di essere circondata. Si deve presumere che la 72ª brigata meccanizzata, armata di carri armati e veicoli da combattimento, non sarà in grado di mantenere la zona".

08:59 Russia e Ucraina Si Scontrano con i Droni Durante la NotteLa difesa aerea russa ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo i resoconti ufficiali. Sei sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk e uno nella regione di Bryansk, secondo l'agenzia di stampa TASS, citando il ministero della Difesa russo. L'aeronautica ucraina ha riferito che la Russia ha attaccato con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Al momento non ci sono segnalazioni di vittime o danni.

08:17 Dichiarazioni della Danimarca Sulla Possibilità di Attacchi a Lungo Raggio contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen ha invitato gli alleati dell'Ucraina ad autorizzare l'uso di armi occidentali con maggiore portata contro la Russia. "Proponiamo di porre fine alla discussione sui limiti rossi", ha detto Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. "Il limite rosso più importante è già stato superato. E quello è stato quando i russi hanno invaso l'Ucraina". Non permetterà a nessuno dalla Russia di dettare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina, ha detto Frederiksen.

07:38 Vittime Russe Probabilmente sepolte e Segnalate come Scomparse per Risparmiare Fondi

Secondo una telefonata intercettata riportata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti vengono sepolti sul campo di battaglia e segnalati come dispersi per evitare pagamenti eccessivi alle loro famiglie. "Li uccidono, i combattimenti continuano, fa caldo, iniziano a puzzare, quindi li seppelliamo lì e poi vengono segnalati come dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capisci?", dice un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, nella chiamata riportata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto è compreso tra $67.500 e $116.000.

06:59 Dichiarazioni dalla Russia Non Offrono Speranza per la Fine della Guerra

Mentre il presidente ucraino Zelensky promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono ancora segnali da parte della Russia che sia interessata a risolvere il conflitto. "Il Cremlino continua a segnalare pubblicamente la sua mancanza di interesse in un accordo di pace che non comporti la resa totale del governo ucraino e la distruzione dello stato ucraino", scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti rappresentanti russi hanno recentemente espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è pronta a trattare su altre condizioni oltre alla resa dell'Ucraina, definendo anche la NATO e l'Occidente come "nemico comune". "L'ISW continua a valutare che il Cremlino non è interessato a negoziati di pace in buona fede con l'Ucraina e menzionerà solo 'piani di pace' e 'negoziati' per costringere l'Occidente a fare concessioni preventive riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale".

06:27 Zelensky: Misure Decise dal Governo degli Stati Uniti Potrebbero Accelerare la Fine dell'Aggressione Russa

Misure decise del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina nel prossimo anno, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ora, alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto Zelensky in un post sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Zelensky si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Adolescenti Accendono Incendio a un Elicottero Mi-8 a OmskAdolescenti hanno appiccato un incendio a un elicottero Mi-8 a Omsk, in Russia.

16:44 G7 si riuniranno per valutare la fornitura di missili a lungo raggio per l'attenzione di KyivI ministri degli Esteri dei paesi del G7 si riuniranno lunedì per valutare la possibile fornitura di missili a lungo raggio all'Ucraina, che potrebbero raggiungere il territorio russo. Questa informazione è stata resa nota dal capo della politica estera dell'UE, Josep Borrell, durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È anche evidente che la Russia sta ricevendo nuove armi, comprese le missili iraniani, nonostante Tehran abbia ripetutamente negato tali transazioni.

15:50 Zelensky: "La pace potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime la speranza di una fine imminente del conflitto con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto si possa pensare", ha dichiarato in un'intervista alla rete televisiva statunitense ABC News. La fine della guerra è vicina. Durante l'intervista, ha incoraggiato gli Stati Uniti e gli altri alleati a mantenere il loro sostegno all'Ucraina.

14:50 Vittime degli attacchi russi a SaporizhzhiaLe forze russe hanno eseguito una serie di attacchi sulla città ucraina sud-orientale di Saporizhzhia martedì sera. Una persona è morta, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Un funzionario comunale citato dalla rete televisiva pubblica Suspilne ha menzionato cinque persone ferite, tra cui una ragazza di 13 anni. Almeno 23 persone sono state ferite in precedenti attacchi sulla città durante il giorno e la notte precedente. Fedorov ha confermato su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco. Anche se non è chiaro che tipo di arma è stata utilizzata, il funzionario ha notato che le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, causando un incendio che è stato rapidamente spento dai servizi di emergenza senza ulteriori vittime.

13:29 Le truppe ucraine sotto pressione a PokrovskIl'esercito ucraino continua a fare fronte alla pressione nella parte orientale del paese, come riportato nel rapporto serale sulla situazione. "La situazione a Pokrovsk e Kurachove rimane tesa", riferisce lo stato maggiore a Kyiv. Su 125 attacchi russi lungo il fronte, più della metà sono stati lanciati in questo settore. "L'obiettivo principale dell'esercito russo è Pokrovsk", specifica il comando militare ucraino. Nonostante gli osservatori indipendenti abbiano elogiato gli ucraini per aver rallentato l'avanzata russa sulla strategica Pokrovsk, la situazione rimane precaria per i difensori più a sud, vicino a Kurachove. Gli avanzamenti delle truppe russe vicino alla città mineraria di Hirnyk rappresentano una minaccia per accerchiare diverse unità lì. Allo stesso modo, si sospetta un'azione di accerchiamento simile più a sud, vicino alla città di Vuhledar, che i russi non sono riusciti a conquistare attraverso attacchi frontali finora.

12:28 Cittadino americano condannato in Russia per tentato rapimentoUn cittadino americano è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. Un tribunale nell'enclave di Kaliningrad ha dichiarato l'uomo colpevole di tentato rapimento del bambino e ha ordinato che sconti la pena in un campo di lavoro. La sentenza ha rivelato che l'americano ha tentato di partire con il figlio di 4 anni per la Polonia in luglio 2023. "Senza il consenso della madre, ha tentato di portare il bambino fuori dal paese", ha spiegato il tribunale tramite Telegram. È stato detto che ha tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva con il bambino prima di essere fermato dalle autorità di frontiera. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia sono attualmente tese a causa del conflitto in Ucraina.

21:14 La Russia segnala vittime dopo l'attacco a BelgorodTre persone sono morte in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a cinque chilometri dal confine, è stato bombardato dall'esercito ucraino lunedì, come spiegato dal governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tramite Telegram. Due adulti e un teenager sono morti e altri due, compreso un bambino, sono rimasti feriti.

Dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato l'importanza del sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati alla Germania per il suo aiuto", ha scritto su Twitter. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo sicuramente fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa continentale".

21:35 Forbes aggiornamento: L'aereo portaerei russo sta fallendo, l'equipaggio viene deployato nei campi di battaglia in Ucraina L'aereo portaerei russo "Admirante Kuznetsov" è stato sotto i riflettori a causa di problemi ricorrenti dal suo debutto negli anni '80. Secondo Forbes, il personale del equipaggio di 15.000 persone viene deployato nei campi di battaglia in Ucraina, non a bordo del vascello, ma come parte del loro battaglione separato. Questo movimento è uno dei modi in cui la Russia cerca di soddisfare il suo fabbisogno mensile di 30.000 nuovi truppe, come riportato da Forbes. L'aereo portaerei "Admirante Kuznetsov" stesso è apparentemente in deterioramento e potrebbe diventare una presenza permanente sulla riva di Murmansk, dove è stato fermo per un po 'di tempo.

18:31 L'esercito russo potrebbe potenzialmente arruolare individui condannati per il servizio di combattimento in Ucraina, dopo l'approvazione di una legge che consente l'arruolamento di coloro che non sono ancora stati processati.

